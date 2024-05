Cuba: La Guitarra acompañante de Gabino Jardines   (In memoriam)

Tal vez el Caribe y Latinoamérica no se dieron cuenta, saliendo como se estaba de las festividades de la Cruz de mayo y observando algunos conflictos que parecieran diseñados para apartarnos del camino principal. Desde Cuba, y concretamente desde Santiago de Cuba por la vía del trovador y productor Gabriel Soler llegaba la noticia: Partía ese sábado 4 de mayo en la mañana no solo un referente musical de auténtica cubanía. Se estaba perdiendo otra enciclopedia, de esas que están en los territorios, casi anónimas salvo para quienes trajinan con ellas y beben de sus páginas, en el pueblo, y con él. Y de eso Cuba sabe mucho.



Gabino Jardines Cisneros era y será un libro abierto sumamente valioso por donde se le mire, y como nunca le negó nada a nadie sino lo contrario queda erguido como un Griot de Santiago de Cuba para el mundo, porque África cuenta en esta historia de saberes y armonías.

Tuvimos el inmenso honor de conocerle, de conversar con él y de corroborar lo que sus paisanos decían (y dicen mucho más ahora) acerca de este santiaguero que nació y partió desde su ciudad natal a los 76 años de edad.



“Gabino Jardines fue una persona querida, de esas que dan la impresión de que conoces de toda la vida. Sabía como bordar un tema, como subrayar un texto, como calibrar una voz; pero no se jactaba de ello. Era un caballero discreto, con elegancia criolla, sin empachos. Todos se lo disputaban, porque ser guitarrista acompañante es toda una especialidad, es toda una historia. Acompañante no quiere decir secundario, al contrario, es la mancuerna perfecta para el cantante, y él es el sostén, que sin reclamar demasiado protagonismo, está ahí, así nomás, con su propio brillo. Acompañó a mitos, a grandes, y jamás fue remiso a poner sus cuerdas al lado de los jóvenes talentos. Se le va a extrañar monumentalmente”. (Reinaldo Cedeño Pineda, periodista y poeta cubano. Premio Nacional de Periodismo Cultural).

Nota del fallecimiento de Gabino





Datos

Gabino Jardines Cisneros nació en Santiago de Cuba el 27 de julio de 1947. Gracias a los esfuerzos familiares accedió a estudios superiores y se graduó como ingeniero en telecomunicaciones, con pasos previos por el mundo de la electricidad mientras le daba vueltas a la guitarra para tocar en ella el son entero, el del abierto futuro…

Se decidió por las seis cuerdas para bien de la música en Santiago y para la cultura cubana en general. Alineaba perfectamente con todos los géneros musicales, y más allá con las voces que el universo musical puso a su lado, interpretándolas y comprendiéndolas en su esencia, porque como muy bien define el colega periodista Reinaldo Cedeño Pineda “Acompañante no quiere decir secundario” y Gabino Jardines jamás lo fue.



“Mi tía Pilar Esnal fue estrella de la Radiodifusora Venezuela en las décadas de los 40 y 50 del siglo pasado. Los guitarristas con los que contaba la planta para acompañar a sus estrellas eran Alirio Díaz y Rodrigo Riera, ambos excelsos ejecutantes de este instrumento en su modo solista, con trayectoria y reconocimiento internacional. Entre los dos, mi tía prefería que la acompañara el Chueco Riera por la sencilla razón de que él tenía ese dominio del arte de acompañar sustentado en la capacidad de seguir al cantante con coherencia y organicidad, de acuerdo a su estilo vocal, teniendo además recursos creativos que siempre utilizaba subordinado al intérprete, nunca sobresaliendo o apabullándolo. Es el arte de dignificar al instrumento en su capacidad de diálogo y soporte para explotar al máximo las cualidades interpretativas del solista”. (Ignacio Barreto Esnal, Rector de la Universidad de las Artes de Venezuela, guitarrista, investigador y compositor).

Su periplo

El Ingeniero que era Gabino, además de electricidad y telecomunicaciones estudió saxofón y clarinete, pero las cuerdas de la guitarra estaban decididas a sellar su destino. Santiago de Cuba fue conociendo de sus destrezas y de su natural inteligencia para armonizar y acompañar a quienes se le acercaban en plan musical. Y si no se las sabía se las inventaba. Esa fue parte de su gracia.



“El maestro Gabino era un músico extrordinario en su especialidad como guitarrista acompañante; para mi era uno de los guitarristas acompañantes mejores del país, ¡posiblemente el mejor! No había un cantante que fuera difícil para él poderlo acompañar, era una tarea muy fácil que desempeñaba con verdadera maestría, y una de sus características más importantes era la humildad. A pesar de tener un nivel musical muy alto, se mostraba sencillo, y siempre estaba dispuesto a acompañar a todo el que le pedía su ayuda, ya fuera un aficionado o una estrella de la canción, que acompañó a muchas que querían llevarlo para La Habana, como Farah Maria y Omara Portuondo, pero siempre prefirió permanecer en su querido Santiago.

Tuve el honor de hacer una gira junto a él a Brasil, año 2008. Fue al estado de Pernambuco, en ese momento él estaba acompañando a la excelente cantante santiaguera ya fallecida, Eva Griñán. Ellos tenían tremendo acople; en realidad gustaron mucho allá en Brasil, porque el cantante que se hacía acompañar por él, tenía el éxito garantizado, porque en realidad era un verdadero maestro! Hemos perdido a uno de los grandes músicos de Cuba. Luz para tu espíritu querido amigo, y en Paz descanses!”. (Juan Chacón, Director del Magic Sax Quartet. Cuarteto de Saxofones de Santiago de Cuba).

Eva y Gabino en Europa



La calidad de Gabino Jardines se extendió rápidamente por Cuba y luego rebasó las fronteras de la isla.

Del ingeniero guitarrista supieron muchos y helo acá acompañando nada menos que a Elena Burke (a la que siempre secundaba el extraordinario Martín Rojas), Omara Portuondo, Beatriz Márquez, Eva Griñán entre las voces nacionales cubanas, pero es que el acompañamiento también abarcó a vocalistas como Sonia Silvestre y Doménico Modugno.

Como no lo deslumbraban los oropeles, Gabino siempre fue propenso a lo generacional futurista. Veía venir a los más jóvenes, enrolados en las filas de la canción romántica, del son, en defensa del Filin, y prestó su tiempo y su arte para secundarlos. Eduardo Sosa, Grisel Gómez y Giselle Lage pueden dar fe.

“Gabino Jardines, considerado como uno de los guitarrista más importante de Santiago y por qué no de Cuba falleció el día 4 del mes en curso, dejando así en el contexto musical del país, un vacío. Hemos perdido al guitarrista acompañante capaz de hacerlo en todos los géneros. Su versatilidad era asombrosa. Esto lo llevó a ser solicitado por todo intérprete que venía a Santiago.

Sus honras fúnebres conmocionaron a la ciudad. EPD”.

(Rodulfo Vaillant, compositor y presidente del Comité Provincial de la Unión de escritores y Artistas de Cuba)



Internacional



Refería Gonzalo González, periodista, investigador, productor y promotor de lo que tenga que ver con la música de su tierra (labora activamente en los estudios Siboney de Santiago de Cuba) que Gabino salió en varias oportunidades de Cuba para representar al país con su guitarra acompañante y que el saldo fue realmente exitoso. Francia, Colombia, Islas Canarias, Holanda, Bélgica, Brasil, Noruega, Suriname. Estuvo al lado de Luminarias como el grupo Niche y Joe Arroyo de Colombia y de Oscar D León de Venezuela.

Ninguna gira lo apartó del gusto de participar en eventos santiagueros como el Festival de la Trova “Pepe Sánchez”, El Festival Boleros de Oro, El Festival del Caribe, el MatamoroSon, los carnavales y mucho más. Fue miembro de la UNEAC, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y un gran evaluador musical.



“En nuestros días la guitarra ofrece mil posibilidades y descuellan por su virtuosismo algunos intérpretes que “la hacen hablar”. En otro plano, más humilde pero no menos necesario, están (estamos) los guitarristas acompañantes.

La labor del acompañante consiste en producir una base rítmica y armónica que le permita a los instrumentos melódicos ofrecer al máximo su brillo, cuya belleza sólo puede resaltar sobre el fondo apropiado. Más que acompañar, este guitarrista construye el piso, la plataforma sobre la cual se erige una obra musical, y si su labor no es sólida, toda la obra decae y se derrumba pues sólo sobre ese piso pueden destacar los solistas”. (Eduardo Parra Istúriz, periodista, músico y guitarrista. Director de https://radiocafeatlantico.com/ )

Gabino y Giselle Lage . Marzo de 2024



“La música santiaguera vuelve a estar de luto, ahora con la pérdida repentina de uno de sus más fieles exponentes. Te recordaremos querido maestro, por todo, por tu dominio absoluto de la guitarra, por esa manera de acompañar en todos los estilos la canción cubana y atesorar ( muy bien puesto) el mote de “hombre orquesta”, la fragilidad de tu noble corazón, que era nuestro hacía mucho, no resistió el embate y te elevó a otra dimensión para compartir tus secretos con el ángel de La Catedral Santiaguera. Gracias por tu amistad profunda sin límites, por todo el ron que rodó en cada descarga, en cada peña, en cada rincón de nuestra Casa de la Trova, por nuestras extensas conversaciones, por tus certeras enseñanzas llenas del inmenso ser que fuiste. Descansa en Paz amigo. Se nos va otro Grande. Te extrañaremos, Compay Gabino!”. (José Aquiles, Trovador, compositor y poeta santiaguero).



Despedida

Esa guitarra que nunca fue secundaria retumbará en el vacío que deja, se marcará en la huella de la música y en la necesidad de profundizar en la obra de los guitarristas acompañantes, de los cuales Gabino Jardines fue parte y vanguardia.

Volver sobre ese Griot surgido en Santiago de Cuba seguramente ratificará sabiduría, melodía, armonía y una dulzura inimitable.

Será siempre grato saludar su memoria.