Palestino en Venezuela: no sé si mi familia sigue viva en Gaza

Ihab Abudaqqa nació en Gaza, Palestina. Tiene 24 años de edad y está estudiando medicina en Venezuela desde hace cinco años, gracias a un convenio entre los dos Gobiernos.

Toda su familia vive en la Franja de Gaza y él sigue con preocupación las noticias que llegan del Medio Oriente.

Esta semana su hogar y todo su vecindario fue arrasado por los bombardeos. Al momento de la entrevista, los ataques de Israel ya habían asesinado al menos a cinco familiares cercanos y más de 20 amigos.

¿Cómo vive un joven palestino en Venezuela lo que está pasando en la Franja de Gaza? teleSUR conversó con Ihab Abudaqqa, estudiante de medicina residenciado en Caracas.

La última vez que habló con su madre, llevaba tres días sin agua potable. Ihab tiene 48 horas sin poder contactarla. Tel Aviv cortó la electricidad y el internet. Además, no permiten el ingreso de alimentos ni medicinas. "Israel cortó el agua en Gaza. No hay agua desde hace tres días, ni para bañarse. Yo tengo 48 horas que no he conseguido hablar con mi familia. En este momento, hablo con usted y no sé si están vivos o muertos", agregó.

"La mayoría de nosotros que estamos aquí, estamos sufriendo porque no sabemos cómo están nuestros familiares. Nuestros corazones y mentes están con ellos, están siempre en Palestina y en Gaza".

Denunció que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) contra la población palestina, al atacar zonas densamente pobladas, usar fósforo blanco, bombardear ambulancias, escuelas y hospitales, y cortar los servicios básicos a la población civil.

Ihab no llega a los 30 y ya ha vivido cuatro guerras en Gaza. En tres oportunidades estuvo a punto de morir por los bombardeos israelíes, y en varias ocasiones ha sacado cadáveres de los escombros que dejan esos ataques.

Le agradece al Gobierno venezolano su apoyo a la causa palestina, y lamenta que los países árabes no expresen su respaldo con la misma contundencia. "Gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha salido en la televisión defendiendo a Palestina", agregó.

Ihab es firme en sus palabras. "Si nosotros vamos a vivir, vamos a vivir libres, o morimos por la libertad. No hay otra solución".