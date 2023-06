Entrevista exclusiva con el presidente de Irán

El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, concedió una entrevista en exclusiva a teleSUR en la que habló sobre temas de la coyuntura mundial.

LEA TAMBIÉN: Entrevista exclusiva a la primera dama de Irán

Placer en saludarles desde Caracas, Venezuela, sede central de nuestro multimedio informativo teleSUR. Hoy con la oportunidad de conversar con el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. Gracias presidente por compartir sus ideas con la audiencia de teleSUR en América Latina y el mundo

- En el nombre de Dios.

Esta es su primera visita a Latinoamérica. ¿por qué es tan estratégica?

- Saludos cordiales al pueblo de Venezuela, al pueblo de América Latina. América Latina, anteriormente, los americanos (estadounidenses) lo consideraban como el patio trasero de esa región, pero gracias a Dios, el pueblo latinoamericano pudo con su lucha llegar a su independencia y ahora tiene una soberanía.

El espíritu del pueblo de esa zona para buscar independencia y soberanía es admirable para nosotros. Después de la Revolución Islámica en Irán hubo una buena química entre ambas zonas, entre América Latina e Irán para buscar la independencia.

El pueblo latinoamericano igualmente está buscando la misma ruta y hay una armonía entre nuestro país y América Latina de tener esos puntos en comunes, de buscar soberanía e independencia. Esa relación entre Irán y América Latina se fortaleció después de la Revolución Islámica de Irán y ahora tenemos relaciones con América Latina. Antes de la Revolución no teníamos relaciones tan fuertes, pero después de la Revolución nos sentimos que, considerando que hay puntos en común, objetivos comunes entre Irán y esa región.

¿Cuál es su balance de esta primera escala en Venezuela? Más allá de esos 25 acuerdos en diferentes áreas y de la intención de ir de un intercambio comercial de 3.000 millones de dólares a 20.000 millones.

- Nosotros tenemos una buena relación con Venezuela en diferentes áreas: en área política, económica, social; y pensamos que hay alta capacidad entre ambos países para hacer un intercambio. Hasta el momento, hemos hecho buenos trabajos para el crecimiento y avance de las relaciones.

Hubo una desaceleración de las relaciones entre los dos países, pero gracias a la visita del excelentísimo presidente Maduro a Irán, gracias a Dios con esa visita hemos podido extender y desarrollar las relaciones en diferentes áreas: en área de energía, de industria y tecnología, y agricultura; y hemos podido lograr buenos avances y fortalecer las relaciones aún más entre los dos países.

Más allá de los aspectos comerciales, económicos de esta visita, hay un aspecto simbólico, creo, importante. Usted reconocía, rendía homenaje al pueblo venezolano por su resistencia, pero muchos en Venezuela recuerdan también cómo en el momento más difícil de las sanciones, de las heridas que ha provocado el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, muchos venezolanos recuerdan el momento en que barcos iraníes venían a Venezuela con combustible, desafiando el asedio de EE.UU.; fundando aquí un mercado a precios justos. ¿Cuál es su valoración sobre este tema?

- Primero, nosotros rendimos homenaje a los héroes venezolanos y latinoamericanos, países bolivarianos, rendimos homenaje a todos esos héroes. Más cerca de Venezuela, nosotros somos amigos de momentos difíciles de nuestros socios, entre ellos Venezuela. Considerando las sanciones que los americanos después de las guerras militares han incurrido a utilizar el instrumento de sanciones contra los países.

Las sanciones son una guerra contra los países, pero el instrumento antes era militar y ahora utilizan las sanciones para doblegar a los pueblos. Las sanciones buscan doblegar a los pueblos y las presiones son en los pueblos de los países.

Entonces hay que crecer las relaciones entre los países sancionados, eso contrarresta y neutraliza las sanciones. Venezuela vivía un momento muy difícil y nosotros, considerando esa situación, mostramos nuestra cercanía con Venezuela. Queremos que los países sancionados, contando con capacidades que tenemos y aprovechando esas capacidades, Venezuela e Irán nos podemos ayudar uno al otro.

#ENVIVO | Presidente de Irán, Ebrahim Raisi, las sanciones son una guerra contra los países, solo que el instrumento antes era militar y ahora utilizan las sanciones para doblegar a los pueblos pic.twitter.com/9m0qwTE4K2 — teleSUR TV (@teleSURtv) June 14, 2023

Cuando usted dice que visita a países que tienen un enemigo común, Occidente resalta estas palabras con particular extrañeza, pero en realidad ese enemigo común, el mismo que atentó, que apuntó, que autorizó ejecutar al general Soleimani, ese mismo enemigo acaba de declarar hace apenas unos días cuál es el verdadero objetivo de hacer colapsar a Venezuela.

- Los americanos están buscando sus intereses en esa zona y a nivel mundial, ellos están buscando su hegemonía en esa zona. Lo que dijo Trump es una realidad de los Estados Unidos, esa realidad es que: 'nosotros estamos buscando usurpar y saquear las reservas petroleras de Venezuela' y está protestando. 'Estamos buscando saquear esas reservas, y si yo hice lo que hice como Trump en esa zona, estaba buscando saquear esas reservas'. Estados Unidos sin disfraz, eso está diciendo que América está buscando saquear a los pueblos. Derechos humanos y defender los derechos de los pueblos y la liberación y todas esos lemas y eslogan, eso son como un disfraz.

El malestar de Estados Unidos es 'porque no nos venden barato el petróleo', Irán y Venezuela. Irán está buscando hace 44 años su independencia y nosotros no dejamos que nos dobleguen; nosotros no vamos a oprimir a nadie y nunca vamos a aceptar que nos opriman tampoco. Ellos no quieren que nosotros seamos independientes, que tengamos autosuficiencia, que tengamos exportaciones, así que nosotros también; la voluntad nuestra era tener bienestar económico, de crecer.

Hubo una guerra de voluntades, voluntad de los pueblos que quieren ser independientes y, por otro lado, un sistema hegemónico que quiere doblegar a todos, y yo creo que los pueblos independientes van a vencer.

Usted va a ahora a otros dos pueblos que también están en eso que Estados Unidos considera como el eje del mal, dos países que resisten. En el caso de Cuba, un país que no tiene grandes recursos naturales, pero que Estados Unidos lleva más de 60 años asediando, impidiendo su desarrollo, y articulando tramas como en su momento Trump hablaba de ciertos ataques sónicos. Hoy habla de que Cuba tiene una base de espionaje chino, ahora se acerca Irán. ¿Qué significa su visita en medio de este contexto a Cuba?

- Estados Unidos sanciona el petróleo de Venezuela. Nosotros en momentos difíciles al lado de Venezuela y, apesar de todos los riesgos que existen, mandamos combustible a Venezuela. Eso hay dos visiones, una visión hegemónica que tiene Estados Unidos y hay una visión de cooperación y una relación con respeto mutuo y soberanía que tenemos nosotros, Irán y el Gobierno iraní.

Estados Unidos a los países que no estén dentro de su política, bueno quiere sancionarlos. ¿Quiénes son eje del mal actualmente en el mundo? ¿Quiénes en Irak mataron a miles de personas, en Afganistán mataron a miles de personas? ¿Quiénes hicieron daños y allá hay 35.000 niños discapacitados en Afganistán? ¿Y quiénes hicieron todos esos daños? Si ustedes miran ahora a nivel internacional, en esa zona en Oriente Medio, ¿quién es el eje del mal?



El eje del mal aquí en esa zona en América Latina ¿quién es?, ¿qué país es el eje del mal? Es el imperialismo que con sus grupos sometidos quiere doblegar a los pueblos, ignorar el voto de los pueblos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen en democracia o no? Si el pueblo venezolano elige a un Gobierno en Venezuela, en otros países, ¿por qué usted no respeta el voto del pueblo? Porque ustedes en Palestina desde hace 70 años están oprimiendo al pueblo palestino, que sea judío o musulmán, por qué ellos no pueden mediante unas elecciones escoger o elegir su sistema político. Ustedes están diciendo democracia y derechos humanos, todo eso son derechos humanos. Y por qué en Yemen no dejan que el pueblo yemení elija su destino, su soberanía.

#ENVIVO | Presidente de Irán, Ebrahim Raisi, Estados Unidos sanciona el petróleo de Venezuela y nosotros en momentos difíciles, estamos del lado de Venezuela y a pesar de todos los riesgos que existen mandamos combustible a Venezuela pic.twitter.com/GdZCwf3Fua — teleSUR TV (@teleSURtv) June 14, 2023

Cuando nos preguntan acerca de Afganistán y hermanos en otros países, nosotros decimos que eso es la decisión interna de los pueblos, venezolanos, afganíes, todos tienen que decidir y elegir su destino; los cubanos tienen que decidir cuál debería ser su ruta y su destino. Los americanos, ¿por qué se permiten intervenir en los asuntos internos de otros países? Esa es una opresión a los seres humanos, a los pueblos. Eso demuestra que la maldad no es de nuestra parte que queremos ser independientes, sino que el eje del mal son quienes quieren intervenir en nuestros países.

La situación actual que estamos viendo, el unilateralismo, tenemos que terminar, que poner fin a ese unilateralismo y crear un mundo multipolar. Tenemos que terminar y poner fin a esas opresiones contra los seres humanos.

Usted ha insistido en el uso de la energía nuclear para la guerra es contrario al islam, sin embargo, Estados Unidos mantiene asediado al mundo con el temor de que Irán podría estar fabricando una bomba nuclear y ha negado que haya algún tipo de acercamiento para poder llegar a un nuevo acuerdo nuclear. ¿Se ha avanzado en este sentido de llegar a una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos?

- Nosotros en las actividades nucleares e industria nuclear, hasta el momento, 15 veces la Agencia de Energía Atómica, los inspectores han dicho que no ha habido ningún desvío de las actividades nucleares de Irán, eso lo han dicho 15 veces. Nosotros en ese contrato que es acuerdo nuclear entre Irán 5+1, nosotros hemos cumplido con todos nuestros compromisos, pero los americanos no lo respetaron, tampoco los europeos cumplieron sus compromisos. El único país que cumplió con sus compromisos era Irán.

Siempre hemos dicho que las actividades nucleares iraníes son pacíficas y nunca estamos buscando armas nucleares, no lo vamos a buscas. Creemos que las investigaciones también desmuestran que Irán no está buscando arma nuclear, pero desafortunadamente los americanos incumplieron, no respetaron sus compromisos, tampoco Occidente.

Lo que Irán dice en ese campo es una frase muy clara, que es algo lógico y que se puede defender de esa lógica es que nosotros en esa situación que siempre hemos insistido que el único país que ha cumplido con sus compromisos es Irán y el único país que no ha respetado ese acuerdo es Estados Unidos.

Esperamos que los pueblos puedan buscar su independencia y esperamos que con todos los países podamos tener nuestra cooperación, con todos los países de América Latina, países islámicos, países de esa zona. Esta cooperación con los países independientes nos permite que en el orden internacional futuro, que queremos que el nuevo orden mundial está a favor de los pueblos independientes y la hegemonía está debilitándose cada día más.

Les deseo éxito a usted y a todos sus compañeros.

Muchas gracias presidente por su tiempo, por sus ideas, compartirla con la audiencia de teleSUR en América Latina y el mundo. Muchas gracias.