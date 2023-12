teleSUR Podcast: una cobertura histórica

Nos fuimos a conversar con Patricia Villegas, presidenta de nuestra casa informativa.

Dayon Moiz: Queremos saber ¿cómo se piensa y actúa teleSUR de cara a las tendencias de consumo de información y cómo estas tendencias y demandas del público se incorporan a las coberturas especiales del canal?

Patricia Villegas: Adaptarse es una buena palabra para reflexionar sobre ella. Creo que no, no nos adaptamos. Creo que estamos en proceso como de ebullición, todo lo contrario a adaptarnos. Estamos en un proceso de creación, de dejar que todas las energías y todas las ideas que hay al interior del canal, que es un canal hecho de gente muy joven, que entiende muy bien estos nuevos lenguajes, estas nuevas formas de contar, de narrar, que les son propios, pues se expresen en la producción habitual del canal.

Quizá lo que estamos haciendo es convertir toda esa energía, canalizar toda esa energía en flujos de trabajo que alimenten de manera muy consciente todas esas plataformas. Entonces, yo diría que estamos en un momento maravilloso porque la creación siempre es maravillosa.

Ahora, no quiere decir que sea sin dolor. Muchas veces crear es un acto de dolor y creo que también aquí pasa eso. Pero nos divertimos, también discutimos, también tenemos puntos de vista distintos. Hay como una línea que a veces los más creativos quieren cruzar, pero este es un medio de comunicación y siempre como que hay que guardar una compostura. Pero también nos estamos quitando ese traje. Creo que también estamos haciendo una apuesta propia por contar de otra manera.

Entonces, yo diría que no, que no nos adaptamos. Estamos rebeldes creando nuevas formas de contar, pero haciéndolas sistemáticas, haciéndolas reales, con capacidad propia, instalada, con método para que salgan y salgan bien y puedan convertir en estas otras plataformas a teleSUR en una referencia, como ya lo somos en la televisión tradicional en toda América Latina y el mundo.

Dayon Moiz: En este sentido, ¿cuáles son los innegociables en la adaptación a las tendencias de consumo de información?

Patricia Villegas: Te voy a responder esa pregunta de los innegociables, que me recuerda mucho a una palabra que puso de moda hace muchos años el expresidente colombiano Álvaro Uribe; por supuesto, no tiene una buena connotación para mí, que eran los inamovibles. O cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Zelaya, me acuerdo de los artículos pétreos de la Constitución hondureña.

No hay nada innegociable en términos generales. Ahora sí, esto es un canal de noticias, esto es un espacio periodístico; aquí tiene que haber rigor en la consulta de las fuentes, aquí tenemos que entender que somos un servicio público que trabajamos bajo un criterio de la información como derecho. Todas nuestras apuestas editoriales tienen que estar y sobrevivir, y más que sobrevivir, digamos, plantarse frente a estas otras formas de contar. Que cuando la gente me busque en TikTok entienda que está buscando la rigurosidad, el trabajo periodístico de teleSUR. No está buscando el rumor, no está buscando el chisme, no está buscando la información sin fondo, no está buscando gente que no sabe de lo que está hablando, que está teniendo un reportero que está en el lugar de los hechos, que sabe, que está viendo lo que está pasando, que entiende y da contexto a lo que está pasando.

Entonces, yo te diría que estos son los inamovibles, los artículos pétreos, o sea, nuestras líneas editoriales, nuestra misión, nunca olvidar lo que somos. Porque al final todas estas son formas de contar, formas de narrar, pero la gente siempre premia lo que conserva su esencia. Cuando tú pierdes el principio, cuando tú negocias lo que eres, no vales ya la pena. Y entonces, teleSUR no va a negociar lo que es ni su apuesta editorial, ni los temas, ni los actores a los que les da relevancia, pero sí actualiza las formas de narrar y entiende cada vez más la idea esta de segmentación de públicos que viene siendo trabajada desde mucho tiempo atrás. Esto no es novedoso. Lo que ahora hay es una hipersegmentación de estos mensajes y bueno, nos sumamos a eso, porque lo importante aquí es lograr comunicarnos, usando todas las formas posibles.

Dayon Moiz: Patricia, ¿qué características tuvo la cobertura especial del referendo consultivo?

Patricia Villegas: Es una cobertura parteaguas, porque si bien nosotros veníamos ya haciendo coberturas multiplataforma y multilingües, o sea, en tres idiomas, que son los idiomas que habla teleSUR: español, inglés y portugués, en alguna época también hablamos idiomas originarios, hacíamos un noticiero en aymara, me acuerdo, hace algunos años. Pues esta cobertura nos planteamos hacer una grilla, que quiere decir que el usuario que ve TikTok o que ve Instagram o que ve la plataforma X, así como el usuario que ve la televisión tradicional, de principio a fin del día, tuviera el relato de lo que sucedió. Y a través de distintos formatos y, por supuesto, en el lenguaje de cada plataforma.

Entonces, por supuesto que los periodistas de teleSUR todos tienen hoy la misión de contar lo que está pasando en estas plataformas, pero especializamos algunos de ellos que tienen una identidad digital más cercana a TikTok o más cercana a Instagram o más cercana al Facebook, con los mismos principios y valores periodísticos, con las mismas, digamos, líneas editoriales de la cobertura. Entonces, esto hizo que tuviéramos muchísimos equipos, muchísimas pantallas para monitorear, para garantizar que ese relato de cómo arranca un proceso electoral y cómo termina en un país como Venezuela, que además tiene unas características muy especiales de alegría, de solidaridad, de comunión, de compartir; aquí la gente vota con mucha serenidad, con mucha seguridad. Es un día como de familia, eso no pasa en todas partes del mundo.

Ese proceso que tenía más unas características especiales, nos sirvió como de parteaguas para todo lo que viene. Aprendimos un montón de cosas, un montón de cosas no nos salieron bien; hubo que empujar mucho en la comprensión de estos relatos y de cómo, a pesar de la fragmentación y de la forma como vemos hoy estos contenidos, que no es lineal como lo vemos en la pantalla tradicional, pero que si usted entra al TikTok de teleSUR, usted tiene un comienzo y un fin de lo que ocurrió, y eso también da una coherencia a la información. Por eso te digo que es adaptarnos a estas formas de contar, pero sin perder lo que somos, o sea, sin perder esa posibilidad, esa oportunidad de entender un hecho en toda su dimensión y en su contexto, porque también recuerda que en la fragmentación hay una puesta de la guerra mediática. O sea, esto de que tengo que contar todo en siete segundos, está bien, hay cosas que puedes contar en siete segundos y otras que no, y otras que es sumando los siete segundos a lo largo de la jornada y con distintos formatos que tú te informas.

Entonces, bueno, fue un gran reto. No fue algo que hicimos de la noche a la mañana, fue un proyecto que emprendimos hace ya varios meses y que nos deja aprendizajes y puedo decirte que sí, que nos salieron muchas cosas bien y que en otras tenemos que seguir aprendiendo. Creo que eso es de lo que a mí más me gusta de esto, que nadie se la sabe. El que diga que yo me la sé, yo soy, no sé, el más conocedor, no le creas, no le crean. Nadie sabe. Todo el mundo está experimentando, todo el mundo está buscando fórmulas, todo el mundo está viendo por dónde debe ir esta conexión con los usuarios que hoy entienden la comunicación de otra manera. Así que, bueno, nos divertimos, fue arduo, durísimo. Yo no sé cuántas horas de trabajo todavía tengo encima, pero yo me divierto y te digo también que, además, me siento muy honrada de ser parte de este equipo de gente maravillosa, trabajadora, luchadora, que tampoco se cansó, no había tiempo para cansarse. Fue muy entretenido, fue muy divertido y sí, fue muy rudo, muy duro, pero así son los desafíos.

Dayon Moiz: ¿Cuántas personas aproximadamente participaron en esta cobertura especial?

Patricia Villegas: Oye, no los conté, pero toda la sede de Caracas, que es la sede principal de teleSUR, trabajó en distintos roles, por supuesto, pero toda la sede estuvo activada. Nosotros, aquí en la sede de Caracas somos un poquito más de 600 personas. Toda la sede de La Habana, que es donde hacemos teleSUR en inglés, contenidos digitales, contenidos para las páginas web, trabajó; allá son 100 personas.

Todos nuestros corresponsales estuvieron activados, que estuvieron haciendo distribución de los contenidos en sus respectivos países, algunos incluso produciendo contenidos de eso que teleSUR generaba. Así que yo te diría que fue un reto para todo el canal, en realidad fue un reto para todo el canal. Los corresponsales en total pueden ser 80 personas entre los periodistas y sus equipos. Así que bueno, casi que ahí conté mal que como 800 personas. Y bueno, hay otros que hacemos como de 50 por todo lo que presionamos.

Dayon Moiz: En 18 años han pasado varias generaciones de trabajadores y trabajadoras, también hace menos años teleSUR decidió ser una escuela, la escuela teleSUR. ¿Cómo se da la transferencia de conocimientos entre los trabajadores de estas distintas generaciones? ¿Cómo se crea ese espacio de formación continua y cómo se forma el personal acá en la planta?

Patricia Villegas: Siempre hay como una vanguardia en teleSUR, hemos logrado conservar un grupo de gente que tiene por lo menos diez, 12, algunos como yo 18 años en teleSUR, que mantienen como una línea de conducta. Esa frase me gusta mucho, una frase del Che, hace referencia al poder, lo más difícil de estar en el poder es mantener una línea de conducta. Bueno, estos compañeros que tienen años en el canal mantienen esa línea de conducta, y todos los que se van sumando, se suman a esa estructura, a esa columna vertebral. A esa forma de mirar, a esa forma de encontrar cómo contar historias, pero ciertamente hoy tenemos un montón de gente joven nueva, con muchas ganas, eso lo puedo decir hoy después de ese operativo con total y absoluta certeza, con energías que son de larga duración, muy resistentes, y que van encontrando en el quehacer diario de teleSUR, en el día a día la escuela.

Eso es como las entrevistas, o sea, tú no te preparas para entrevistar a un gran líder del mundo el día anterior, ni cuando te dicen 'sí mira, te voy a dar la entrevista'. Tú te preparas todos los días, ¿y cómo te preparas todos los días? Bueno, siendo periodista todos los días, ejerciendo este oficio todos los días, no despegándote de la coyuntura, de la actualidad, no despegándote de la producción cotidiana. Entonces bueno, este resultado del domingo no es que resultó bien el domingo, la cobertura del domingo, es que este equipo viene engranándose, este equipo viene repensando su labor, su función, sus formatos, sus formas, escuchándose. Una de las cosas que creo que más tenemos que hacer en las organizaciones cuando también se van volviendo más grandes es no dejar de escuchar, no, siempre hay alguien que te dice 'mira, no a mí no me parece que es así. Yo creo que no, que no tiene que ser así', tú estás con la posición de jefe de Información o de lo que sea que tengas, ¿no? Y tienes que tener eso porque ahí, en esa palabra, en esa persona, en esa idea puede haber una oportunidad para el canal.

Entonces realmente la preparación de teleSUR es haber logrado conservar, a pesar de las dificultades, una vanguardia que es la columna vertebral del canal tanto en la sede principal, en sus subsedes, los corresponsales y colaboradores e incorporar a esa rutina, a esa forma de entender el periodismo, a esos actores a los que les da relevancia, a este montón de gente que hoy llega con toda su creatividad y su capacidad renovada para poder apostar a estas otras plataformas.

Dayon Moiz: Las tendencias de consumo de información exigen un tipo de contenido, un tipo de lenguaje audiovisual ,incluso unos tiempos, estamos hablando de las redes sociales. Luego cuando vamos al broadcast, hay una forma hecha, una forma también, que ya está instalada en los consumidores de noticias.

¿Hay riesgos de que se vea perjudicada la forma de enfocar la noticia en el broadcast por dar prioridad a las tendencias de consumo de información?

Patricia Villegas: Fíjate que hay una cosa que a mí me parece muy linda y muy dura también al mismo tiempo, como muchas cosas en la vida, ¿no? A veces la belleza duele, y cuando teleSUR por alguna razón ha hecho un paso en falso para la comprensión de sus usuarios, inmediatamente gritan y dicen pero ¿por qué? Por qué teleSUR hace una nota de un tema que de pronto es muy liviano o por qué hace un enfoque de esto que no es cónsono con lo que la gente espera encontrarse en el canal. No les gusta que haya la posibilidad de que, casi que la única ventana comunicacional distinta de América Latina y el Caribe con impacto global, pueda perderse en el camino.

Entonces bueno, eso que es tan hermoso, hay que cuidarlo. La belleza, como el amor, como tantas cosas hay que cuidarlas; puede ser muy frágil. En la búsqueda de comunicarnos mejor en estas otras plataformas siempre hay que tener presente eso, ese valor que hoy tiene teleSUR, esa identidad alrededor de nuestra marca; cuando tú dices teleSUR dices un montón de cosas, entonces ese montón de cosas tienen que preservarse, y preservarse en el camino quiere decir tener ese principio muy claro y apostar a esas otras formas de contar de las cuales teleSUR ya viene apostando hace muchos años. Es decir, nosotros somos un multimedio desde el año 2009, si la memoria no no me falla, y hemos venido desarrollando un montón de formatos, un montón de producciones especiales sólo para estas plataformas.

Lo que está sucediendo ahora es que lo estamos haciendo sistemático, lo estamos incluyendo de manera estructural en nuestra producción de contenidos en el día a día; estamos entendiendo que los usuarios en estas plataformas, como en la televisión tradicional, quieren horarios, quieren cercanía, quieren que si les prometemos algo a tal hora llegue a a esa hora. Entonces, pero bajo la misma consigna de conservar esa esencia que tenemos que no se puede perder en la búsqueda de esta nueva forma de narrar porque, te digo honestamente Dayon, teleSUR es hoy un patrimonio de los pueblos del sur, lo que nosotros tenemos en este momento, digamos, bajo nuestra responsabilidad y nuestro manejo no es como para hacer pócimas de ensayos que puedan salir mal, no, tiene que salir bien, porque es una enorme responsabilidad.

Este canal representa a millones de personas que han luchado por años por el derecho a la información, que han encontrado en este espacio comunicacional la única vía para comunicarse, para expresarse, incluso te diría para existir, aunque eso suene muy grande y como muy grandilocuente, pero es así, es así. Y cuando tú conversas con la gente en distintos espacios, en esta cobertura, podrás hallar testimonios que dicen '¿pero esto va a salir por teleSUR?', o sea, es como que si yo estoy segura que si va a salir por teleSUR yo me voy a representar, me voy a resignificar, realmente va a existir esto que yo estoy contando. Eso es un patrimonio que hay que cuidarlo mucho porque es extremadamente valioso y, te digo, difícilmente otros medios del mundo cuentan con ese patrimonio, que no es el valor de una marca, es lo que esa marca le representa a millones de personas.

Dayon Moiz: Muchísimas gracias Patricia, por tu tiempo y tu reflexiones. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y por permitirnos acompañarles en sus momentos libres o que quieren estar informados. Les habló Dayon Moiz.