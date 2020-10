Europa: El rebrote como pronóstico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la mortalidad producto de la Covid-19 aumentará en Europa. El pronunciamiento no ha dejado indiferentes a los países de la región y ya se fortalecen las restricciones para impedir un repunte en la propagación de la pandemia.

Uno de los primeros pronunciamientos sobre la situación de los rebrotes en Europa fue del director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Hans Kluge, quien afirmó que "se va a poner más difícil. En octubre, en noviembre, vamos a ver una mayor mortalidad. (…) Es un momento en el que los países no quieren escuchar esta mala noticia y lo entiendo”.

Una comparación de los casos confirmados en los últimos 15 días de septiembre y los 15 primeros de octubre da la razón a Hans Kluge. La siguiente tabla muestra cómo 11 países europeos muestran ya un aumento significativo:

Fuente: teleSUR/ Ministerios de Salud de cada país.

Desde agosto, otras voces también advertían sobre el peligro de un rebrote. El doctor Richard Pebody, epidemiólogo de la Oficina para Europa de la OMS, había evidenciado varias razones por las cuales se estaban viendo los resurgimientos.

Pebody se refirió, sobre todo, a las medidas de distanciamiento social: "Estas incluyen una relajación en las medidas de distanciamiento social y la evidencia sugiere que hay brotes en algunos países que podrían estar impulsados en parte porque los jóvenes han bajado la guardia este verano".

Llama la atención que, el 13 de octubre, por ejemplo, Alemania reportaba 5.132 casos en un solo día y el día 15, 6.638 nuevos contagios, en solo dos días. Resultan significativos también los más de 19.000 casos que reportó el Reino Unido el 14 de octubre.

Ya el 11 de septiembre, 55 países de la OMS en Europa presentaron 51.000 nuevos casos, cifra que supera el pico de abril, de acuerdo con la OMS.

Premoniciones desde agosto

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López-Goñi, señaló que en España “en los peores momentos de la pandemia, entre finales de marzo y principios de abril, se registraron más de 900 muertes diarias por Covid-19”. Agregó que “las estrictas medidas de confinamiento consiguieron reducir el número de casos hasta alcanzar un mínimo de unos pocos cientos diarios a mediados de junio”.

La restricción de movimientos ha sido una de las medidas más implementadas en Europa contra la Covid-19. Fuente: EFE

El catedrático consideró, además, que valorar la situación se hacía complejo. “Para empezar, no hay un consenso en la definición de caso de Covid-19 entre países. A lo que se suma que, en España, hay discrepancias incomprensibles de datos entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Está resultando muy difícil encontrar datos actualizados del número de hospitalizados y fallecimientos, que son los más importantes para poder interpretar la situación. Por otro lado, no es posible comparar la situación de abril (en plena ola epidémica) con la de ahora. Por entonces, en España se hacía muy pocas PCRs, destinadas solo a confirmar el diagnóstico a los casos con síntomas, hospitalizados y graves”.

La economía: malas noticias

Para la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, “la recuperación plena de la economía europea solo acontecerá a finales de 2022”

Según las valoraciones de la funcionaria, el rebrote de la Covid-19 y las medidas de contención aplicadas en naciones como España y Francia constituyen un atraso en el incremento económico de la Unión Europea.

En una comparecencia en un acto virtual organizado por el periódico The Wall Street Journal refirió que un repunte en forma de V podría tener un segundo brazo “un poco más titubeante” para esta región.

“Anticipamos que a mediados de 2021 habrá una vacuna, pero eso no implica una recuperación instantánea. No vemos una recuperación completa, de vuelta a niveles pre-Covid, hasta el final de 2022”, comentó la funcionaria en The Wall Street Journal.

Para reducir las cifras de contagio en España, el presidente de Gobierno decretó este domingo un nuevo esta de alarma en todo el país. Fuente: EFE

Agosto debía indicar la salida de la mayor crisis de la economía europea desde la II Guerra Mundial. Sin embargo, los primeros datos económicos revelados por el sitio digital pronosticaban una recuperación “dura y complicada”.

Desde Londres, el economista Andrew Harker señaló, afinales de agosto, que “la recuperación se vio perjudicada por el aumento de los casos del virus en varias partes de la zona euro, y las renovadas restricciones afectaron especialmente al sector servicios”.

Cuando apenas comienza el otoño…

Francia ha decretado el toque de queda, en España los bares catalanes han cerrado y varias ciudades están confinadas. En Reino Unido, Londres prohibirá reunirse bajo techo a personas de diferentes hogares.

El aumento de los casos amenaza la frágil recuperación de las economías más castigadas por la pandemia cuando apenas ha empezado el otoño.

Octubre casi concluye. Las cifras mostradas por el Ministerio de Salud en el Reino Unido son también preocupantes.

Reino Unido es uno de los países más afectados por la Covid-19 en Europa, con 44.896 decesos y 874.000 contagiados desde que se registró el primer caso en el país. Fuente: EFE

Las alarmas están encendidas en toda la región. ¿Se cumplirá lo anunciado por Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando anunciaba un mayor número de casos para octubre y noviembre? Octubre ya hizo su parte. Veremos qué sucede en noviembre en un rebrote que ya se extiende por toda Europa.