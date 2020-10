Nueva Constitución: ¿Entre las reglas del juego Interburgués o las reglas del juego del Pueblo?

¿Se aprobó un nuevo chile o se aprobó la continuidad y acomodo de un modo de administrar el sistema económico, legislativo y político?...

En mi opinión, se aprobó la continuidad de una forma de administrar el país, basada en la famosa mentira de la política de los acuerdos; las mal llamadas “democracias representativas”, las que hacen creer al pueblo, que son parte activa de la toma de decisiones, cosa que no es así ni será jamás así. Esta forma elitista de pensar la sociedad, refuerza la idea de que el pueblo siempre será el vagón de cola de aquellos que conforman el Versalles chilensis, con sus negocios y compromisos internos y externos, y que hacen de esta “clase social alta" una élite que jamás permitirá un cambio radical de las cosas, salvo dando la apariencia de ello, a través de reformas y acomodos a sus reglas del juego, como ha sido este nuevo proceso constituyente, que es uno más en la historia de Chile, y cuyo objetivo es acallar a los abandonados por el sistema económico, político, legislativo y judicial, aplicado por aquellos que representan a la derecha conservadora, que junto a sus nuevas generaciones van perfeccionado y adaptando la forma de hacer política, apoyados además, por aquellos que se dicen ser defensores de los derechos del pueblo; los denominados sectores progresistas o seudo izquierda, que al parecer abandonaron la idea de pensar la sociedad más allá del modelo económico capitalista, patriarcal, adoptando la idea de acordar lo inacordable con la derecha en el poder, y así traicionar al pueblo una vez mas, como ocurrió ese 15 de Noviembre de 2019, ajustándose a las directrices que hiciera Jaime Guzmán hace unas décadas atrás y cuyo objetivo es fortalecer en épocas de crisis a la clase política toda y sus partidos, que a través de su acuerdos, buscarán por todos los medios, afianzar este modo de administrar la sociedad, mirando como siempre a Europa y en especial, a Alemania, su ejemplo a imitar.

No hay duda de que el pueblo quiere cambios, hace rato que los demanda, ¿pero a que precio?... Dejándose engañar y someterse al sistema o ser realmente actores y fundadores de un nuevo modelo con sus objetivos estratégicos, en definitiva, repensar la sociedad, más allá de democracias representativas e iniciar desde ya una revolución por las transformaciones profundas al modelo y que nos lleve hacia la idea de reconocer que existe la posibilidad de desconstruir el sistema, que por siglos y décadas se ha perfeccionado y acomodado; esclavitud, feudalismo, revolución industrial CAPITALISMO, y hoy con una revolución tecnológica y de inteligencia artificial que no podemos desconocer.

Luego de la jornada electoral de este 25 de Octubre 2020, ¿Qué pasará con el alzamiento del pueblo?:.. se termina, se da un respiro o comienzan a organizarse para terminar de verdad con el sistema económico neoliberal capitalista y patriarcal. No olvidemos que este último siempre ha tenido como objetivo, extraer y mercantilizar todo el territorio chileno en pos de una casta poderosa y discriminadora, que no representa más que a un 22 %, como lo demuestran las elecciones, frente a más de un 78 % que demanda a gritos y en revuelta, una nueva forma de administrar la vida de los chilenos.

Esto no ha terminado, estamos frente a las amebas del poder, que buscarán crear una convención constituyente , que logre mantener el orden establecido, a través de la paz armada del Estado y su famoso acuerdo interburgues, que le abrió el camino a esta nueva constitución, que solo representa los intereses de una clase y que se refleja en una frase de Sebastián Piñera, una vez conocida la derrota de aquellos que representaban la opción rechazo; señalaba el presidente: “Esto no parte de cero", dejando claro que no permitirán cambiar su modelo y logros de este, por otro que represente los verdaderos intereses del pueblo.

Chile se enfrenta a una descomposición reflejada en la corrupción de su clase política, en la proliferación del narcotráfico y sus soldados en poblaciones, a las Narco Empresas, al abuso de poder de instituciones financieras etc etc , y la sola manera de hacer frente a esta plaga, es que los trabajadores y el pueblo comiencen a creer en una real conciencia de clase para sí, que les permita elaborar su modo de producción, paralelo al capital y que concienta ir desarrollando una sociedad comunalizada, donde los frutos de esta, sean de la sociedad toda y no solo de unos pocos privilegiados. Aceptar el bienestar en común, en una sociedad de lo común; un comunismo social verdadero, que nos lleve a la comunalización de esta.

Llego la hora de pensar en desconstruir lo viejo y comenzar a instalar lo nuevo, por medio de experiencias de producir lo común, la que deberá contar con su modo de administrar, política, social, económica y militarmente esta nueva forma de vivir, que tiene por objetivo liberarse del yugo de la élite privilegiada, fieles representantes del modo de producción capitalista y depredador del pueblo trabajador.

La liberación verdadera de la sociedad sometida, pasará por la toma de conciencia de una clase para sí, acompañada con un modo de producción de lo común, fuera del acuario productivo capitalista, generador de sometimiento y esclavitud mental y corporal del pueblo.

Se avecinan tiempos de inmovilismo o de un estado de alerta permanente del pueblo, ante los acontecimientos que ha generado el proceso constituyente de la burguesía.

El pueblo debe prepararse en todos los planos para vencer, el pueblo debe prepararse para luchar, pues estamos a las puertas de someternos por 40 años más, bajo una constitución surgida desde un acuerdo Interburgues a espaldas del pueblo y que solo beneficiará a aquellos que buscan acomodar el modelo de mercado de los chicagos boy chilensis.