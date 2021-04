Las cuentas de Guillermo Lasso en plena pandemia

El candidato a la Presidencia de la República del Ecuador, el banquero Guillermo Lasso, ha gastado mucho dinero en su campaña electoral, que no se ciñe a los últimos meses. Al contrario, son diez años de “aceitar” una maquinaria proselitista en la que inyecta recursos a agencias de publicidad, consultoras políticas, encuestadores, medios de comunicación y periodistas.

Como el mayor accionista del Banco Guayaquil, Lasso ha modificado incluso la identidad gráfica de esta entidad para enlazar a la suya en calidad de candidato en los tres últimos procesos, dos de los cuales perdió: uno frente a Rafael Correa en 2013 y otro frente a Lenín Moreno en 2017. Esa imagen, ahora, apela a colores y rostros de los más jóvenes y de los grupos feministas, GLBTI y de ecologistas.

No hay una sola investigación que pueda probar cuánto ha gastado de su fortuna en estos diez años de proselitismo. Algunos allegados dicen, bajo la condición del anonimato, que de su bolsillo no sale ni un solo centavo. ¿Por qué? “Pues todo es producto del aporte de sus socios, amigos, simpatizantes y también de contribuciones indirectas y de auspicios pagados a medios y periodistas por concepto de “publicidad” de otras empresas”, dice un empresario guayaquileño.

Lo que sí queda registrado, por ejemplo, es el gasto en Facebook, donde tiene cerca de medio millón de dólares en los últimos tres meses. Pero evidentemente hay más cuentas y apoyos con mucha fuerza financiera en esa misma red y otras, que bien podría pasar del millón de dólares.

Y, paradójicamente, mientras más campañas electorales afronta, la fortuna de Lasso más crece. Para contrastar los datos que se exponen a continuación se pidió una entrevista con él y su equipo de comunicación negó cualquier entrevista que no sea para asuntos de su propuesta electoral y hasta ahora no ya respuesta.

Por eso, a continuación se exponen los elementos que advierten de un crecimiento de su fortuna, pero sin contabilizar qué parte de ella ha sido menoscabada o reducida por el enorme gasto en tres campañas donde se evidencia que cada día surgen nuevas piezas y gente activa promoviendo su imagen, pero también la llamada “campaña sucia” o de a ataque sus rivales Correa, Moreno y ahora Arauz.

La evasión fiscal “por sobre todas las cosas”

Guillermo Lasso declaró un valor inferior de su patrimonio con lo que consiguió pagar menos como contribución para la reconstrucción del terremoto de 2016. En aquel entonces, la Ley orgánica de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación, de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, dispuso que las personas naturales que, al 01 de enero de 2016, posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares, pagarán una contribución del 0,90%.

De acuerdo con documentos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Lasso declaró un patrimonio de USD 24’566.017,83, por lo que pagó una contribución de USD 221.094,16. En el patrimonio declarado constan USD 249.821,83 por acciones en bancos locales e internacionales; USD 24’024.196 por inversiones en fideicomisos nacionales y en el exterior; USD 292.000 por muebles y enseres; y USD 92.000 en vehículos.

Sin embargo, el SRI determinó que el verdadero patrimonio, directo e indirecto, del hoy candidato presidencial, ascendía a USD 174’292.280,34, es decir, se encontró una diferencia patrimonial de USD 149’726.262,51.

Según el organismo de control tributario, Lasso no incluyó el 35,43% de sus acciones de Banco de Guayaquil, valorado en USD 392’392.208; el 44,92% de CORP. MULTIBG, valorado en USD 1’071.909; el 100% de Banisi Holding S.A. por USD 30’.000.000; y el 53,60% del Fideicomiso de Administración del Proyecto GYD, valorado en USD 932.453.

El accionista mayoritario de Banco Guayaquil debió cancelar por contribución solidaria USD 1’345.844,67, pero, al haber declarado menos patrimonio, solo pagó USD 221.094,16.

El 27 de marzo de 2017, el director zonal 8 del SRI, Juan Avilés Murillo, notificó a Lasso la comunicación de diferencias sobre la contribución solidaria sobre su patrimonio.

El 15 de febrero de 2018, luego de atender los descargos del banquero, el SRI notificó la liquidación y dispuso el pago de USD 1’124.750,51, correspondientes a la diferencia establecida, incluidos los intereses.

El 02 de marzo de 2018, Guillermo Lasso presentó un reclamo administrativo y, 5 meses más tarde, el 14 de agosto del mismo año, la nueva directora del SRI, Marisol Andrade, nombrada por el presidente Lenin Moreno, aceptó el recurso interpuesto por el banquero.

En la resolución se señala que faltó motivación, por lo que “se acepta el reclamo administrativo y se deja sin efecto los resultados de la liquidación de pago”, establecido por la administración anterior del SRI.

En 2020, Lasso ganó más que en los últimos cinco años

El año más trágico para el mundo, donde millones de vidas se han perdido a causa de la Covid-19, singularmente fue de bonanza para uno de los candidatos al balotaje en Ecuador: Guillermo Lasso. En 2020, según el Servico de Rentas Internas, tuvo ganancias de 6.4 millones de dólares que provienen del Banco de Guayaquil, pese a que él, en el debate ocurrido el pasado 21 de marzo, había insistido que ya no tiene que ver con la entidad financiera. Esto revela que Lasso ganaba lo equivalente a 16.000 salarios básicos en Ecuador, país que alcanza el millón de personas desempleadas a 2021. Todo esto ocurre en medio del dolor de cientos de miles de familias ecuatorianas que han intentado sobrevivir en medio de la peor crisis económica desde el Feriado Bancario.

Y según se registra en documentos oficiales de tributación en Ecuador, 2020 fue mejor que los 4 años previos. En 2019 ganó 2 millones de dólares; en 2018, 2.3 millones de dólares; en 2017, 4.3 millones de dólares; en 2016, 1.7 millones de dólares; y, en 2015, 2.8 millones de dólares. En 2020 sus ingresos fueron de más de 6.4 millones de dólares, en plena pandemia, según datos declarados al SRI.

El Banco de Guayaquil, en el ranking 2020 fue la tercera entidad financiera con más utilidades, con 25.8 millones de dólares. Y, en pandemia, fue de los que más eficientemente cobraron las deudas de los ciudadanos que no podían pagar a través de sus bienes. El banco del candidato Lasso siempre ha estado en bonanza en época de crisis de los ecuatorianos pues, en 1994, tenía un patrimonio de $ 35 millones de dólares y pasó a $ 54 millones en el año 98 y de $ 76 millones para el año 2002, según los datos de la Superintendencia de Bancos. Este fue el periodo en el que se produjo el Feriado Bancario. Ahora, en el gobierno de Moreno, su patrimonio pasó de $ 422 millones en el 2016 a $ 535 millones en el 2020, creció más de cien millones en plena recesión, en una época donde sólo la banca en sociedad con Moreno creció cuando el resto de la economía crecía al 0%.

Las críticas de los sectores de oposición se han evidenciado durante toda la campaña de segunda vuelta, que ahora mismo está en sus 10 días finales. Cuando Lasso cuantificaba uno de sus más prósperos años como banquero, la población ecuatoriana venía de una manifestación social de 2019, a causa del alza de precios de los combustibles, que implicó la inmediata subida en los precios de productos de primera necesidad. Esta medida del Gobierno de su aliado Lenín Moreno fueron apoyadas por Lasso y su bancada, el movimiento CREO, en la Asamblea Nacional. Incluso la represión que ejerció el Gobierno contra el sector indígena y otras agrupaciones sociales.

Veinte años después, la historia se repite. El banquero Guillermo Lasso, como en el Feriado Bancario, se enriqueció mientras muchos padres y madres de familia perdían sus empleos, otros decidían dejar el país, y muchos perdían su vida por falta de atención médica o se suicidaban por no poder pagar las necesidades básicas de su familia. Cerca de 1 millón de personas fueron despedidas, a causa de la pandemia y la profunda crisis que ya venía acarreando el país sudamericano, por el mal manejo económico del gobierno de Moreno, que entre otras cosas pagó anticipadamente la deuda externa mientras la gente moría en las calles y nadie recogía sus cadáveres a causa del COVID19.

La misma pandemia llevó al Gobierno de Moreno a proponer y aprobar, junto a la bancada de CREO de Guillermo Lasso, la Ley de Apoyo Humanitario que redujo las jornadas laborales, con baja en su salario, o en el caso de despido, con una liquidación menor a la que les correspondía.

Anexos Declaración SRI:

Millones de dólares en propiedades en La Florida del candidato presidencial Guillermo Lasso

Según una publicación de Jake Johnston, de The Center for Economic and Policy Research (CEPR), del pasado 31 de marzo de 2021, Guillemo Lasso contaría con 114 propiedades en los condados de Broward y Miami-Dade valoradas en más de 30 millones de dólares.

Esa investigación recuerda que en 2017, “los votantes (ecuatorianos) aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales y les daba un año para desprenderse de ellos o transferirlos. Aunque Florida no está incluida en la lista de paraísos fiscales, aquella es considerada como una "jurisdicción de baja tributación" que las autoridades analizan caso por caso”.

Acota que cuatro años después, con Lasso como finalista, “Si bien se han introducido capas adicionales de anonimato para ocultar aún más las propiedades, una revisión de los registros corporativos e inmobiliarios en Florida muestra que las participaciones de las empresas fantasma vinculadas a Lasso han aumentado desde 2017, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la candidatura de Lasso. Irónicamente, Lasso compite en la segunda vuelta del 11 de abril contra Andrés Arauz, uno de los arquitectos originales de las reformas ecuatorianas relacionadas con los paraísos fiscales”.

A continuación se reproduce lo que destaca la investigación:

Del informe del CEPR de 2017:

"En 2009, según la División de Corporaciones de Florida, Guillermo E. Lasso -el hijo del candidato- registró una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) en Florida llamada Nora Investment US. Entre junio de 2009 y diciembre de 2010, el holding compró 59 propiedades, que todavía posee hoy, en el condado de Broward de Florida, según los registros disponibles públicamente. Las compras, en su mayoría condominios, ascendieron a 5,7 millones de dólares.

Pero esto era solo el principio. En 2011, se incorporaron dos nuevos directores a Nora Investment US: Miguel Macías y Euvenia Touriz. Ambos fueron anteriormente funcionarios del Banco Guayaquil, y ambos figuran actualmente como directores en el banco Banisi de Panamá que es propiedad de Lasso. Entre 2011 y 2013, Lasso (el hijo del candidato), Macías y Touriz registraron 10 SRLs en Florida en las que todos figuran como directores. Las SRLs adicionales también se utilizaron para comprar propiedades en Florida.

En agosto de 2014, después de la implementación de nuevas regulaciones ecuatorianas sobre activos en el extranjero, el nombre del hijo de Lasso fue sistemáticamente eliminado como director de las 10 empresas, según muestran los registros públicos. Sin embargo, Macías y Touriz continuaron abriendo más sociedades holding. Es importante tener en cuenta que mientras las SRLs enumeran a los directores, el llamado beneficiario final (o verdadero propietario) se oculta."

En junio de 2017, Macías y Touriz (asociados de Lasso en anteriores empresas ficticias y bancos) figuraban como directivos en DEBLEN USA 1, SRL, una empresa ficticia de nueva creación. Dos meses después, la empresa compró una casa de lujo en Miami por 1,475 millones de dólares. No hay registro de una hipoteca, lo que sugiere que la compra probablemente se hizo en efectivo. A partir de 2018, sin embargo, tanto Macías como Touriz parecieron ser eliminados sistemáticamente como funcionarios de la gran mayoría de los registros corporativos de las empresas fantasma.

En 2020, la mayoría de las empresas ficticias previamente identificadas sufrieron innumerables cambios: desactivaciones, reactivaciones, renuncias de funcionarios, cambios de nombre, fusiones y disoluciones. Muchas de las empresas cambiaron de nombre una semana después de su disolución. Todas las sociedades patrimoniales asociadas a Lasso, salvo cuatro, se han fusionado en nuevas entidades. En total, hemos identificado 23 empresas activas registradas en Florida, incluida DEBLEN USA 1, asociada a los socios comerciales de Lasso.

Cuadro 1. Participaciones inmobiliarias actualesde las sociedades ficticias vinculadas a Lasso

Nombre Fecha de Registro Número de propiedades inmobiliarias Valor de propiedad en La Florida BROWARD TWO LLC 01/08/2018 45 $8,229,770 BROWARD ONE LLC 01/08/2018 50 $6,913,150 BRICKELL TWO LLC 01/08/2018 6 $5,472,758 BRICKELL ONE LLC 01/08/2018 5 $3,848,943 LOCAL EQUITY THREE LLC 01/08/2018 4 $3,629,950 NORA INVESTMENT UNO US 3/29/11 14 $2,740,000 DORAL LLC 01/08/2018 10 $1,452,370 MALENA UNO US LLC 7/29/13 1 $ 683,64 MALENA US LLC 7/29/13 1 $ 680,29

Total 136 $33,650,865

Nota: Nora Investment Uno US ya no es una empresa activa, a pesar de seguir figurando como propietaria de 14 propiedades. Otras 15 empresas están activas pero no aparecen como propietarias directas de bienes inmuebles en los condados de Miami-Dade o Broward.

En la investigación de Johnston se subraya, por ejemplo, que en 2016, "BILL INVESTMENT CINCO US, SRL", con Macías y Touriz que figuran como funcionarios, compró una casa en Fort Lauderdale, Florida, por 2,2 millones de dólares. "LOCAL EQUITY THREE SRL" figura ahora como propietario de esa casa. Los registros corporativos muestran que Macías firmó el papeleo que autorizaba la fusión de una serie de empresas ficticias más antiguas en LOCAL EQUITY THREE SRL y un puñado de otras corporaciones. Pero, en lugar de Macías, "DIRECT MANAGEMENT SRL" figura como el administrador de la empresa. En algunas de las otras empresas, "FREEDOM MANAGEMENT SRL" figura como gerente. En lugar de personas físicas, los únicos responsables de estas empresas recién creadas son otras empresas ficticias. Cada una de las empresas fusionadas mencionan a una de esas dos compañías como su gerente.

Y acota: “Tanto "DIRECT MANAGEMENT SRL" como "FREEDOM MANAGEMENT SRL" están registradas en Delaware, otra jurisdicción tristemente célebre por su secreto empresarial. Curiosamente, los registros corporativos de Delaware revelan que ambas empresas fueron creadas en la misma fecha: el 18 de diciembre de 2017. La remodelación corporativa de Florida comenzó poco después”.

Más adelante se indica que “Aunque los socios de Lasso ya no aparecen en los registros corporativos, no cabe duda de que el propietario real de las propiedades no ha cambiado. De las 144 propiedades que poseían las empresas en 2017, 10 fueron vendidas y la empresa fantasma original sigue figurando como propietaria en 16 propiedades. En el caso de las propiedades restantes, aunque el nombre del propietario cambió, el propietario real no lo hizo. Aquí, es importante aclarar que, en concordancia con la naturaleza de las empresas ficticias, el "beneficiario real" del activo sigue siendo totalmente secreto”.

Incluso, revela que “dos de las sociedades de pantalla vinculadas a Lasso realizaron nuevas compras de bienes inmuebles en 2020: BRICKELL ONE SRL y BRICKELL TWO SRL. Los registros inmobiliarios de Florida muestran que la primera, BRICKELL ONE, es a su vez el resultado de una fusión de cuatro empresas ficticias diferentes: NORA INVESTMENT CINCO, NORA INVESTMENT SEIS, NORA INVESTMENT SIETE y NORA INVESTMENT NUEVE. La primera compra estuvo relacionada con un condominio de 665.000 dólares en abril de 2020. La segunda compra tuvo lugar en octubre de 2020”.

Y también pone énfasis en que “la empresa fantasma BRICKELL ONE SRL pagó 1,25 millones de dólares a finales del pasado otoño por un apartamento en Coral Gables. El tasador de propiedades de Miami-Dade evaluó la casa con un valor de apenas 734.894 dólares en 2020. Curiosamente, el vendedor de esa vivienda era Miguel Macías, quien había comprado la casa en enero de 2016 por 900.000 dólares. Eso plantea preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿por qué una empresa fantasma que Macías había gestionado anteriormente le compraría entonces una vivienda por un precio muy superior al aparente valor de mercado?”.

Por eso también destaca que la operación inmobiliaria más significativa, sin embargo, “implicó la compra en 2017 de la casa de lujo en Miami por parte de DEBLEN USA 1 SRL. En agosto de 2020, apenas tres años después de la compra, la vivienda se vendió por 5 millones de dólares. Curiosamente, la empresa fantasma proporcionó al comprador una hipoteca de 2,25 millones de dólares. DEBLEN no es la única empresa que se ha metido en el negocio hipotecario. GLOBAL EQUITY SEVEN SRL, según los registros de Florida, es actualmente el prestamista de siete hipotecas por un total de 1,2 millones de dólares. Parece que las empresas ficticias han pasado de ser simples propietarias de bienes inmuebles a actuar como prestamistas directos en el estado de Florida”.

Y con base en eso llega a las dos conclusiones siguientes:

1.- En general, como puede verse en la Tabla 1, hemos identificado 136 propiedades de empresas ficticias asociadas a Lasso. Sin duda es posible que haya otras que permanezcan ocultas. En conjunto, las empresas identificadas tienen una cotización de mercado de 33 millones de dólares al valor actual, según los registros de propiedad de los condados de Miami-Dade y Broward. Además, las empresas ficticias actualmente activas poseen los 3,45 millones de dólares en hipotecas.

2.- Aunque el nombre de Guillermo Lasso no aparece directamente en ninguno de los registros corporativos o inmobiliarios del sur de Florida, la implicación de miembros de la familia y socios comerciales cercanos, así como los recientes movimientos hacia un anonimato aún mayor, ciertamente plantean preguntas sobre la implicación del candidato. Sin embargo, las conexiones de Florida están lejos de ser las únicas preguntas.

Y por cierto, el año pasado Andrés Arauz impugnó la legalidad de la candidatura de Lasso basándose en la legislación implementada tras el referéndum sobre paraísos fiscales efectuado en 2017. La actual ley electoral impide que cualquier persona que tenga activos en un paraíso fiscal se presente como candidato a un cargo público. La denuncia citaba una investigación de 2017 del periódico argentino Página 12 que documentaba los vínculos de Lasso con decenas de empresas pantalla y un banco panameño.

En 2017, Lasso admitió que era dueño del banco, Banisi S.A. Sin embargo, el CNE rechazó la denuncia. El banco sigue operando en la actualidad con Macías y Touriz como directores, así como con dos de los hijos de Lasso. Banisi tiene un capital que asciende a 60,4 millones de dólares, según la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Sin embargo, la investigación de Johnston advierte de algo que en Ecuador no se discute en los medios: “Una cosa no ha cambiado desde 2017: los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales ignoran por completo las participaciones financieras de Lasso en el extranjero. En abril de 2017, la Superintendencia de Información y Comunicación del Estado ecuatoriano multó a siete medios de comunicación con 3.750 dólares cada uno por no informar sobre la investigación de Página 12. En años posteriores, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue implicado también en la utilización de paraísos fiscales en el escándalo de los “Papeles del INA”. Moreno ha negado cualquier delito. Aunque Moreno se postulo como candidato contra Lasso en 2017, él parece favorecer al banquero frente a Arauz en 2021”.