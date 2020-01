Un feminismo que no critica al capitalismo, reproduce el individualismo

El neofascismo es una reacción, no una regresión.

Judith Butler ha desarrollado un vasto trabajo sobre teoría política y ética, como "Contingencia, hegemonía y universalidad" (desarrollado junto con Ernesto Laclau de Argentina y Slavoj Zizek). También es una referencia en términos de estudios de género y teoría feminista.

Libros como "Gender in Dispute", "Bodies That Matter" o "Undoing Gender" son una lectura obligatoria para las personas interesadas en las teorías feministas y son un hito en los debates y perspectivas de los movimientos en contra de una especie de institucionalización que se conoce como patriarcado.

Ella es profesora de Filosofía en los Departamentos de Retórica y Literatura Comparada de la Universidad de California, Berkeley, aunque su notoriedad ha alcanzado otros campos académicos y movimientos sociales. Se convirtió en un marco teórico clave del movimiento queer, que en la década de 1990 surgió como la contraparte posmoderna de la cooptación del feminismo liberal y tecnocrático que se ha incorporado a las agencias gubernamentales de los estados y gobiernos.

En noviembre de 2017, durante el auge de la movilización de la derecha cristiana y el neofascismo conservador, en Brasil, que resultaría en la elección de Jair Bolsonaro, Judith fue objeto de protestas por su participación como mediadora en un seminario en el SESC Pompeia llamado “Os Fins da Democracia”.

Carteles con frases de extremismo religioso, biblias arriba e incluso una muñeca de bruja con el rostro de Judith decoraron la protesta contra la filósofa. En palabras de Christiam Dunker, uno de los mejores psicólogos de Brasil, "fue significativo que una intelectual tan prestigiosa, que vino a compartir con los estudiantes y las partes interesadas, sus teorías sobre la violencia, haya sido el objetivo de estos intentos de que se le impida hablar".

Al comienzo de su discurso, Judith agradeció al SESC por no cancelar el evento. Las protestas terminaron con un grupo quemando su foto y la muñeca con su cara gritando "¡Bruja, vete al infierno!". Algunas de sus palabras finales en Brasil fueron "Me acusan de difundir algo que se llama ideología de género ... “Si le dices a una nena que, si ella nació mujer, debe seguir siendo mujer. Y que debe de ser heterosexual. Y que por eso, entonces, tendrá que casarse con un hombre, tener hijos con él y crear una familia que también sea hetero... Eso, sí, es 'ideología de género' ".

Este año, la filósofa vino a la Argentina, invitada por la Universidad de Tres de Febrero, a la "Semana del Arte", donde se destaca la importancia de una educación pública gratuita para el fortalecimiento de la democracia. Debatió con miembros del colectivo "Ni una menos", un movimiento por el cual Judith Butler siente una profunda admiración.

En la reunión de Butler, que llegó con el símbolo de la servilleta verde de las luchas por la legalización del aborto en ese país, enfatizó que "los movimientos de activistas feministas de todo el mundo observan y aprenden del activismo argentino. Es muy inspirador. Es una construcción colectiva que promueve el cambio cultural ". "La criminalización del aborto es la forma que el estado ha encontrado para penalizar la libertad sexual. El tema del aborto es central porque cuestiona a quién pertenece el cuerpo de la mujer. La respuesta es simple: es individual, el cuerpo me pertenece. Yo decido".

Butler señaló que "un feminismo que excluye a las trans y las travestis no es feminismo". Añadió: "El feminismo necesita debatir sus desigualdades internas y articular mecanismos de solidaridad con las mujeres pobres. El enemigo es el sistema patriarcal, homofóbico y capitalista. Sería un error poner al individuo en el centro, luchamos contra la opresión institucionalizada ".

¿Es posible enseñar filosofía sin hacer política?

Cuando hablamos de política, a veces nos referimos a política de partidos y políticas partidarias. Pero a veces hablamos de la condición en que los seres humanos se unen para decidir la mejor manera de ser gobernados. A veces la primera se llama "política" y la segunda, "lo político". Entonces, cuando me preguntan si una filosofía no política es posible, no sé si están preguntando si una filosofía apartidaría es posible o si es posible hacer filosofía sin filosofía política. Creo que si es posible mientras estemos consientes de esa diferencia.

¿El neofascismo de hoy es una reacción a las luchas por la feminización del mundo?

Yo diría que el neofascismo hoy es producido por una precariedad económica radical, una condición en la que el trabajo, el refugio y la atención médica no siempre están garantizados. Hay muchas formas: oposición a los migrantes, el socialismo, los derechos LGBTQI y el movimiento feminista. En mi opinión, el neofascismo es una reacción, no una regresión. Los que están en contra del género, la libertad y la igualdad sexual están intentando detener los avances de los movimientos sociales para establecer la igualdad de género y la despatologización (y despenalización) de la sexualidad gay, bisexual, lesbica o la vida de las personas trans. Se nos acusa de desestabilizar su mundo, pero la desestabilización que sienten es inducida por el sistema económico que abrazan y por el ascenso del autoritarismo neofascista. Esta última es una forma de gobierno que explota e induce inestabilidad en la población.

Judith, vos estás familiarizada con el movimiento activista multinacional “Ni Una Menos”. El movimiento, que abarca varios países latinoamericanos, que está combatiendo muchas formas de violencia, en particular el feminicidio, que es el asesinato intencional de mujeres y niñas por su género. (Un ejemplo: en Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas.) En los Estados Unidos, por supuesto, está el movimiento #MeToo. ¿Qué piensas de estas movilizaciones diferentes pero similares?Es importante tener en cuenta que ahora hay muchos feminismos (como siempre hubo) y difieren en relación con su enfoque y estructura. "Ni Una Menos" es un movimiento que ha llevado a millones de mujeres a las calles de América Latina para combatir la violencia contra las mujeres, las personas trans y las personas indígenas. El eslogan "ni una menos" significa que la violencia no perderá más a una mujer.

Este es un llamado que es expresado por un colectivo: "Ningún otro se perderá de la clase de mujeres, este colectivo en expansión que resiste la violencia dirigida contra ellas". Pero también: "Como mujeres, no perderemos otra". El movimiento no se basa en una idea estrecha de identidad, sino que es una coalición fuerte e intensificada que atrae el apoyo de mujeres y personas trans que son trabajadoras, que pertenecen a sindicatos e iglesias, que pueden o no tener alguna relación con las universidades.

La oposición feroz colectiva al asesinato de mujeres es de suma importancia, pero también hay violencia contra las personas trans, especialmente las mujeres transgénero y los "travestis" (que no siempre se identifican como trans). Es por eso que a veces se lo conoce como un movimiento contra el feminicidio, todo feminizado o considerado femenino. Esto es importante porque no es solo que el asesinato se comete sobre la base del género; la violencia contra la mujer es una forma de establecer la feminidad de la víctima. La violencia coloca a la clase "mujer" como prescindible; es una forma de definir la existencia misma de la vida de las mujeres como algo decidido por los hombres como una prerrogativa masculina.

El movimiento es también una lucha por la libertad y la igualdad y una lucha por el derecho al aborto, el derecho a la igualdad salarial y la lucha contra la economía neoliberal que está intensificando la precariedad, especialmente para las mujeres, los pueblos indígenas y los pobres. El derecho al aborto se basa sobre el derecho de cada mujer individual a afirmar la libertad sobre su propio cuerpo, pero sigue las demandas colectivas de las mujeres para poder vivir sus deseos libremente sin intervención estatal y sin temor a la violencia, el castigo y el encarcelamiento.

El movimiento se distinguía de los modos individualistas de feminismo basados en la libertad personal y los derechos del sujeto individual. Esto no significa que historias y las historias individuales no importen. Lo hacen, pero las formas de feminismo que no implican una crítica del capitalismo tienden a reproducir el individualismo como una cuestión de rutina. Los colectivos se forman mediante la realización de una condición social común y un vínculo social, que reconoce que lo que le está sucediendo a una vida, ya sea violencia, deuda o sujeción a la autoridad patriarcal, también le está sucediendo a otros. Y aunque pueden ocurrir de diferentes maneras, los estándares están ahí, y también lo están los cimientos de la solidaridad.

En los Estados Unidos, "#MeToo" ha sido muy poderoso al exponer la naturaleza difusa del acoso sexual y la agresión en todo tipo de lugares de trabajo. No hay manera de cerrar cuánto tiempo han sufrido las mujeres el acoso, las represalias y la pérdida de sus carreras: la pérdida de confianza en aquellos de los que a menudo dependen para trabajar. Pero el "yo" en #metoo no es lo mismo que el colectivo nosotros, y un colectivo no es solo una secuencia de las historias de individuos. La base para la solidaridad, para la acción colectiva, exige que nos alejemos de la presunción de

individualismo; En los Estados Unidos, la tendencia es reafirmar este principio del liberalismo político en detrimento de los lazos colectivos fuertes y duraderos. En Argentina, Ni Una Menos está de alguna manera asumiendo la obligación ética y política de "¡Nunca más!Forjada después de la dictadura.

La destrucción y desaparición de las vidas de miles de estudiantes y activistas de izquierda han provocado una fuerte oposición a la censura, la represión y la violencia estatal. El asesinato de mujeres es igualmente horrible, a menudo ayudado e instigado por la policía y los tribunales que no reconocen el crimen, y por un gobierno que se niega a hacer valer los derechos de las mujeres a vivir en libertad y sin temor a morir.

Las razones de estos dos movimientos están vinculadas a estructuras políticas y económicas que marginan y oprimen a las mujeres. Las estructuras políticas y económicas están inexplicablemente vinculadas al machismo, el sentido tóxico de la identidad masculina que se traduce en el derecho masculino al cuerpo de la mujer; de hecho, si las mujeres viven, mueren o no. Nos podes hablar sobre de las dimensiones performativas del machismo.

Ya no tengo mucha seguridad de lo que cuenta como performativo, pero mi opinión es que una razón por la que los hombres se sienten libres para deshacerse de las vidas de las mujeres es porque están conectados entre sí a través de un pacto de fraternidad silenciosa.

Miran hacia otro lado; se dan permiso y se otorgan impunidad. En muchos lugares, la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos, ni siquiera se considera un delito. Son "el camino del mundo" o "actos de pasión", y estas frases revelan actitudes arraigadas que naturalizan la violencia contra las mujeres, es decir, hacen que parezca que la violencia es una parte natural o normal de la vida cotidiana. Cuando los hombres feministas rompen este pacto de solidaridad, corren el riesgo de ser excluidos por algunas comunidades y, sin embargo, este tipo de deserción es exactamente lo que se necesita.

En Barcelona, un hombre bienintencionado me dijo que no tenía derecho a participar en una protesta feminista contra la violencia. Pero no estuve de acuerdo con él. Bueno, tal vez si esté de acuerdo con él, en que: la participación no es un derecho; es un deber, pero los hombres que participan en esta importante lucha contra la violencia hacia las mujeres y las personas trans deben seguir el liderazgo de las mujeres.

Si están unidos contra el pacto letal de fraternidad que permite, desvía y exonera, lo hacen en primer lugar, confrontando a otros hombres y formando grupos que rechazan la violencia y afirman la igualdad radical. Después de todo, cuando se toman las vidas de mujeres y minorías de todo tipo, es una señal de que estas vidas no son tratadas como igualmente valiosas. La lucha contra la violencia y la lucha por la igualdad están vinculadas.

¿De qué manera su discusión sobre la no violencia aborda nuestra práctica cultural predominante de la violencia específicamente masculina?Esa es una buena pregunta. Para mí, la violencia no es masculina. No creo que esto provenga de los recesos de los hombres o esté incrustado en una definición necesaria de masculinidad. Podemos hablar de estructuras de dominación masculina, o patriarcado, y en estos casos son las estructuras sociales y sus historias las que piden ser desmanteladas.

Es difícil saber cómo entender los actos individuales de violencia dentro de las estructuras sociales que alientan, permiten y exonera tales actos. Puede ser que somos criaturas cuyas vidas se viven en estructuras sociales que tenemos algún poder para cambiar. Así que no creo que los hombres individuales puedan señalar las "estructuras sociales" como una excusa, es decir, "la estructura social de la dominación masculina me hizo cometer este acto de violencia".

Al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad preguntarnos cómo estamos viviendo, reproduciendo o resistiendo estas estructuras. Entonces, mientras que el cambio puede suceder a nivel individual, los modelos de justicia restaurativa nos dicen que los individuos cambian en el contexto de las comunidades y las relaciones, y así es como se construyen las nuevas estructuras de relación y se desmantelan las más antiguas. A su vez, esto significa que la ética tiene que convertirse en más que un proyecto de auto-renovación individual, ya que las vidas se renuevan en compañía de otras personas. Estas relaciones son las que nos sostienen y, como tales, merecen nuestra atención y compromiso colectivo.Entrevista realizada por Juan Manuel P. Dominguez y George Yancy.

* Parte de esta entrevista fue publicada por George Yancy en The New York Times el 10/07/2019 y en Midia Ninja de Brasil.