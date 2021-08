Guasancó para Olinto Medina

Lo de él siempre fue la música latina porque no tenía nada que buscar en lo que no sentía. Mantuvo al Sexteto Juventud como una tradición porque así lo quiso el público bailador y salsero.

“No tuvimos influencia de Joe Cuba porque no lo conocíamos y si lo hubiéramos conocido tampoco habría influido en nosotros: no era lo que queríamos hacer”.

Con suavidad y firmeza respondió Olinto Medina, músico venezolano nacido en Aguada Grande, estado Lara, el 16 de enero de 1940.y fallecido en Caracas a los 81 años de edad, el 28 de julio de 2021.

Olinto, además de músico formó el núcleo fundador y desde el vamos se mantuvo como director del Sexteto que tanta historia y sabor ha dejado en la cultura musical de Venezuela y de otros países de la zona caribeña.

Así comenzó esta historia

Una de las más emblemáticas zonas de Caracas es la urbanización y parroquia 23 de enero, eminentemente popular, deportiva y musical, además de combativa. Allí nació el Sexteto Juventud.

“Nos llamábamos 'Los Tropicales'. A mi el nombre no me cuadraba mucho pero era lo que se estilaba en aquél tiempo, que si fuego, candela, y así por el estilo. Entonces una vez leyendo un LP del difunto Tito Rodríguez me llamó la atención que él había grabado con una agrupación llamada Sexteto La Playa. Muy poco teníamos referencia de él en Venezuela, pero se se me vino una idea, y dije: le voy a poner Sexteto, porque nosotros también éramos seis, y le puse Juventud asociándolo con el nombre que tenía un club que habíamos formado en el 23 de enero, el Club Social Deportivo Juventud. Nos dimos por fundados el 13 de mayo de 1962 como Conjunto Rítmico Juventud. Para 1965, tres años más tarde ya éramos Sexteto Juventud”.

Fue a esa agrupación a la que se sumó otro joven caraqueño que acudía con frecuencia a presenciar los ensayos del naciente grupo, allá en el bloque 44 del 23 de enero. Era Carlos Quintana, conocido siempre como 'Tabaco' no porque fumara sino porque era muy alto y muy delgado. Tabaco Quitana aportó sus voz y emblemáticos y exitosos temas al Sexteto. Junto a Oscar Mijares fueron las voces que identificaron ante el mundo el timbre vocal del Sexteto Juventud.

La primera grabación

“Era nuestro deseo grabar, como cualquier artista o grupo. Nuestra primera grabación fue en 1967. un número que hizo uno de los cantantes, Oscar Mijares, que era el segundo de 'Tabaco'. Trajo el número, dedicado a Caracas por sus 400 años. Se llamó “Guasancó”. Lo costeamos nosotros mismos y logramos sacar la cinta matriz de lo que se hizo y se lo llevé a un sello disquero que era Velvet de Venezuela y el presidente era José Pagé. Lo escuchó y enseguida firmamos contrato. Primero fue un 45rpm. Luego vendrían los LP, los de 33 rpm”

Guasancó

A partir del momento en que el público de Caracas conoció el 'Guasancó' la identificación con el grupo dirigido por Olinto Medina fue total. Los éxitos se sucedían uno tras otro, con un altísimo porcentaje de composiciones, de temas propios, muchos de los cuales fueron aportados por los vocalistas, 'Tabaco' y Mijares. El estilo era definitivamente propio y Olinto, también administrador del sexteto mantenía a sus muchachos con muy buen nivel en indumentaria, transporte y pagos. Comenzaron a alternar con los mejores, tanto venezolanos como internacionales. Temas como La Cárcel, Mi Calvario, Caramelo e' chocolate, Cuando llora un hombre, Pa' La Guaira me voy y muchos más se mantuvieron en altos lugares de gusto y difusión.

La producción discográfica del Sexteto Juventud fue impresionante: Hay 42 LP desde 1967 hasta 1986. “De los viejos hay como 30 y pico y CD hay como 18 y muchos no los conoce la gente”.

Cuando se venció el contrato discográfico con el sello Velvet, hacia 1973, Olinto decidió estudiar otras propuestas comerciales. algunos integrantes del grupo salieron de él. Uno de ellos fue Carlos Quintana, 'Tabaco' quien decidió armar tienda aparte, y le fue muy bien, por cierto. Olinto dio ingreso a nuevos músicos. Siguió hacia adelante.

Pa' La Guaira me voy

La etapa del silencio

Hubo una etapa de silencio y la gente pensaba que el Sexteto se había acabado, o se había disuelto. La verdad era otra según refirió el propio Olinto: “Los cambios de ritmos. Yo paré el sexteto, por un tiempo porque había mucha influencia extranjera en lo musical y la demanda de trabajo para el Sexteto y para otros grupos latinos había bajado mucho, estaba perdida casi en su totalidad. Era por allá en los setenta y pico, casi ochenta. Entonces paré a ver que era lo que se iba a hacer, a ver si era que había que buscar otro estilo. Lo buscamos, al mismo sexteto le anexamos unos metales. Viajamos a Colombia, pero resulta que el público tradicional no quería ese tipo de grupo, lo que quería era al Sexteto Juventud como una institución, pero lamentablemente en Venezuela había bajado mucho así como también bajó Federico Betancourt y su Combo Latino; es entonces cuando entra con fuerza la Dimensión (Latina) con Oscar D' León; con el boom que ellos hicieron con los trombones volvió a ingresar la salsa. Entonces volvimos a ensamblar el sexteto y estuvimos trabajando muy bien”.

“Desaparecimos por un tiempo pero sobre todo desaparecimos de los medios de comunicación. Nosotros hicimos muchas grabaciones pero no había forma de que llegaran a la radio, que el pueblo las oyera, y sin embargo seguimos haciendo uno que otro baile por ahí. Nos reuníamos, no queríamos caer, no queríamos dar lástima. Cuando había grandes eventos íbamos pero parecía que todo estaba perdido porque era demasiada la influencia de la música extranjera. Entonces salió la idea con algunos locutores de la época como Héctor Castillo y Henrique Bolívar Navas, y periodistas como Ángel Méndez y Lil Rodríguez que buscaron revitalizar el movimiento mediante extraordinarios encuentros y festivales. Se vieron los cambios, difundiéndose todo lo nuestro: Federico, la Dimensión, el Sexteto, y las orquestas de los más jóvenes, pero siempre con nuestra corriente latina porque por lo menos yo no tengo nada que estar buscando en una música que no sienta, pues”.

“Quedaba claro que la idea era mantener el grupo como una tradición porque la gente lo buscaba mucho. Nacimos con lo latino y nos gustó siempre, y además nos ha dejado satisfacciones muy gratas”.

En cuanto a nuevas producciones discográficas, Olinto Medina fue muy claro: “Pudiéramos hacer las diligencias con cualquier sello disquero y nos abren las puertas, pero viendo como queman los CD en la calle, como se pierden las producciones no creo que valga la pena hacer una grabación. Hicimos una en el año 2000 cuando fuimos a México, y al mes, cuando la producción salió a la calle ya hacía 15 días que los quemadores la tenían y eso es una pérdida, un gran daño. Da la impresión de que lo que hacemos no vale nada, entonces no vale la pena tanto sacrificio”.

Gracias a sus intercambios con líneas aéreas, dijo Olinto que pudieron viajar a Aruba, Curazao, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Italia, y en Colombia Bogotá, Cali, Medellín y hasta Cúcuta. También Puerto Rico y Panamá. En todo esos países el éxito del Sexteto Juventud fue arrollador.

Dos temas con anécdotas

“Hay una anécdota de un señor que chocó con un autobús. Yo venía con Tabaco en el autobús y en aquél tiempo había represión policial porque estaba la guerrilla, había una situación política muy fuerte y por cualquier cosa tú eras detenido. Entonces hubo ese choque de un carro taxi y un autobús y llegó la patrulla pidiendo papeles y todo un alboroto. A unos cuantos se los llevaron presos. Al otro día Tabaco se presentó con el número. “Mira Olinto, este número lo hice por lo que vivimos ayer”. No sabíamos si a los detenidos les iban a dar golpes, torturas, etc. Lo cierto es que el número era muy largo, estaba descuadrado con las letras, hubo que hacerle cosas para acomodarlo y bueno, se grabó sin saber que el número iba a ser un éxito tan rotundo como sigue siendo, “La cárcel”

La cárcel

“Hay otra anécdota con otro tema. Faltaba un número para completar el LP “La Juventud se impone”. Recuerdo que iba a grabar Aldemaro Romero con una orquesta en 'Estudios Continente', donde nosotros estábamos grabando. Entonces el técnico dijo: “Te falta un número. Vete porque viene Aldemaro y tengo que arreglar el estudio porque son como 40 músicos ahí”. Nos fuimos a una casa para ensayos que alquilaba el maestro Vicente Flores, folclorista, a 5 bolívares la hora, imagínate. Tabaco tenía una letra y parte de la melodía para esa letra. “Tengo un bolerito” había dicho. Ensayamos para meterle el tiempo del reloj y el tiempo musical. Lo repasamos unas 20 veces. Quedó fino. Al día siguiente fuimos a grabar. El número, 'Mi Calvario' lo pusimos por el lado B del LP, casi como un desprecio pues, y resulta que aquello se convirtió en el mayor hit pegado y obtuvo todos los premios habidos y por haber. Por eso es que uno graba y uno no sabe… “

Mi calvario

¿Y los cantantes?

“Hemos tenido varios. Claro: Tabaco y Oscar Mijares. También Nelson Navas, quien grabó como 6 LP con el Sexteto. Luego vino Erasmo Machado 'pachanga', mi hermano Juan, Héctor Lozano, Yurben González... Han pasado varios cantantes, sobre todo para grabación.

Una frase recurrente en las grabaciones y conciertos del Sexteto Juventud fue “Ojo e' vaca”. Olinto aclaró el asunto: “El que toca el tres es el famoso Ojo 'e vaca, y es mi hermano Juan Medina. Cuando estábamos grabando, en el estudio los músicos se ponían sobrenombres y él se quedó con ese apodo porque no es difícil imaginar cómo tiene los ojos...”

Al consultarle por las diferencias entre la salsa de los sesenta y la de ahora, Olinto Medina fue preciso: “Hay una diferencia en el sonido. Por lo menos en la de los sesenta los sonidos eran naturales, tú veías cualquier cantidad de músicos y lo menos que tenían en la mano era un güiro, una maraca, y había que sacar sonidos. No teníamos la tecnología de hoy en día, cuando cualquier persona con un instrumento te arma una orquesta de 10 o 12 personas y crees que están tocando 20. Esa es la diferencia. Lo tecnológico y lo original”.

El final

Olinto Medina falleció en Caracas el 28 de julio de 2021 como consecuencia de algunas enfermedades que se fueron complicando.

Los restos de Olinto Medina no recibieron velatorio. Su familia es muy corta y casi todos los mayores están enfermos. De los hijos de Olinto se sabe que uno está en Argentina. Los restos de Olinto Medina, fundador del Sexteto Juventud fueron cremados el viernes 30 de julio.

Se abre ahora la incógnita en torno al futuro del Sexteto Juventud, nombre por cierto propiedad de Olinto Medina, el del bloque 44 del 23 de enero de Caracas.

Algo de discografía:

Guasancó- 1967 Velvet

Mas Guasanco – 1967 Velvet

A Bailar Juventud – 1968 Velvet

Mala – 1968 Velvet

Sabroso Tumbao – 1969 Velvet

La Juventud Se Impone – 1970 Velvet

Boleros – 1971 Velvet

La Magia Del Sexteto – 1971 Velvet

A Todo Ritmo – 1971 Velvet

En Todo! – 1972 Velvet

El Sonido Del Sexteto – 1972 Velvet

El número 12 del Sexteto – 1972 Velvet

Aquí el Sexteto – 1973 Velvet

Lo Espiritual del Sexteto – 1974 (Discaracas- Fonodisco)

En su 10º Aniversario – 1975 Velvet

El Nuevo Sonido – 1976 Velvet

El Sonido Actual del Sexteto – 1976 Fonodisco

Cocinando Salsa – 1978 Fonodisco

Brujería – 1979 Fonodisco

Es diferente – 1980 Fonodisco