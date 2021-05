Desde hace tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado su preocupación debido a la terrible situación que vive África, específicamente, con respecto a la Covid-19.

Más aún por la manera “injusta” en la que se ha ido distribuyendo la vacuna contra el virus en todo el continente.

La oficina de la OMS en África señaló que “con un recuento medio diario de nuevos casos de más de 25.000 en los últimos días, África experimenta una segunda ola que es más alta que el pico experimentado en julio del año pasado”.

A lo cual agregó que “es una pena que hasta ahora la distribución de vacunas no haya sido equitativa, pero es una misión enorme y lleva tiempo. La instalación Covax tiene como objetivo proporcionar alrededor de 600 millones de dosis para África en 2021”.

No obstante, frente a todas las esperanzas, “Covax solo puede cubrir un 20 por ciento de la población africana”, tal como señaló la agencia de la ONU.

Foto: OMS África

Desde diciembre de 2019, más de 1,98 millones de personas han fallecido a causa de la Covid-19, y más de 92,48 millones de personas se han infectado en 191 países y regiones, según indica la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

La lentitud en el proceso de vacunación se debe a problemas relacionados con la distribución de las vacunas, así como a la falta de infraestructura y personal de salud.

La directora regional de la OMS en África, Matshidiso Moeti, comentó que “si bien pedimos equidad en las vacunas, África también debe esforzarse y aprovechar al máximo lo que tenemos”.

India y África con problemas en común

No obstante, The Financial Times indica que, mientras India lucha contra una segunda ola catastrófica de infecciones por Covid-19, los funcionarios de salud en África observan con alarma sus campañas de inmunización, las cuales dependen de las importaciones de vacunas del subcontinente y estas se detienen.

La copresidenta de Africa Vaccine Delivery Alliance, la doctora Ayoade Alakija, afirmó que “hace dos meses, India estaba haciendo un baile de victoria y distribuyendo vacunas en todo el mundo como si fuesen caramelos… decían lo maravilloso que lo habían hecho debido a la inmunidad y la juventud de su población. Mira dónde está India hoy”.

En India mueren diariamente hasta 3.000 personas al día y esto, según Alakija, es un indicio de lo que podría suceder en África si las campañas de vacunación no se aceleran.

De modo que, África y otras partes del mundo necesitan ponerse al día con urgencia, según la directora de la Red de Salud Global de la Universidad de Oxford, la profesora Trudie Lang.

En tanto que Alakija expresó que “no hay vacunas. Es difícil decir que hay un problema con la implementación cuando no se tiene nada que implementar”, agregando que no se esperan nuevos suministros de Covax hasta junio próximo.

Tanto India como África guardan en común el tener poblaciones de tamaños similares, con una alta tasas de jóvenes y servicios de salud cuya capacidad es limitada. La mayoría de las personas cuentan con ingresos medios, bajos o muy bajos.

De acuerdo con el director general de programas nacionales de la alianza de vacunas Gavi, Thabani Maphosa, “de marzo a mayo, un total de 140 millones de dosis fabricadas en India no se han entregado a África”.

Ello ha afectado el ritmo de vacunación, por lo que el continente africano había alcanzado un modesto 2 por ciento de las dosis totales administradas en todo el mundo, para el pasado mes de marzo, y ahora el porcentaje ha caído a un 1 por ciento.