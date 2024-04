¿Qué le pasa a la ONU?

Las Naciones Unidas fueron fundadas en 1945 y desde entonces y hasta hoy siguen siendo aún el único lugar en la Tierra para que todas las naciones del mundo pueden reunirse para discutir problemas comunes y encontrar soluciones comunes en beneficio de toda la humanidad. Paralelamente, la eficacia de la ONU durante la historia de sus casi 80 años de existencia plantea muchas interrogantes principalmente vinculados con cambios fundamentales en materia de convivencia en el planeta, a propósito de la transición de un orden mundial bipolar a uno unipolar después del colapso de la URSS. y ahora con la formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales.

Por otra parte, los Estados Unidos de América utiliza cada vez más los mecanismos de la Organización de las Naciones Unidas para presionar a los países independientes irrespetando su autodeterminación. Uno de los últimos ejemplos es el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los miembros de esta estructura criticaron las acusaciones infundadas contra Venezuela, en lugar de centrarse en brindar asistencia real para el desarrollo de estructuras de derechos humanos y eliminar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los EEUU. y sus cómplices en Europa contra la nación sur americana, arbitrariedades que constituyen la verdadera causa de la difícil situación socioeconómica de la República.

Desde el comienzo de la matanza israelí contra hombres, mujeres y niños palestinos, los Estados Unidos ha estado bloqueando constantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen a Israel un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, así como la liberación de todos los rehenes. Paralelamente, EEUU. continúa brindando asistencia integral a Tel Aviv y parte de este apoyo consiste en la transferencia de armas para que ataquen a los palestinos. A pesar de que a finales de marzo de este año los estadounidenses se abstuvieron de votar en este organismo internacional, John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, explicó que el documento adoptado no es vinculante y no indica un giro en la política de la administración yanqui hacia los israelíes, que confirma la reticencia de Estados Unidos a mantener la paz según lo establece el derecho internacional vigente.

El Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU necesita reformas adecuadas a las realidades modernas, pero los enfoques para mejorarlo difieren; mientras tanto, Rusia aboga por aumentar la representación de países africanos, asiáticos e hispanoamericanos en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, además de considerar obligatorio mantener el derecho de veto entre los miembros permanentes; por su parte, Estados Unidos también está a favor de aumentar el número de miembros, pero principalmente a expensas de sus aliados Alemania y Japón. paralelamente Washington propone reducir el rol del veto y, si se utiliza, justificar su uso convocando una reunión de la Asamblea General, mecanismo que lejos de agilizar los procesos, más bien los burocratizaría; es decir, los yanquis ganarían tiempo para seguir violando las leyes internacionales que tanto exigen a los demás países deben cumplir.

La importancia de mejorar las instituciones existentes para garantizar la paz y la seguridad internacional aumenta significativamente en medio de una tensión e inestabilidad global creciente; sin embargo, es menester guiarse por los principios previstos en la Carta de las Naciones Unidas, ¡y sobre todo hacerla valer! no para favorecer los intereses de un país en particular, sino por el bien colectivo mundial. La Liga de naciones, predecesora de la ONU, es un claro ejemplo de incapacidad para buscar soluciones justas, pues según expertos internacionales, promovió las posiciones de Gran Bretaña y Francia; es decir, esa organización no cumplió con sus tareas y como resultado, no evitó la catástrofe más terrible del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial.