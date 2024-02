A Bernardo Palombo, in memoriam

Es posible que una gran cantidad de latinoamericanos no lo reconozca por el nombre, pero si uno cita temas como “Canción por el fusil y la flor”, “El vendimiador”, “Canción del inmigrante”, “Te digo hermano”, “Defensa de la metáfora”, “Canto tierra”, “Sierra pelada”, “Por Violeta” o “Imágenes latinas”, resplandece la imagen de Bernado Palombo, el inmenso argentino que acaba de partir y que en su juventud decidiera ir a Nueva York a trabajar en las entrañas del monstruo, como dijera Martí.

Avance biográfico

Era poco dado a conversar en torno a su vida, pero cuando se trataba de su obra o de su trabajo en favor de los latinoamericanos residentes en Nueva York, Bernardo Palombo era pródigo.

Porque se lo señaló a esta periodista en uno de los numerosos correos cruzados entre ambos sabemos que nació el 13 de mayo de 1948 en Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre en Argentina, fronteriza con Chile.

Desplegó su vena autoral desde la propia juventud y contaba con 17 años cuando el grupo vocal “Los Trovadores” llevó a grabación lo que sería el primer tema de su autoría: “Vendimiador”. Cuatro años más tarde, en 1969, cuando contaba con 21 años de edad emigró a Nueva York. “Vendimiador” era ya un tema consolidado, pero él quería hacer otras cosas.

Canción por Violeta. Bernardo Palombo

En la llamada Ciudad de la Gran Manzana a Palombo comenzó a faltarle el tiempo para todo lo que quería hacer en favor de los llegados a esa ciudad en busca de mejores horizontes. Se estableció como profesor de idiomas y además comenzó a dar a conocer sus temas, sus ideas, sus metas.

Diez años más tarde, en 1979, Bernardo Palombo fundaba el Taller Latinoamericano en Nueva York, monumental proyecto ideológico y de identidad que dio paso a exposiciones, clases de castellano, talleres, conciertos, conferencias y extraordinarias sesiones de música donde lo latino, fuera de donde fuera, tenía prioridad. Palombo también desarrolló una gran labor pedagógica con los niños, con los hijos de esos latinos en Nueva York.

Se hizo notar pues su labor, comenzó a ser objeto de estudio y de estímulo.

Te digo Hermano. Voz: Lucecita Benítez

En algún momento Pete Seeger, músico, compositor, Ícono dentro de la música estadounidense señaló: "Bernardo probablemente tiene el conocimiento más amplio de la música latinoamericana que cualquier músico y productor del país, habiendo producido grabaciones y conciertos de los mejores músicos, aunque a menudo poco conocidos en este país (EEUU), de estilos que incluyen tango, nueva canción, salsa, flamenco, rock andino, dominicano, cubano y clásico, con intérpretes y compositores de prácticamente todos los países latinoamericanos: y lo ha hecho consistentemente".

Y es que a través del Taller se presentaron artistas como Mercedes Sosa, Philip Glass, David Byrne, León Gieco, Atahualpa Yupanqui, Grupo Aymara, Pete Seeger, el dominicano Luis Días y Larry Harlow, entre otros. En el anecdotario está el momento en que David Byrne fue a tomar clases de castellano con Bernardo y éste, muy contento le dio a conocer la extraordinaria voz y capacidad interpretativa de la peruana Susana Baca.

Foto: Cortesía YT

Ese Taller Latinoamericano en Nueva York le mereció el Premio al Educador Independiente de Teachers College, otorgado por la Universidad de Columbia. El Museo de Historia Natural contó siempre con él para organizar conciertos y talleres en torno a la cultura latinoamericana. Fue profesor en New School, Sarah Lawrence, Yeshiva University y las Naciones Unidas, además de realizar trabajos para cine y televisión en el país del Norte.

Junto a su gran amigo Damián Sánchez dejan un trabajo exquisito labrado en el pentagrama de América. Mercedes Sosa, Los Guaraguao, Los Trovadores, Philip Glass, Conjunto Libre, Trabuco Venezolano y Lucecita Benítez podrían testimoniarlo.

Foto: Ecured

Un correo de Bernardo

“Llega el domingo y hasta Dios descansa y yo puedo contestar lo que no es rutina. “Te digo hermano” la canta en esa versión Lucecita Benítez, que la canta completa, con tres estrofas que no grabaron en Argentina y con uno o dos cambios en la letra que ella sugirió y yo se los agradecí. Me emociona lo que me cuentas de Mercedes, la primera vez que la vi yo tenia pantalones cortos y mi tio Alberto me llevaba con él al teatro experimental La avispa donde se presentaban obras de Armando Tejada Gómez. Reconecto semanas después, no por faltas de ganas de escribirte sino por la organización del caos que no me da tiempo para los placeres personales, éste por ejemplo, escribirte en el día de mi cumpleaños para pedirte un regalo que paso a explicar: casi llegando a los 70 quiero darme el gusto de tener un disco grabado por mi, donde yo canto y muestro canciones mías que nadie conoce. Lo estoy haciendo con Quique Sinesi, un músico al que admiro y quiero y ya casi está listo. Grabamos juntos yo mi torpe guitarra y una voz guía y Quique sus guitarras. Estoy ahora cantando y agregando algunas armonías y en el proceso me viniste a la mente. Mi descubrimiento de tu admiración por mis canciones me ha dado una fuerza grande y buena. Me ha dado ganas de cantar en un momento donde "la ciudad se derrumba y yo..." jodido pero no ido me pongo a cantar de nuevo. Gracias Lil, y si voy a tener un disco quisiera que tú escribieras algo como presentación. No sabes la alegría y el orgullo que me daría. "Apio verde pa' mí"...Un abrazo grande.

Bernardo”.

Lamentablemente la idea no se pudo concretar.

Foto: Cortesía YT

Hacia noviembre de 2014, Bernardo Palombo viajó a Santo Domingo, República Dominicana, para evocar los 40 años de aquella histórica reunión de cantores “7 días con el pueblo” al cual estuvieron convocados igualmente Antonio Cabán Vale “El Topo, Silvio Rodríguez, Lucecita Benítez, Danny Rivera, Ana Belén, Los Guaraguao y muchos cantores más. El objetivo era escuchar a la nueva generación cantando lo que se cantó en esa gira dominicana, y también cantar y cantar.

7 días con el pueblo. Bernardo Palombo

Dos temas inmortales de Bernardo

“Canción por el fusil y la flor” con letra de Bernardo Palombo y música de Damián Sánchez fue una herramienta de batalla cuando la juventud obrera y los estudiantes tomaban diversas calles de América latina para hacer sentir sus deseos de justicia social. Versiones tiene a raudales, con Mercedes Sosa, César Isella, Los Guaraguao de Venezuela, y muchos más.

Cuando no sirve la canción/ porque en la mesa falta el pan/

no se si darte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil…

… Y si me matan por decir que hoy/ en la mesa falta el pan/

será el cañón y no el rosal el que repita la canción.

Si el tiempo nuevo ha de venir/ lo quiero nuestro hoy aquí/

porque estoy harto de esperar amando un mundo sin amor

escúchenme/ quiero ser flor/

pero si no/ seré fusil.

Canción por el fusil y la flor. Los Guaraguao

“Imágenes Latinas”

Con dos memorables versiones, entre otras, una del Conjunto Libre y otra del Trabuco Venezolano, “Imágenes latinas” se convirtió en un tema latino (el primero) prohibido en territorio estadounidense. La convocatoria que hace Bernardo Palombo invocando a José Martí fue mucho para ciertos oídos…

Trabuco Venezolano

Bernardo Palombo rindió tributo a la vida el 26 de febrero de 2024 en horas de la noche en la ciudad donde desarrolló sus mejores talentos y solidaridades. Su familia y la música estuvieron con él hasta el final.

La valoración acerca de su vida y obra es impostergable por lo tanto que aportó a la dinámica cultural latinoamericana.