Palestina. La barbarie que no cabe en Hollywood

Apenas transcurrido un mes del inicio de la agresión contra Gaza, los periodistas del medio estadounidense The New York Times, fueron instruidos de algunas restricciones para el uso de los términos: "territorio ocupado", "genocidio", "campo de refugiados", "Palestina", "masacre" y "combatientes", entre otras.

Recientemente ha circulado la información de que en noviembre del 2023, un memorándum interno, escrito por Susan Wessling, la redactora de normas del NYT, el redactor internacional Philip Pan y otros funcionarios adjuntos, llegó a los periodistas como "orientación sobre algunos términos y otras cuestiones", en relación con el conflicto iniciado en octubre.

En un documento interno, obtenido por la plataforma periodística ‘The Intercept’, se lee qué términos no pueden usar sobre la Franja de Gaza, enclave palestino. La ley del silencio, la mediatización de los términos, y la libertad de expresión proclamada, se evidencia una y otra vez en la prensa y en el cine.

Donde nos lleva la deshumanización.

Jonathan Glazer, el director británico de origen judío, de 'La zona de interés', película ganadora en la categoría de Mejor película internacional, se atrevió a señalar a Israel desde la ceremonia de los Oscar.

Su película narra la historia del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss y su esposa Hedwig, quienes se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia, en una casa con jardín a pocos metros del espanto. Al otro lado del muro, está el campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi.

El discurso de Glazer -autor de culto con solo cuatro películas y veterano del video musical- impugnado por Organizaciones judías en EE UU y políticos israelíes, comenzaba así:

“Todas nuestras decisiones -a la hora de hacer la película- buscaban reflejarnos y confrontarnos en el presente. No para decir ‘Mira lo que hicieron entonces’, sino ‘Mira lo que hacemos ahora’. Nuestra película muestra adónde nos lleva la deshumanización”.

El director de cine se refiere a los últimos 7 meses, de los pasados 75 años. Según la analista siria, Bouthaina Shaaban, nos han cambiado nuestras vidas: “El mundo entero había conocido, antes del 7 de octubre, la horrible situación que los palestinos han soportado durante los últimos 75 años, y ha conocido especialmente el asedio de Gaza, que ha sido descrito como la prisión al aire libre más grande del mundo, impuesto por el último régimen de apartheid de la historia moderna.

Pero nadie habría sido capaz de imaginar la forma en que una gran maquinaria militar, apoyada y alimentada por la mayor potencia militar del mundo, arrinconaba a 2,2 millones de civiles para demoler sus casas justo encima de sus cabezas, y mataría a los equipos médicos junto con los enfermos y heridos que buscaban tratamiento médico, dejando a casi todos los hospitales totalmente fuera de servicio”.

Tras sus palabras en la ceremonia, Glazer sintió que los aplausos fueron tímidos. Sabía que su discurso no era una denuncia más sobre los horrores de la guerra: “Llevada a su peor versión ha dado forma a todo nuestro pasado y presente. Ahora mismo estamos aquí como hombres que rechazan que su condición de judíos y el Holocausto, hayan sido utilizados para una ocupación que ha arrastrado al conflicto a tanta gente inocente, ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o del actual ataque en Gaza”.

Después del director británico de origen judío, nadie más se atrevió tocar el tema de la masacre contra el pueblo palestino.

En la pasada gala de la 96ta. edición de los premios Óscar, un grupo de artistas representados por Artistas por un Alto el Fuego, manifestaron el repudio de esa agresión de modo sutil. Llevaban abrochados sobre su ropa, un llamativo botón rojo, como una reivindicación que pide el cese al fuego en Gaza.

Reconocidas figuras portaron el detalle, entre ellos Mark Ruffalo, la cantautora Billie Eilish, la directora Ava DuVernay y el actor Maher-shala Ali. Casi 400 celebridades han firmado el llamado por el alto el fuego, incluidos Bradley Cooper, Cate Blanchett y America Ferrera (https://www.artists4ceasefire.org/). Un adorno con la bandera de Palestina, que no deja lugar a simbolismos, fue portado por los actores de ‘Anatomía de una caída’: Milo Machado-Graner y Swann Arlaud.

Hollywood

Los judíos tienen la consideración de ser los “padres fundadores”, de lo que hoy en día conocemos como Hollywood.

Un informe del Centro de Investigaciones Pew, calcula que en 2020, había más de 5,8 millones de judíos viviendo en Estados Unidos. Según las estimaciones de la Oficina Central de Estadísticas del gobierno israelí, su población total en el 2021, era de 9.449.000 habitantes. De ellos, 6.982.000 son judíos (el 73.9% del total poblacional). Luego está Francia, con más de 400 000, según datos del 2018.

El dedo apuntando a Israel, no fue bien visto por una gran parte de la comunidad judía en Hollywood. Aun cuando proclaman que el mundo artístico es progresista y reivindicativo de las causas sociales, el control gubernamental en Hollywood, incluye la manipulación, la censura y la producción de guiones en correspondencia con los objetivos de la Estrategia de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos.

Quienes no aplaudieron el polémico discurso de Jonathan Glazer o los que lo hicieron tímidamente, ya sabían la carga que vendría detrás.

El medio especializado ‘Variety’, citó el contenido de una carta contra el discurso del realizador inglés. “Rechazamos que nuestro judaísmo quede secuestrado con el propósito de establecer una equivalencia moral entre un régimen nazi que trató de exterminar a una raza de personas y una nación israelí que trata de evitar su propio exterminio”. (…) “Da crédito al libelo de sangre moderno que alimenta un odio antijudío creciente en el mundo entero, en Estados Unidos y en Hollywood. El actual clima de creciente antisemitismo no hace sino subrayar la necesidad del Estado judío de Israel, un lugar que siempre nos acogerá, como no lo hizo ningún otro Estado durante el Holocausto descrito en la película de Glazer”.

El cineasta Glazer estaba nervioso al emitir su discurso, en consonancia con el desafío de las reglas de Hollywood. Ahora lo han estigmatizado, como enemigo público de la capital del cine. Su voz, la más directa sobre la guerra de Israel contra los palestinos en Gaza y la complicidad estadounidense, fue una expresión disidente, casi más trascendente que el evento anual de autoelogio de la industria de cine.

Recordemos como en 1978, hubo controversia sobre el tema palestino. Vanessa Redgrave fue abucheada cuando denunció a un grupúsculo de vándalos con expresiones sionistas, que habían atacado un documental sobre los palestinos. La reacción contra la artista, tuvo lugar al aceptar el Óscar a mejor actriz de reparto por ‘Julia’.

Esa misma noche de los Premios Oscar 2024, el actor, músico y productor irlandés Cillian Murphy, aceptó su Óscar a mejor actor, por ‘Oppenheimer’. Cuenta la historia del físico Julius Robert Oppenheimer, hijo de una pareja de inmigrantes judíos de origen alemán, que desarrolló la bomba atómica; fue durante los años siguientes constantemente investigado por el FBI y posteriormente acusado de ser un riesgo para la seguridad nacional. Su persecución se considera parte del Macarthismo o “la cacería de brujas” anticomunista.

El mensaje sintético del premiado actor Cillian Murphy, fue: “Para bien o para mal, todos estamos viviendo en el mundo de Oppenheimer. Por eso, realmente me gustaría dedicar esto a los promotores de paz en todas partes”.

Agenda de conciencia

Así están las cosas, si sólo interpretan que tus comentarios son antisemitas, o lo toman por ahí, sencillamente, Hollywood te despide. A propósito, la principal agencia de talentos en el mundo del cine, United Talent Agency (UTA) informó que la actriz Susan Sarandon dejaba de ser su cliente.

La actriz de 77 años, conocida por su activismo político en varias causas progresistas, participó en una marcha en favor de los palestinos en Nueva York y subió a su red social, comentarios en apoyo a palestinos, según reportaron varios medios estadounidenses.

"Hay muchas personas que en este momento tienen miedo de ser judíos, y están empezando a ver cómo se siente ser musulmán en este país, sujetos a menudo a la violencia". Dijo la actriz micrófono en mano, en un video publicado por The New York Post en su cuenta de YouTube.

Ya el 4 de noviembre del 2023, poco después de la invasión a Gaza, publicó: “No es necesario ser palestino para preocuparse por lo que está sucediendo en Gaza. Estoy con Palestina. Nadie es libre hasta que todos sean libres”.

La cinco veces ganadora del Premio Oscar, Susan Sarandon, estaba entre la multitud de Union Square, se paró en la parte trasera de un camión y pidió el alto al fuego en Gaza. Dijo a los manifestantes, que hablaran entre ellos -incluidos amigos judíos- y tomaran un respiro antes de hablar sobre la guerra de Israel.

Talento y carácter. Sarandon tiene un Premio de Cine de la Academia Británica (BAFTA), y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz, además de nueve nominaciones a los Globos de Oro. ​ Los cinco Oscar los consiguió en: el primero (1980) por 'Atlantic City'. Después 'Thelma & Louise' (1991), donde compartió candidatura con Geena Davis. Para 1992, 'Lorenzo's Oil'; 'El cliente' en 1994 y en 1995, 'Pena de muerte'.

Además de excelente actriz, está muy comprometida con varias organizaciones humanitarias; es embajadora de UNICEF y hace una década es parte de Heifer International (dona animales de granja a familias). En 2010, fue nombrada embajadora de buena voluntad por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 2019, Sarandon produjo un documental que relata los esfuerzos de la empresaria Mariam Shaar, al utilizar la cocina nacional palestina, para dar oportunidad a las refugiadas.

Shaar montó una furgoneta de comida, aprovechando la experiencia de las mujeres que viven en el campamento de refugiados del municipio Burj al Barajneh, en la periferia sur de Beirut y alberga a miles de palestinos.

Los refugiados palestinos, descendientes de familias que huyeron o fueron obligadas a huir durante los combates, desde la creación del estado de Israel en 1948, viven en condiciones de hacinamiento y pobreza.

Corría el año 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución de crear en Palestina dos Estados, uno árabe (43 %) y otro judío (57 %); por lo que los países árabes rechazaron la disparidad.

El 6 enero de 1949, las Naciones Unidas impusieron una tregua a la primera guerra árabe-israelí, que comenzó el mismo día de la declaración de la Independencia, el 15 de mayo de 1948. Para ese día, más de 300 000 palestinos habían sido desalojados de sus casas, bajo el falso lema del movimiento sionista decía: Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.

El Naqba palestino, significó el éxodo masivo de miles de personas que huyeron a Egipto, Líbano, Jordania y Siria, donde se instalaron en campos de refugiados. Israel mantuvo el territorio otorgado por las Naciones Unidas y lo aumentó a la fuerza, con la expulsión de 800 000 palestinos, expropiados de sus hogares.

Susan Sarandon conoce la historia. El documental ‘Soufra’ relata que la veterana actriz estadounidense, contribuyó a que la Asociación del Programa de Mujeres (Women 's Program Association, WPA), recaudara fondos para construir un centro de educación preescolar, que creará empleos y educará a unos 100 niños.

Su manera concreta de ayudar, fue dar visibilidad -a través del cine- al proyecto Soufra (significa mesa de abundante comida), que relata los esfuerzos de Mariam Shaar para montar una furgoneta y elaborar alimentos, aprovechando talentos culinarios de las mujeres que viven en este campo de refugiados del Líbano.

La postura pro Palestina tiene un precio en Hollywood. Hace pocos días fue despedida por su activismo social, la actriz mexicana Melissa Barrera, a punto de realizar la próxima película de la franquicia ‘Scream VII’. Barrera publicó declaraciones en sus historias de Instagram, llamando a esa guerra: genocidio y limpieza étnica. Después, la productora Spyglass Media Group, dijo que sus publicaciones sobre Gaza en las redes sociales, eran “antisemitas”.

Barrera, quien protagonizó ‘In the Heights’, escribió en sus redes sociales: Gaza actualmente está siendo tratada como campo de concentración.

Melissa Barrera se encontraba en Park City como parte del estreno de su nueva película con la que reaparece en la pantalla grande: ‘Your Monster’, en la sección Midnight del Festival Sundance. El festival cinematográfico internacional tiene lugar anualmente las dos últimas semanas de enero en el poblado de Park City, cerca de la capital del estado de Utah, en Estados Unidos.

The Hollywood Reporter, describió que los manifestantes gritaban “Palestina libre” y “Detengan la guerra”, en la acera de la calle principal de Park City, ya que gran parte de Hollywood frecuentaba el popular destino de invierno. En el contexto del festival de cine, también en Park City se llevó a cabo una manifestación de la organización Bring Them Home, por la liberación de rehenes por parte de Hamás.

Actualmente, la actriz mantiene su posición. Dijo, la ha hecho “despertar”, la ha llevado a convertirse en “quien se supone tiene que ser” en la vida. En respuesta, la productora Spyglass Media Group, fue tajante en su comunicado: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio.

A pesar de enfrentar duras críticas por ejercer su opinión sobre Gaza, importantes figuras se pronuncian. Por ejemplo, Maha Dakhil, de la agencia de talento CAA, publicó en sus redes sociales: “¿Qué duele más que presenciar el genocidio? Presenciar la negación del genocidio que está ocurriendo”.

“Estás aprendiendo en estos momentos quién apoya el genocidio”. Fueron las palabras que costaron a Maha Dakhil, su puesto como una de las principales representantes actorales de todo Hollywood (agencia CAA). Dakhil fue elegida hace un año, entre las 50 mujeres más eficaces en la industria del entretenimiento.

Después de los detractores, otras figuras artísticas salieron en defensa de los afectados. Tras la reunión de Dakhil con su cliente Tom Cruise, ella escribió: “Cometí un error al volver a publicar en mi historia de Instagram, que usaba lenguaje hiriente. Como muchos de nosotros, me he sentido angustiada. Me enorgullezco de estar del lado de la humanidad y la paz. Estoy muy agradecida a los amigos y colegas judíos, que señalaron las implicaciones y me educaron más. Inmediatamente eliminé la publicación. Lamento el dolor que he causado”.

Los inconfundibles ecos de la historia

"Los ecos de la historia son inconfundibles en nuestro clima actual". El canal Euronews, publicó hace un mes, en su versión digital, las palabras del cineasta Steven Spielberg durante una ceremonia de la USC Shoah Foundation, una organización fundada por él hace 30 años.

La Fundación Shoah, surgió para recopilar los testimonios de supervivientes de la masacre nazi. “Estos 56.000 testimonios que hemos grabado tienen un valor incalculable para enseñar a las nuevas generaciones, lo que los supervivientes han entonado durante 80 años. Nunca más. Nunca más. Nunca más”.

Sin embargo, Spielberg, de ascendencia judía, fue duramente criticado en 2005, por grupos pro-Israel, que llegaron a calificarlo de antisemita, después de estrenar su producción en la histórica ciudad de Múnich, Alemania.

Recientemente el director de 'La lista de Schindler', fue condecorado con el Medallón de la USC, alta distinción de la Universidad del Sur de California. A propósito, dijo en su discurso: “El 50% de los estudiantes, dicen haber sufrido algún tipo de discriminación por ser judíos. Esto también ocurre junto a la discriminación antimusulmana, árabe y sij". Habló de los prejuicios y de la importancia de frenar el aumento del antisemitismo y las opiniones extremistas en el actual contexto.

Sobre el conflicto de Gaza, afirmó: "Me alarma cada vez más que podamos estar condenados a repetir la historia, a tener que luchar una vez más por el derecho mismo a ser judíos. Frente a la brutalidad y la persecución, siempre hemos sido un pueblo resistente y compasivo que entiende el poder de la empatía".

"Podemos enfurecernos contra los atroces actos cometidos por los terroristas del 7 de octubre y también condenar la matanza de mujeres y niños inocentes en Gaza", dijo Spielberg en marzo pasado. "Esto nos convierte en una fuerza única para el bien en el mundo y es la razón por la que estamos hoy aquí para celebrar la labor de la Fundación Shoah, que es más crucial ahora que incluso en 1994".

Durante muchos años he tenido la increíble suerte de pasar gran parte de mi vida profesional contando historias. Las historias son la base de la historia. Las historias pueden ser mágicas. Pueden ser inspiradoras, aterradoras... pueden ser inolvidables. Y ofrecen una instantánea de la humanidad en toda su belleza y su tragedia. Y son una de nuestras armas más poderosas, en la lucha contra el antisemitismo y el odio racial y religioso. El Holocausto, o como lo llamaban mis padres "los grandes asesinatos", es una de las historias que escuché mientras crecía, reseña Euronews sobre el tres veces ganador del Oscar.

La Fundacion Shoah, que el mismo Spielberg inaugurara un año después de dirigir 'La lista de Schindler' en los años 90, lanzó un proyecto, enfatizando la necesidad de la paz, para documentar los hechos del 7 de octubre y agregarlos a la colección de testimonios de testigos y sobrevivientes del Holocausto.

Ese día, más de 1.400 personas murieron en territorio israelí, reconoce su ejército. Mientras que otras 224 fueron trasladadas a Gaza, como rehenes del movimiento de resistencia Hamas. Aunque Spielberg no está directamente involucrado en el esfuerzo de recopilar los testimonios, se manifestó a favor, refiere la fundación.

El eco selectivo

El mundo observa con espanto, mientras la población civil de Gaza es bombardeada sin misericordia. Un total de 36.280 palestinos han muerto por ataques israelíes -en su mayoría mujeres y niños-, desde el 7 de octubre del 2023, hasta el día 239 del asedio de las fuerzas de ocupación en Gaza y Cisjordania. Los médicos anotan en libretas frente a las morgues desbordadas y en los pasillos de los hospitales. Cuentan los cadáveres que quedaron atrapados debajo de los escombros y apilados en fosas comunes, excavadas al acecho de un nuevo bombardeo.

El Ministerio de Salud de Gaza registra miles de personas heridas tras la ofensiva israelí. "Más de 13.000 niños han sido asesinados", confirmó en marzo, el portavoz de la Unicef, James Elder, en la red social X. A pesar de la conmoción internacional, ni Hollywood, ni la Fundación Shoah, ni tantos medios de prensa, se hacen eco en este caso.