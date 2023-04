Cambio de letra

Habría que tener memoria en mano para dar con unos cuantos temas del patrimonio musical caribeño a los que por una u otra causa les han cambiado la letra, parte de ella o solo una palabra para alterar parcial o totalmente el significado de ese tema musical. A veces el resultado es pasable, y en otras aceptable según la opinión de los autores y en otras se corrigen errores notables.

Toña La Negra, mexicana, al igual que el portento histórico musical que es María Teresa Vera, de Cuba, solían respetar religiosamente los artículos de nuestra gramática. Hay inclusive un tema abordado por las dos y que conocemos con el título de “Sobre una tumba, una rumba”. Fue compuesto por un hombre, Ignacio Piñeiro, eterno enamorado de la trovadora Vera. Trabajaron juntos e incluso cuando María Teresa Vera vendió su grupo (porque era de ella) por razones religiosas de Ocha – Ochún se lo exigió al hacer Santo-, a quien le vendió el grupo en 1933 fue precisamente a Ignacio Piñeiro, quien lo re bautizó como Septeto Nacional, toda una gloria, pero que ya era gloria con María Teresa dirigiéndolo como Sexteto Occidente.

El tema es que tanto María Teresa Vera como Toña La Negra cantaban: “ No la llores/ no la llores/ que fue una gran bandolera/ enterrador / no la llores”. Nunca dijeron “no lo llores”. Respetaban a los autores. El caso contrario también existe. La letra es cambiada y se altera hasta el título original por conveniencia, entre ellas la geográfica.

Adalberto Álvarez, fundador del Son 14, de Cuba.

Está como ejemplo el caso del talentoso e inolvidable Adalberto Álvarez, fundador del Son 14, de Cuba, a quien el mismísimo Juan Luis Guerra le tomó un tema: “A Bayamo en Coche”. Juan Luis cambió a Bayamo, (hermosa ciudad del oriente cubano, famosa por sus ostioneras y sus coches tirados por caballos) por Santiago, refiriéndose a Santiago de Los Caballeros de la República Dominicana, hermosa ciudad también.

A Bayamo en Coche

Hay casos en que la letra completa es cambiada. Uno de los más sonados ejemplos se vivió nada menos que con Rubén Blades, quien quedó cautivado con “Anda, ven y muévete” de Juan Formell, director y padre de Los Van Van. La letra de Formell es un llamado al trabajo voluntario en Cuba. Blades se encantó con el tema y pidió permiso a Formell para tomar la música para otra letra. Juan Formell lo autorizó y Blades terminó haciendo un llamado latinoamericano que ya no sabemos dónde quedó. Nunca superó al original cantado además por Pedro Calvo: “Únete a mi actividad/ muévete/ muévete…”

Anda Ven y Muévete

De errores también

Hay temas que tienen errores en la concepción original que han tenido que ser corregidos, algunos felizmente y otros no tanto.

Está el caso de “Llorarás” un tema de Salsa que le pertenece a Oscar D` León, quien además lo interpretó magistralmente en sus tiempos con la Dimensión Latina. “Llorarás y llorarás/ sin alguien que te consuele/ así te darás de cuenta que si te engañan, duele”. En posteriores versiones Oscar corrigió el error y transformó el “de cuenta” en “ tú,cuenta”. Y san se acabó.

Llorarás (Corregido)

Igual pasó con Simón Díaz y su universal tema “Caballo viejo”: “Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrao…”. El error fue corregido pero se agregó otro error: “pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrao…”. Por evitar el dequeísmo construyeron mal la frase.

Igual pasó con Simón Díaz y su universal tema “Caballo viejo”: “Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrao…”. El error fue corregido pero se agregó otro error: “pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrao…”. Por evitar el dequeísmo construyeron mal la frase.

Hay casos en que conocemos un tema a partir de su frase más pegajosa. Por ejemplo “Monta mi caballo” como más se conoce a este tema que casi todo el mundo supone que es de Miguel Matamoros, pero es de Paquito Portela, realmente se titula “El fiel enamorado”. “Tan solo persiguiendo tu cariño/ yo vivo desafiando al porvenir…”. Igual paso con “La vaca mariposa” para identificar “El Becerrito”, de Simón Díaz para la magistral interpretación de Lilia Vera. Los ejemplos abundan.

Casos memorables

Uno de los grandes autores en Cuba fue y es José Antonio Méndez y cada vez que se tenía la oportunidad era una bendición escucharle el “El Pico Blanco”, un local ubicado en los altos del hotel Saint John en El Vedado de La Habana. En entrevista con esta redactora y al preguntarle por su gran tema “La Gloria eres tú” acotó que ese tema había sufrido un cambio. Originalmente, en una de sus partes dice: Dios dice que la gloria está en el cielo/ que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida/ no necesito ir al cielo tisú/ si alma mía, la gloria eres tú.

“Que si la iglesia, que si la Fe, que si pueblo se va a sentir ofendido”… y el 'Desmiento' fue cambiado por el 'Bendito'. Y así se quedó. Desmentir a Dios se transformó en todo un problema. El cambio se hizo con permiso del autor. José Antonio Méndez compuso “La Gloria eres tú” cuando tenía 20 años de edad. Hizo uso de una fenomenal licencia poética que fue tomada casi como una herejía, pero cada vez que se presentó ante diversos auditorios y entonaba su composición era el público el que cantaba “Desmiento a Dios”, y él “el ronco maravilloso” los secundaba.

Otro caso memorable fue el del tema “Palabras de mujer” del mexicano Agustín Lara

Como es sabido, Lara tuvo dos grandes pasiones: la música y las mujeres, y a una de ellas (se especula que pudiera haber sido María Félix, quien llegó a ser su esposa) compuso “Palabras de mujer”. El meollo del tema es que Agustín Lara escribió: "Aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quiera yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor", y bueno, México vivió el dilema eclesiástico del reto a Dios. La iglesia puso el grito al cielo. No se puede obviar el dato de la tremenda fama y jerarquía de Agustín Lara en su tierra natal, pero ganaron la censura y el conservadurismo y tema se canta así: "Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios…"

Queda como inmenso testimonio y prueba ante la historia una de las primeras grabaciones de ese tema, en la voz de Toña La Negra (Antonieta del Carmen Peregrino), la inmortal intérprete de Lara, nacida en Veracruz, donde queda asentada la letra original. “Aunque no quiera Dios”.

Otro caso memorable se dio en Venezuela con el cantautor Ilan Chester. Su tema “Solo faltas tú” fue cambiado por la conveniencia de incorporarlo a una telenovela. Originalmente el tema dice: “Mírame/ escúchame/ con la prisa que llevas/ olvidas que tienes mujer/ la que cuida tu hoguera/ tu fiel compañera/ la que guarda el te quiero/ y no estás”. Como la telenovela se centraba en una dama, le pidieron a Ilan que hiciera algunos cambios en la letra y él accedió para que el tema se escuchara, como en efecto pasó. La letra quedó así: “Mírame/ escúchame/ con la prisa que llevas/ olvidas/QUE ERES/ mujer. Quedó como si se tratara de un hombre cantando a una mujer cuando originalmente era un hombre reclamando a otro su descuido hacia su compañera.

Solo faltas tú

Bien escritos y mal escuchados

Al grupo venezolano Serenata Guayanesa le quisieron prohibir el tema “Golpe y Estribillo” por aquello de “mira cómo te regañan los bajos de la cuereta” pero el gobierno de turno escuchaba “mira como te regañan/ lo va a jodé la cuereta”. Pasó lo mismo con Los Ángeles Negros y su tema “No morirá jamás”. “Se que te irás sin mí/ para olvidar que lo eras todo para mi”, pero la censura escuchó otra cosa y bueno, qué pena con esos señores.