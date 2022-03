Impacto del calentamiento global es irreversible

La última evaluación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto del calentamiento global advierte que es “irreversible”.

LEA TAMBIÉN: Carnavales más famosos de Latinoamérica

Sin embargo, el informe destaca que todavía queda un breve lapso para evitar que preceda lo peor.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtió que los humanos, junto con la naturaleza, son llevados más allá de su capacidad de adaptación.

Han alertado que más de un 40 por ciento de la población mundial se encuentra altamente vulnerable al clima.

El informe también se refiere a que existe una esperanza de que, si el aumento de la temperatura se mantiene por debajo de 1,5 grados centígrados (°C), se pueden reducir las pérdidas estimadas.

Foto: ONU

Riesgos para la población

La copresidenta del IPCC, Debra Roberts, aseveró que en el informe del ente también se expone que existen lugares en donde las personas viven y trabajan que pueden dejar de existir.

“Los ecosistemas y las especies con los que todos hemos crecido y que son fundamentales para nuestras culturas y conforme nuestras lenguas, pueden desaparecer”, Roberts.

Además, agregó que actualmente el mundo se encuentra en un momento clave para tomar acciones ante esta alerta. “Nuestro informe señala muy claramente que esta es la década de la acción, si vamos a cambiar las cosas”, enfatizó.

El informe del IPCC es el segundo de tres revisiones que ha hecho el organismo de investigadores climáticos.

En este último, analizan las causas, el impacto y las posibles soluciones para contrarrestar el cambio climático, indicando cómo el mundo más cálido está incluso llegando a todos los seres vivos en el planeta. En el documento se relatan las consecuencias que el mundo ya está experimentando.

La autora principal del informe y científica del King´s College de Londres, Helen Adams, aseveró que “las cosas están mal, pero en realidad, el futuro depende de nosotros, no del clima”.

Foto: ONU

El análisis realizado deja en evidencia que los fenómenos meteorológicos extremos, relacionados con el cambio climático, las olas de calor y las inundaciones, están cayendo no solo a los humanos, sino también a otras especies. Además, algunos reciben un mayor impacto dependiendo de la región en la que habitan.

Como ejemplo de esta situación, entre los años 2010 y 2020 aparecieron personas 15 veces más por las sequías, las inundaciones y las tormentas en regiones vulnerables, incluidas algunas de Centroamérica y Suramérica, de África y del sur de Asia, a diferencia de otras partes en el mundo.

Aunado a ello, los arrecifes de coral se están blanqueando y muriendo debido al aumento de las temperaturas, al tiempo que otros árboles decaen por la sequía.

La tecnologia no es la solucion

Según el informe, existe una alta probabilidad de que algunas enfermedades se propaguen con gran rapidez en las siguientes décadas. A ello se suma que las condiciones climáticas que están cambiando constantemente, promueven la propagación del dengue, el cual es transmitido por mosquitos.

No solo se trata de problemas de salud física, sino también mental, como el trauma asociado a los fenómenos meteorológicos y el estrés, la pérdida de la cultura y de los medios de subsistencia.

Otro punto del informe es que la tecnología no resulta ser la respuesta más eficaz, por lo que descartan el desvío de los rayos del sol o eliminar el dióxido de carbono del aire, ya que empeorarían el escenario.

De acuerdo con el coordinador del informe, Brian O'Neill, “si nuestras vías de desarrollo son aquellas en las que los sistemas de salud no mejoran mucho, la educación no mejora mucho, nuestras economías no crecen muy rápido y la desigualdad sigue siendo un gran problema”.