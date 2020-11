Billo Frómeta: Un baile que no caduca

El primer tema que tocó en Venezuela fue “Caña Brava”, y lo tocó con un saxofón que no era de él sino de un dominicano amigo, sastre, al que se lo había pedido prestado y no logró devolvérselo. Se cumplen 105 años del natalicio de Billo Frómeta, el dominicano enamorado de Caracas.

Caía en día jueves aquél 28 de abril de 1988. Era la fecha pautada para que Luís María Frómeta Pereyra subiera al escenario de la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño de Caracas a dirigir nada menos que a la orquesta Sinfónica de Venezuela.

De alguna manera era un obsequio de su eterna enamorada, su novia desde la primera mirada que cruzaron, Caracas.

Ya Luis María Frómeta, conocido sencillamente por todos como Billo, había cumplido 50 años de aquél viaje que lo trasladó desde la República Dominicana, su tierra natal, a la Venezuela que lo adoptaría por siempre.

En el concierto donde Billo dirigiría a la Sinfónica participarían como cantantes muchos de sus amigos, muchos admiradores de su trabajo sostenido y sabroso. No era ajeno al sonido académico, pues en Santo Domingo había participado incluso en la fundación de la Sinfónica de la capital dominicana.

El miércoles 27 era el ensayo final. Billo culminó esa jornada dirigiendo “Un cubano en Caracas”. Terminó la pieza y los músicos lo aplaudieron. Fue entonces cuando Frómeta Pereyra se desplomó. ¿Sería la intensa emoción de ese momento? ¿sería recordar a un cubano en Caracas como su siempre amigo Luís Carbonell? ¿sería el desenlace de alguna enfermedad no detectada? ¿Sería, como también se comentó, que no le había gustado el ensayo y que no todo estaba bien en el trabajo de la Sinfónica, y eso lo había molestado mucho? No lo pudo aclarar. No volvería a hablar, y partió físicamente una semana después, el 5 de mayo de ese año 1988. El diagnóstico médico fue: Derrame cerebral. El diágnostico del pueblo venezolano fue: Más amor no se podía, y el país estalló en un llanto profundo, inolvidable.

En el contexto de la tristeza se recordó no solo la gloria sino el cúmulo de dificultades por las que hubo de pasar el dominicano en diversas etapas de su vida. ¿envidias? ¿resentimientos? ¿destino? ¿inocencia?

Preso y exiliado sin causa

Se recordó entonces, por ejemplo cómo en 1958, estrenando Venezuela su democracia representativa, Billo Frómeta tuvo que irse a Cuba. La Asociación Musical del entonces Distrito Federal (Caracas) lo vetó y le prohibió actuar de por vida en Venezuela. El cantante Memo Morales contó que en ese entonces la Asociación Musical estaba presidida por Aldemaro Romero.

Ya Billo había pasado 100 días preso en la Cárcel Modelo de Caracas en 1957 a causa de una demanda por Bigamia que había introducido su primera esposa, Mercedes Senior. Para ese momento ya Billo Frómeta era un músico y hombre de éxito. Billo se había divorciado, pero la señora Senior alegó que no, pues se habían casado en República Dominicana y no en Venezuela. Mercedes Senior lo demandó en tribunales venezolanos y en Venezuela Billo se había casado en 1951 con la periodista Haydée Grillo.

Luego de enojosas situaciones y una brillante defensa jurídica, el 26 de febrero de 1957 se le concedió a Billo la libertad provisional bajo fianza. Se dirigió a su hogar, donde le aguardaban su esposa Haydée Grillo, sus hijos y muchos periodistas. Luego se fue muy contento a Radio Caracas para retomar la dirección de su orquesta en el programa “A Gozar Muchachos” que se emitía diariamente a las 5 de la tarde.

Los investigadores Pedro Revette y Mariana Alarcón, relatan el episodio de esta manera: 'Una nueva y desagradable sorpresa lo esperaba, pero dejemos que sea el mismo Billo quien lo cuente. “Cuando al fin pude recuperar mi libertad ese mismo día me presenté por la tarde en la Radio Caracas al programa que teníamos allí desde hacía 14 años y encontré a todo el mundo con una actitud hostil hacia mi, no me respondieron al saludo pleno de alegría y emoción que le dirigí sino que en ese momento se me enfrentaron diciéndome que ya yo no tenía orquesta y que no tenía nada que buscar allí. Sorprendido y apesadumbrado no me quedó más remedio que retirarme, pero reaccioné rápido y esa misma noche me di a la tarea de reunir y organizar una nueva orquesta con otros músicos'.

“Efectivamente, apenas salir Billo de la cárcel estalló una crisis que se venía gestando desde hacía tiempo en la agrupación, algunos de sus músicos y cantantes lo enfrentan agriamente, Billo de inmediato conversa con los patrocinantes de los programas que tenía al aire y les pide tiempo para reorganizar la orquesta, el director de la emisora, Amable Espina, prefirió mantenerse al margen del conflicto y declaró a la prensa que la relación de Radio Caracas era únicamente con Billo Frómeta y este se encargaba de pagar a los músicos. Estos al verse desplazados acuden al sindicato donde en asamblea extraordinaria se decide declarar persona non grata a Luis María Frómeta, conminando a todos sus asociados a no trabajar para él, so pena de ser expulsados de por vida.”

El sindicato de músicos, de igual forma lo acusó de desacato sindical pues no quiso dar explicaciones de la cantidad de bailes que hacía, ni de sus ingresos económicos, etc. Incluso este sindicato lo acusó de “dominicano”. ¿Por qué un ensañamiento que violentaba incluso a las propias leyes de la república?

Lo cierto es que ese panorama obliga a Billo a salir del país hacia Cuba donde se pone en contacto con Bebo Valdés quien le ofrece su orquesta para que pudiera seguir trabajando.

Jesús Chucho Valdés también le recuerda con cariño y comentó que Billo quiso regalarle un carro por una serie de trabajos de transcripción que él, Chucho, había hecho para Billo, pero Bebo Valdés no lo permitió porque no quería que el hijo se estropeara las manos con un vehículo.

Billo también estuvo en EEUU y durante esa etapa cubana, fue contactado por el venezolano Renato Capriles para que hiciera los arreglos a una orquesta que acababa de fundar: Los Mélódicos. Tal vez por eso, cuando comenzó a sonar la orquesta de Renato mucha gente decía que era Billo's sin Billo.

En 1960 regresa a Venezuela. Ya Aldemaro Romero no está en la Asociación Musical y Luis Alfonzo Larrain solicita que se levante el veto al dominicano. Se decidió en asamblea y Billo inclusive recogió firmas para que lo aceptaran nuevamente en la Asociación. Lo aceptaron. Comenzaría entonces una verdadera época de oro para Billo Frómeta y su orquesta.

Con fiebre tifoidea

Las recientes generaciones no lo vivieron, pero padres, abuelos y medios de comunicación guardan el episodio de la llegada de Billo a Venezuela.

Salió con sus compañeros músicos desde Santo Domingo, a bordo de un barco el 26 de diciembre de 1937. Habían logrado un contrato en Caracas gracias a contactos del también músico Freddy Coronado. Y en esos momentos no era fácil salir de la República Dominicana. De hecho la orquesta salió con el nombre de Ciudad Trujillo Jazz Band. Ya se llamaba Santo Domingo Jazz Band, pero el dictador Rafael Leónidas Trujillo había cambiado el nombre de la capital quisqueyana a la que el grupo tuvo que adoptar.

En alguna oportunidad Billo confesó que se sentía oprimido por el régimen de Trujillo, y su deseo de libertad formó parte de su viaje a Venezuela.

El viaje en barco culminó el 31 de diciembre de 1937. Lo habían pasado muy mal a bordo, pero todo se fue despejando a medida que subían desde La Guaira a Caracas para llegar casi a la plaza Bolívar, pues en una de sus esquinas, la de La Torre estaba el Roof Garden, el local que los recibió y en el cual se presentaron como Billo Happy Boys. El primer tema que tocó Frómeta en Venezuela fue “Caña Brava”, y lo tocó con un saxofón que no era de él sino de un dominicano amigo, sastre, al que se lo había pedido prestado y no logró devolvérselo.

Una consecuencia inmediata de la presentación de la orquesta con nuevo nombre fue la prohibición de entrada a República Dominicana por haberse quitado el Ciudad Trujillo y por no haber hecho propaganda al dictador apodado 'chapita', (por lo bien vestido y conservado que andaba siempre).

La aceptación de la orquesta fue inmediata y los dueños del prestigioso local comenzaron a prorrogar el contrato de aquellos músicos cuyo primer salario fue de Bs. 73, incluyendo al director, a Billo.

Se quedaron, pues además no podían retornar a Santo Domingo, y les fue bien en Caracas. El trabajo estaba garantizado y además los domingos Radio Caracas (radio) transmitía los bailes. Todo muy bien hasta que en 1939 a Billo Frómeta le dio fiebre tifoidea. Tifus.

El primer diagnóstico indicó que era imposible salvarlo, y ante ese anuncio muchos comenzaron a abandonar el barco. La orquesta se disolvió. Un médico venezolano dedicado a auxiliar a quienes llegaban a Venezuela huyendo de la dictadura de Trujillo tomó el caso en sus manos. A los pocos meses Luis María Frómeta, Billo, estaba de vuelta. Su saxo seguía sonando.

¿Y lo de Billo?

Son dos las versiones en torno al legendario apodo, de alcance mundial.

Primera versión: Cerca de la familia Frómeta Pereyra había un abasto cuyo dueño era muy conocido por su mal humor y al que llamaban por el nombre de “Billo”. Cuenta un hermano del Maestro que una vez su mamá mandó a Luis María a comprar algo al abasto y éste refunfuñó, pues estaba jugando. Al ver la mueca de disgusto, la mamá le dijo: “¡Hum! Con ese geniecito te pareces a Billo”. De ahí que de por vida le pusieran a Luis María el mote de Billo.

Segunda versión: Haydée Grillo ex esposa de Billo dijo en entrevista concedida para Colombeia que el apodo de Billo lo supo por una tia de él . La tía refería que Luís María era hiperquinético. En Dominicana se solía utilizar el vocablo Abur para despedir a alguien. Es como decir “adiós, adiós”, pero Luís María decía “Abur, abur, abur, abur”. Una vez la tía le dijo: “Pareces un estribillo”, y el sobrino Billo se quedó.

Y vamos al nacimiento

Luis María Frómeta Pereyra, mejor conocido como Billo, creador de la orquesta, nace el 15 de noviembre de 1915 en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Años después se traslada, junto a su padres José María Frómeta y Olimpia Pereyra, junto a sus hermanos, a residenciarse en San Francisco de Macorís, ciudad del interior de la república, hacia el norte, lejos del mar. En ese entonces en la escuela primaria era materia obligada la música, asistiendo diariamente a la academia antes de entrar a clases. Fue allí donde conoció a dos grandes amigos para toda la vida: Simó Damirón y Rafael Minaya.

La familia Frómeta regresó a Santo Domingo y Luís María, Billo, comenzó su carrera de Medicina, que era lo que quería su padre. Tres años de Medicina cursó, pero la música le tenía otro destino al joven dominicano.

La inclinación por la música era evidente, y a los 15 años, según las crónicas de la época fue fundador y primer director, con el grado de Capitán, de la Banda del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Trujillo, compuesta por 48 profesores. Estuvo entre los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. La música académica no le fue ajena nunca.

Sin dudas fue una infancia y adolescencia tranquilas, pero no del todo feliz. Entre la situación política que lo agobiaba y los deseos de seguir a la música a contravía de su padre, lo de Billo Frómeta no fue un camino fácil de seguir. Siguió su vía. Hoy se rinde homenaje a su memoria.

Billo conoció al joven músico Freddy Coronado, pilar fundamental en esta historia. Era 1933 y Coronado lo anima a fundar el grupo que luego se conoció como “Conjunto Tropical”, su génesis, en la emisora de radio HIN. “La reunión de Freddy Coronado, Simó Damirón, estudiantes de Ingeniería, Ernesto Chapuseaux y el Maestro Billo, estudiantes de Medicina, dio como resultado la formación de una orquesta de baile que se denominó Santo Domingo Jazz Band, la cual fue dirigida por Damirón al principio y luego por Billo, al irse el primero a vivir a Puerto Rico”. Así lo indica http://www.orquestabillos.com.

El resto es historia conocida. Llegaría 1937 y con él, la sorpresa que la vida depararía al joven dominicano y su influencia determinante en una larga etapa de la vida bailable y musical de Venezuela y de la América Latina en general.

Compañeras e hijos

Luis María Frómeta se casó tres veces. Mercedes, Haydée y Morella fueron sus cónyuges.

Con Mercedes Senior se casa en 1936 y tienen a Miriam, Olimpia y Dinorah.

En 1951 se casa con la periodista Haydée Grillo . Tuvieron 5 hijos, Magdalena y Amable entre ellos.

Con Olga Bello nacen Luis Vicente, Charlie y Haydée.

Con Victoria Parejo tuvo a Luis Manuel.

Con Morella Peraza tiene sus dos últimos hijos: Luis Rafael y José Amable.

Voces y Mosaicos

Llegando a Caracas , Billo supo que tenía que sobrevivir al lado de sus compañeros de aventuras, y dijo Sí.

Accedió a la radio y a la televisión y los medios de comunicación multiplicaron el carisma y a la orquesta del joven dominicano.

Billo Frómeta fue exquisito a la hora de seleccionar las voces de sus orquestas, bien fuera la Happy Boys o la Caracas Boys. La historia le ha dado la razón.

Creo un estilo de baile que fue captado y copiado por los venezolanos de las décadas de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta principalmente.

Se inventó el mosaico y cambió estilo y duración de las actuaciones. Él mismo lo declaró; “Me cuidé mucho del aspecto cronológico, del orden de aparición de las canciones en el mosaico”.

“Cuando la primera república, la primera orquesta Billo Happy Boys ya había empezado con mosaicos. "Cuando formé la Billo's Caracas Boys sábado 31 de agosto de 1960 empecé nuevamente con el mosaico 1 con Felipe Pirela y Cheo García”.

Los Mosaicos fue una genialidad de Billo. Los mosaicos fueron como segmentos musicales, un set en sí mismo y sin soltar a la pareja. Billo siempre se cuidó de que los temas aparecieran en orden cronológico. Nada al azar.

El otro tema son los cantantes, y ahí la lista es larga y de mucha calidad:

Rafa Galindo, Víctor Pérez , José Cheo García , Miguel Briceño, José Ernesto 'el negrito' Chapouseaux, Ely Méndez , Manolo Monterrey, Luisín Landáez, Felipe Pirela, José Luis Rodríguez, Joe Urdaneta, Memo Morales, Nelson Henríquez, Erick Francheski , Humberto Zárraga y Oswaldo Delgado entre otros.

Éxitos

La Vaca vieja, Caminito de Guarenas, Valencia señorial, Toy contento, Mensaje a Juan Vicente, El Brujo, La casa de Fernando, Juanita Bonita, Cantares de Navidad, La Flor del Trabajo, Bella Margarita, Cuando estemos viejos, El Metro, Nuevo Circo, Caracas vieja, Ni se compra ni se vende, Epa Isidoro, y por ahí un largo etc. incluidos los Mosaicos.

De estar físicamente entre nosotros, este 15 de noviembre habría arribado a sus 105 años de gloria.

La vida le puso duras pruebas y todas las superó.

En la actualidad se mantiene un litigio familiar por el uso del nombre de la orquesta. Son muchos hijos y seguirán los intentos de acuerdo. Permanece su viuda, Morella de Frómeta y un país que creció al compás de su música.

Billo Frómeta fue dominicano hasta su aliento final. Fue venezolano por amor y caraqueño por pasión eterna.

Al cumplirse 105 años de su natalicio Venezuela aplaude su obra y entona el último compás de Alma Llanera, siempre en su honor, como alguna vez lo pidió.