Carlos 'Nené' Quintero y su aporte a la percusión latinoamericana

Quintero fue reseñado de la siguiente manera en el libro colectivo “Vivir en Marín” de la Editorial El Perro y la Rana:

" Carlos “Nené” es el segundo hijo de Zoila, reconocido y querido como percusionista de fama internacional con una gran versatilidad que lo lleva no solo a hacer percusión, sino también a cantar, componer y arreglar. Desde las gaitas y los aguinaldos con Los Gaitétricos y Los Navideños, bajo la enseñanza de Pedrito “Guapachá”, Nené se hizo un experto con las congas y de allí pasó a dominar la batería y toda suerte de tambores, pitos, cornetas y utensilios que realizar al sonar, crear una atmósfera como la requerida en cada ocasión que demande su talento. En muchos conciertos de grandes figuras nacionales o internacionales la siguiente escena resultante familiar: La estrella de turno va presentando a los músicos y cada uno va ganándose los aplausos de los presentes. Mas, cuando toca el turno del percusionista Carlos “Nené” Quintero, la ovación es mayor. Nené no es el tamborero que más duro le pega a los cueros o el más rápido de Venezuela, pero músicos y público coinciden en un punto: es el percusionista número uno del país. Constituyó un pilar como fundador de Los Dementes (y se vino sin medias), a mediados de la década de los 60, al lado de Alfredo Padilla, un timbalero de excepción . "

También " Creó el Grupo Pan, donde tocaba la guitarra y cantaba, además de hacer los arreglos a sus propias composiciones. “Comunícate”, “El señor vendrá” y “Escándalo” fueron tres éxitos compuestos por Nené y que colocó al Grupo Pan en un sitial de honor en el país. Sería largo enumerar con quiénes han trabajado Nené. (…) Sus hijos, con su novia y esposa eterna Daysi Gerdel de Quintero, han resultado en tres músicos ingenieros o tres ingenieros músicos. Jonathan es pianista e ingeniero en Geoquímica, Oliver, el segundo, es guitarrista e ingeniero de sonido. Kizzy, la única hembra y tercera en nacer de los Quintero Gerdel es ingeniera civil y toca el violonchelo. Nené es un maestro que enseña sin que nadie se percate. Tal es su humildad y su sentido del respeto por el otro, siempre al alcance de quien lo solicite, tranquilo, paciente, sereno . "

Nacido el 21 de octubre de 1946, comparte la efeméride con el legendario trompetista y cantante estadounidense Dizzy Gillespie, con la también legendaria guarachera cubana Celia Cruz y con el excelente cuatrista y guitarrista venezolano Rómulo García. Este miércoles está cumpliendo 74 años y nadie se lo cree debido a varios factores: la jovialidad, el estado físico, la capacidad intelectual, el amor a la vida… ya la música.

... Y respondió

Como muchos otros músicos, a Carlos 'Nené' Quintero no le gustan las entrevistas, y eso que tiene un ejército de comunicadores pendientes de él, que valoran su trabajo, su trayectoria y sus aportes. No es muy dado a conversar largo y prefiere expresarse con la sonoridad que arranca a los cueros ya los accesorios. Pero como en tiempos de pandemia casi todo es vía web, y hasta el mundo periodístico ha tenido que inventárselas, se le contactó virtualmente, y entonces sí, culminó un ensayo, y respondió.

TeleSUR: Nené, te hemos visto en grupos de música venezolana, de experimentación, acompañando a baladistas, boleristas, haciendo reggae, merengue, jazz, en fin.

¿Qué encanto le encuentras a cada género? ¿En cuál te sientes más cómodo y por qué?

'Nené' Quintero: Todos los géneros musicales tienen su encanto, pero si me dan libertad de experimentar, se hace más interesante y permite ponerme más creativo.

Me siento cómodo intentando hacer Jazz por lo libre del género (aunque no me considero jazzista). Me siento cómodo haciendo cualquier género, porque amo y vivo la música.

TeleSUR: Eres magistral abordando tanto la percusión llamada mayor como la llamada menor. ¿Con cuál puedes experimentar más? En ambas has hecho aportes. ¿Podrías señalar los que consideras más importantes?

'Nené' Quintero: En la percusión mayor y percusión menor se puede experimentar de la misma manera y, combinando las dos, es un universo de posibilidades. Me gusta colorear y la percusión menor me permite llenar el lienzo que en este caso sería la música. Escribí un tema que titulé "Brisas del Ávila", donde recreo ese ambiente. Es como darle rienda suelta a la imaginación. Me siento bien cómodo con la percusión menor ”.

Para el 'Nené' Quintero, "la música es Dios expresado en sonidos". Fuente: Félix Gherardi.

TeleSUR: Ante una multitud o ante 30 personas eres el mismo, te manejas de igual forma. ¿Dónde radica el secreto de esa entrega?

'Nené' Quintero: Sí, soy el mismo aunque es importante el público. Disfruto lo que hago, creo que ese es el secreto ”.

TeleSUR: En tiempo de pandemia ¿has desarrollado o estás desarrollando algún proyecto virtual?

'Nené' Quintero: El tiempo de pandemia me ha permitido dedicarme un poco más a investigar y practicar, para cuando llegue el momento de las actividades musicales, conciertos, shows, etc.

TeleSUR: ¿Qué tipo de meditación haces para mantener la paz que proyectas y compartes?

'Nené' Quintero: Creo que esa parte vino en mi chip. Me gusta escuchar antes de hablar (hablar si fuera necesario).

TeleSUR: ¿Qué te gusta bailar? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿De dónde proviene lo de Nené?

'Nené' Quintero: Me gusta hacer bailar pero si no hay alternativa, bailo. Soy buen diente. Mi abuela materna me llamó "nené" desde muy pequeño, eso me hizo crecer oyendo a todos mis hermanos llamarme con ese apodo.

TeleSUR: ¿Cómo definirías a San Agustín (centro de Caracas), tu parroquia?

'Nené' Quintero: San Agustín es mi escuela, mi universidad, donde aprendí a valorar, donde forjé mi carácter, donde nació mi amor por la música, donde formé mi familia. Me siento muy agradecido con mi barrio. (Estoy) Feliz de haber crecido allí.

'Nené' en San Agustín. Fuente: Félix Gherardi

Los aportes de 'Nené' Quintero

Este risueño venezolano asociado a la calidad sonora comenzó en la música de la mano de la tradición nacional, con un cuatro en sus manos. También tuvo que ver con la salsa nacional en sus inicios, con Ray Pérez en “Los Dementes.

Quintero coqueteó con la gaita zuliana. Todo el que le escuchó supo que ese talento daría mucho de qué hablar y así ha sido. No se trata solamente de la manera de tocar sino de aportes en la técnica, en la implementación del espectáculo, en la libertad de las manos para crear y dar al máximo.

En ese sentido, “baticonga” y “set MacGiver” son dos términos asociados a Carlos Nené Quintero.

El caraqueño ha explicado en diferentes oportunidades que la baticonga es batería con conga y entonces usa bombo, redoblantes, hi-hat y platillos de varios espesores. Se asocia su creación al Nequin Group, formado en Francia por el propio 'Nené' Quintero, pero tiene antecedentes que se remontan, por ejemplo un “Manatial de Corazón”, el primer disco de Yordano con la Sección Rítmica de Caracas ”.

Quintero nació en el popular barrio Marín de la parroquia caraqueña San Agustín. Fuente: Carlos 'Nené' Quintero.

La baticonga como idea le ha resuelto un problema al percusionista, de espacio y de creación.

El s et MacGiver es otro aporte. Sirve para todo. Nené Quintero lo creó con un djembé con escobillas, platillos con remaches, una variación de la conga y un cencerro. Suele agregar, quitar, modificar y complementar. Es muy versátil y, combinada con diversos accesorios que 'Nené' Quintero coloca en sus pies, ofrece hermosas posibilidades sonoras.

'Nené' Quintero es tan especial, tan sutil, tan enamorado de lo que hace, que la evidencia es notoria. Cuando tenga la oportunidad de apreciarlo en un concierto deténgase en la ternura, en la suavidad del percusionista frente al cuero. Es un acto de amor, más que un toque.

Así lo ven

Para el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y viceministro de Cultura, Ignacio Barreto, “'Nené' Quintero es, según mi parecer, uno de los artistas más completos que existen, del arte musical. No sólo es uno de los mejores percusionistas del país, y tal vez del mundo, sino que además es un creador capaz de inventar sonoridades con los más curiosos elementos de la naturaleza, artefactos y piezas ideadas para fines distintos a los musicales, que sabe introducir en momentos decisivos dentro de una pieza musical aportando positivamente, con ingenio y una acertada intuición, detalles providenciales en cada una de las producciones en las que participa ”

El música y docente considera que otra virtud de Quintero es su humanidad. “El ejercicio de la solidaridad y la disposición siempre afectuosa con la que emprende cualquier proyecto sin importar el caleidoscopio de caracteres, tratos y capacidades de la infinita diversidad de músicos con los que ha compartido su arte”, afirma Barreto.

Por su parte, el arreglista y compositor Mauricio Silva cree que Quintero es una gran referencia de la percusión venezolana. “Trabajó con las mejores agrupaciones de Venezuela y su fama traspasó fronteras, lo que le resultará ser percusionista de artistas como Deodato de Brasil o Eros Ramazzoti de Italia por nombrar solo a dos”, recuerda Silva.

El maestro de la percusión es ampliamente conocido dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Fuente: Mariana Alarcón.

Silva también insiste en el sello de excelencia con el que trabaja Quintero: Creador e innovador en cualquier instrumento de percusión que cayera en sus manos grababa con muchísimos artistas y además hacía música de comerciales para cine y televisión y hasta música para películas y documentales (… ) Carlos 'Nene' Quintero es un orgullo de Venezuela”.

Una de las integrantes de la etnia Pemón, Elena Gil, segura que “muchas lunas y soles aplaudiendo a mi amigo Carlos 'Nene' Quintero por su autenticidad, creatividad, sencillez y profesionalismo. Escuchar sus sonidos ejecutados con una sonaja de metal o de semillas como los que usan las culturas aborígenes; o un yembé tocado sutilmente con las escobillas, escuchar el sonido de la brisa a través de los movimientos que hace con un pedazo de manguera, el trinar de los pájaros hechos con flautas de madera o con un pito de plástico, más el movimiento de sus brazos y piernas que bailan con la música que se transmite junto a otros instrumentos, todo eso es 'Nené'. "

Para la cantora y trabajadora cultural, 'Nene' Quintero es un ser que se envuelve completamente en un hermoso capullo de música de la cabeza a los pies respetando lo que sucede a su alrededor para no atropellar la armonía, la melodía y cantar junto a los demás instrumentos.

Gil también recuerda que invitó a 'Nené' a un concierto “para que imaginariamente viajáramos con sus sonidos a la Gran Sabana con mis cantos en lengua pemón y escuché al río, los pájaros y sobre todo, el acompañamiento al mensaje ancestral: una canción de arrullo, otra chamánica y un canto de camino al trabajo. Escuché el amanecer, la noche, la mañana y al abrir los ojos, me encontré sentada en el piso junto a Nené. Vi en él una postura de agradecimiento a la naturaleza, a la vida, a la música junto a todos los elementos que estaban juntos a mí.

Mensaje escrito junto a mi madre, la Maestra Candelaria:

Waüipë Que tengas siempre felicidad

Ucovankë Mantengas ese espíritu

Aunchinpë A legre