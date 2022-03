Dolor en Boyacá

No es el primero, ni será el último accidente en las minas de Colombia con el 46 por ciento de explotación subterránea de minerales.

LEA TAMBIÉN: Cuarenta y seis años

La última explosión del gas metano y polvo de carbón ocurrió en el nivel tres de la mina La Chapa, en zona rural de Tasco (Boyacá), explotada por la administración privada de Ingecolma.

Considerada una de las principales actividades económicas del mundo, en Colombia, un 70 por ciento de la explotación minera está en manos de las multinacionales.

Lo voy a llorar cada día

Altos niveles de gases impedían continuar con las labores de búsqueda en la mina, donde más de una decena de mineros fueron encontrados muertos.

El joven Joan Sebastián Rojas dice, “lo voy a llorar cada día, cada vez que lo recuerde, me va a hacer mucha falta”. Tristemente expresa quien perdió a su hermano y su mejor amigo, mientras “vagoneteaba” en el nivel tres de la mina.

Foto: W Radio

Con 24 años, Robinson Rojas dejó un hijo, razón por la cual cada día bajaba al infierno a través de túneles, cavernas, pozo, oscuridad, suciedad, asfixia. Sólo quien tiene ese oficio como única alternativa de salir adelante, trabaja en una de las labores más duras que puedan existir.

Bajo tierra quedaron padres, amigos, hijos, hermanos, quimeras. Temisclo de Cernantes perdió a dos de sus hijos: Pablo Antonio y Yesid. Las manos del padre dicen que el trabajo rudo ha sido su mejor herencia a los hijos muertos en la mina y ahora el dolor le partió el pecho en dos. “Ellos sabían que era muy ‘pesada’ la minería, pero era donde único ganaban para mantener y vestir a sus hijos”, dice buscando la resignación de un destino sentenciado.

La tristeza embarga a muchos hogares de Tasco en Boyacá, cuando la lista de fallecidos asciende a 15. Allí se instaló el luto, como en tantas casas colombianas inscritas en el registro de accidentalidad minera del país. En el 2020 fueron 153 emergencias y 171 muertes, confirman las plataformas comunicativas.

De igual manera, en 2019 se registraron 128 emergencias y 148 muertos, mientras que en este 2022 se constatan 19 emergencias y 36 decesos. En Boyacá ya contaban 11 emergencias, con 28 víctimas mortales.

Con la construcción de la mina de carbón de La Chapa en 1950, nació la minería organizada en Colombia. Fue en 1974 su mayor auge, por lo que llegaron a contratar a 1.400 trabajadores, para extraer 2.400 toneladas de carbón al día. El mineral era llevado desde el interior por una banda transportadora hasta un cable aéreo, en la que fue considerada la mina de carbón subterránea más tecnificada del país.

En su momento en La Chapa, ubicada en la vereda Hormezaque del municipio de Tasco, en límites con Socha, hubo una escuela de mineros para comenzar la extracción de carbón a gran escala y se instaló ese cable aéreo para transportar el mineral por góndola, desde Tasco hasta la planta lavadora en el municipio de Paz de Río.

La mina tiene 120 hectáreas, donde se encuentra el carbón coquizable alto volátil o metalúrgico, el cual posee unas propiedades únicas para la fabricación de acero. En 1996, La Chapa fue cerrada por escasez de personal y por la situación económica que en ese momento tenía Acerías Paz del Río, titular de su explotación minera.

En 1999 la mina fue entregada a un contratista particular para su explotación. Actualmente la mina está siendo operada por Ingecolmaq SAS.

Tragedia

La muerte oscureció la historia de esta mina en la tarde del pasado 26 de febrero del 2022, cuando ocurrió en La Chapa la mayor tragedia minera ocurrida en el departamento de Boyacá.

La ANM informa que se dan por terminadas las labores de búsqueda y rescate en la emergencia registrada en Tasco, Boyacá, con un reporte de 15 mineros que lamentablemente fueron rescatados sin vida. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/9KywDxKlFd — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) February 28, 2022

Estaban a punto de terminar su turno de trabajo cuando sobrevino una explosión. Se encontraron muertos bajo tierra los mineros: Luis Samuel Rincón Sánchez, Luis Arbey Estupiñán Sánchez, Edwin Javier Estepa Maques, César Mauricio Tibaduiza, Gustavo Antonio Casallas Sánchez, Anderson Alfredo Rojas Cortés, Félix Rodríguez, Yesid Hernández Botia, Asdrúbal Estupiñán, Víctor Ochoa, Pablo Antonio Hernández Botia, Robinson Rojas Araque, Luis Ángel Sánchez Núñez, Rodolfo Estupiñán y Luis Delgado.

Los accidentes son más habituales de lo reconocido en las explotaciones de carbón de Boyacá, el departamento con más fallecimientos de trabajadores en minas. En la noche del viernes 4 de febrero del 2022, se reportó una emergencia en un socavón del municipio de Samacá, donde cinco mineros quedaron atrapados, al parecer por una explosión en su interior por acumulación de gas metano. “Producto de la explosión se generaron altas concentraciones de monóxido de carbono”, destacó un medio radial a raíz de este siniestro.

“Partiendo del principio básico, la minería es una actividad que se alimenta de los recursos naturales no renovables, en este caso los minerales. Estos minerales yo tengo que saber dónde están, cómo son las condiciones para extraerlos y en el caso del carbón, dónde hay más concentraciones de gases. Yo necesito tener todos los estudios antes de explotarlos, porque si no, no puedo abrir una mina”, señaló el ingeniero consultor en proyectos mineros del Instituto Sustentable, Juan Daniel Angulo.

“La mayor parte de los proyectos mineros en Boyacá no tienen esos estudios tan detallados. Se sabe que hay carbón, pero no sabemos las condiciones en que está ese carbón: en qué profundidad, cuáles son los riesgos, eso no se evalúa antes de abrir el proyecto minero”, señaló Angulo al medio digital W Radio.

Minería, despojo y violencia

Las grandes empresas transnacionales que hoy acumulan el 75 por ciento del comercio mundial de los hidrocarburos, están detrás del intenso accionar bélico atendiendo a los intereses dominantes. El resultado ha sido hundir a regiones enteras en guerras permanentes (el Magreb, Medio Oriente, Asia Central, Europa Oriental) con el fin de explotarlas y el consiguiente despojo de sus poblaciones, de los recursos necesarios para su propio desarrollo productivo.

Qué implicaciones ha tenido para Colombia la imposición del neoliberalismo en su forma más violenta. Las políticas económicas y sociales han estado dirigidas a facilitar el extractivismo. La explotación de materias primas energéticas y minerales por parte de las empresas multinacionales -desde hace más de 30 años- han facilitado el proceso de vaciamiento de los campos. La guerra es una estrategia eficiente que genera nuevos espacios para el capital trasnacional.

Posibilitar la extracción de los recursos energéticos colombianos, supuso la destrucción de las pequeñas y medianas economías agrícolas. Implica la destrucción de pueblos ancestrales asentados en regiones de grandes riquezas mineras y la explotación del agua -recurso indispensable para la gran minería- al servicio del gran capital. Entre los campesinos, se manifiesta cada vez más el rechazo a estas prácticas, ligado a la defensa del agua, recurso sin el cual no es posible la vida.

Tras una profunda investigación, el libro “Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia”, identifica la entrega incondicional de los recursos energéticos a las empresas transnacionales, las que bajo diferentes figuras, incluso la de poseer cédulas reales y territorios a perpetuidad, exploren y exploten dichos recursos. Para que así conste, refieren que el 46,35 por ciento (1.982.778,77 hectáreas) de los títulos mineros en Colombia, están en manos de grandes multinacionales, un 1,75 por ciento del territorio nacional.

Igualmente, señala el texto la alta concentración de la explotación minera en unos pocos monopolios globales. Mencionamos más del 70 por ciento, en manos de compañías trasnacionales como la Glencore, bhp Billiton, Drummond, Anglo American, AngloGold Ashanti, Exxon-Mobil, Chevron y pocas más, son las que pueden explotar a gran escala los minerales de Colombia.

Como perjuicio señalan “el arrasamiento violento de la actividad agrícola, la renuncia al desarrollo industrial, la priorización en los procesos extractivos, fundamentalmente en la explotación de recursos minero-energéticos, y la dependencia fiscal de dichos recursos”.

El Gobierno nacional destinó el 26,7 por ciento del territorio a la explotación minera. Históricamente, Colombia contaba con reservas importantes de minerales estratégicos –como oro, platino, cobre, fosfatos, potasio, magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro y coltán– por lo que se determinó, mediante la Resolución 18-0241 del 24 de febrero del 2012 del Ministerio de Minas y Energía, delimitar y declarar como áreas estratégicas mineras un área total de 2.900.947 hectáreas.

En ese entramado, el Decreto 2041 de octubre de 2014 modificó los procedimientos de expedición de licencias ambientales para proyectos mineros e infraestructuras, disminuyendo los tiempos de trámite de 24 a 3,5 meses. Las principales beneficiadas fueron las 25 empresas multinacionales, que ostentan ese 46,35 por ciento de los títulos mineros otorgados en el país para explotación de oro, carbón o metales.

Como parte de una estrategia dirigida al vaciamiento y la entrega de territorios al gran capital, se desata la violencia desenfrenada alrededor de la actividad extractiva. Como consecuencia se ha forzado el despojo territorial y cultural de comunidades campesinas, negras e indígenas. Son conocidos los casos de financiación de grupos paramilitares por parte de carteles de la droga o de multinacionales como Drummond, BP y Occidental.

La investigación, publicada por la Editorial UN en la Filbo 2019, identifica el impacto ambiental, la contaminación y el deterioro sobre la geografía colombiana, como consecuencia de los procesos extractivos. En ellos se emplean tecnologías como el “fracking”, donde se usan materiales pesados como el mercurio y el cianuro que contaminan las aguas subterráneas.

También se implementan estrategias de deforestación, desvío de fuentes hídricas, destrucción de la producción agrícola de “pancoger” -en la zona cafetera son cultivos de maíz, el fríjol, la yuca, el plátano, entre otros- con el argumento de intensificar la extracción de materiales y recursos sin los cuales el “desarrollo” no sería posible.

Entonces la explotación de oro o petróleo como una idea de progreso se va rompiendo y se manifiesta en las prácticas de resistencia de los campesinos, de los mineros, de los indígenas y afrodescendientes, que participan de las organizaciones de oposición a la gran minería.

Pasadas más de dos décadas del auge paramilitar, de la masificación del desplazamiento forzado, de la acumulación de las tierras rurales productivas, así como de la implementación del Plan Colombia y su colofón, la “locomotora minera”, se fomenta la conciencia social y ambiental.

El despojo y la violencia no suceden sin las luchas de las comunidades, de los obreros mineros, de los pueblos indígenas y la organización de los campesinos, quienes han constituido acciones de resistencia ante el deterioro de sus territorios.