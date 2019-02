La guerra contra Venezuela se basa en mentiras

Viajando con Hugo Chávez, pronto entendí la amenaza de Venezuela. En una cooperativa agrícola en el estado Lara, las personas esperaban pacientemente y con buen humor en el calor. Se pasaron jarras de agua y jugo de melón. Se tocó una guitarra; una mujer, Katarina, se puso de pie y cantó con un ronco contralto.

"¿Qué dijeron sus palabras?" Yo pregunté.

"Que estamos orgullosos", fue la respuesta.

El aplauso para ella se fusionó con la llegada de Chávez. Bajo un brazo llevaba una bolsa llena de libros. Llevaba su gran camisa roja y saludaba a las personas por su nombre, deteniéndose para escuchar. Lo que me impresionó fue su capacidad para escuchar.

Pero ahora él leía. Durante casi dos horas, leyó en el micrófono de la pila de libros a su lado: Orwell, Dickens, Tolstoy, Zola, Hemingway, Chomsky, Neruda: una página aquí, una o dos líneas allí. La gente aplaudía y silbaba mientras pasaba de autor a autor.

Luego los granjeros tomaron el micrófono y le dijeron lo que sabían y lo que necesitaban; una cara antigua, tallada que parecía de un banyan cercano, pronunció un discurso largo y crítico sobre el tema del riego; Chávez tomó notas.

Aquí se cultiva vino, una uva oscura tipo Syrah. "John, John, ven aquí", dijo El Presidente, después de verme dormirme en el calor y las profundidades de Oliver Twist.

"A él le gusta el vino tinto", le dijo Chávez al público que lo aclamaba y silbaba, y me regaló una botella de "vino de la gente". Mis pocas palabras en mal español trajeron silbidos y risas.

Ver a Chávez con la gente tenía sentido para un hombre que prometió, al llegar al poder, que cada uno de sus movimientos estaría sujeto a la voluntad de la gente. En ocho años, Chávez ganó ocho elecciones y referendos: un récord mundial. Fue electoralmente el jefe de Estado más popular en el hemisferio occidental, probablemente en el mundo.

Se votaron todas las reformas chavistas importantes, especialmente una nueva constitución de la cual el 71% de las personas aprobaron cada uno de los 396 artículos que consagraron libertades desconocidas, como el Artículo 123, que reconoció por primera vez los derechos humanos de las razas mixtas. Y los negros, de los cuales Chávez era uno.

Uno de sus tutoriales en el camino citó a una escritora feminista: "El amor y la solidaridad son lo mismo". Sus audiencias entendieron esto bien y se expresaron con dignidad, rara vez con deferencia. La gente común consideraba a Chávez y su gobierno como sus primeros campeones: como suyos.

Esto fue especialmente cierto en el caso de los indígenas, mestizos y afro-venezolanos, quienes habían sido condenados por el desprecio histórico de los predecesores inmediatos de Chávez y por los que hoy viven lejos de los barrios, en las mansiones y áticos del este de Caracas, que viajan a Miami, donde están sus bancos y donde se consideran a sí mismos como "blancos". Son el núcleo poderoso de lo que los medios llaman "la oposición".

Cuando me reuní con esta clase, en los suburbios llamados Country Club, en hogares con candelabros bajos y malos retratos, los reconocí. Podrían ser sudafricanos blancos, la pequeña burguesía de Constantia y Sandton, pilares de las crueldades del apartheid.

Los caricaturistas en la prensa venezolana, la mayoría de los cuales son propiedad de una oligarquía y se oponen al gobierno, describieron a Chávez como un simio. Un presentador de radio se refirió a "el mono". En las universidades privadas, la moneda verbal de los hijos de los ricos es a menudo el abuso racista de aquellos cuyas chozas son visibles a través de la contaminación.

Si bien las políticas de identidad están de moda en las páginas de los periódicos liberales de Occidente, raza y clase son dos palabras que casi nunca se pronuncian en la mendaz "cobertura" del último intento más desnudo de Washington de tomar la mayor fuente de petróleo del mundo y reclamar su "patio interior".

Por todas las fallas de los chavistas, como permitir que la economía venezolana se convierta en rehén de las fortunas del petróleo y nunca desafiar seriamente el gran capital y la corrupción, trajeron justicia social y orgullo a millones de personas y lo hicieron con una democracia sin precedentes.

"De las 92 elecciones que hemos monitoreado", dijo el ex presidente Jimmy Carter, cuyo Centro Carter es un monitor respetado de las elecciones en todo el mundo, "diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo". A modo de contraste, dijo Carter, el sistema electoral de Estados Unidos, con su énfasis en el dinero de la campaña, "es uno de los peores".

Al extender la franquicia al estado de autoridad comunal de un pueblo paralelo, basado en los barrios más pobres, Chávez describió la democracia venezolana como "nuestra versión de la idea de Rousseau de la soberanía popular".

En el barrio La Línea, sentada en su pequeña cocina, Beatrice Balazo me dijo que sus hijos eran la primera generación de pobres que asistían a una escuela de todo el día y recibían una comida caliente y aprendían música, arte y danza. "He visto florecer su confianza como las flores", dijo.

En el barrio La Vega, escuché a una enfermera, Mariella Machado, una mujer negra de 45 años con una risa perversa, dirigirse a un Consejo de tierras urbanas sobre temas que van desde la falta de vivienda hasta la guerra ilegal. Ese día, lanzaron la Misión Madres de Barrio, un programa dirigido a la pobreza entre las madres solteras. Según la constitución, las mujeres tienen derecho a ser pagadas como cuidadoras, y pueden pedir prestado a un banco especial para mujeres. Ahora las amas de casa más pobres obtienen el equivalente a $ 200 por mes.

En una habitación iluminada por un solo tubo fluorescente, conocí a Ana Lucía Ferández, de 86 años, y Mavis Méndez, de 95 años. Una niña de 33 años, Sonia Álvarez, había venido con sus dos hijos. Una vez, ninguno de ellos pudo leer y escribir; ahora estaban estudiando matemáticas. Por primera vez en su historia, Venezuela tiene casi un 100% de alfabetización.

Este es el trabajo de Misión Robinson, que fue diseñado para adultos y adolescentes a quienes previamente se les negó una educación debido a la pobreza. Misión Ribas les brinda a todos la oportunidad de una educación secundaria, llamada bachillerato (los nombres de Robinson y Ribas se refieren a los líderes de la independencia venezolana del siglo XIX).

En sus 95 años, Mavis Méndez había visto un desfile de gobiernos, en su mayoría vasallos de Washington, que presidían el robo de miles de millones de dólares en botín de petróleo, gran parte de los cuales volaban a Miami. "No importamos en un sentido humano", me dijo. "Vivimos y morimos sin educación real, ni agua corriente, ni alimentos que no podíamos pagar. Cuando nos enfermamos, los más débiles murieron. Ahora puedo leer y escribir mi nombre y mucho más; y no me importa lo que digan los ricos y los medios de comunicación". "Hemos plantado las semillas de la verdadera democracia y tengo la alegría de verlo pasar".

En 2002, durante un golpe de Estado respaldado por Washington, los hijos e hijas y nietos de Mavis y sus bisnietos se unieron a cientos de miles de personas que barrieron desde los barrios en las laderas y exigieron que el Ejército permaneciera leal a Chávez.

"La gente me rescató", me dijo Chávez. "Lo hicieron con los medios de comunicación en mi contra, impidiendo incluso los hechos básicos de lo que sucedió. Para la democracia popular en acción heroica, sugiero que no busques más".

Desde la muerte de Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, se deshizo de su burlón sello en la prensa occidental como "ex conductor de autobuses" y se convirtió en el encarnacion de Saddam Hussein. Su abuso de los medios es ridículo. En su reloj, la caída en el precio del petróleo ha causado una hiperinflación y ha hecho estragos en los precios en una sociedad que importa casi todos sus alimentos; sin embargo, como informó esta semana el periodista y cineasta Pablo Navarrete, Venezuela no es la catástrofe que se ha pintado. "Hay comida por todas partes", escribió. "He filmado muchos videos de comida en los mercados [en todo Caracas] ... es viernes por la noche y los restaurantes están llenos".

En 2018, Maduro fue reelegido presidente. Una sección de la oposición boicoteó la elección, una táctica de juicio contra Chávez. El boicot fracasó: votaron 9.389.056 personas; dieciséis partidos participaron y seis candidatos se presentaron a la presidencia. Maduro ganó 6.248.864 votos, o el 67,84 por ciento.

El día de las elecciones, hablé con uno de los 150 observadores electorales extranjeros. "Fue completamente justo", dijo. "No hubo fraude; ninguna de las afirmaciones mediocres de los medios se levantó. Cero. Realmente increíble".

Como una página de la fiesta del té de Alicia, el gobierno de Trump presentó a Juan Guaidó, una creación emergente del Fondo Nacional para la Democracia de la CIA, como el "Presidente legítimo de Venezuela". Desconocido por el 81 por ciento del pueblo venezolano, según The Nation, Guaidó no ha sido elegido por nadie.

Maduro es "ilegítimo", dice Trump (quien ganó la presidencia de los Estados Unidos con tres millones de votos menos que su oponente), un "dictador", dice que el vicepresidente Mike Pence y un trofeo del petróleo en espera le dice el asesor de "seguridad nacional", John Bolton (quien cuando lo entrevisté en 2003 dijo: "Oye, ¿eres comunista, quizás incluso laborista?").

Como su "enviado especial a Venezuela" (golpe de Estado), Trump nombró a un delincuente convicto, Elliot Abrams, cuyas intrigas al servicio de los presidentes Reagan y George W. Bush ayudaron a producir el escándalo Irán-Contra en la década de 1980 y en el centro de América Central, en años de miseria empapada de sangre.

Dejando a un lado a Lewis Carroll, estos "locos" pertenecen a los noticiarios de los años treinta. Y, sin embargo, sus mentiras sobre Venezuela han sido tomadas con entusiasmo por los pagados para mantener el registro correcto.

En Channel 4 News, Jon Snow gritó contra el parlamentario laborista Chris Williamson: "¡Mira, tú y el señor Corbyn están en un rincón muy desagradable [con respecto a Venezuela]!" Cuando Williamson trató de explicar por qué amenazar a un país soberano estaba equivocado, Snow lo interrumpió. "Ha terminado tu marcha!"

En 2006, Channel 4 News efectivamente acusó a Chávez de planear hacer armas nucleares con Irán: una fantasía. El entonces corresponsal de Washington, Jonathan Rugman, permitió que un criminal de guerra, Donald Rumsfeld, comparara a Chávez con Hitler, sin oposición.

Investigadores de la Universidad del Oeste de Inglaterra estudiaron los informes de la BBC sobre Venezuela durante un período de diez años. Observaron 304 informes y encontraron que solo tres de ellos se referían a alguna de las políticas positivas del gobierno. Para la BBC, el historial democrático de Venezuela, la legislación de derechos humanos, los programas de alimentos, las iniciativas de salud y la reducción de la pobreza no sucedieron. El mayor programa de alfabetización en la historia de la humanidad no sucedió, al igual que los millones de personas que marchan en apoyo de Maduro y en memoria de Chávez, no existen.

Cuando se le preguntó por qué filmó solo una marcha de la oposición, la periodista de la BBC, Orla Guerin, tuiteó que era "demasiado difícil" estar en dos marchas en un día.

Se ha declarado una guerra a Venezuela, de la cual la verdad es "demasiado difícil" para informar.

Es demasiado difícil informar que el colapso de los precios del petróleo desde 2014 es en gran medida el resultado de las maquinaciones criminales de Wall Street. Es demasiado difícil denunciar el bloqueo del acceso de Venezuela al sistema financiero internacional dominado por Estados Unidos como sabotaje. Es demasiado difícil informar las "sanciones" de Washington contra Venezuela, que han causado la pérdida de al menos $ 6 mil millones en los ingresos de Venezuela desde 2017, incluyendo $ 2 mil millones en medicamentos importados, como ilegales, o la negativa del Banco de Inglaterra a devolver el oro de Venezuela. Las reservas como acto de piratería.

El ex relator de las Naciones Unidas, Alfred de Zayas, lo ha comparado con un "sitio medieval" diseñado "para llevar a los países de rodillas". Es un asalto criminal, dice. Es similar al que enfrentó Salvador Allende en 1970 cuando el presidente Richard Nixon y su equivalente de John Bolton, Henry Kissinger, se propusieron "hacer que la economía [de Chile] gritar". La noche larga y oscura de Pinochet siguió.

El corresponsal de The Guardian, Tom Phillips, ha tuiteado una foto de un gorro en el que las palabras en español significan en la jerga local: "Haz que Venezuela vuelva a ser genial". El reportero como payaso puede ser la etapa final de gran parte de la degeneración del periodismo convencional.

Si el títere de la CIA Guaidó y sus supremacistas blancos toman el poder, será el 68º derrocamiento de un gobierno soberano por parte de los Estados Unidos, la mayoría de ellos democracias. Seguramente se realizará una venta a granel de los servicios públicos y la riqueza mineral de Venezuela, junto con el robo del petróleo del país, tal como lo describe John Bolton.

Bajo el último gobierno controlado por Washington en Caracas, la pobreza alcanzó proporciones históricas. No había atención médica para los que no podían pagar. No había educación universal; Mavis Méndez, y millones como ella, no podían leer ni escribir. ¿Qué tan genial es eso, Tom?