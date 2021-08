Fallece “El judío maravilloso” Larry Harlow

La noticia de su fallecimiento la dio la esposa del músico en un sentido mensaje a través de las redes sociales:

LEA TAMBIÉN:

El Canto Oriental de Luis Mariano Rivera

"A todos los Salseros del Mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón".

"Les doy las gracias por todo el amor y por los mensajes que el recibía de todos ustedes y que yo me encargaba de leerle en el hospital. Les pido por favor que nos den espacio a la familia y amigos intimos para procesar nuestra pérdida y mas adelante les daremos mas información al respecto. Por favor no me llamen para entrevistas mi corazón está roto".

"Mi Amore, ya eres libre nuevamente para tocar tu música en la orquesta celestial. Gracias por el honor de acompañarte y de amarte hasta el final de tus días. Vivirás eternamente en mi corazón y en el corazón de todos los que aman tu música y tu gigantesco legado, vuela alto mi Judío Maravilloso y descansa en paz...".

Nacido en Nueva York el 20 de marzo de 1939 como Lawrence Ira Kahn, Larry Harlow, como siempre fue conocido en el ambiente musical fue un músico con formación académica e inclinado al Jazz.

Su viraje hacia el campo de la música latina se dio durante una visita a Cuba donde apreció la riqueza del son montuno y otros géneros musicales cubanos y caribeños.

A partir de allí comenzó una extraordinaria carrera de experimentación sonora que dejó frutos. Formó su orquesta y se integró a las Fania all Stars.

Con su vocalistas Ismael Miranda y Junior González dejó notables éxitos como “Abran paso”, “Señor Sereno”, “El paso de Encarnación”, “La cartera”, su Tributo a Arsenio Rodríguez y la ópera salsa Hommy que contó con la participación de contó con la participación de Cheo Feliciano, Celia Cruz, Adalberto Santiago, Pete “El Conde” Rodríguez y Justo Betancourt, además de Junior González.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento en horas de la madrugada de este viernes la comunidad salsera de todo el mundo ha comenzado a reaccionar, lamentando este acontecimiento.

Todavía no se conocen los detalles de lo que será su funeral.