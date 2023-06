Entrevista exclusiva a la primera dama de Irán

La primera dama de Irán, Jamileh Alamolhoda, concedió este martes una entrevista en exclusiva a teleSUR en la que abordó diversos temas, entre ellos del rol que desempeñan las mujeres en su país.

Usted sostuvo hace un par de meses un encuentro con mujeres lideresas del mundo de muchas partes y varias de nuestra América Latina. Quiero preguntarle primero ¿cómo fue ese encuentro del que ya usted hoy aquí en Venezuela ha anunciado un segundo encuentro?

- Bueno, muchas gracias. Un gran saludo para todos los televidentes de este programa. Voy a dar un pequeño informe sobre el Congreso que tuvimos en el cual participaron muchas mujeres de todo el mundo; el programa básicamente era dedicado a un encuentro directo con las mujeres sin ningún intermediario, especialmente sin la intermediación de los medios de comunicación. En realidad, lo que queríamos es que exista un tipo de diálogo con las mujeres de todo el mundo y poner en relieve las ideas o los conceptos en común que nos unen a ellas.

Una de las primeras personas que se contactó con nosotros y participó fue la esposa del señor presidente Nicolás Maduro; es una de las personas que me animó a que yo haga ese tipo de encuentros, me dijo es una idea bastante interesante y tuvimos la suerte de poder crear o fundar una institución internacional de mujeres eficientes en el mundo.

Cada una de las oraciones, digamos del texto de la constitución de esta institución, fue a través de la consulta con todas estas mujeres. En algunas oportunidades hasta cada una de las palabras fueron elegidas a través de la consulta con las mujeres y al final 80 de estas mujeres firmaron este documento.

También hubo tres encuentros, tres visitas, digamos, por parte de algunas de estas mujeres. La primera visita fue al mausoleo de Fátima al-Masuma en la ciudad de Qom. Esta mujer, Fátima al-Masuma, que está enterrada en la ciudad de Qom, es una joven de 25 años que fallece en Irán y, hace aproximadamente mil años que es nuestra invitada, es una de las nietas del profeta. Y nosotros tenemos la creencia en Irán que todo lo que tenemos le pertenece a ella. El seminario islámico religioso de Irán más que todo se encuentra en la ciudad de Qom, donde ella está enterrada.

La segunda visita que tuvieron estas mujeres fue una visita a una exposición de mujeres científicas. Fueron personas que lograron vender sus propios descubrimientos científicos. Aproximadamente, mil mujeres participaron de esta exposición. Nosotros pudimos lograr que 80 mujeres en la ciudad de Teherán, y esa exposición tuvo un efecto muy grande en nuestros invitados. Muchos de ellos no podían creer en realidad que las mujeres iraníes hayan tenido tanto desarrollo, una de las mujeres que había tenido bastante influencia una mujer que hizo 64 tipos de remedios diferentes, inventó.

Y, bueno, eso es una de las muestras por lo cual nosotros necesitamos, por ejemplo, la ciencia atómica, porque siempre se dice que nosotros necesitamos la ciencia atómica para la creación de la bomba atómica. Mientras que esta mujer cuando logró demostrar que a través de las ciencias atómicas pudo inventar 64 remedios, ahí se dieron cuenta que las ciencias atómicas pueden servir para ese tipo de desarrollo científico.

Aquí permítame hacer una pregunta con respecto a ello, primera dama. Nos ha contado muchas cosas del desarrollo académico, científico, el que es protagonista la mujer en Irán. Eso es todo esto que usted nos está contando, imagínense tantos logros de la mujer es científica en Irán, pues llega muy poco, diríamos casi que nada, a este lado del mundo producto, además, para su caso para para el Gobierno y para el pueblo de Irán, de un bloqueo de hace muchas décadas por parte de Estados Unidos, lo mismo que para Venezuela. Hoy usted se ha encontrado también con mujeres académicas, con la primera combatiente, Cilia Flores; con mujeres que están en la institucionalidad, en la política periodistas.

Entonces, ¿qué coincidencias encuentra entre las mujeres de Irán y las mujeres de Venezuela?

- Sí, bueno, claramente yo desde siempre creía que existían puntos en común entre nuestros dos países, pero hoy con el encuentro que tuve presencial me di cuenta que eso es una realidad. Me puse muy contenta al saber que las mujeres venezolanas son mujeres intelectuales y, bueno, tienen su peso científico, y, al mismo tiempo, le dan mucha importancia a la familia. Yo creo que uno de los puntos en común muy importante entre nosotros es, justamente, ese punto de ser intelectual y familiar al mismo tiempo; porque, desgraciadamente las corrientes de pensamientos que apoyan a los derechos de la mujer, por desgracia, no apoyan tanto el tema familiar, no le dan tanta importancia a la cuestión familiar.

Generalmente estas instituciones hablan mucho sobre la violencia intrafamiliar o la violencia femenina, mientras que los tipos de violencia organizadas fuera del marco familiar son mucho más importantes, más grandes.

Yo creo que sin el apoyo de la familia, los gobiernos muchas veces se aprovechan de las mujeres. Mientras que las mujeres en realidad, quizá a nivel cuantitativo, son el doble de los hombres y por lo tanto benefician el doble a las sociedades. Los gobiernos, desgraciadamente, en nombre de la libertad de aquellos que se aprovechan de las mujeres tienen dos tipos de beneficios, uno se aprovechan de las mujeres a nivel laboral como fuerza laboral, y otros a nivel sexual.

No piensen que yo estoy defendiendo a los hombres, por ejemplo de mal carácter, en absoluto. La conducta mala de un hombre en su familia es igual que la conducta mala de una mujer en su familia y es considerado un antivalor y no es aceptable. Yo sé que tanto ustedes en Venezuela como nosotros en Irán estamos en búsqueda de la justicia. Nosotros estamos en contra de la opresión, mientras que nosotros queremos que la mujer siga siendo mujer ¿por qué tenemos que ser nosotros como hombres? ¿Por qué tenemos que estudiar como hombres, trabajar como hombres, vivir como hombres? Eso es en sí violencia.

Primera dama, interpreto además en esta reflexión que usted hace sobre el rol de las mujeres en Irán y el mensaje que usted le está enviando en este momento a través de teleSUR a las mujeres del mundo que, sin duda, tenemos muchas luchas y muchas además que se están dando y otras que vendrán. Lo sucedido el pasado 16 de septiembre de 2022 cuando una joven de 22 años muere en Irán, desde este lado del mundo hubo muchísima información en contra, permanentemente, a través de los medios hegemónicos de Irán y la narrativa que se instaló es que había un Estado que agredía a la mujer. Esto lo vimos durante varios meses de manera permanente.

Hoy en día ya han pasado varios meses después que se terminaron esas movilizaciones, ¿cuál es su reflexión al respecto?

- Le agradezco por haber tocado este punto porque, justamente, se repite lo que estábamos hablando del tema de la violencia organizada a través de los medios. Ustedes saben que el origen o la fuente de todo este bombardeo mediático informativo es los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar también que los mismos Estados Unidos de Norteamérica fueron quienes apoyaron una dictadura durante muchísimos años en la República Islámica de Irán. Del mismo modo, después del apoyo de esta dictadura, continúan apoyando a su familia, a su hijo.

Hay un dicho que tenemos en Irán popular que se vio la cola del gallo, que es cuando alguien roba un gallo, lo pone bajo su ropa y salen las plumas del gallo para darnos cuenta quién lo robó. Se repite la misma historia que aquellos que protegieron y digamos, de alguna forma, defendieron a esa dictadura, hoy con esta dictadura mediática hacen lo mismo y para defender a esta mujer se hizo todo ese ese barullo, digamos, esa algarabía mediática.

Hablamos de un bloqueo mediático de los medios corporativos hegemónicos occidentales.

- Una especie de imperio mediático. Miren, en realidad, las dictaduras tienen varios modelos, este es uno de ellos. Hay una dictadura política, económica, dictadura científica y dictadura mediática. Nosotros somos víctimas de todos estos tipos de dictadura y estamos viendo los perjuicios por parte de todos estos grados de dictadura o estos tipos dictadura, como ustedes mismos.

¿Cómo lo han resistido, primera dama?

- El ejemplo de este caso que ocurrió. Una entidad de policía, una mujer tuvo una especie de ataque al corazón, un infarto al corazón en la cual murió; una comitiva médica apareció ahí para hacer investigaciones sobre el caso, como puede ocurrir en cualquier parte de nuestro país, como suele ocurrir que en casos donde hay una muerte que no se sabe la causa, generalmente se invita a un grupo de médicos que forman una comisión médica para poder investigar sobre la causa de la muerte.

Pero los medios de comunicación aprovecharon esta oportunidad en contra nuestra, en contra de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro sistema, de nuestro liderazgo, de nuestra revolución.

Nosotros tenemos un principio básico en la resistencia de esta dictadura de medios de comunicación que es en hacer la guerra o la lucha en contra de la egolatría, del egoísmo, egocentrismo. Dice nuestro principio es que, el principio del individualismo es el subjetivismo y nosotros, según nuestro líder Imam Jomeini, eso no lo aceptamos, o sea, no aceptamos el hecho del eje del individualismo. La filosofía de la familia, la filosofía de la solidaridad, de la sociedad, de la colaboración mutua, todo eso va en contra del subjetivismo.

Este libro que están viendo, que yo escribí, es un libro donde yo investigo, justamente, la teoría del Imam Jomeini sobre el dualismo y el subjetivismo.

Se llama, le recuerdo el nombre a nuestra audiencia, lo tenemos precisamente en pantalla, Filosofía pedagógica del movimiento del Imam Jomeini, escrito por usted primera dama.

- En realidad es la filosofía a través de la cual el Imam Jomeini nos educó a nosotros. Hay una frase famosa del Imam Jomeini que dice que, a través del regazo de las mujeres, es que el hombre se eleva; es decir que el hombre por más que se eleve lo hace a través del regazo de una mujer. Las mujeres iraníes han comprendido este principio del Imam Jomeini y es por eso que hacen hincapié en la necesidad de poder educar a sus hijos, o sea, estar frente a la responsabilidad educativa de sus hijos.

Este sistema de dominación del cual venimos hablando, cuando se dieron cuenta que hay hombres que sin ningún tipo de recursos participan en las luchas, en las luchas armadas o en las guerras y defienden sus tierras, se dieron cuenta que estos soldados son hijos que fueron educados en los regazos de las madres. Entonces es desde ahí que comenzaron a intentar destruir el rol de la familia en Irán.

En realidad lo que nosotros vemos en Irak, en Siria, en Afganistán, en Bosnia y Herzegovina, son países que Irán ha tratado de ayudar para la liberación de estos países y vuelve el resultado al tema familiar. La importancia de la familia.

Es por eso que hay un gran esfuerzo por parte de los enemigos de la destrucción de las familias desde hace 30 años aproximadamente. Es por eso que hoy que las víctimas más grandes de la invasión cultural son nuestras niñas, están siendo invadidas y atacadas, su conciencia, su conocimiento, su fe, su fidelidad. Esta dictadura mediática está intentando en todas partes del mundo y especialmente en Irán la destrucción de la familia.

Ustedes conocen que nosotros somos dueños de una civilización de 15.000 años, mientras que los Estados Unidos de Norteamérica su edad no llega a la edad de los árboles de mi universidad. Es por eso que nosotros los iraníes nos reímos del esfuerzo inválido de los norteamericanos.

Ustedes saben muy bien que siempre fue la familia la que puede proteger una cultura. Nuestro país siempre tuvo varios tipos de invasiones y de guerras y de ataques por parte de muchos enemigos a través de la historia, los mongoles, los árabes, desde muchos países, por la posición geográfica que tiene tanta particularidad, pero así y todo no pudieron cambiar ni nuestra historia, ni nuestro idioma, ni nuestra cultura, ni nuestras costumbres. Eso es resultado de la resistencia de las mujeres iraníes y la familia, especialmente.

Es por eso que hicieron tan grande y tan exagerado el tema de Mahsa Amini y, desgraciadamente, bueno, han utilizado su ficticia victoria a través de la falta del respeto y especialmente haber llamado dictador a nuestros padre espiritual, al líder de la revolución; un padre que ha demostrado su amabilidad, su amor, su afecto a toda la población y que la población ha percibido eso.

La verdad es como la corporización de un padre verdadero. Bueno, finalmente los medios de comunicación a él lo llaman dictador.

Esto ya no es una cuestión de bloqueo mediático, sino es un engaño oficial de los medios de comunicación, porque en estos mismos sucesos, 20 jóvenes de los más bellos jóvenes de la nación, martirizaron, fueron asesinados. El último de ellos, la semana pasada martirizó. Varias personas, digamos malhechores, molestaron a una niñita y este joven que al otro día se iba a casar, fue a defender a esta niña y con los cuchillos lo mataron.

Varios millones de iraníes lloraron por la muerte de este joven, hicieron protocolo mortuorio muy millonario, de mucha gente, varios millones de personas.

Esto no fue, primera dama, sin duda noticia. Usted nos lo está contando ahora porque en esta parte del mundo, en Occidente, eso no ha sido noticia. A través de usted en estos minutos hemos conocido del rol un poco más detallado, se lo agradecemos, de la mujer en Irán y el mensaje que le envía al mundo.

Le queremos agradecer por su tiempo. Muy buenas noches y muchas gracias.

- Muchas gracias.