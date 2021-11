Juan Chacón: del Cabaret Tropicana al Magic Sax Quartet

En Irakere estuvo mi maestro Averhoff y también Paquito. Averhoff tocaba el tenor ahí; pero en Santiago no hay antecedentes de agrupaciones de saxofones. Lo que sí existe en Oriente son las Bandas Provinciales de música que también tienen saxofones, pero con el formato de Cuarteto no hay antecedentes, que yo sepa”.

¿Quién iba a pensar que aquel saxofonista que había trabajado en todos los sitios nocturnos de su ciudad natal y que ya tenía 10 años en el Tropicana lograría precisamente en ese cabaret su sueño de conformar un cuarteto de saxofones?

Pero además, ¿quién iba a imaginar que no quería ser músico, sino militar?

Juan Chacón González, fundador y director del Magic Sax Quartet Cuarteto de Saxofones de Santiago de Cuba, relata cómo llegó a ese instrumento, conversa acerca de la dinámica musical en Cuba y revela inquietudes y motivaciones en torno al saxofón, además de la odisea de grabar en plena Pandemia de la Covid 19.

Foto: Cortesía

Él mismo lo cuenta todo.

Al Saxo

- ¿Hay antecedentes de algunas agrupaciones de saxofones en Santiago, Oriente e incluso Cuba?

“No tengo conocimiento de que haya existido en Santiago ni en Oriente alguna agrupación de saxofones, pero en La Habana sí hubo después de 1959: el Cuarteto de quien fue mi profesor, Carlos Averhoff. Fue mi profesor en La Habana en la Escuela Nacional de Arte. Averhoff estaba con el saxo soprano y dirección, Paquito d' Rivera en el alto, en el tenor Jesús Lam (el chino), y en el barítono estaba Andrés Pérez Janet .

En Irakere estuvo mi maestro Averhoff y también Paquito. Averhoff tocaba el tenor ahí; pero en Santiago no hay antecedentes de agrupaciones de saxofones. Lo que sí existe en Oriente son las Bandas Provinciales de música que también tienen saxofones, pero con el formato de Cuarteto no hay antecedentes, que yo sepa”.

Foto: Cortesía

- Dónde prevalece más el saxofón: en la música popular o en la música académica?

“En Oriente y en La Habana el saxofón predomina más en la música popular. Siempre fue así, sobre todo en La Habana en la música popular, y cuando digo música popular digo música bailable y también música del género del Jazz. Desde hace unos años han surgido agrupaciones para la llamada música de conciertos, grupos de música de Cámara por ejemplo, y ahora han surgido varios cuartetos de saxofones en el país, en La Habana, en Camagüey, en Granma, en Pinar del Río, pero el predominio es en la música popular. Hay un renacer de ese instrumento, el nivel ha subido y hay muchos alumnos de saxofón, pero cuando salen de las escuelas se dedican más a la música popular”.

Pare Cochero

Los inicios

¿Cómo se dio tu vinculación con el instrumento?

Juan Chacón González devolvió toda su memoria para la ciudad donde nació, el ambiente familiar y sus sueños. Sólo así podía responder.

“Nací en Santiago en 1960 en el seno de una familia muy humilde pero muy unida. Nos criamos con amor y con alegría.

Yo no tenía intenciones de ser músico a pesar de tener influencias. En la familia por parte de madre había trovadores y es más, está el ejemplo de mi tío Roberto Nápoles Castillo, bajista y cantante, miembro fundador de la orquesta Chepín Chovén. A mi papá, Juan de la Cruz Chacón, le encantaba la música y de hecho tocaba el clarinete y quería tocar el saxofón. Pero la vida era muy dura para los músicos en esos tiempos, y mi papá era carpintero. Ciertamente por la sangre yo tenía influencia musical pero la verdad yo no estaba pensando en ser músico. Yo lo quería era ser Militar”.

“En Santiago había una escuela militar llamada Los Camilitos y yo quería ingresar a ella. Era mi sueño. Yo me sentía un militar, pero mi mamá, Cándida Esther, un día, teniendo yo 11 años me cogió de la mano y me llevó al Conservatorio y yo no entendía qué hacíamos allí y mi mamá fue a apuntarme para que yo estudiara música, y yo no quería ser músico. Fue mi mamá la que decidió que yo estudiara el saxofón. Cuando comencé a estudiar, a los días me di cuenta de que lo mío era la música y no lo militar. Yo lo que estaba era embullado con el verde. No tengo cómo pagar a mi madre que me hubiera conducido por el camino de la música. Fue gracias a ella y posteriormente a mis esfuerzos.

Empecé mis estudios en el conservatorio Esteban Salas de Santiago de Cuba, y con el saxofón de la mano del profesor José Pérez Calderón 'Chepe'. Luego fui a La Habana para culminar mis estudios. Siempre fui un alumno destacado y gané unos cuantos concursos provinciales y nacionales, incluyendo el Alejandro García Caturla en La Habana. A mí no me hicieron prueba de ingreso a la Escuela Nacional de Arte porque era laureado del García Caturla. Me gradué en 1981”.

Divasión

-Qué motivó a Juan Chacón a hacer un cuarteto de saxofones?

“Eso viene desde cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Arte en La Habana y mi profesor Carlos Averhoff tuvo su cuarteto. Ya yo venía con ese bichito por dentro porque me gustó mucho ese tipo de formato. Inclusive yo fui a La Habana a un concurso, antes de ingresar a la Escuela Nacional de Arte y fue donde vi por primera vez un cuarteto de saxofones, que era el de quien sería mi profesor. Yo quedé muy impresionado de ese formato. Cuando regresé a Santiago de Cuba ya esa idea venía conmigo en mi cabeza. Te confieso que en La Habana surgió otro cuarteto muy bueno que se llamó (ya no existe) Habana Sax. Y otro cuarteto que es de Pinar del Río, que es el Cuarteto Arsis, dirigido por Daniel Ayerbe Labrador y eso me dio más fuerza para crear el cuarteto que hoy tenemos.

“Cuando retorné a Santiago, después de mi Servicio Social como profesor en la ciudad de Manzanillo estuve en unos cuantos grupos y trabajé en todos los cabarets y salones nocturnos. Pero en el Cabaret Tropicana estuve 10 años, e hice muchas giras internacionales con ese equipo.

Nosotros pertenecíamos a la cuerda de saxofones del Cabaret Tropicana Santiago. Coincidimos allí y yo decidí, porque el trabajo de cabaret es muy monótono, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo y me dije: ésta es la oportunidad de hacer realidad mi sueño, y entonces busqué a los músicos que estaban conmigo, trabajando juntos en ese momento y comenzamos como un juego, montando temas para entretenernos un poquito, para quitarnos esa cosa del cabaret, pero el juego fue tomando forma, y forma en serio. Comenzamos formalmente el 4 de julio de 1995. Los integrantes fundadores son: Julio César González Simón en el saxo alto, Rey Amaury Burgos Delis en el saxo tenor, Óscar Galán Ruiz en el saxo barítono y Juan Chacón González en el saxo soprano y Dirección.

En la actualidad nos mantenemos tres de los fundadores. Ingresó Baudelis Rodríguez Sierra en el barítono y ahora nos dejará para que lo sustituya, a un excelente alumno: Yormany Soto.

El Magic Sax Quartet cumplió ya 26 años de fundado. Sin embargo, la motivación viene de La Habana, de mi etapa de estudiante, del cuarteto que tenía mi profesor, que era buenísimo. Y claro, aproveché la oportunidad que tuvimos porque para hacer un cuarteto se supone que hay que tener un nivel académico y quienes trabajaban conmigo en el cabaret tenían ese nivel”.

Lágrimas Negras

¿Cómo se establece el repertorio?

“Este formato de cuarteto de saxofones es muy viejo, muy antiguo, viene de Francia. Este es un cuarteto clásico de saxofones. En Francia hay muchos formatos de este tipo y hay mucha música original para este tipo de formato y entonces pasa que tenemos música que nos han donado amistades, que hemos buscado por internet. Tenemos música que ha enviado el mismo Paquito d' Rivera, tenemos alguna música de él muy interesante, contemporánea, muy buena, pero ¿qué pasa? nosotros decidimos con el mismo formato clásico de saxofones, decidimos crear nuestro propio repertorio. Tenemos prácticamente 12 repertorios, contemporáneos, clásicos, y un repertorio un poco más popular y así pudimos diferenciarnos de los otros cuartetos que existen. Nosotros trabajamos la música cubana fusionada con elementos del Jazz, de la música afro y de muchas tendencias juntas; y para eso tenemos personas, hay arreglistas, incluso en Santiago de Cuba que nos escriben música, por lo menos tenemos a Ernesto Burgos, un excelente músico santiaguero que escribe música para cuartetos. Desde que nosotros comenzamos él fue de los primeros que escribió para el Cuarteto de Saxofones. También hay un compositor amigo, Iván Acosta, quien igualmente escribe música para nosotros. Así nos hemos enriquecido con solvencia y trabajo. Y claro, el repertorio lo busco y lo escojo yo”.

Foto: Cortesía

Disco en Pandemia

Para noviembre de 2020 el Magic Sax Quartet entró a los estudios Trabuco Récord, del también músico Manolito Simonet bajo la firma BisMusic. Los productores fueron Manolito Simonet y Germán Velazco.

Juan Chacón relata la experiencia, y aunque tuvieron que extremar las medidas sanitarias correspondientes, por causa de la pandemia, lograron exitosamente el objetivo.

“Imprescindibles es un disco de temas, canciones que fueron populares en Cuba. Lo escogí intencionalmente porque fueron y son temas de permanencia en Cuba. Por ejemplo El Son de la Madrugada de Adalberto Álvarez lo llevamos al formato de nosotros y lo canta ‘el Indio’, cantante nuestro. También incorporamos un tema de Juan Formell Este amor que se muere interpretado por Mayito Rivera. Los arreglos todos son hechos por compositores de Santiago y La Habana como Joaquín Betancourt, Manolito Simonet, Ernesto Burgos, Iván Acosta y mucha gente que escribe para nosotros pues tenemos un nombre hecho, y les gusta. Otros temas son: Tres días de Chucho Valdés y Seis semanas de César Pedroso. También está un vals de Enrique Bonne, Perdone usted cantado por el dominicano Jhonny Ventura”.

Con Imprescindibles Magic Sax Quartet llega a siete producciones discográficas de las cuales cinco son propias, amén de la cantidad de participaciones en grabaciones con otros músicos cubanos y extranjeros. En ellas queda reflejado el esfuerzo, el ensayo, el estudio, el nivel, la calidad...

Como bien dice este músico de Santiago de Cuba:

“A todos les parece sencillo cuando escuchan la música tocada, pero lo que hay detrás de ella ha implicado disciplina, tesón, un trabajo arduo, que disfrutamos mucho, pero es arduo”.

Internacional

Alemania, Italia, Austria, Suiza, España, Países Bajos y Brasil, entre otros, han disfrutado de la excelencia de esta respetada agrupación. Hace falta que el Magic Sax Quartet también pueda ser disfrutado en países de la América Latina. Hace falta.