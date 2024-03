Patriotismo y multilateralismo: claves de la reelección de Putin

Los comicios rusos se saldaron con una participación inédita, el 74,4 por ciento de los electores acudieron a las urnas. El hito no es menor, si se tiene en cuenta que la ciudadanía no está obligada a acudir a las urnas y que no existía una polarización convocante para definir la elección entre uno y otro candidato.

El volumen del apoyo tampoco es menor. Según datos oficiales de la Comisión Electoral Central de Rusia, después de procesar el 100 por ciento de los protocolos, Vladímir Putin obtuvo el 87,27 por ciento de los votos.

Además, el hecho de ser los primeros comicios presidenciales desde que inició la operación militar especial en Kiev, les asignan especial relevancia. Para Roberto Mero, periodista y escritor especialista en política internacional, el proceso electoral de este año fue “la elección de elecciones”.

El analista destacó que a diferencia de procesos electorales anteriores, que sirvieron como “un referéndum de la figura de Putin” y de la “re-centralización de la economía”, en esta oportunidad la Federación Rusa se encuentra en momentos donde “hay un peligro de conflagración mayor con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con Europa occidental y con Estados Unidos".

Con el respaldo obtenido, el mandatario ruso corona una serie de aciertos que le permitieron al país sobreponerse al revés sufrido durante la etapa inicial de la Operación Militar Especial para la desnazificación de Ucrania, que transformó lo que se había planteado como una ofensiva de corta duración en un conflicto de largo aliento, y que llevó a Moscú a un enfrentamiento directo con Occidente.

Pese a ello, la figura de Putin salió fortalecida. La decisión de enfrentarse a la hegemonía occidental apuntalaron el nacionalismo y el patriotismo propio de la población rusa, mientras que la vocación multilateral promovida desde el inicio de su trayectoria al frente del Kremlin, le permitió al país eludir las sanciones de Occidente y evitar que la población sufra las consecuencias de la prolongación del conflicto.

Para el nuevo mandato, deberá asumir desafíos propios de una potencia, como lo son convalidar su liderazgo en un mundo multipolar, además de consolidar la matriz productiva y de defensa de Rusia.

Pese a los señalamientos occidentales, no hubo registro de irregularidades durante el proceso electoral y los comicios se realizaron en tranquilidad. I Foto: EFE

El frente interno

"Los votos de los ciudadanos de Rusia conforman la voluntad unificada del pueblo" pronunció el mandatario reelecto, con tono patriótico, tras conocerse los resultados preliminares. Convocatoria que toma importancia tras la incorporación de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Járkov a la elección presidencial.

Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, señaló a teleSUR que el sufragio en esas regiones “prorrusas o ligadas cultural, lingüística y políticamente a Rusia y que ahora están bajo dominio de Moscú, mostraron la posibilidad de articular esas nuevas repúblicas independientes dentro de la compleja Federación de Rusia, y empezar a legitimar una nueva situación política”.

Por otra parte, la elección de Putin de parte de la ciudadanía rusa obedece también a los buenos resultados económicos cosechados por su administración. El analista internacional, Gabriel Fernández, destacó que “a pesar de estar en pleno conflicto bélico, Vladímir Putin ha mejorado a nivel interno porque ha superado económicamente las previsiones que tenían para el periodo anterior”.

“El año pasado, el producto bruto interno aumentó un 3,5 por ciento y este año se espera un incremento del 3 por ciento. Esto en una contienda muy fuerte con un rival respaldado por la OTAN y sin que disminuya el nivel de vida interno", argumentó Fernández.

Ucrania

En los últimos meses, la posición de Putin también se vio fortalecida por paulatinos, pero constantes avances en el campo de batalla.

Si bien el retraso en el envío de ayuda militar de parte de Estados Unidos a Kiev favoreció las posiciones rusas, los avances se deben en gran medida a la movilización parcial ordenada por el mandatario en septiembre de 2022, que permitieron revertir un escenario adverso tras una serie de logros conseguidos por las tropas ucranianas.

A los recientes éxitos de la campaña rusa se suman las políticas de integración llevadas adelante por la Federación con respecto a las recientemente liberadas repúblicas independientes.

Fernández señaló que “la determinación de los pueblos, inclusive en todos esos lugares, fue manifestada a través del voto, donde se presentaron en sociedad como integrantes de la Federación Rusa".

Según el analista, las votaciones en esas regiones no es menor, dado que han sido “muy perseguidos desde 2014 por parte de las autoridades de Kiev”.

Las pasadas elecciones se destacaron por la alta participación del electorado, incluso en las recientemente integradas repúblicas independientes del occidente ruso. I Foto: EFE

El enfrentamiento a Occidente

Mientras Cuba, Venezuela, Bolivia, China, y decenas de naciones libres del mundo felicitaron a Putin, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y Europa, junto a Japón, Corea del Sur y Australia, negaron el reconocimiento al mandatario reelecto.

Los medios de comunicación occidentales siguieron el mismo libreto, cuyo vocero principal fue el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. La prensa hegemónica señaló al unísono la supuesta ilegitimidad de las elecciones presidenciales.

Consultado por teleSUR, el analista internacional, Anibal Garzón Baeza, explicó que “en vez de presentar informes de observadores electorales, o pruebas del porqué no dar legitimidad a las elecciones, lo que juegan es una campaña de desinformación y de manchar lo que son las elecciones rusas para desprestigiar a Putin”.

Sin embargo, Garzón Baeza señala que la estrategia europea “no está funcionando, sino más bien todo lo contrario, ha legitimado mucho más a Putin y, sobre todo, que el mundo es más allá de Europa, y muchísimos paises, China, Venezuela Irán, los socios Brics, han dado apoyo a la legitimidad a las elecciones. El mundo no es Europa, hay ahora mismo un mundo multipolar".

Por su parte, Merino señala que la victoria de Putin es la victoria de su política estratégica sostenida en el conflicto con las élites occidentales. Según el sociólogo argentino, estas élites compartían las expectativas expresadas por un informe de RAND Corporation en 2019, donde se calculaba que un conflicto en Ucrania implicaba una presión en sentido de desbalancear y sobreextender a Rusia lo cual, sumado con sanciones económicas, se traduciría en un colapso de la economía de ese país.

“Muy por el contrario, hemos visto como no colapsó en absoluto la economía, sino que muestra signo de mucha vitalidad y crecimiento a pesar de las sanciones y del impacto que sí tuvo al inicio. Pero a la vez, está mostrando capacidad política, tanto a nivel interno, como a nivel externo, que lejos de ver a una Rusia aislada en el mundo se ve a una Rusia mucho más integrada en este mundo multipolar”, precisó Merino.

La alianza estratégica entre China y Rusia fue uno de los pilares por los cuales Putin logró que la economía rusa haya logrado sobreponerse a la guerra económica promovida por el bloque occidental. I Foto: EFE

Una victoria del multilateralismo

El apoyo recibido significa una rectificación de la política internacional del Kremlin, que se vio reforzada ante las sanciones occidentales.

Uno de los éxitos diplomáticos más importantes desde el inicio del conflicto con Ucrania fue el giro tomado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que le permitió a Rusia seguir exportando su petróleo pese a las sanciones occidentales.

A su vez, en julio de 2023, Rusia fue sede del Foro Económico y Humanitario Rusia-África realizado en San Petersburgo. Allí participaron 49 de los 54 Estados africanos. Además, Rusia participa de la Unión Económica Euroasiática y de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Se destaca la relación política y comercial entre China y Rusia, que es considerada por ambas naciones como estratégica. “China es un jugador central para Rusia, y al revés, Rusia es para China un gran abastecedor de combustible, armamento. Esa relación comercial está realizada ya en monedas propias”, analizó Merino.

En tanto, Rusia ha fortalecido sus vínculos con naciones opuestas a la hegemonía occidental como Venezuela, Cuba, Irán, pero también ha sabido fortalecer sus lazos con naciones que buscan ampliar su margen de maniobra con respecto a Estados Unidos, como Türkiye e India.

En tanto, este año Rusia lleva adelante la presidencia del Brics, bloque que amplió su alcance con el desarrollo del Brics+ y el ingreso de nuevos miembros.

Merino destaca que en cada foro, Moscú “profundiza sus relaciones comerciales e incluso la idea de ir hacia un mundo ‘posdólar’, una idea que se viene fortaleciendo y que se ha fortalecido, sobre todo desde 2022, y desde que la guerra económica que suele aplicar Estados Unidos se extiende a Rusia como economía de gran escala. Entonces, se está construyendo una nueva economía, un nuevo ordenamiento mundial”.

Entre los desafíos expresados para el próximo sexsenio, Putin afirmó que se dan las condiciones para seguir avanzando y hacer que Rusia sea "más fuerte, más poderosa, más eficiente". I Foto: EFE

Próximos desafíos

"Tenemos por delante muchas tareas concretas e importantes. Los resultados electorales son la confianza de los ciudadanos del país y su esperanza de que haremos todo según lo previsto", expresó Putin durante su discurso de celebración el pasado domingo.

Las metas del próximo mandato se encuentran en su programa preelectoral, del cual se destaca el desarrollo de la plataforma energética del país, un aumento de la producción industrial y un incremento de la inversión en defensa.

Además, el programa adelanta el desarrollo de proyectos de producción de investigación científica técnica y la ampliación del mercado interno para potenciar a la nación.

El periodista argentino, Gabriel Fernández, indicó que “sin duda, el primer paso es ganar la guerra en Ucrania, algo que parece muy cercano, más allá de la vida que le insufla a Kiev la OTAN”.

Y manifestó que es de esperar que Rusia busque una mayor imbricación entre las naciones con economías emergentes con el objetivo de desarrollar el comercio y las inversiones para consolidar, de esta manera, un mundo multipolar.