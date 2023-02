Danny Rivera: Pasión por Puerto Rico

El 27 de febrero de 1945 nacía el hijo de Ismael y Sabina, en Santurce. Su padre era de Ponce, "La Perla del Sur" y su mamá era de Naguabo, el pueblo donde también nació Don Pedro Flores. De ese natalicio se acaban de cumplir 78 años y Danny Rivera continúa en la batalla, ofreciendo conferencias, grabando, reivindicando a los músicos de tradición de su país y de todo el continente del que se siente parte, y de otras latitudes.

Habiendo tenido la oportunidad y el honor de entrevistarle en su apartamento en San Juan de Puerto Rico, también se le ha podido aplaudir en diferentes presentaciones en Caracas, justamente la ciudad de donde emergió la joya discográfica titulada “Serenata” y en la que con un repertorio de lujo brilló sobremanera aquél “Madrigal” de Don Felipe Goyco, ‘Don Felo’ que le dio la vuelta al mundo varias veces.

De la infancia



La infancia de Danny fue tan modesta como plena de música, porque su papá, un pintor de brocha gorda, logró comprar un radio y llevarlo a la casa y entonces Danny se dedicó a aprenderse cuanta música salía del aparato instalado en la sala hogareña. Así se fue dando cuenta de que su camino era por ahí, y aunque hizo sus estudios regulares de primaria y secundaria, ya nada fue igual: quiso ser cantante y se aplicó en ello. Comenzó tocando la Batería, pero sin abandonar el canto. Se fue a cuanto programa radial y hasta televisivo había para cantar, y siempre le fue bien, tan así fue que en 1968 fue escogido en un festival de popularidad como el Cantante Revelación de ese año.Tenía 23 años. El inicio formal sería como vocalista en un hotel con la orquesta del prestigioso César Concepción.

Contaba Danny que en la orquesta y en el hotel había que cantar de todo porque se trataba de un local internacional donde los huéspedes eran de muchas nacionalidades. Eso le sirvió de fogueo y, ciertamente Danny Rivera hizo al inicio de su carrera muchas versiones de baladas latinoamericanas, de temas de Piero, de Leonardo Favio, de Roberto Carlos.

Carrera discográfica

Ya estaba encaminado en el canto y pronto lo hizo en el camino discográfico. Antes de comenzar la década de los setenta ya Danny Rivera había grabado, sin mayor trascendencia pero enseguida el sello Velvet se fijó en él y le extendió un contrato por medio del cual grabó muchas versiones. Luego vendría, ya sí Danny Rivera mirando hacia sus orígenes y grabando incluso un álbum en vivo, en concierto, que se transformó en una producción pionera en su tipo.

Llegaría luego su grabación con la cantante estadounidense Eyddie Gormé, el álbum “Muy amigos” donde el tema “Para decir Adiós”, de Roberto Figueroa se transformó en un suceso continental.



Para decir Adios







Serenata



Será el álbum “Serenata” grabado bajo contrato con el sello Top Hits (TH) de Venezuela el que catapultaría sólidamente a Danny Rivera a escala mundial. No era para menos. Danny, quien además se convirtió en un activista de las causas sociales del continente y que llegaría a estar preso por protestar contra Estados Unidos de Norteamérica en la isla puertorriqueña de Vieques, tuvo claro que la canción latinoamericana es un vehículo de resistencia cultural y de pertenencia a la tierra donde se ha nacido.

No conocemos a ciencia cierta quién definió el repertorio, pero no dudamos que Danny tuvo incidencia para escoger las siguientes piezas: Silencio de Rafael Hernández, Piensa en mi (Agustín Lara), Ausencia (Rafael Hernández), Esperanza inútil (Pedro Flores), Bajo un palmar (Pedro Flores), Mayoral (Daniel Santos), Así eres tú (Benito de Jesús), Amor Robado (Esteban Toronjil), Amanece (Rafael Hernández), Diez lágrimas (Gurionex González), Despacito (José Alfredo Jiménez), Las perlas de tu boca (Eliseo Grenet), Si fuera pintor (Pepito Lacombe) y Aquel amor (Agustín Lara). También están incluidos los temas Yo nací en esta tierra, composición original de Danny Rivera, Mujer abre tu ventana, Serenata tapatía (Cortázar y Esperón) y Tintorera del mar . La mención especial es para “Madrigal” (Estando contigo) de Don Felipe Goyco, borincano como Danny.



Madrigal, en Venezuela





A partir de ahí lo de Danny Rivera fue una carrera ascendente, potenciada por las grabaciones que hizo para su propia casa productora y en las que se dedicó a resaltar a músicos boricuas de alta estirpe como Cheíto González, además del repertorio navideño de Puerto Rico, que, como bien sabemos, es de los mejores del mundo.

Danny cuenta con más de 70 álbumes discográficos en su carrera artística y ha merecido honores no solo en Puerto Rico. Sus estancias en Venezuela, Cuba, México, Colombia, Y República Dominicana, entre otras naciones le dan honor latinoamericano.

Impronta social

Danny Rivera fue uno de los cantantes populares que hizo activismo político y social. Hay que acotar que no se trataba de un cantor como Silvio Rodríguez o Alí Primera. No. Se trató de un cantante popular que expresaba sus opiniones y maneras de mirar la realidad de su país, y las luchas por la dignidad de los pueblos, sobre todo los latinoamericanos.



Danny y Andy. El que canta





En 2001, comenzando el siglo Danny Rivera fue puesto preso en su país por protestar contra la dominación estadounidense en la isla de Vieques, que es de Puerto Rico. Fueron 30 días en cautiverio y Danny sacó muchas enseñanzas. “En esa cárcel me encontré con la libertad, con la autenticidad del reclamo, con la dignidad humana. Me enfrenté al miedo y supe entonces lo poderosos que somos frente al oprobio que tratan de imponernos. Comprobé la crianza que me dieron mis padres porque tuve certeza de quien era yo”. De esa prisión salió su libro “Enamorado de la Paz: Diario en la cárcel federal”.



Asiduo visitante de Cuba, en el año 2004 inauguró la Cátedra Internacional de Artes Plásticas y Música de La Habana.

No solo eso. En colaboración con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Danny Rivera fue mostrando la herencia cultural de Puerto Rico en el este de Cuba. Con ese estudio hizo un documental y publicó un libro (uno de los tantos que ha escrito): “Ecos boricuas en el Oriente de Cuba”. A esto hay que agregar la cantidad de conciertos que Rivera ha ofrecido en la Antilla Mayor, nación a la que quiere y defiende.



En el año 2008 la República Dominicana le otorgó la nacionalidad de ese país por la investigación que realizó en torno a los Dajaos, pueblo fronterizo entre Quisqueya y Haití. De hecho, Danny Rivera realiza un festival anual en honor a la Naturaleza en Los Dajaos de Jarabacoa (RD).



Cumpleaños

Danny y Roy. Boricua en La Luna



Acaba de arribar a sus 78 años de vida. Se siente en plenitud de facultades y aspira a llegar a los cien discos grabados. Se mantiene activo en Puerto Rico, viaja a Cuba y República Dominicana, mantiene en lo posible su vida familiar y está en permanente proceso de creación.

La solidaridad y él tienen el mismo nombre: Danny Rivera.