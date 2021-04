Fama e infortunio de Genaro Salinas

Genaro Salinas nació en la mexicana población de Tampico, en Tamaulipas, el 19 de septiembre de 1918, fruto del matrimonio de Narciso Salinas y Concepción Cardona, quienes conformaron un modesto hogar en el que se manifestaron las carencias. Por esta razón siendo un adolescente se fue al puerto a desempeñar varios oficios y a vender ostras. De esta manera ayudaba en la casa. También reunía para estudiar en una academia de canto porque tenía una excelente voz y quería cultivarla. Todo el que le escuchaba sabía que estaba en presencia de un gran tenor.

Así fue pasando el tiempo entre el perfeccionamiento vocal, hasta donde lo permitía su economía, y el trabajo. Pero ya a los 21 años se presentó en un prestigioso programa radial de concursos y se alzó con el primer premio. Fue entonces cuando un presentador lo escuchó y se lo llevó para el Teatro Lírico de la capital mexicana y para la prestigiosa emisora XEW. Genaro Salinas insistía en perfeccionar su técnica vocal.

Quienes han estudiado en profundidad la obra musical de Genaro ubican su voz en tres vertientes: matices cercanos a Tito Shipa y línea vocal en sintonía con Caruso (italianos) y emotividad cercana a Alfonso Ortiz Tirado y a José Mojica (mexicanos). Grato constatar que fueron sus paisanos los que influyeron en definitiva en la vinculación emocional del malogrado intérprete con los pueblos latinoamericanos en los cuales depositó la dulzura de su canto.

Genaro Salinas supo aprovechar como muchos músicos el auge de la radio en la década de los treinta y los cuarenta. Por su participación en una estación radial de la capital mexicana fue descubierto. Ya para 1941, con 21 años grababa por primera vez con el sello RCA Víctor.

La influencia española le tocó de cerca. Eran canciones de tipo español en lo que luego se llamó el bolero moruno. No hay que olvidar la gran presencia de inmigrantes españoles en México como consecuencia de la Guerra Civil Española. Salinas se atrevió con esos temas españolizados y salió airoso. Ejemplos son sus versiones de Silverio, Cuerdas de mi Guitarra, Flor de Sevilla, Granada y Valencia, apegado a la inspiración de Agustín Lara.

Periplo

En esa etapa se acentuaron las intrigas y la envidia de muchos músicos de su país natal. Lo romántico se impondría en su carrera, comenzando de esta manera su tránsito de inquietud por causa de quienes se sintieron desplazados por su éxito.

Argentina lo recibió con los brazos abiertos al igual que otros países como Venezuela. En Cuba conoció a quien se convertiría en su esposa: Malena de Toledo, cuyo nombre real era Elena Tortolero, cantante de tangos de quien unos dicen que era chilena y otros argentina. Fue a ella a quien Homero Manzi dedicaría la letra de “Malena”. (Malena canta el tango/ como ninguna…). Malena y Genaro se fueron a Argentina. Muchos investigadores y cronistas sostienen que Genaro y Malena tuvieron dos hijos, pero hay otra versión en torno a la descendencia del tenor. “En marzo de 1940, contrae matrimonio con la joven tampiqueña de nombre María de la Luz Herrera Razo (1921-2010), con quien procreó dos hijos: Genaro Jr. (nacido en 1939 en el puerto de Tampico, y fallecido en Buenos Aires, el 15 de Octubre del 2001) y Concepción Salinas, nacida el 27 de septiembre de 1941 y fallecida el 28 de noviembre de 2011 a los 70 años, en Buenos Aires, Argentina” (Biografía escrita por Omar Martínez Benavides) publicada en:

Lo cierto es que ya residenciado en Argentina todo iba muy bien en la vida de Genaro hasta que en una estación radial conoció a la actriz Zoe Ducós. Se hicieron amantes, pero Zoe, buscando oportunidades decidió viajar a Venezuela, y en suelo venezolano se casaría, primero con Héctor Hernández Vera y luego con Miguel Silvio Sanz, tristemente célebre represor y director de la Seguridad Nacional de Marcos Pérez Jiménez. Genaro se quedó en Argentina para posteriormente viajar a México, donde el mundo de la intriga comercializadora lo hizo su centro de ataques. Decidió volver a salir de México… y optó por su tercer viaje a Venezuela, especulándose en torno a su re encuentro con la señora Ducós.

El infortunio

Se sabe que llegó al hotel “El Comercio” el mas prestigioso para los músicos en Caracas, y se sabe que llegó con un contrato para Radio Caracas. Todo indica que no leyó las lineas pequeñas del contrato que le impedía ser contratado por otra emisora hasta pasado 90 días de la finalización del contrato con RCR. Salinas se dedicó a la bohemia y tarde se dio cuenta de que no tenía contrato (se venció) ni posibilidad inmediata de otro. Por eso se dedicó a cantar en locales de segunda categoría para solventar la deuda con el hotel El Comercio. Su amiga y también cantante, Graciela Naranjo le ofreció alojamiento en su casa, y Genaro aceptó a duras penas. Es histórico que Genaro Salinas dormía en el mismo cuarto de Alberto Naranjo, hijo de Graciela y posteriormente extraordinario músico y arreglista, fundador de El Trabuco Venezolano.

Salinas buscaba afanosamente salir de su precariedad y hubo amigos venezolanos y empresarios de espectáculos que intentaron ayudarle.

El escritor Oscar Yanes, en su libro “Amores de última página” describe este lamentable hecho. “ El 29 (28) de abril de 1957, a las siete y cuarenta y cinco de la noche, Genaro Salinas fue encontrado agonizando, con el cráneo fracturado y en un pozo de sangre, en el pavimento del túnel que une la avenida Victoria con la Urbanización Los Chaguaramos, en Caracas. Una patrulla policial lo recogió y lo llevó al puesto de emergencia de Coche, en donde murió hora y media después, sin pronunciar palabra, pero tratando de decir algo”.

Varios esbirros de la Seguridad Nacional, al parecer lo esperaron en lo alto del puente, por donde debía pasar a pie para ir a su alojamiento en la casa de Graciela Naranajo, lo tiraron de lo alto y le pasaron un carro por encima”. Salinas estaba bastante tomado, había bebido mucho con unos amigos trabajadores de Radio Caracas Televisión. Hay testimonio de esto.

Después de tantos años no hay todavía certezas. ¿Se trató de un accidente, de un suicidio o de un asesinato? ¿Se cayó del puente debido a su estado etílico? ¿Se lanzó del puente debido a su situación económica? ¿Lo mandó a matar el Jefe de la Seguridad Nacional, Miguel Silvio Sanz, esposo de Zoe Ducós? Hay otras hipótesis más.

Las observaciones hechas por los médicos que recibieron el maltrecho cuerpo y que posteriormente practicaron la autopsia aportan datos. Tener laceradas las manos como si hubiera estado aferrado a algo tratando de detenerlo (¿una cabilla, tal vez?), tener las ropas literalmente empapadas en alcohol, para remachar la condición etílica, los comentarios de los policías que indicaban que eso lo habían hecho funcionarios de Miguel Silvio Sanz, etc. además de variadas hipótesis no permiten aclarar los hechos con certeza pero ciertamente está el testimonio de Graciela Naranjo y del periodista Arístides Bastidas, quienes al comenzar a investigar los hechos recibieron esta amenaza: “Dejen eso así, no sea que les pase lo que le pasó a Genaro Salinas”…

Conjeturas

Todas las conjeturas están recogidas en el excelente trabajo investigativo adelantado por Pedro Revette y Mariana Alarcón y publicado en su blog Crónicas del Tanato. El resultado de sus investigaciones periodísticas fue publicado el 25 de mayo de 2013.

De ese trabajo recogemos los primeros párrafos por lo sobrecogedor del relato:

“La noche del 5 de mayo de 1957 era la séptima del velatorio de Genaro Salinas. La casa funeraria donde se encontraba su cuerpo estaba repleta. Dentro y fuera del tanatorio se mezclaba la gente del pueblo con los artistas estelares del Pasapoga, el Moulin Rouge, La Bastilla y La Pompadour, los clubes de moda en aquella época. Mientras unos charlaban en los pasillos, otros hacían guardia reverente frente a la urna. Genaro Salinas, quien había muerto el domingo anterior, tenía una extraña expresión de desconcierto que se hacía más patente por el cráneo rapado en la autopsia. Sus ojos, que estaban muy abiertos, parecían mirar a la nada. En algún momento entre la espesa nube alquitranada apareció Daniel Santos quien se acercó al féretro, sacó un puñal de cruz que guardaba en la cintura y lo puso en la frente de Genaro que para asombro de los presentes cerró los ojos. El Inquieto Anacobero se inclinó entonces para despedirlo con un beso y una lágrima. Era el tributo final de “El Jefe” al “Tenor de la Voz de Oro”.

“A Víctor Morillo todavía se le eriza la piel al recordar todo aquello. Cuenta que una de las noches del velorio apareció Daniel Santos en la funeraria: “Me encontraba haciéndole guardia a Salinas y en esas llegó Daniel y se acerca a la urna. Genaro tenía los ojos muy abiertos. No sé porque estaba así, era muy extraño. Entonces Daniel que tenía un puñal de cruz guardado en la cintura, lo sacó, se lo puso en la frente y Genaro cerró los ojos. Todos los que estábamos ahí nos quedamos locos sin entender qué había sucedido”. Lo anterior lo agrega el también investigador venezolano Luis Ugueto en su trabajo “El extraño caso de Genaro Salinas” publicado en Contexturas.org.

Genaro Salinas se despedía del mundo terrenal con sólo 38 años de edad. Murió en abril y en septiembre cumpliría los 39.

Muchas personas, entre ellas Alfredo Sadel, Mario Suárez, Graciela Naranjo, (quien lo había acogido en su casa), Mario Suárez y Víctor Morillo, del gremio artístico venezolano, y artistas internacionales como Daniel Santos, después de muchas circunstancias difíciles, recolectas, cruce de duras palabras con el gremio artístico mexicano, llamadas a la esposa de Genaro pudieron por fin embarcar sus restos, los cuales llegaron a Buenos Aires, Argentina, por vía aérea. La esposa de Genaro, Malena de Toledo, junto a los hijos del fallecido y otros músicos argentinos le dieron sepultura en el Panteón de los Artistas de la capital argentina. Quedaron en el aire radial y discográfico temas como Soy Marinero, Silverio, Granada, Un gran amor, Qué voy a hacer sin ti, Mis noches sin ti, Mi dicha lejana, Novillero, Camino agreste, Cosas del ayer y Un gran amor, entre muchos.

Malena viviría tres años mas, falleciendo en Uruguay en 1960. Su cuerpo fue llevado a Buenos Aires y sepultado al lado de su esposo. El presunto autor intelectual de esta muerte, Miguel Silvio Sanz, falleció en Maracaibo de cáncer en la próstata en 1981. Zoe Ducós, falleció en un centro geriátrico de Caracas, aquejada del mal de Alzheimer, en 2002. México nunca reclamó su cuerpo ni intervino en las investigaciones.

Se cumplen 64 años de una absurda y fatal tragedia. Genaro Salinas permanece en el recuerdo de los pueblos con una calidad que no se extingue.

