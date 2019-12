La dirección del partido Farc “ha abandonado la militancia”: Andrés París, ex comandante y negociador de Paz en La Habana

Hay que entender que venimos de 50 años de subordinación guerrillera militar revolucionaria, que no fue mala de esa experiencia. Pero eso genera una mentalidad para abordar la política y de esa disciplina y esa subordinación se aprovechan los actuales dirigentes del partido al pensar que ellos iban a terminar con la obra de 50 años y no iba a ocurrir ninguna rebelión.

En el mes de enero de 2020 se reúnen delegados para realizar el congreso del partido la Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esta agrupación política está pasando por un proceso que muchos califican dramáticamente como los primeros pasos a convertirse en una “triza”, es decir, prácticamente su muerte política y organizativa.

MILES DE EXCOMBATIENTES han abandonado las filas de la Farc desde que se firmaron el Acuerdo de Paz que acaba de cumplir tres años. Algunos lo han hecho públicamente mientras otros no se registran su salida. Solo dos días antes que hablamos con el ex comandante `ANDRÉS PARÍS´, (Jesús Emilio Carvajalino), ex comandante e integrante de la delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana, un grupo de 71 ex combatientes de Bogotá renunciaron públicamente su militancia de “la Rosa”, como también llama el partido de la Farc.

“Ellos (Timochenko & Cía.) han hecho una combinación de todos los métodos para destruir el partido”, dice con tristeza en la voz, Andrés París cuando lo entrevistamos en algún lugar de Bogotá.

“Lo que hay es un proceso interno de conducción consciente de un núcleo que ha tomado la dirección del partido para destruirlo de adentro”, ante su congreso en enero 2020, agrega.

ANTE EL CONGRESO EN ENERO, la dirección ha presentado un extenso documento con los planteamientos programáticos para el partido. Esas tesis han recibido una fuerte crítica por su ambigüedad y tendencia socialdemócrata que París dice, con una satírica, decir eso “es una ofensa a la socialdemocracia”.

Hace unos meses pudimos leer en el diario El Tiempo, que detrás de Andrés Paris, Fabián Ramírez, ex comandante del Bloque Sur de las FARC-EP y Julio Rincón, ex comandante del Frente 18 están 2000 ex combatientes que han sido excluidos por la dirección de la Rosa, liderado por `Timochenko´, Rodrigo Londoño, máximo líder del partido.

“Éstos agrupamientos Timochenko los calificó de fraccionalistas. Nosotros señalamos que no estamos quitándole militantes al partido, que ya tiene muy pocos, ni ex combatientes a la reincorporación. Nosotros con Fabián, Julio Rincón u otros compañeros hemos estado recogiendo a los excluidos. Nuestro himno puede ser la canción `el Baile de los Excluidos´. Porque hemos venido agrupando a miles de ex combatientes que los olvidó el partido y los olvidó el gobierno. La decisión fundamental que reestructura el partido y que dejara a abandonar la militancia y solo gobernar de las direcciones con los equipos personales que son fieles e incondicionales, borrando toda la visión Leninista de las selección de cuadros y dirigentes”.

“Nosotros hemos decidido emprender la reagrupación de estos ex combatientes y hemos hecho tres reuniones nacionales con el gobierno. Y marchamos en la clara visión que no estamos en el retorno a las armas, pero tampoco estamos por la humillación de siendo ser dirigidos por la cúpula del partido”.

CONCLUYE PARÍS, QUE PARA la dirección de la Rosa ha sido fácil hasta ahora. Porque los adversarios, como Iván Márquez y Jesús Santrich, los que recibieron la más alta votación en el congreso más reciente del partido para elegir los integrantes de la Dirección Nacional, el primer y tercer lugar respectivamente, se han ido del partido para evitar los montajes judiciales de la fiscalía que terminarían en deportación a EEUU. Esto es solo un fragmento de la extensa entrevista de más de 50 minutos con Andrés París.

Ésta es la entrevista completa:

LO ENCONTRAMOS EN UN SITIO en el centro de Bogotá y con sus escoltas nos movemos a otro lugar de la capital para así evitar cualquier desgracia. Su verdadero nombre es JESÚS EMILIO CARVAJALINO, y habíamos topado hace 20 años en un campamento del comandante Raúl Reyes en el departamento de Putumayo, sur de Colombia. En esa época Paris era integrante de la Comisión Internacional de las FARC-EP en Venezuela durante la época de los presidentes Carlos Andrés Pérez y su sucesor Rafael Caldera Rodríguez, de la década de los 90´. Después nos vimos también en La Habana durante las negociaciones de paz.

En el mes de enero 2020 se reunirá los militantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también cariñosamente llamado ´la Rosa´ a su congreso. Los rumores circulan por las redes y también por diferentes medios de comunicación que hay una disputa interna muy fuerte. No existe la misma unidad sólida que había internamente en las Farc durante el conflicto armado.

El viernes 15 de noviembre 2019, abrimos un comunicado de 71 ex miembros de la Rosa que renunciaron al partido. ¿Por qué no salir a tomar la pelea interna? pienso. Pero cuenta París que el descontento interno es generalizado. Le pido a éste ex comandante, que pasó más de 50 años en la lucha política-militar que nos explique ¿Qué lo que está pasando adentro de las filas de los ex combatientes ante un evento interno tan importante que es un congreso para un partido revolucionario, que en sus anteriores estatutos y programas se declaraba marxista-Leninista?

“Efectivamente su pregunta nos ubica en un momento muy complejo. Diría yo de supervivencia estratégica del proyecto que naciera las antiguas Farc, buscando la salida política, firmando los acuerdos en La Habana. Después ratificados, pero dichos acuerdos modificados en el Teatro Colon. Creo que mis respuestas van a corresponder a la visión y al ejercicio que venimos haciendo algunos dirigentes del partido y antiguos comandantes de las Farc con el lente del pasado. Es necesario ver todos los acontecimientos de los últimos diez años antes de la firma del Acuerdo con el lente retrovisor de los acontecimientos del día de hoy. Porque al comienzo aparecían cosas nebulosas y que dieron por ejemplo al traste con dos parlamentarios que anunciaban una carrera muy buena, como era Iván Márquez y Jesús Santrich. Eran confusos los hechos, sobre todo por las posturas de la dirección del partido frente a ellos. Yo por ejemplo voy para 50 años de acción política y nunca haya visto que de las filas revolucionarias se entregara a un revolucionario y se le dejara. Por el contrario, se reforzará la acusación de la fiscalía y de los entes persecutorios del estado. Este acontecimiento de la postura hacia Santrich pues es una advertencia muy grave de la conducta que viene siguiendo en núcleos de la dirección del partido de las Farc. Estamos ante la necesidad la obligación de juzgar los acontecimientos de ahí en lo que se refiere al desarrollo de las políticas del partido, observando obviamente lo ocurrido en el pasado para poner el foco bien, exactamente en donde se encuentra el problema y no caer en juicios que puedan exagerar o calumniar o por el contrario en juicios que puedan hacer muy liviana la crítica a lo que está ocurriendo”.

JESÚS SANTRICH es liberado por la presión nacional e internacional pero decide, después que fuentes fidedignas confirman que la decisión de extradición a EEUU ya esta tomada, de regresar a las montañas para así evitar la fatal decisión. En vez de darle y respaldarlo, la dirección de la Rosa le exigió que explicara su inocencia, según París.

“Las Farc como guerrilla fue en su desarrollo muy lento su crecimiento con respecto a otras guerrillas o experiencias de América Latina. Duró más de 50 años para consolidarse como una propuesta político-militar. Llegó al punto de amenazar efectivamente a las instituciones del Estado con su propuesta político-militar. En tan solo 2-3 años de negociaciones en La Habana pues esta experiencia de resistencia armada revolucionaria llegó a su fin. Todos los que estuvimos en La Habana queríamos y seguimos trabajando por la solución política”.

“En el debate interno es obvio que a los que tenemos una postura crítica se nos señala como enemigos de la solución política. A mí me consta, porque trabajé con los compañeros que hoy se rearman [Márquez & Santrich] que ellos también eran partidarios de la solución política. Presionados por la persecución judicial y las amenazas de extradición deciden tomar otro rumbo, obligados por esas circunstancias. Pero hoy en día incluso han vuelto a levantar las banderas de la solución política. Ese argumento de que hay enemigos de la paz dentro del partido es esgrimido especialmente por su jefe, por su presidente Timochenko para estigmatizar a este núcleo que se alzó y que oportunamente advirtió de las inconsecuencias, los errores estratégicos en la conducción del proceso de paz. O sea, para puntualizar que esta introducción, estamos pagando las consecuencias de la conducción estratégica equivocada que tuvo las Farc después de la muerte traicionera de Alfonso Cano, que también fue un adalid de la solución política”.

“Digamos que los 10 años anteriores al Acuerdo de paz, las Farc sufren una serie de golpes que hay que analizarlo a la luz de los acontecimientos actuales. En todos los Bloques [estructuras guerrilleras que aglutinan los Frentes] los principales mandos militares quedan el sostén en la conducción de las Farc en los territorios fueron siendo aniquilados gradual progresiva e ininterrumpidamente. Quien les habla, por ejemplo, en ese periodo tuvo cinco bombardeos. Obviamente yo soy ateo pero creo que Dios me protegió en ese momento de engrosar la lista de los muertos. Hoy estoy engrosando la lista de los que se resisten y critican esta suerte que se le dio a las Farc”.

Video: primera entrevista en La Habana con Iván Marquez

“Ese proceso de asesinatos hoy lo miramos con nuevos ojos. Es realmente sospechoso el éxito gradual que se puede decir es sin temor a dudas que el esfuerzo militar fue reduciendo las posibles resistencias a lo que finalmente se impuso con el tema de la solución política. Ahí tiene que haber la mano peluda un plan estratégico en donde convergen pues la CIA, la inteligencia Colombiana y seguramente factores internos que ayudaron y contribuyeron con eso”.

“La muerte Alfonso Cano dispara las sospechas. El libro que escribe Juan Manuel Santos insinúa que él contó con colaboración de alto nivel para la liquidación de Alfonso Cano. Ésta muerte hay que seguirle investigando como muchas otras para arrojar luces en los acontecimientos del día de hoy. Esto antes seguido la firma de los acuerdos de La Habana por una exitosa cacería de comandantes de la línea revolucionaria militar más importante de la organización. Pareciera como que si estuvieran despejando el camino al ascenso de los nuevos núcleos de dirección. Estas son afirmaciones atrevidas. Pero los doy como elementos, no sé si alguien se haya atrevido a hablar de estos temas, pero por el momento que vivimos es necesario señalarlo”.

“El segundo factor para analizar es el ascenso de un núcleo de dirigentes a la conducción de las Farc que realmente integraban lo que podría llamarse la generación de relevo; Timochenko, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Iván Márquez, Santrich. Era el grupo que había venido trabajando en el desarrollo y despliegue las Farc a nivel de las estructuras de los Bloques que es el símil de divisiones en el Ejército. Este núcleo provenía principalmente de las filas de la Juventud Comunista (JUCO), unos más campesinos, otros más estudiantes provenientes de sectores de las capas medias. Cuando uno los veía en filas todos eran partidarios de la lucha armada, de la combinación de las formas de lucha y no se veía ninguna grieta en lo político. Obviamente estábamos bajo la conducción de Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Desaparecidos estos cuadros históricos fundadores la responsabilidad fue siendo tomada por estos cuadros y comandantes y especialmente el desenlace hacia el Acuerdo se da cuando muere Alfonso Cano y llega Timochenko a la dirección del partido”

“Timochenko fue un hombre que entró muy joven a las Farc. No tuvo tiempo de madurarse en la Juventud Comunista como otros cuadros y realmente no desarrolló digamos papeles importantes descollantes. Su personalidad era apreciada por la seriedad, por la responsabilidad y por la muerte de los compañeros pues fue ascendiendo hasta llegar al nivel de comandante de las Farc. Este factor, el que determina el ascenso del grupo que terminó rodeándolo y que generó una confrontación y una discusión con Iván Márquez. El [Timochenko] en forma falsa y equivocada creyó que su tarea era enfrentar Iván Márquez. Los estatutos los reglamentos de las Farc obligan y orientan que el papel del comandante en jefe es unificar, es cohesionar a la fuerza política”.

“Estos temores de Timochenko hacia los compañeros de fórmulas de dirección pues fue generando una discusión interna, podemos decir, condujo a la creación de grupos. Pero hay que advertir que el primer grupo creado en las Farc en su último período fue el que crea Timochenko como fracción interna. Parecidas, guardadas obviamente la diferencia de lo que hizo Gorbachov. Él toma la dirección del Partido Comunista la Unión Soviética y saca a todos los que no le eran afines a su plan. En su momento los dirigentes del Partido Comunista no tenían ni idea de cuál era el plan de Gorbachov. Hoy nosotros no teníamos ni idea cuál iba a ser el desenlace de las Farc en lo que se llamó el Acuerdo de La Habana y que hoy ya hay un consenso más amplio que se trató de un proceso fallido, en donde se desarrollaron y se cumplieron errores estratégicos. Uno de los más destacados fue haber aceptado el plebiscito. El proceso de paz iba liderando en la opinión pública los fenómenos políticos. Era el centro de los acontecimientos políticos. Pero después del plebiscito es obvio que la derecha toma la bandera en contra de los acuerdos”.

Timochenko, Alfonso Cano, ´Mono´ Jojoy y Manuel Marulanda. Solo Timochenko está en vida.

“En ese triunfo del plebiscito hay confabulaciones también muy extrañas. Como por ejemplo la del presidente Santos que siempre jugó una política de doble carril de apoyar el plebiscito, pero no ejercido desde el poder todo el ejercicio de apoyo a lo que pudiera haber sido una victoria. Hoy muchos sospechan y afirman que como se dice en Colombia; Santos trabajó por la doble. Finalmente se trataba de acabar las Farc como experiencia militar. En eso pudieron haber habido pactos secretos entre Santos y Uribe. Después la discusión que se generó entre Uribismo y Santismo, pues hace parte del show de la política colombiana. Pero el objetivo central se logró que fue la liquidación de la estructura armada, que hasta ese momento era la principal amenaza de estabilidad del régimen”

“Este plan, si es efectivamente lo que aconteció es una clara violación del espíritu de reconciliación y de paz. Hoy muchos afirman que el proceso de paz no estaba dirigido a lo que en lo que inspiró a la política oficial de las Farc que era hacia la reconciliación, hacia las reformas, para ponerle fin al conflicto armado, sino que por parte de las clases dirigentes gobernantes estaba dirigido a desarmar a las Farc. Si hoy hacemos cuentas del desarrollo de ese proceso lo que se logró fue el desarme de las Farc. Porque el resto en cuanto a la reforma es el cumplimiento de los Seis Puntos del Acuerdo pues estamos todavía en veremos”.

“Por eso hay que decir que este núcleo de relevo del Secretariado me parece a mí que se dejó hacer un trabajo psicológico que se desarrolló y se implementó, obviamente durante la guerra, en donde el exterminio de los objetivos de alto valor estratégico, como lo llamaba el Ejército pues seguramente fueron haciendo fundir el miedo político y el miedo físico en estos comandantes que después en la Mesa de Diálogo, especialmente Timochenko empiezan a ser factor de presión contra los que estábamos en la mesa para acelerar el Acuerdo. Por eso se inventaron que haya había enemigos de la paz y eso no es verdad. Porque los enemigos de la paz realmente son los que presionan a que lleguemos a un Acuerdo como el que se firmó que en vez de hacer la entrada a la paz, pues hoy vamos viendo qué es la multiplicación de los conflictos sociales y políticos y también armados en Colombia. El precipitar el llenarse de ansiedad, el dejarse hacer operaciones psicológicas de egos, de veleidades, de supuestas liderazgos eternos que iban a tener una vez se firmara la paz, pues quedó claro que eran hombres de carne y hueso que se movían en una realidad muy adversa en donde el adversario siguió tratándolos como antiguos combatientes. Hasta el punto de que nos eliminen permanentemente”.

“Esa dirección de relevo, especialmente el núcleo que rodea Timochenko, pues hoy en día es el responsable único de la conducción del partido de las Farc. Porque los que le criticaron volvieron a las armas y una militancia muy extensa quedó en las ciudades, viendo un chispero y están trabajando por encontrarle un norte a la reagrupación necesaria que hay que hacer para enfrentar la crisis del partido. Esa dirección del relevo procede a la firma los Acuerdos y hoy es la que conduce el partido. Pero podemos decir que el balance de esta dirección de relevo es la que participa de la firma de unos acuerdos que dan por terminada la experiencia armada. Y hoy se encuentran dirigiendo un partido que nace de los acuerdos pero que se encuentra en un inminente colapso. De los 13 mil combatientes que firmaron el Acuerdo hoy podemos decir que se mantienen en filas militantes no más de dos mil, a pesar de que ellos dicen que hay ocho mil militantes. Esta responsabilidad es la que pretenden tapar en el desarrollo de la preparación del congreso que se desarrollará en enero del año próximo.

Abril 2005: Entrevista a Lucero Palmera, coordinadora de la emisora Voz de la Resistencia del Bloque Sur de las FARC-EP. Murió con su hija en un bombardeo en septiembre de 2010. Compañera de Simón Trinidad, extraditado a EEUU por Álvaro Uribe el 31 de diciembre de 2004: https://youtu.be/sCfhGrP8R9M

¿Se podría decir que todavía existe una estructura vertical pero que ahora concentra un solo hombre? Porque nosotros también tenemos fuentes que dicen que hay un montón de excombatientes que son objetos por discusiones en la Comisión Ética o sea la comisión de control que tiene el partido.

“Yo pienso que hay que estudiar con mucho detenimiento los caminos que ha seguido la dirección del partido para ir depurándolo e ir produciendo los cambios en la estructura de las distintas generaciones que estuvimos combatiendo en las Farc. Me parece que el grupo que gobierna el partido ha seguido distintas directrices y echan un discurso correspondiente al escenario y a la composición de quienes los escuchan. He sabido que cuando ellos hablan antes combatientes entonces inflan el ego de los que estuvieron en combate. Pero cuando están hablando ante militantes de extracción urbana te echan un discurso que exagera el ego de la capacidad intelectual de los humanos. Me parece que es un grupo muy oportunista que zigzaguea y manipula con el discurso. He escuchado que han tenido conductas draconianas verticales al estilo de la disciplina militar. Pero yo diría que ellos han hecho es una combinación de todos los métodos para destruir el partido. Por ejemplo yo le llevo 40 años de militancia política. Llego a esta nueva realidad después de unas tareas que me pusieron. Ya no volvieron a contar conmigo. No me ponen tareas, no me ponen cargos de dirección, no me dicen ¿qué recursos necesito para sobrevivir"?

“Yo llevo dos años de actividad política pero en donde yo me gobierna, en donde yo me hago mi plan y en donde yo no me dejo aislar. Porque concluye que una de las estrategias que han seguido es por vía económica asfixiar al dirigente que no es del agrado de ellos para anularlo del juego político. Mientras que los recursos para sostener cuadros y dirigentes están destinados para pagar salarios de secretarias, oficinas, novias y amantes, tragos y whisky pero no para las tareas principales. Las finanzas dejaron de ser el motor de la revolución para pasar a ser el motor de la diversión. Hay elementos de distracción y confusión en la conducción del partido que no dice es inexperiencia de Timochenko en la conducción de un partido porque él escasamente dirigió a las Farc por pocos meses. Pero imposible que él ignora que para el partido lo más importante son sus cuadros. Eso lo decía Jacobo [Arenas], eso decía Marulanda y lo decía Lenin. Y él lo repetía en miles de charlas. Porque a la hora en que se necesita decisiones acertadas, entonces procede, por ejemplo yo le puedo decir más de 200 comandantes del Bloque Oriental fueron desplazados del ejercicio de la dirección y la conducción. En la ciudad de Bogotá, donde deberían haber contado con esos cuadros pusieron a varones jóvenes y muchachas que representaban todas las tendencias, en todas las diversidades pero despreciaron la experiencia y la antigüedad de hombres mujeres con 40 años de experiencia política o militar. Me parece que hay una direccionalidad hacia el relevo generacional. Pero no para sacar viejos que no servían y subir jóvenes activos sino el relevo generacional para acabar el núcleo más revolucionario de las Farc que pudiera continuar se en la construcción del partido”.

“Hasta el día de hoy está claro que las cúpulas de dirección, especialmente en las ciudades principales fueron asumidas por estas personas que se suponía venían del Partido Clandestino. Pero entiendo también que en las condiciones urbanas también han desplazado a muchos compañeros. El último caso fue el de David Flores y que hizo una renuncia pública de la organización. Lo que tenemos hoy es la rebelión cierto pacífica política de todos esos núcleos que fueron marginados”.

¿Va a ser un congreso de aplanadora? Porque la correlación de fuerzas de la Décima Conferencia en Yarí, entre el 13 y el 19 de septiembre 2016, en donde Timochenko quedó en quinto lugar en la votación mientras Iván Márquez y Jesús Santrich quedaron en el primer y el tercer lugar respectivamente en las elecciones de la dirección del partido. ¿No hay un peligro que el partido va a hacerse trizas, como dijo Fernando Londoño?

“Sí, yo creo que se va configurando más la idea de que el partido de la Rosa ha sufrido como las Farc han sufrido, es un proceso de implosión. Hoy empieza a parecer más claro que más que las maniobras correspondientes en la mesa de diálogo y las maniobras ahora para la liquidación del partido. Lo que hay es un proceso interno de conducción consciente de un núcleo que se ha tomado la dirección del partido para destruirlo desde adentro. Por eso el concepto de correlación de fuerzas se usó matemáticamente y con el mazo dando a una discusión que debió haberse dado con sentido político y revolucionario, como además lo trabajaba Lenin el tema de la correlación de fuerzas al interior de la discusión del partido Leninista. No se trataba a prestar una opinión con otra excluyéndola”.

“A mí me parece que este congreso que preparan para enero, en su desarrollo subyacen varios conflictos que van a significar el último coletazo de ese partido. Simultáneamente a la discusión del congreso se viene a darle discusión por la dirección de Común, la cooperativa que creó el Acuerdo. Esta cooperativa no fue impulsada por la dirección del partido. Por eso núcleos de dirección de Común se han rebelado en contra de la dirección que le da el partido al Común. Si fue el mecanismo para recepcionar los recursos que el gobierno no ha entregado para la implementación y en la dirección del partido, especialmente Pastor [Alape] y Carlos Antonio Losada no han contado con el Común. La pregunta es; ¿adónde incorporan los dineros que han llegado a la reincorporación? Pues yo suponía que iban a las zonas barriales, que son de la predilección de Pastor. Pero realmente se están yendo a las ONGs que manejan ellos. Produjo una protesta de Común que hoy busca la independencia del Partido”.

El diario El Tiempo tenía un reportaje o entrevista e incluso contigo en donde se dice desde el tiempo que hay 2000 ex guerrilleros detrás de ti y del comandante Fabián Ramírez, que era comandante del Bloque Sur. La guerrillera y ex presa Sonia que vino de vuelta a Colombia después de 14 años de cárcel en los EEUU. Sobre la suerte de ella hemos escuchado también es otro caso de la de la Comisión Ética.

“Te contaba luego lo de Común, porque va a hacer la batalla del próximo congreso. Porque este reagrupamiento que mencionas, Timochenko lo calificó de fraccionalista. Nosotros señalamos que no estamos quitándoles militantes al partido, que ya tiene muy pocos, ni ex combatientes a la reincorporación. Nosotros con Fabián con Julio Rincón y otros compañeros hemos estado recogiendo a los excluidos. Nuestro himno puede ser la canción “el baile de los excluidos”. Porque hemos venido agrupando a decenas a centenares y a miles de ex combatientes que los olvido el partido y los olvido el gobierno. Por eso te venía explicando, que dentro de los procedimientos de exclusión la Comisión de Ética sólo la presentan y la ven como un látigo. Pero realmente ellos han solucionado muy poquita gente. La decisión fundamental que reestructura el partido es dejar abandonada la militancia y solo gobernar las direcciones con los equipos personales, que son fieles e incondicionales, borrando toda la visión leninista de la selección de cuadros y dirigentes. Nosotros hemos decidido emprender la reagrupación de estos combatientes. Ya hemos hecho tres reuniones nacionales con el gobierno. Marchamos en la clara visión de que no estamos por el retorno a las armas pero tampoco estamos por la humillación de seguir siendo dirigidos por la cúpula del partido, que ya nos llaman de las Rosa sino de la Rosca. Como ves las estratagemas para hacerse en al partido han sido de los más elementales y fáciles del mundo. Hasta ahora les fue fácil. Porque todos los que les adversaron se fueron por distintas circunstancias. Por primera vez surge una reagrupación que dice; “no nos vamos, nos quedamos y vamos al debate”.

“Estamos estudiando qué hacer hacia el congreso. Pero en mi opinión no hay garantías leninistas para participar de una discusión comunista. Pienso que el congreso es una máscara para ellos abandonar definitivamente las filas de la revolución e irse con sus recursos y sus dineros a darse en la buena vida y nos dejarán el partido a otros que seguramente si tenemos todavía una visión revolucionaria de la vida”.

Las tesis política y el contenido político ante éste congreso ¿es una confirmación lo que tú dices de esa crisis?

“Sí, yo creo que otra característica de la conducción del partido. . . tú has mencionado ya varias veces que ¿si estamos ante el intento de la socialdemocracia? Yo creo que es ofender a la socialdemocracia. Porque estos núcleos de dirección no tienen ni siquiera la formación ideológica y política. Coincide con que Timo se rodeó del más atrasado en la conducción de líderes y lideresas. Yo no puedo decir que vayan para la socialdemocracia. No sé si la socialdemocracia está buscando antiguos guerrilleros para reforzar sus filas, cosas que se hizo en el pasado”.

“A mí me parece que esa gente está buscando desfilar hacia los partidos tradicionales, hacia grupúsculos que han surgido de esos partidos. Pero creo que la senda particular de Timochenko es hacia el Santismo, con el cual desarrolló plena identidades públicas y hoy, algunas de esas secretas que hay por a averiguar. Lo que está claro hacia ese congreso, es que las tesis algunas de ellas revolucionarias van a servir de cobertura para abandonar las filas del partido”.

“Hay que leer con más profundidad y aprecio los comunicados que están sacando ellos en estas coyunturas que muestra mejor el camino real que están siguiendo y que no lo ponen en las tesis”.

“Te menciono tres comunicados; uno el que expidieron frente a Santrich donde lo sindican de narcotraficante y que tiene que demostrar su inocencia que escribió él y Gabriel Ángel. El segundo comunicado que expidieron ahora recientemente con el tema de la comparecencia de Uribe a la Corte Suprema de Justicia en donde declararon en libertad la militancia para ir o no ir a las manifestaciones. Lo que significa un libramiento de la posición anti uribista que en Colombia es ser antifascista y ser antiparamilitar. Es sospechosa esa conducta. El último comunicado, a propósito de la enfermedad de un compañero internacionalista argentino que nos acompañó aquí en las filas, que por una falsa noticia que apareció supuestamente herido, cosa que no es verdad porque él está en Bolivia enfermo. Corrieron a descalificar a este compañero, mostrándolo como disidente de la paz”.

“Es una cobardía que pretenden explicar en la idea de cuidar los acuerdos de La Habana. Pero ¿quién le va a pedir a la Farc cuentas por las conductas de militantes que se encuentran lejos del país o incluso en el interior del país? Esas políticas. . . y puedo mencionar más temas ante los cuales se han venido pronunciando. Muy grave la conducta del partido de la Farc en el debate electoral pasado, donde terminaron enfrentándose públicamente a la Alianza de la UP (Unión Patriótica) con Colombia Humana que era la convergencia electoral más viable para avanzar, como efectivamente avanzaron. Mientras que el partido de la Farc, los únicos representantes que salieron, como Julián Conrado, pues lo hicieron en contra de la voluntad de ellos para llegar a la alcaldía de Turbaco. Hoy le están ofreciendo todos los cargos, todo el oro y todo el moro del mundo para que regrese al partido”.

“Entonces estamos ante una cúpula que ha fracasado. Por eso los distintos sectores que venimos convergiendo, no dividiendo el partido estamos estudiando la conducta a seguir frente a una estructura que verdaderamente es un cascarón. Muy simplistamente, pero con mucha verdad, la gente dice pues ellos no desean la militancia, deben considerar que entre más poquita militancia haya, pues más les alcanza para repartir la plata, que no entregaron o la plata que vienen recogiendo de los acuerdos pactados y firmados con el gobierno”.

ENTRAMOS CON ANDRÉS PARÍS a los temas sobre los últimos acontecimientos en el continente latinoamericanos en donde se han medido últimamente la correlación de fuerza entre los pueblos y la administración de Donald Trump y sus serviles subalternos en diferentes países como Ecuador, Chile, el golpe de estado en Bolivia y ahora también en Colombia. Los gobiernos progresistas o de izquierda son objetivos de todo tipo de ataques, son víctimas constantes de la guerra del Imperio, solo faltaría la intervención militar para completar las repetidas amenazas por parte del presidente estadounidense.

El imperialismo armó una fuerza mercenaria ya solo unos meses después del triunfo sandinista el 19 de julio de 1979. La pequeña nación centroamericana resistió con las armas en las manos al Goliat del Norte. Otra vez suenan los tambores de guerra y avisos de Golpes de Estado contra los países y pueblos progresistas y revolucionarios. La foto es del 1983 durante la guerra contra la Contra Made in USA. El comandante sandinista Daniel Ortega (enmarcado) no descarta que los pueblos revolucionarios nuevamente les toca defenderse como en la década de 80´. FOTO: DICK EMANUELSSON.

Daniel Ortega y otros sandinistas dicen que el Imperio nos obligan nuevamente a pensar en la lucha revolucionaria armada para defender los gobiernos progresistas o para tomar el poder cuando no hay espacio. ¿Se podría hacerlo también en Colombia y que significaría, en ese caso los diferentes grupos llamados disidencia, con este tercer gobierno de Álvaro Uribe representado por Iván Duque que abiertamente hablan de intervenir al país vecino, Venezuela, que significaría en ese caso los 13 mil ex combatientes que una u otra forma están dispersos?

“Ante esa pregunta que lo convoca uno a responder si es vigente o no la lucha armada. Quiero mencionarle que leí una noticia que Rodrigo Granda, en un evento internacional dijo que había 13 mil ex combatientes listos para defender la revolución venezolana. Obviamente en alusión a una defensa armada. El fuego del discurso de la lucha armada con esa excusa hay que tener mucha responsabilidad. Porque también dentro de ese grupo que dirige el partido hay mucho oportunismo sobre eso. Mientras condenan a compañeros que se vieron obligados a rearmarse, ellos mismos están destruyendo las condiciones del desarrollo de expresión política legal de ese partido. Estos hombres no son partidarios o no de una forma de lucha o de otra. Ellos son unos oportunistas del momento que están acariciando el Norte de los recursos que aún les quedan para darse en la ancha vida en sus condiciones de vida civil. Por eso yo pronostico una implosión del patio. Vamos a ver desfilar a cada uno hacia vidas particulares, viviendo de los recursos que han usurpado”.

“En Colombia ha firmado el Acuerdo de La Habana dejó de existir la lucha armada revolucionaria. Pero sigue siendo vigente y practica la lucha armada contrarrevolucionaria. Eso no se modificó en ningún momento. El ejército sigue haciendo operativos, los paramilitares siguen creciendo, el exterminio de los ex combatientes sigue su ruta. Lo que desapareció del escenario de la confrontación armada fue la lucha y la respuesta de las guerrillas en la expresión de las Farc. El resto sigue montado todo el andamiaje de la guerra. Ya advertí en una entrevista que la clase dirigente del partido al gobierno su programa no es la paz sino la guerra, ahora presentada con los recursos para atacar militarmente a Venezuela. Pero a la vez que se aproximan a eso y también se pueden aproximar a su final en ese régimen imperialista de dominación, especialmente el régimen militar Colombiano que ha sabido disfrazarse de democracia. Por eso una respuesta contundente a si es vigente o no la lucha armada, hay que decir que preocupa mucho la actitud de la burguesía frente a la violencia como empleo fundamental y trato principal hacia el partido de que nació de los acuerdos de La Habana. Por eso es muy sospechosa la conducta de la dirección del partido que firmó los acuerdos de La Habana para dejar de ser guerrilleros. Pero yo tengo muy clarito y le di muchas veces el Acuerdo a La Habana y no hay ningún compromiso de volvernos contra guerrilleros que es el peligro de las declaraciones y posturas de algunos de ellos. Esas posturas surgen en un país donde persisten grupos guerrilleros en la confrontación. Esa va a ser la vía más rápida para ser incorporados al régimen gobernante, como una fuerza apoyo a la clase dirigente que continúa la violencia y la opresión en nuestro país”.

Bueno Andrés, yo sé que tú tienes una reunión muy importante también ahora no sé si quisieras agregar algo sobre este tema tan espinoso y la verdad es que es muy lamentable que de 54 años de lucha empezando como autodefensa campesina armada para defenderse contra toda la barbarie de los paramilitares Chulavitas y Pájaros más el Ejército Nacional regular durante tanto tiempo y ahora esto está como desapareciendo todo el legado de Manuel Marulanda y Jacob Arenas en este congreso que viene ahora.

“Sí, te digo para finalizar, que esta entrevista es síntoma de la reacción que venimos tomando centenares de ex combatientes y militantes de actuar en política públicamente con nuestra opinión personal. Hay que entender que venimos de 50 años de subordinación guerrillera militar revolucionaria, que no fue mala de esa experiencia. Pero eso genera una mentalidad para abordar la política y de esa disciplina y esa subordinación se aprovechan los actuales dirigentes del partido al pensar que ellos iban a terminar con la obra de 50 años y no iba a ocurrir ninguna rebelión. Tú has enumerado a lo largo de la entrevista la resistencia gentila a no incorporarse a la lucha política después el rearme de los compañeros de Iván Márquez. Y ahora estas renuncias que se están dando la reagrupación que nosotros significamos y las luchas de los compañeros de común y vienen nuevas rebeliones internas y políticas”.

“LA ÚNICA PELEA QUE SE PIERDE ES LA PELEA QUE SE ABANDONA”, cita del comandante Alfonso Cano. Fue un afiche que fue colocado por los 40 estudiantes farianos en La Escuela Latinoamericana de Medicina en la Habana en la llegada de Rodrigo Londoño a esa institución. La supuesta respuesta del ex comandante Timochenko fue: "Si quieren pelear, pues pueden regresar a Colombia". FOTO del portal Las2Orillas.

“Esa decisión de actuar políticamente independientemente de la conducción errada de Timochenko hace que la esperanza vuelva y que la leyenda fariana no muera, leyenda fariana partidaria de la solución política y defensora de los acuerdos de La Habana. Más rápido desaparecerá este núcleo de dirección que la reconstrucción revolucionaria del pensamiento comunista fariana. De eso estemos seguros será un proceso lento. Pero que ya empezó. Vamos a ver que ese enlace tiene en el congreso. El partido que no será el fin cierto ni será el inicio de ninguna etapa. La desaparición de ese partido será la lógica consecuencia de la conducción que le está dando Timochenko y su grupo”.

¿Hay alguna oportunidad para que la militancia, que en este momento está dispersa, pueda afiliarse al Partido Comunista Colombiano (PCC) legal e histórico?

“La militancia ha sido más rica y superior a sus dirigentes. Esa militancia excluida no solamente eso es del Bloque Oriental, que le mencionaba. Conozco, por ejemplo, que en el Catatumbo (del departamento del Norte de Santander) un buen núcleo de la militancia fariana ingresó a la Unión Patriótica. Otros han ingresado al Partido Comunista. Otros han sido incorporados por los factores de poder que hay en las regiones. Desafortunadamente una militancia, especialmente miliciana ha sido incorporada y atraída por los factores de estos grupos ilegales que se mueven en los territorios. Pero lo importante es nuclear el pensamiento político revolucionario de hombres y mujeres que están esperando que nazca una alternativa a eso que ya la gente llama el Patio de la Rosca. Esa alternativa debe surgir. Pero no me quiero anticipar a los acontecimientos”.

Muchísimas gracias Andrés. Ha sido declaraciones así de alarma para toda la izquierda colombiana. Y no solamente para la izquierda colombiana sino también para el movimiento revolucionario latinoamericano y del mundo. Nos da mucha tristeza que el desarrollo ha sido tan dramático como tú lo describe internamente del partido. De todas maneras somos viejos marxistas y como marxistas también somos optimistas históricos y sabemos que la lucha de clases jamás termina, aunque cuando uno lee las tesis para el congreso como, y lo digo una forma personal y subjetiva, no me gustan esas tesis porque realmente es la teoría de la socialdemocracia.

“Sí, quiero decir que todo ese proceso de destrucción del partido va dirigido exactamente a lo que tú adviertes. Ese deterioro de los comunistas que estuvimos en las Farc será precisamente en el momento en donde todas las fuerzas de izquierda democrática alternativas avanzan en el continente, Lula recuperó la libertad. En el Ecuador se pierde el poder pero las masas reponen lo dañado por la ausencia de [Rafael] Correa. El golpe a Evo mostró en desarrollo un movimiento de masas muy grande. En Venezuela el plan imperialista para invadirlos no funciona. Es en Colombia donde a la izquierda comunista se le ha sometido a un proceso de destrucción. Con esta frase termino; un destacamento que estaba llamado va a ser vanguardia, hoy no será ni retaguardia de nadie”.

“Eso es un propósito estratégico resultado un trabajo enemigo. Es evidente que los resultados están a la vista. Nosotros hemos sido destruidos para no jugar un papel protagónico en medio del auge de las luchas de masas de América Latina y de Colombia. En Colombia a todos les fue bien en el pasado proceso electoral, la fuerza alternativa es de izquierda menos a nosotros. Esta dirección no puede seguir engañando, creyendo que nos va a convencer que van atrás de un partido revolucionario. Acabaron las Farc del Ejército [del Pueblo], acabaron el partido político Farc y se enfrentan a la alianza Unión Patriótica y Colombia Humana y todo lo progresista y revolucionario que surja lo van a enfrentar. Estamos peor que si se fueran a formar o alinear con la socialdemocracia, que ya de por sí sería gravísimo”.

O como decía la cita de Alfonso Cano del afiche que los estudiantes farianos de ELAM (la Escuela Latinoamericana de Medicina) en La Habana habían pegado en el pasillo cuando venía de visita Timochenko el 4 de noviembre; “La única pelea que se pierde, es la pelea que se abandona”.

“Lo que hay que ver es que ese partido, ya lo principal de un partido que su espíritu revolucionario el alma revolucionaria ya dejó ese cuerpo insepulto que el partido de la Rosa. Esa vocación revolucionaria marcha en campos y ciudades, buscando reorganizaciones y buscando nuevas opciones organizativas que permitan superar este episodio que ya algunos dicen, hay que verlo como una oportunidad en la que los partidarios de la paz y la revolución se depuraron de todos quienes se habían cansado en el camino y en la lucha”.