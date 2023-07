Entrevista exclusiva con el secretario general de la OPEP

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham al-Ghais, concedió una entrevista en exclusiva a teleSUR, en el marco del 8° Seminario Internacional del ente.

Estamos en el 8° Seminario Internacional de OPEP aquí en Viena, Austria, y tenemos el honor de contar con la presencia del secretario general de OPEP, estamos hablando del señor Haitham al-Ghais.

Señor Al-Ghais, muchas gracias por estar con nosotros.

- Gracias a ustedes teleSUR. Estoy muy contento de encontrarme con usted y de recibirlos aquí en Viena.

Vi que la bandera de Venezuela estaba a mano derecha pegada a la de OPEP. Quiere decir que, protocolarmente, siempre uno ubica a la derecha el invitado más importante.

- Para nosotros en OPEP, Venezuela es un país fundador de nuestra organización desde 1960.

En primer caso quería felicitar a su excelencia, el presidente (Nicolás) Maduro, el Gobierno, el pueblo de Venezuela para el Día de la Independencia que fue ayer; felicitaciones a Venezuela. Queremos que siempre Venezuela siga...

La línea justamente en el compromiso con OPEP.

- Venezuela y OPEP estamos en fuerza juntos, luchando juntos para la estabilización del mercado petrolífero desde 1960. Venezuela, con el padre fundador de la parte de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonzo, doctor, y ayer también teníamos una conmemoración para el exsecretario general de la OPEP, doctor Álvaro Silva Calderón.

Entonces quería decir que Venezuela y OPEP la historia es muy rica desde muchos años, desde 1960. Las situaciones en el mercado internacional, las intervenciones de Venezuela, la cumbre en Caracas, la historia muy rica, y Venezuela ha hecho un rol muy fuerte en los asuntos de la OPEP.

Señor secretario general, el tema entonces de este 8° Seminario Internacional de OPEP es esa transición energética, responsable y también inclusiva. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo lograr eso? ¿Cuán difícil usted tiende que es?

- En la OPEP estamos muy claros. Nuestra posición es que (la) transición existía siempre, nosotros estamos en una transición, continuando siempre en una transición; pero este tema ahora, estos años pasados, esta transición para otras formas de energía, abandonar el petróleo, el gas, y comenzar, fundar la economía global en una forma de energía.

En la OPEP queremos que todas las formas de energía, todos las fuentes de energía: petróleo, gas renovables, todo va a ser necesario para la alimentación en la economía global. El mundo va a necesitar 23 por ciento más energía desde ahora hasta el año 2045. Vamos a tener 1,5 billones de más crecimiento en población mundial.

Todo no puede ser con una forma de energía, un sistema de energía. 80 por ciento de la energía mundial hoy es del fossil fuels, que es carbón, petróleo y gas, y cambiar para otra forma en un día o en una década es imposible. También decimos en la OPEP, por eso nos hacemos justa e inclusiva, la industria petrolífera no es el problema del asunto ambiental y la polución.

Creemos que nuestras compañías, como Pdvsa y otras en nuestros países miembros, son parte de la solución. Tenemos tecnología, tenemos experiencia, tenemos gente muy inteligente; en todos nuestros países que pueden hacer soluciones de tecnología, de secuestración de carbono, a bajar los flaring, la emitencia de methane. Estamos ya en camino para hacer esto y tenemos muchos ejemplos en nuestros países miembros; por eso tenemos que siempre mencionar que tiene que ser justa, porque también tiene pobreza de energía en muchos lugares, muchos países en el mundo, en África por ejemplo.

En África hoy tenemos 600 millones de personas sin electricidad y cómo vamos a explicar a esta gente que nos vamos, no puede producir gas, no puede producir petróleo, nada, solamente renovables. Esta discusión la estamos transmitiendo en este tema de este seminario este año, que es muy importante porque tenemos gente de todos los lados; ayer estaba con nosotros también la comisionada de energía de la Unión Europea. Muchas compañías y muchos países consumidores de petróleo tanto como países productores de petróleo.

Precisamente yo le hablaba usted de retos que tiene la OPEP y escuchábamos en el primer día de este seminario el tema de especuladores que por allí estarían, de buena o mala fe, circulando información para tratar de, alguna forma, crear inestabilidad ya sea económica, financiera a nivel mundial, y en realidad muchos están leyendo de que la mayor preocupación de OPEP es dejar el mensaje claro de estabilidad del mercado, que el mercado tiene absolutamente estabilidad y por tanto esas especulaciones, digamos, no necesariamente tienen fundamento.

Pero mi pregunta es, Rusia y también Arabia Saudita esta semana anunciaron ajustes en su producción, ¿se sumarán otros países a esos ajustes en los meses siguientes?

- Primeramente, el asunto de la especulación no es una novedad para la OPEP. Siempre tenemos experiencia con las varias épocas históricas de los mercados petrolíferos que teníamos, es volatilidad, información que crea mucha especulación, pero creemos siempre que los fundamentales del mercado, la economía, producción y la demanda de petróleo, son los más importantes temas para saber cómo va el mercado.

En OPEP tenemos un departamento muy fuerte, Research Department, que tienen mucha experiencia con varios empleados de varios países miembros y siempre nuestro foco son los fundamentales del mercado, nada más.

Estabilidad de los mercados.

- Exactamente. Para mantener la estabilidad que es buena para los países productores, miembros europeos y tantos países, y países consumidores también.

¿Y entonces este ajuste en la producción que se anuncia con Arabia Saudita y Rusia va a continuar con otros?

- Argelia también anunció un corte de 20.000 en abril pasado. Teníamos ocho países miembros de la OPEP que voluntariamente anunciaron también, justamente el mes de abril pasado, pero Arabia Saudita y Rusia y Argelia anunciaron que continúan con extra cortes en el mes de agosto. Rusia, por ejemplo, 500.000 barriles por día; Arabia Saudita anunció en julio que iba a cortar un millón y anunció dos o tres días atrás que iba a continuar en el mes de agosto, pero Argelia, por ejemplo, anunció más un corte extra de 20.000 barriles por día.

Esta es una acción preventiva y proactiva porque el mercado ahora, como usted me dice, tiene varias noticias que está creando más confusión sobre la economía global, sobre asuntos con bancos en varios países; también tiene especulación sobre China, el mercado chino está abriendo más rápido o no, el mercado chino estaba en enero, febrero este año, todo mundo esperaba que China va a abrir tan rápido que va a aumentar la demanda del petróleo y la economía, pero no estamos ahora reparando que China está abriendo con más regulación y más lentamente que estaba esperando, y mucha especulación sobre varias otras. Tenemos también que recordar que ahí donde nos estamos recuperando totalmente de la Covid, el efecto del Covid, por ejemplo, el combustible para los aviones; ahí donde tenemos más lugar para que continúe subiendo la demanda del petróleo, faltando un millón de barriles por día, eh mundial, que ahí donde recuperamos de los niveles que estaban antes de la Covid-19.

¿Y qué pasa con la guerra en Ucrania, con el conflicto en Ucrania? ¿Está impactando el mercado del petróleo?

- El suministro del petróleo de no OPEP, Estados Unidos, Brasil, Guyana, otros países está creciendo y OPEP también está tomando en cuenta que tenemos un mercado bien balanceado y que no tiene nada como un déficit en el mercado. Rusia cambió el mercado que estaba normalmente vendiendo su petróleo para Europa hasta ahorita en más en India, en China, Türkiye, también, y vemos siempre que el mercado está, de una forma u otra, estabilizándose, pero la única área que tenemos agenda más, precisamos un poco más claridad y tiempo, es la condición de la economía global y la demanda del petróleo.

Yo estoy muy optimista que en la segunda parte del año vamos a ver más señales positivas.

¿O sea que el petróleo podemos decir que andará siempre en la banda de los 80 dólares?

- No tenemos un precio porque cada país tiene otro objetivo y las compañías también. El foco de la OPEP es la estabilidad entre el suministro y la demanda, y no siempre decimos el precio, es que el precio que está concordado entre el comprador y el vendedor del petróleo.

Dos preguntas finales entonces señor secretario general. Inversión, acá se necesita mucha inversión porque estamos hablando, como usted dice, un crecimiento del 23 por ciento de aquí al 2045 y en este seminario se habla del tema inversión. ¿Qué nos puede decir?

- Esta pregunta es muy importantísima porque el mundo está bajando, disminuyendo las inversiones en el área petrolífera desde 2015. Normalmente tenemos cuasi 600 billones de dólares cada año globalmente, ahorita están casi 400. Falta mucho y nos estamos diciendo que nos tenemos hoy que invertir para mantener la producción al nivel de hoy, nos tenemos que planear para el futuro, donde la demanda del petróleo continúa aumentando. En la OPEP pensamos que al año 2045 la demanda llega a 110 millones barriles por día. Ahora está en cerca de 101, entonces sin invertir vamos a tener una potencial crisis de suministro en el mercado y esto no es bueno para la economía en nuestros países de la OPEP. Estamos invirtiendo.

Yo sé que en Venezuela, Pdvsa y el Ministerio está invirtiendo con refinerías. Yo estuve en Venezuela en septiembre del año pasado, visité la refinería y estuve viendo la fuerza de los compañeros que están trabajando y luchando en Pdvsa.

Por esta entrevista también quería complementar, mi colega, su excelencia ministro también Tellechea, un gran amigo mío, y el pueblo venezolano que está continuando y luchando.

Por último entonces señor secretario general, ¿qué es lo que se va a llevar toda esta asistencia que vino acá? Estamos hablando de productores de petróleo, consumidores de petróleo, inversionistas, gente que defiende el medio ambiente. ¿Cuál es el mensaje más importante que se lleva de este 8° seminario internacional?

- Queremos mantener la estabilidad del mercado de petróleo, el mercado más grande de la energía, porque la energía es necesaria para el crecimiento económico mundial. En la OPEP estamos continuando con esta política de invertir, invertir, invertir, que fue necesaria para mantener la producción, para la demanda en el futuro. Queremos que el mundo entero entiende que (la) transferencia de una energía para otra tiene que ser bien planeada y organizada.

¿Va a ser más lenta de lo que se dice?

- Más lenta y depende de un país para otro, tiene una otra ruta de transición. Por esto yo en inglés cuando hablo de transición, yo no digo transición, yo digo “transitions”, es múltiple, porque en Venezuela tienen su propia transición, mi país Kuwait tiene su propia transición, y África es diferente de Europa, Asia diferente del Medio Oriente, y no podemos utilizar una forma…

Hay muchas asimetrías.

- Exactamente. Este es el mensaje de la de la conferencia. Yo estoy muy contento porque tenemos varias perspectivas sobre este asunto. En la OPEP siempre promovemos la discusión abierta, transparencia y esta que fue la cosa más importante aquí en este seminario.

Señor Al-Ghais, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.

- Muchas gracias a ustedes.

Tuvimos el honor entonces de tener con nosotros al secretario general de la OPEP, el señor Haitham al-Ghais, directamente desde el 8° Seminario Internacional de la OPEP aquí en Viena, Austria.