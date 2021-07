¿Cómo llegan los equipos a cuartos de final en Copa América?

���� ¡Hoy @LaRoja entrenó por última vez en el Estadio Nilton Santos antes del gran partido contra Brasil por los cuartos de final! #CopaAmérica #VibraElContinente



���� Hoje o Chile treinou pela última vez no Nilton Santos antes do grande jogo diante do Brasil! #VibraOContinente pic.twitter.com/2uOnrKjYs0