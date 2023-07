Canelita Medina: La fuerza tierna de su voz

Fue poseedora de una voz inconfundible tanto por su timbre, como por su dulzura, por esa manera tan particular de entonar con esa fuerza tan dulce, porque nunca se quiso imponer. Ella siempre fue ella, con un don de gentes, y un carisma realmente inolvidables.

Lo que acaba de perder Venezuela, el Caribe, la música popular latinoamericana, no es poco porque en ella además estaba representado el esfuerzo, la prudencia y aquella feminidad que dictó cátedra, hasta para escoger su repertorio.

Ha partido Rogelia Medina, sencillamente Canelita y parafraseamos al periodista y poeta Jesús Rosas Marcano: ¿Cómo es posible que el mundo siga andando?

Vida

Nació el 6 de marzo de 1939 en La Guaira, en el litoral central venezolano al que realmente amaba. Bien fuera en la zona de El Playón, cercana a Caraballeda, o en la población de Anare o hacia Catia de la mar Rogelia experimentó el regocijo del aire marino y la manera de ser de los nacidos en la costa, con tambor, alegría, cadencia y música siempre. Es que tienen códigos propios.

No es la más cubana de las venezolanas, como afirman erróneamente algunos medios. No y no. Es la más grande venezolana interpretando el son cubano y mucho más allá, porque ella interpretó otros géneros caribeños y venezolanos con extraordinaria solvencia.

Yo no escondo a mi abuelita (Ñico Saquito)

Siempre supo, y pronto lo supo el resto de sus paisanos, que había nacido para cantar. No era muy favorable el ambiente musical en ese entonces para mujeres, y mucho menos en el son o la guaracha. Como muchas otras mujeres en Venezuela y el Caribe comenzó en la radio.

Así se lo contó al investigador Jairo Aponte, de Puerto Cabello. Ante la pregunta de cómo había sido su primer contacto con el mundo del espectáculo, Rogelia respondió: “Eso fue por unas amigas que tenía que sabían que a mí me gustaba cantar. Había un programa en la emisora Ondas Populares que se llamaba Buscando Estrellas y ellas se empeñaron. Me animaron de tal manera que fui al programa. La primera vez me pitaron, el público me pitó, pero la segunda vez en el mismo programa la orquesta acompañante era la Sonora Caracas y ellos me propusieron ensayar antes de volver a competir. Entonces, escondidos ensayamos “Saoco” que cantaba Celia Cruz. Regresé a la semana siguiente y gané el concurso, y lo mejor, a partir de ese momento me quedé con la Sonora Caracas, con la que estuve ocho años”. Era 1957.

Periplo

Después de la Sonora Caracas Canelita alternó con lo más granado de la musicalidad de entonces, desde Los Megatones de Lucho hasta Los Caribes de Víctor Piñero y luego Las Estrellas Latinas. Vendría luego el prudencial silencio que la alejó de los escenarios hasta que Federico Betancourt la llamó a las filas de su Combo Latino y lograron aquél éxito que fue “Besos Brujos”.

Besos Brujos y Canto a La Guaira (UCV junto a su hija Trina)

Pero Canelita, que ya había sido bautizada así por el mismísimo animador radial Henry Altuve, admirado del color de su piel, tenía un anhelo: Quería ser solista: fue así como se produjo y dio a conocer el álbum “Sones y Guajiras” un verdadero clásico, una joya de la discografía venezolana.

Este álbum amado por los venezolanos ( y también por los cubanos, que hicieron copias a placer) contó con arreglos y piano de Enrique ‘Culebra’ Iriarte, la sección percutiva a cargo del gordo Manuel Urbina, Víctor Mendoza y Luis Tata Guerra; en el cuatro puertorriqueño estuvo Isaías Urbina, en las trompetas Alfredo ‘pollo’ Gil y Luis Arias y fue producido nada menos que por El Alacrán Álvaro Tovar, el insigne tresero del Sonero Clásico del Caribe.

La música popular caribeña pierde a una de sus mejores exponentes, en todos los sentidos. Se marcha a los 84 años después de haber cantado al Caribe y a su país como las aves, con toda la fuerza de su ternura.

Fue fabricado por Fonográfica del Caribe (Foca Records) en 1979 y no habrá manera de quitarle el sitial de privilegio que tiene en el gusto nacional.

Rosa Roja (Oscar Hernández)

Posteriormente Carlos Emilio Landaeta, el legendario Pan con Queso la volvería a reclutar, esta vez para el Sonero Clásico del Caribe. Recuérdese que Canelita comenzó con la Sonora Caracas, donde estaba precisamente Landaeta, el que recomendó ensayar con ellos antes de presentarse a ganar con aquél tema “Saoco” en la radio.

No fue mucho el tiempo con el Sonero, pero fue un lapso exitoso con temas como “Tata Candela” y “Tanto y Tanto”. Con José Natividad Martínez también hizo dupla orquestal y con el director Andy Durán, entre otros. Fue siempre muy activa cuando de la música se trató.

Solvente

No le tuvo miedo a la fusión, a las experimentaciones, ni a los cambios generacionales. Después de todo su única hija se dedicó también a la música. Lo de Canelita Medina con Yordano fue una lección y una clarinada.

Perla Negra

En Dolor Mayor

