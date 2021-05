La huella universal de Adelis Freitez

Nació hace 78 años en el estado Lara el fundador del grupo “Carota, Ñema y Tajá”. Su obra como poeta y músico ha trascendido de lo local a lo internacional sin abandonar ni su raíz ni su valor regional. Los larenses lo cuentan. Sie, carajo, puro pueblo, na guará.

La historia universal es una suma de historias locales. Con los pueblos y sus personajes pasa lo mismo. Los suponemos regionales y a la vuelta de su obra son internacionalmente conocidos, y no solo eso: han elevado su localidad creativa, cultural y geográfica a niveles altos, muy altos.

La música popular en la América latina, el Caribe y Venezuela está llena de ejemplos en los que lo local trascendió su límite. Por ejemplo, Benny Moré hizo que media humanidad buscara a Santa Isabel de las Lajas en un mapa, El puertorriqueño Ismael Rivera hizo a muchos melómanos voltear hacia Panamá para saber donde estaba ubicado Portobelo, albergue del Cristo Negro de los milagros; Ipanema fue visibilizada por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, y colocó a la hermosa playa brasilera en una privilegiada lista de lugares visibilizados por la música. Y como los lugares pasa con personajes, fauna y flora, episodios y mucho más. Por sólo citar un ejemplo no fueron pocos los que indagaron en torno a Gumersindo Sindo Garay, al ser citado por Silvio Rodríguez en uno de sus temas, ni faltaron interesados en mirar cómo era la Guácara a la que cantaba Gualberto Ibarreto.

Lo anterior ofrece un marco para la vida y obra de un poeta y músico con toda su vida hecha en el estado donde nació, estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, cuya capital, Barquisimeto ostenta el título de Capital Musical del país. Alimentado por las vivencias en el campo y las ciudades de su estado natal, Adelis Freitez les dio rango universal en poesía y música, y con ellas se elevó al altar de los más consagrados compositores de Venezuela para el mundo.

Es precisamente a través de la mirada de otros larenses como ofrecemos su vida y su legado. Este domingo se festejan 78 años de su natalicio, pues aunque partió físicamente el 1° de febrero de 2020, sigue presente en el canto venezolano, y al que no le recuerde con alegría le puede salir “El Espanto”.

Adelis

“Na guará, Búfalo,¿no te sabes el cuento de cuándo nos cambiaron el nombre? Mirá, estábamos en Moscú y nos íbamos a presentar en la Plaza Roja y entonces el presentador , con su diccionario de traducción ruso -español en la mano me pregunta que como se llama el grupo. Yo le dije: Carota, Ñema y Tajá. Y el presentador lo que encontró en el traductor fue que esos ingredientes eran los del pabellón nacional. Bueno chamo, el presentador anunció: Y con ustedes el grupo 'Bandera de Venezuela'. Y así nos llaman por Rusia”.

El anecdotario arranca el mismo día de su nacimiento, 9 de mayo de 1943 en Cuara, población del estado Lara a la que recordaba con cariño pero en la que parece que solo alcanzó a nacer porque según él mismo cuenta, su infancia transcurrió junto a sus ocho hermanos en Las Cuibas, un poco más allá de las Lomas de Cubiro, zona fría. Hijo de Prajedes y Vicente, Adelis Pastor Freitez Agüero contaba que sus hermanos le decían que orinara cerca, antes de dormir porque más allá le podía salir un espanto. Y él le cogió miedo al asunto de los aparecidos, pero le dejó el germen de uno de sus más famosos y universales temas.

Y fue en Las Cuibas,también en el estado Lara, donde pudo escuchar y ver a Ciriaco Torrealba con su violín y su grupo cantando en la sala de su casa, ensanchando definitivamente aquella sensibilidad en desarrollo.

Vendría luego la salida a Cubiro, en Lara igualmente, para continuar los estudios. Tendría 12 años Adelis. Y fue en el cine de Cubiro donde escucharía por primera vez y amaría para siempre a Pedro Infante, el cantante mexicano. También en Cubiro conocería las rockolas y las peleas de gallo, afinaría la escolaridad y redoblaría el amor a la naturaleza.

A los 13 años ya Adelis está en Barquisimeto, la capital larense, para continuar estudiando. Residía en Barrio Nuevo, avenida Fuerzas Armadas entre calles 59 y 60, paradojicamente la zona donde se formó con los años el grupo “Carota, Ñema y Tajá”. Lo recuerda Ramón Agüero, su primo hermano, llamado 'el zurdo' cofundador del 'Carota'. “Nos conocimos en la infancia, a la edad de 7 años estudiando primaria, yo estaba en primer grado y ya él estaba en segundo grado. Somos primos hermanos para empezar por ahí. La infancia fue muy bonita jugando metras, trompo, vaqueros y muchas cosas. Después nos fuimos a la música, a la edad de 13, 14 años y empezamos a tocar. Yo tocaba el arpa, él tocaba la guitarra, mi hermano el cuatro y dábamos serenatas; eso eran unas parrandas muy chéveres”. Adelis recuerda tanto como Ramón esa infancia pues fueron vecinos.

Al culminar la primaria lo inscribieron en la escuela artesanal de Barquisimeto para que estudiara mecánica. La necesidad de trabajar apremiaba. Fue en esa etapa donde lo desbordó el amor por la lectura.

Con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez llegaría el viaje a Caracas para ir a la Escuela Técnica Industrial de Los Chaguaramos en calidad de interno a estudiar geología y minas, de las que no sabía nada. De lo que sí aprendió fue de la agitada vida estudiantil de entonces con huelgas, protestas y represión. También conoció las duras condiciones de vida en los barrios caraqueños y pudo alejarse de compañeros que no iban por buen camino.

En la ETI conoció a Chelique Sarabia, estudiante de petróleo y minas y autor del memorable tema “Ansiedad”. Allí Adelis le escuchó las primeras palabras de otro tema: “Te necesito” y con el tiempo concedió importancia al hecho porque lo asume como el inicio de su propio proceso como compositor.

El larense regresaría a Barquisimeto a continuar estudiando en su tierra y a iniciar una memorable trayectoria en la música de su región y de su país.

Carota, Ñema y Tajá

Una de las grandes obras de Adelis Freitez es la creación del grupo Carota, Ñema y Tajá, verdadera referencia creativa y musical latinoamericana y símbolo de resistencia cultural y defensa del ser humano y la naturaleza.

Luz Berenice Yépez, artesana y activista social lo recuerda: “Me enteré del grupo y del nombre porque yo estuve ahí en Las Fuerzas Armadas con calle 59. Había una actividad cultural y fuimos, fuimos porque yo soy vecina de ese barrio, pues. Caminé como 4 cuadras y había varias personas, grupos presentándose, y ahí estaba el Carota formándose en ese momento y claro que recuerdo el bochinche de cómo escoger el nombre y me pareció genial. Fue en la 59 que los vi cuando se formaron, tendría yo 14 o 15 años. Era 1981”.

Antonia Fuentes precisa: “Nelson Jiménez fue quien los llamó a la tarima. Alisio Sánchez era el presentador. Estaban Adelis, Toba, Neptalí, Ramón, Toñito...”

El también artesano contemporáneo Taylor Pérez lo evoca así: “Iba yo para 12 años de edad. Tíos y primos mayores estaban conversando y alguien dijo que en el barrio Ezequiel Zamora, avenida Fuerzas Armadas específicamente por la calle 57, por ahí, vieron cantar a un grupito de jodedores que alguien del público llamó (y así se quedaron) Carota, Ñema y Tajá. Yo paré las orejas para enterarme más de la conversa porque el nombre me pareció muy apetitoso. Luego me entero de un toque en una gira que ellos hicieron por las 9 parroquias del municipio Iribarren y fue la primera vez que los pude ver en vivo en la cancha deportiva del barrio Santa Bárbara sector La Cuesta hacia el rio Turbio, cerca del Parque Ayacucho. Recuerdo que cuando comenzaron a cantar los asistentes coreábamos los temas sobre todo “El espanto” por lo jocoso y “El cardenal” por los recuerdos de infancia de los primeros fundadores de los barrios del sur, nuestros abuelos, quienes traían esas vivencias de los campos”.

A propósito de este nombre, declaró Cristóbal, Toba Mendoza: “Como había una discusión por el nombre, porque nos criticaban que era feo, le llevé el nombre a mi papá, quien era poeta, y me dijo: ‘Me parece interesante, porque tres héroes larenses, Pedro León Torres, Jacinto Lara y Florencio Jiménez, en la campaña del Sur tenían santo y seña de lucha con nombres así, por ejemplo, 'queso y rayadura de papelón’. A él le pareció interesante que retomáramos eso para mostrar resistencia cultural. Y así se quedó”.

Eso es precisamente el “Carota, Ñema y Tajá”: santo y seña de la identidad larense, de la pertenencia venezolana y amuleto poderoso contra la penetración cultural.

Hablan de Adelis

Antonia Fuentes de Freitez (Caracas, guara asimilada)

Artesana y profesora. Esposa de Adelis Freitez

“Yo conocí a Adelis cuando era bajista de un grupo de salsa que se llamaba Rondón y su sexteto. Yo iba con mi hermano porque mi mamá no me dejaba salir sola. Mi hermano era el timbalero. Yo era al única hembra, papá había dejado la casa, todo un cuadro pues. Nos presentaron, pero no hubo ni flechazo ni nada. No era el día. Y eso que los músicos le llamaron la atención. No pasó nada. Marta, amiga que era novia del percusionista se inventaba las fiestas. Y fui otra vez a una fiesta. Yo lo veía como muy bonito, muy elegante tocando el bajo y cantando. En esa siguiente fiesta si nos hablamos más. Comenzó a funcionar la química.

Luego Marta inventó otra fiesta y seguimos hablando y bailábamos, y me decía que le gustaba mi cabello, etc. Luego en otra fiesta que fue en El Manzano comenzamos en serio los amoríos. Fue flechazo completo. Y él me decía que tenía que hablar con mi mamá y le decían que mi mamá era brava. Y fue a hablar con ella. Le dio permiso de 8 a 10 de la noche los sábados y domingos. Eso era religioso y serio. Mamá le dijo “mire señor en 3 meses hablamos a ver si se va a casar o no”. Nuestros amores duraron más de dos años. Nos enamoramos. Él me llevaba 6 años. Fue mucho amor desde el inicio. Me sentí muy bien con él. Seguimos en las fiestas que armaba Marta, hasta en fiestas psicodélicas. Mamá me dejaba ir porque mis hermanos iban. Y luego se planteó que empezáramos a buscar casa. El era tornero y comenzó a darme el sueldo para reunir. Ya estaba también en las gaitas, y decía que diciembre era para gaitear.

Estuvo en Los aspirantes de Lara, y era el bajista, el primero. Nos casamos el 2 de octubre de 1971 y tres meses antes nos casamos por civil para poder obtener el préstamo para comprar la casa. Nunca estuvimos a solas ni siquiera casada por civil. Siempre con chaperón. Respetábamos. Nuestra luna de miel fue en Guaríco.

La noche del casorio me quedé durmiendo acá en mi casa y eso fue de escándalo. Y la gente decía por qué no nos habiamos ido solos. Jejejeje

Visitamos todos los pueblos. Muy felices, siempre fuimos felices. Este 2 de octubre cumpliríamos 50 años de casados. Y él estaba ilusionado para celebrarlo. No pudo ser”

Carlos Ricardo Cisterna (Chile- guaro asimilado)

Productor Radial y conductor del programa “Latinoamérica”

“Conocí a Adelis en el mes de octubre de 1981 en la ciudad de Barquisimeto activando la campaña de solidaridad con el pueblo chileno que sufría las atrocidades de la dictadura de Pinochet. De ahí nació una amistad entrañable con Adelis Freitez y el resto de los compañeros del Carota, Ñema y Tajá y casi siempre actuaban en los aniversarios de mi programa “Latinoamérica” con mucha generosidad.

De Adelis siempre me impactó que hiciera su música partiendo de la raíz y la transformara en universal y que no se perdiera nuestro folclore, y estar abierto a las diferentes corrientes musicales de nuestra América.

El Carota, Ñema y Tajá ha sido una de las agrupaciones de mejor convocatoria en Venezuela, en mi criterio. Con Adelis el Carota era un grupo mítico, derrochaban calidad y asumían el compromiso por una Venezuela de hermanos donde reinara la justicia social. También como Alí Primera Adelis Freitez soñaba con la patria buena”.

Ruperto 'Tico' Páez (Lara)

Músico, Maestro Cuatrista, integrante del Carota, Ñema y Tajá:

“A Adelis lo conocí en el primer ensayo del grupo, al que asistí (aunque ya conocía sus composiciones). Asistí a petición de mi hermano el Gordo Páez quien se enteró que había una vacante e insistió para que formara filas en el grupo, y en realidad yo no estaba muy convencido, pero al escuchar los temas del viejo me impresionó muchísimo su contenido . Yo tenía 20 años cuando entré al grupo , ya tengo 61 y voy pa' los 62 Dios mediante.

Adelis dista mucho de la clase de compositores que fabrican canciones , ó como él mismo decía : " Yo no hago canciones por encargo ".

La calidez y sencillez de sus temas se notaba en el primer acorde , la primera expresión; sus composiciones son realmente una descripción de sus vivencias , el amor, la naturaleza . No era una historia repetida y contada, por el contrario vivió siempre entre la ciudad y el campo, nunca abandonó su esencia de campesino, conocía de cerca las bondades y los problemas del campo, la contaminación, la carencia de insumos para la siembra, entre muchas otras ... en fin ; todas sus canciones son la expresión del sentir de la gente, y ellos se sienten retratados en la letra de sus temas.

Siempre fue fiel defensor pleno de los Derechos Humanos, y una persona noble y justa . A través de sus canciones combatió a los depredadores de la fauna y flora, la insensibilidad de algunos, la falta de carácter de otros . Ciertamente Revolucionario! y más aún contestatario; hizo sanos juicios a propios y extraños, señalando puntualmente las cosas mal orientadas”.

Luz Berenice Yépez (Lara)

Artesana y activista social revolucionaria:

“ Pasearse por el Carota, verlo en vivo es recrear la vista, el oído, es conocer, es una lección, son unos maestros, ver a Adelis con su pelona y sus ojos claros, ver cómo se encuentran los Cuatro en el centro porque Ramón es Zurdo y Tico es derecho y entonces eso es algo fabuloso ver los Cuatros colocados, esa voz maravillosa de Tico, el Guareque encantador con sus maracas y Toba cuando tenía el pelo negrito, que lo tenía como una totuma que le brincaba al ritmo de tocar la tambora, una genialidad. Claro que recuerdo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, las tantas veces con la emoción de la primera vez”.

Marco Sarmiento (Lara)

Periodista, productor y fundador de De Khalafary's (Guitarra y voz líder)

“Para un barquisimetano es prácticamente una conexión desde la infancia, por lo menos en mi caso fue así. Uno de los privilegios para nosotros como guaros y como personas vinculadas a la música, es de haber tenido la oportunidad de andar y compartir con Adelis, escuchar sus ocurrencias, sus chistes, porque era un hombre que tenía una capacidad también de discurso sencillo pero muy ocurrrente. 'Cuando estaba muchachón' es un tema de Adelis que particularmente siempre me gustó, con ese aire mexicano, esa descripción, Adelis era muy, al igual que mi padre José Antonio Sarmiento, muy amante de la música de Pedro Infante y describe lo que veían en el cine Tropical. Con ellos aprendimos a ser 'machos' pero aprendimos esa identidad latinoamericana contra los anti valores de los imperialistas. Entonces ese guiño extraordinariamente antiimperialista que hace Adelis en esa canción es una de las cosas que siempre me ha gustado de su poesía.

Inolvidable para mi cuando tuvimos la ocasión de cantar en un acto en Caracas, en el auditorio de la Academia Militar de Venezuela donde nos presentaron de esa manera, dos estilos, dos conceptos musicales pero del mismo estado Lara y conectados con una misma idea, De Khalafary's y Carota, Ñema y Tajá. Así como Alí Primera, ellos han logrado posicionar sus corazones en la conciencia y eso es algo que trasciende más allá de cualquier tiempo y de cualquier época”.

William Taylor Pérez Serrada (Lara)

Artesano contemporáneo y activista revolucionario:

“Recuerdo un 9 de mayo día de su nacimiento estando en casa escucho la voz de Gregorio Valles diciendo que Adelis estaba en la emisora y quien quisiera hacerle algún obsequio que fuera a saludarlo. Yo me acerqué y le llevé un juego de dominó de madera de vera que traje de Tintorero y un chinchorro y un paquete de cucas. Ese día supe que Gregorio Valles también estaba de cumpleaños. De ahí en adelante cada día del nacimiento de Adelis hice mi tradición de llevarle un paquete de cucas (catalinas) a su casa. Cuando estaba decía “Toña, llegó el búfalo, prepara café” y cuando no estaba se lo entregaba a la señora Haydée que siempre ha estado allí. Tuve también el gran honor de viajar con el grupo y con él y entrar en sus intimidades como agrupación. Todo un honor”.

Gregorio Valles (Lara)

Productor y locutor. Voz del equipo de Béisbol Cardenales de Lara:

“La primera vez que vi al “Carota, Ñema y Tajá puro pueblo, na guará” fue en el anfiteatro Oscar Martínez, en el ya desaparecido complejo ferial de Barquisimeto, el antiguo. El nuevo se llama Don Pío Alvarado. Fue un espectáculo bellísimo lleno de foklore, lleno de mucho humor por parte de Adelis, un hombre muy jocoso, y siempre salía el toque de humor que tenía Adelis. Yo me enteré que el Carota existía cuando era operador de una emisora, Radio Melodía 11.30 AM. Ellos se acercaron a la radio, me llevaron un LP donde estaba incluido el tema llamado El Cardenal y de ahí comencé a agarrarle ese amor al Carota. No lo olvido. Eso fue en colinas de Santa Rosa.

Con Adelis compartí mucho, trabajamos juntos en una radio FM de Barquisimeto. Grabábamos el programa al medio día. Siempre almorzábamos juntos, él me llevaba comida, muy amable Adelis siempre. Y el programa salía el fin de semana. Con Adelis compartí muchas cosas, además de que cumplimos años el mismo día, el 9 de mayo”.

Ramón Agüero (Lara)

Músico, cofundador del Carota, Ñema y Tajá y primo de Adelis:

“Juntos desde los 7 años. Fuimos aspirantes de un conjunto gaitero en el que Adelis componía sus letras y yo le hacía la música en las gaitas, pero es que Adelis también hacia sus gaitas bien buenas, que por cierto una vez ganó en un concurso que se hacía acá en Barquisimeto. Después duramos como 7 años con los Aspirantes de Lara. Grabamos dos LP y un 45 rpm. Después de esa época se acabó la gaita y empezamos con grupos tipo Master's. Recuerdo que tocábamos Pancho Cristal, Micaela y El Ratón. Ya era muy distinto porque ya era música con la guitarra. Yo tocaba guitarra y Adelis cantaba. Hicimos como tres grupos, uno se llamó “Adelis y sus muchachos”, siempre en la música. Después ya vino la cosa más seria pues. Nos iniciamos con el Carota, que fuimos los fundadores Cristobal Mendoza, Adelis y yo. Una gran experiencia porque prácticamente el 90% de mi vida ha sido con Adelis”.

Algunos temas

Marco Sarmiento: Quinientos latigazos, El Cardenalito, Cuando estaba muchachón, Vivencias y De Pichincha a Cumaná

Ramón Agüero: El Cardenal, Vivencias, Acidito

Luz Berenice Yépez: Lo vendo todo, Pozo jondo, Soledad, El abuelo, El Espanto, El dientico bailador.

Gregorio Valles: No puedo decir un tema que me guste más de Adelis porque todos me gustan. Son muchos.

Tico Páez: Acidito, El Cardenal y Vivencias

Taylor Pérez: El Espanto, Acidito , El Cardenal por el recuerdo de mis ancestros, Los dos gavilanes y los temas de contenido político como El gran saqueo, El guerrero atómico, Del pueblo traigo la voz, Policías y malandros, y por supuesto Vivencias.

El estado Lara celebra la vida y obra de Adelis Freitez y lo comparte con Venezuela y el mundo. Cada día que pase, el símbolo de identidad, denuncia y preservación de la raíz cultural que significa Adelis Freitez se sumará junto a su alegría de vida a lo patrimonial venezolano para el mundo. Lo local se hace también en este caso, universal. Adelis ha dejado un repertorio sencillamente sublime a la música venezolana, con proyección global.