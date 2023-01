La burbuja de los prejuicios frente a la luz de la esperanza en la lucha contra la Covid en China

A los ojos de algunos occidentales, la palabra "manjar" representa numerosas posibilidades y una diversidad considerable: espaguetis, pollo Kung Pao, tacos y papas fritas, entre otros.

Sin embargo, se niegan a aceptar las posibilidades similares y el potencial de diversidad incrustado en la palabra "antipandemia".

Lo más probable es que estas personas sean las mismas que rechazan el hecho de que conceptos como "modelos de desarrollo", "modos de gobernabilidad", "vías democráticas" y "estándares de protección de los derechos humanos" también son "plurales" de facto.

Apartan sus oídos de la dura verdad y se esconden en burbujas endebles construidas por sus prejuicios infundados, conjeturas y mitos inventados por ellos mismos.

Fuera de esa burbuja cegadora y ensordecedora, los hechos y las estadísticas han demostrado que China, un país con una población de 1.400 millones, ha superado las oleadas de brotes de Covid-19 con impactos mínimos en todos los aspectos, de una manera dirigida y basada en la ciencia que mejor se adapta a sus propias circunstancias únicas.

Si estos occidentales pudieran abandonar su mentalidad de encontrar fallas y observar más de cerca la lucha de China contra el Covid con lo que los chinos llamarían una actitud de "buscar la verdad a partir de los hechos", ciertamente llegarían a una conclusión más justa.

LUZ DE ESPERANZA

Si llega el invierno, la primavera puede estar muy lejos?

Tras tres años de lucha asidua y eficaz contra la pandemia, China ha anunciado recientemente que la prioridad de su respuesta a la Covid pasa de la prevención de infecciones al tratamiento médico. Se han puesto en marcha una serie de medidas de optimización y ajuste, con el objetivo de proteger la salud de las personas y prevenir casos graves.

La mayoría de los chinos nunca antes habían tenido que enfrentarse a la pandemia de frente, y después de unas semanas de quedarse en casa y convalecer bajo techo, han logrado restablecer la normalidad y volver al ajetreo y el bullicio de su vida cotidiana.

Ciudades como Pekín están recuperando el pulso de vitalidad. En las metrópolis, los trenes subterráneos que alguna vez estuvieron vacíos están nuevamente llenos de viajeros con máscaras. Los planes de viaje que habían sido archivados ahora están nuevamente en las agendas de las personas, y una variedad de oportunidades y actividades comerciales están cobrando impulso.

Más del 80 por ciento de las salas de cine en China han reabierto. El éxito de taquilla de Hollywood "Avatar: The Way of Water", estrenado a mediados de diciembre de 2022, obtuvo ganancias acumuladas de más de 1.000 millones de yuanes (alrededor de 144,65 millones de dólares) hasta el primer día de 2023.

Pero la gente no puede leer sobre el lado prometedor de China en algunos de los medios occidentales, que ahora están dibujando un bosquejo de la devastación en la segunda economía más grande del mundo y exagerando sus "preocupaciones" por "un oscuro invierno de Covid".

Si sus reporteros hubieran prestado atención real a China y estuvieran realmente preocupados por su gente, habrían notado que los chinos están recibiendo ayuda y calidez de todos lados.

China no rehuye reconocer los desafíos que enfrenta y está intensificando los esfuerzos de vacunación entre los ancianos y aumentando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

El gobierno chino y el pueblo se están esforzando juntos para aplanar la curva de infecciones por Covid-19, acortar las colas fuera de las salas de emergencia de los hospitales y reducir el número de víctimas a causa del virus.

De ninguna manera es un trabajo fácil. Afortunadamente, el coraje y el sentido de la responsabilidad de la gente les han dado la fe y la determinación para continuar, a pesar de los temores y los obstáculos, y tales sentimientos abundan en China.

Las autoridades han estado continuamente afinando la asignación de recursos médicos y asegurando suficientes suministros de medicamentos para el público. Las máquinas zumban las 24 horas en los talleres de las compañías farmacéuticas chinas.

En menos de un mes, la producción diaria de ibuprofeno y paracetamol, medicamentos clave para combatir el dolor y la fiebre, se ha multiplicado por más de cuatro, mientras que la capacidad de producción diaria de kits de prueba de antígenos de la Covid-19 ha aumentado de unos 60 millones a unos 110. millones durante este período.

China, un país que mantiene la tradición de priorizar y respetar a los adultos mayores, ha demostrado su atenta consideración y cuidado por los ancianos. Los trabajadores de la salud van de puerta en puerta para ayudar a vacunar a los ancianos. La tasa de ocupación promedio de camas de hospital para casos graves en todo el país aún no ha alcanzado la marca del 80 por ciento.

Los chinos comparten consejos de prestigiosos epidemiólogos a través de sus cuentas de redes sociales, mientras que las comunidades distribuyen kits de atención, repletos de medicamentos y otros materiales de prevención de pandemias, distribuidos por los gobiernos locales.

En varias ciudades, las cabinas de prueba de ácido nucleico se transformaron en clínicas integrales para la fiebre, y todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la dispensación de medicamentos, toma solo 10 minutos.

Se está prestando especial atención a la situación médica en las zonas rurales, donde los médicos y los medicamentos son relativamente inadecuados.

Las desigualdades basadas en grupos étnicos, antecedentes familiares o estatus económico, que generaron efectos multiplicadores negativos sobre la transmisibilidad y letalidad del virus en algunos otros países, no tienen cabida en China.

La "marea de muertes por Covid" no ha aparecido en el país más poblado del mundo. Gracias a sus arduos esfuerzos durante los últimos tres años desde el brote de Covid-19, China ha logrado mantener sus casos graves y tasas de mortalidad entre las más bajas del mundo.

Un Gobierno que ha salvado millones de vidas y salvaguardado la salud de las personas no debe ser malinterpretado y desacreditado en la forma en que se ha visto en algunos medios occidentales que informan sobre este tema.

Las personas siempre hacen una analogía entre la pandemia y un espejo, ya que las fortalezas y capacidades de los Gobiernos en varios países se reflejan y exponen a fondo.

En la actualidad, China todavía está librando una batalla cuesta arriba contra el Covid. Pero como señaló el líder chino en el discurso de Año Nuevo de 2023, "la luz de la esperanza está justo frente a nosotros".

LA 7ª REBANADA DE PASTEL

Cuando China a fines del mes pasado anunció la degradación de la gestión de COVID-19 a partir del 8 de enero de 2023, poniéndolo a la par con el VIH y la hepatitis viral en lugar de las infecciones más graves como la peste bubónica y el cólera, algunos se preguntaron sobre el momento del cambio de política. "¿Porqué ahora?"

Tal especulación, junto con el aumento en la cantidad de infecciones en algunas ciudades chinas luego del cambio de política sanitaria, pareció haber dado a algunos medios y políticos occidentales más municiones para continuar su ataque a la respuesta de China al Covid.

Tal como lo habían estado haciendo durante los últimos tres años, trataron de pintar la última optimización y ajuste de la política de China, en sus palabras, "un cambio de sentido", como otro error.

Afirmaron que la decisión de China se basó "en un impulso" y se tomó "sin preparación". Argumentaron que "causaría una interrupción económica" y "aumentaría la inflación global", lo que representaría riesgos para todo el mundo.

Sin embargo, por extraño que parezca, cuando otros países suavizaron sus restricciones de Covid en 2021, en un momento en que la patogenicidad del virus representaba un peligro e incertidumbre mucho mayores para el mundo que ahora, aquellos que ahora lloran lágrimas de cocodrilo por los chinos eran mucho menos quisquillosos.

No puedes despertar a una persona que finge estar dormida, ¿verdad? La monótona descripción negativa de las respuestas de China a la Covid por parte de esas mentes sesgadas se puede resumir con precisión como "¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡Todavía incorrecto!" La "única constante" es su crítica ciega a las políticas Covid de China. Tal vez no se trate de políticas de Covid después de todo. Tal vez solo se trata de probar a China.

En mayo del año pasado, un artículo publicado por Fortune citó a un experto diciendo que la estricta política Covid de China resultaría en una "interrupción de la actividad económica". Sin embargo, el mes pasado, fue el mismo autor quien cuestionó el ajuste de China de su respuesta al Covid, afirmando que el "inevitable brote de Covid" que seguirá probablemente "causará más trastornos económicos".

Para los detractores, las medidas estrictas de prevención y control están mal. Los ajustes y las optimizaciones están mal. Para ellos, no importa cuándo o cómo China optimice o ajuste su política de Covid, China todavía lo está haciendo mal.

Contrariamente a sus suposiciones autoinventadas, el último cambio de política de China sobre la Covid fue el resultado de la evaluación científica de la pandemia por parte del país y se basó en una planificación prudente, así como en una respuesta oportuna a los anhelos de la gente. Se trata del momento adecuado, el lugar adecuado y con las personas adecuadas, como dirían los chinos.

Se basa en los hechos simples del debilitamiento de la patogenicidad del virus, una barrera de inmunidad bastante sólida y la creciente experiencia acumulada en la respuesta a la pandemia.

En los últimos tres años, China se ha equipado con tecnologías y medicamentos que han demostrado ser efectivos en el diagnóstico y tratamiento de la Covid-19, y también ha logrado avances continuos en términos de detección de patógenos e investigación epidemiológica.

Más del 90 por ciento de la población ha sido completamente vacunada gracias a los esfuerzos incesantes de China en la investigación y el desarrollo de vacunas, mientras que la conciencia de la salud de las personas también ha mejorado considerablemente.

En otras palabras, mientras el virus se debilita, el pueblo chino está mejor equipado para combatirlo. No es necesario ser epidemiólogo para llegar a la conclusión obvia.

Entonces, cuando a China se le presentó una "ventana de oportunidad" crítica, tomó la iniciativa de perfeccionar sus medidas de respuesta al Covid.

A pesar de un breve período de aumento rápido de los niveles de infección, el impacto de la pandemia en la economía y la sociedad de China se ha mantenido dentro de un rango esperado y manejable. En ese sentido, el último cambio de política de Covid está sin duda basado en la ciencia, es proactivo y está en línea con las propias realidades de China.

Un sello distintivo clave de la lucha de China contra la pandemia, además de ser pragmático todo el tiempo, es el delicado equilibrio que ha logrado entre la protección y la prevención de la sobreprotección. Lograr ese equilibrio es casi natural e instintivo para un país que ha creído durante mucho tiempo en el término medio dorado, o en no llegar al extremo de uno u otro.

Siguiendo un enfoque específico y basado en la ciencia, China ha adaptado su respuesta Covid a la luz de la evolución de la situación para satisfacer las necesidades más apremiantes de la gente.

Desde 2020, las autoridades sanitarias chinas han publicado nueve ediciones de planes de prevención y control, y planes de diagnóstico y tratamiento, para orientar la lucha contra la Covid-19.

Emitió 20 medidas en noviembre de 2022 y 10 más a principios de diciembre para optimizar aún más su respuesta, antes de la última rebaja de la gestión de Covid, oponiéndose a las filosofías de "acostarse plano" (dejar de trabajo en exceso) y "talla única" (un producto que encajaría en todos los casos).

Ahora, algunos en Occidente se preguntan por qué China elige abrir sus fronteras en este momento y por qué el país se abstuvo de pedirle a la gente que sea la "primera persona responsable" de su propia salud en una etapa anterior.

La verdad es que, en la etapa inicial de la pandemia, cuando Covid y su variante Delta causaron estragos en todo el mundo, la mayoría de las personas en todo el mundo, en particular los ancianos y otros grupos de población marginados y vulnerables, estaban mal equipados para ser los " primera persona responsable" de su propia salud.

El Partido Comunista de China y el Gobierno chino desempeñaron un papel clave de "empoderamiento" durante esa etapa, aprovechando su fuerte liderazgo y fortaleza en la movilización, organización y gobernanza de base, parte de la ventaja competitiva de su sistema que puede "concentrar el poder para lograr grandes cosas", para ayudar a las personas a armarse contra los virus mortales lo más rápido posible.

Esos tres años de combate desalentador con varias cepas de virus, desde Delta hasta Ómicron, han sentado las bases para el ajuste y la optimización de las políticas Covid de China. El país no habría podido entrar en una nueva fase de respuesta si no hubiera sido por el arduo trabajo de los últimos tres años.

Hay un chiste que quizás hayas escuchado. Un tonto hambriento se comió siete rebanadas de pastel y finalmente se llenó. Se dijo a sí mismo: "¿Por qué no me comí la séptima rebanada antes y ya me llené? Las primeras seis fueron un desperdicio".

Cualquiera que piense en el último cambio de política de China contra el Covid como una negación completa de la abrumadora lucha del país contra la pandemia durante los últimos tres años es un tonto.

LA PRIMERA FILOSOFIA DE LAS PERSONAS

La pandemia de Covid-19 ha planteado una serie de pruebas para el mundo, y diferentes países han entregado diferentes respuestas basadas en sus propias filosofías. Algunos priorizan la libertad individual sobre la vida, mientras que otros anteponen las consideraciones económicas a las pérdidas humanas.

En cierto sentido, no existe una manera simple de identificar la mejor opción, pero las múltiples opciones pueden analizarse desde la perspectiva de si han sido adecuadas para las condiciones nacionales propias de un país y si han tenido el impacto óptimo.

Juzgar las respuestas al Covid de otros países utilizando los propios estándares solo conducirá a malentendidos, distanciamiento e incluso hostilidad.

Tres años después, la batalla de China contra el Covid ha sido retratada deliberadamente por ciertos medios de comunicación occidentales como una historia de cambio y autocontradicción.

-- Cuando estalló inicialmente la pandemia sin precedentes, se enmarcó a China como un "fabricante de virus" ficticio.

-- Cuando ciertos países occidentales acumularon vacunas y las vacunas chinas se convirtieron en las únicas con las que podían contar algunos países en desarrollo, se acusó falsamente a China de participar en la "diplomacia de las vacunas".

-- Cuando China frenó docenas de brotes esporádicos, los logros se describieron celosamente como "demasiado buenos para ser verdad".

Recientemente, cuando China hizo un balance de la situación de la pandemia y desplegó sus medidas optimizadas y ajustadas, aquellos partidarios de "acostarse en el suelo" que propusieron la inmunidad colectiva cuando se sabía poco sobre la patogenicidad de Covid-19 durante la etapa inicial del brote, parecían haber olvidaron su propia temeridad en ese momento y comenzaron a encontrar y a insistir en las fallas en el "desorden" de los demás.

Esta fue una difamación descarada que desafió los hechos, la ciencia y la moralidad. Tal narrativa tergiversó a China, con algunos medios de comunicación occidentales haciendo la vista gorda selectivamente a la filosofía y estrategia consistentes de China en la lucha contra Covid-19.

Para hacer frente a la pandemia, China aplicó un enfoque realista. Puso a las personas y sus vidas por encima de todo durante su batalla contra la pandemia. Este es el verdadero significado del compromiso solemne del Gobierno de garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas.

La vida es lo más valioso. Sin vida, ningún otro valor puede ser discutido significativamente. Como dice un dicho chino: "Sin la piel, ¿a qué se puede adherir el cabello?"

China, el país en desarrollo más grande del mundo, prioriza el derecho a la vida como un derecho humano fundamental. En los últimos tres años, nunca ha dejado de proteger a su gente de las amenazas que representa el virus, sin importar si se trata de personas recién nacidas o centenarias.

El país siempre ha "puesto a la gente primero" en lugar de "poner primero la prevención y el control de la pandemia". Algunas medidas traen inconvenientes a la vida diaria, pero su propósito es normalizar la vida social lo antes posible y paso a paso.

La política Covid de China se basa en la ciencia. En China, no hay lugar para desviarse del camino científico debido a las luchas partidistas, lo que resulta en una política antipandémica al revés, o tonterías antiintelectualistas como inyectar desinfectante a un hombre para matar un virus.

Por el contrario, en algunos países occidentales donde se enfatiza demasiado la libertad individual, los grupos vulnerables se han vuelto más vulnerables durante los brotes de COVID-19. La inflación y el desempleo observados durante la pandemia han paralizado la agenda de sus gobiernos de intercambiar oportunidades económicas con la salud de las personas.

Tales enfoques antipandémicos no tienen nada que ver con la libertad, la igualdad o la fraternidad, sino que solo resultan en una desviación severa de los valores de los que los países occidentales se enorgullecen.

Detrás del aparente estado de "normalidad" de Occidente hay una verdadera "anormalidad", la pérdida de vidas y la ruptura de corazones dentro de las familias. Más allá de la llamada libertad y el ambiente carnavalesco, se está pagando un precio doloroso.

Los últimos datos de Covid-19 de Johns Hopkins revelan que Estados Unidos, que cuenta con las técnicas médicas de punta, se encuentra entre los países que han sufrido los peores brotes, con más de un millón de muertos.

Tales datos hacen que los comentarios de algunos medios occidentales, como "La historia de éxito de Covid de China también es una tragedia de derechos humanos", parezcan ridículos.

¿China logró salvar la vida de las personas, pero esto condujo a una tragedia de derechos humanos? ¿Qué es esto? ¿Oximorones en las obras de Shakespeare?

DESTINO COMPARTIDO

Uno puede imaginar fácilmente que, en un futuro previsible, los turistas chinos serán vistos una vez más posando para selfies frente a las pirámides de Egipto, en el Museo de la Acrópolis en Grecia y en las playas de la isla de Phuket en Tailandia.

Al mismo tiempo, más extranjeros llegarán a China, caminarán por la Gran Muralla y se maravillarán con las obras de arte antiguas, como los frescos de las cuevas en el extremo noroeste del desierto de Gobi en China.

Como el mercado de turismo emisor más grande del mundo antes de la pandemia, el reciente cambio de política de China para facilitar los viajes transfronterizos seguros y ordenados ha sido una noticia alentadora para el mundo: las embajadas y las autoridades de turismo de varios países publican mensajes en las plataformas de redes sociales para dar la bienvenida a los turistas chinos.

Las restricciones recientemente impuestas por ciertos países a los viajeros de China fueron ampliamente criticadas.

Como la segunda economía más grande del mundo, una potencia manufacturera global y el mayor comerciante de bienes, la respuesta de China al CovidI-19 tiene implicaciones de gran alcance para todo el mundo.

¿Cómo sería la vida si el mundo no tuviera los productos de Apple, Tesla, Huawei, OPPO y DJI, o los juguetes, zapatos y calcetines, camisetas, baterías, maletas y bolsos y fertilizantes de China?

Si no hubiera sido por la estrategia proactiva de contención de Covid de China y la rápida reanudación de la producción en las fábricas chinas, la escasez de productos probablemente habría hecho subir los precios minoristas en las tiendas Walmart y Tesco en todo el mundo, y aquellos que sufrieron la inflación global habrían estado en una situación difícil.

El desarrollo constante de China, en sí mismo, ha sido un importante contribuyente al mundo a la sombra de Covid-19.

Quienes acusan a China de "perturbar" las cadenas de suministro mundiales con sus políticas de prevención y control de pandemias claramente confunden el bien y el mal. Si China no hubiera jugado un papel estabilizador, las cadenas industriales y de suministro globales habrían estado bajo una mayor presión.

Evitar el mercado chino es una idea poco realista. China registró un crecimiento económico anual promedio de alrededor del 4,5 por ciento en los últimos tres años, significativamente más alto que el promedio mundial.

Durante los tres primeros trimestres de 2022, la inversión extranjera directa (IED) en China continental, en uso real, superó el billón de yuanes, lo que equivale a todo 2020.

Estas llamativas cifras reflejan la estrecha conexión entre la economía china y la economía global durante la pandemia, así como la confianza del capital internacional impulsado por las ganancias en la resiliencia económica y el potencial de mercado de China.

Lo que también ha estado uniendo estrechamente a China con el resto del mundo son las vacunas Covid-19 que salvan vidas.

Llamando a sus vacunas locales "vacunas populares", China es el primer país en proponer las vacunas Covid-19 como un bien público mundial, el primero en apoyar la exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y el primero en cooperar en la producción de vacunas con países en desarrollo.

Hasta ahora, China ha enviado equipos de expertos médicos a 34 países para combatir la pandemia y ha ofrecido a más de 120 naciones y organizaciones internacionales 2.200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, con el objetivo de cerrar la fatal brecha de vacunación.

En su nuevo libro sobre China, un reportero español escribió que una de cada dos dosis de vacunas que recibió América Latina fue hecha en China. Mientras Estados Unidos y Europa suministraron 45 millones de dosis de vacunas, China envió 245 millones de dosis a América Latina, según este libro.

China nunca ha creado ningún tipo de "agujero negro de información" al descifrar Covid-19. Desde que estalló la pandemia en Wuhan hace tres años, el país ha estado compartiendo la secuencia del gen del virus con otros países para lograr una mejor comprensión de este virus astuto y esquivo.

Hoy, cuando China muestra fuertes signos de recuperación, el mundo está entusiasmado. El repunte económico de China, como pronosticaron ampliamente las instituciones de inversión, actuará como un "contrapeso" a una posible recesión mundial.

Un informe del medio de comunicación alemán FOCUS Online dijo que Alemania se beneficiará de los recientes ajustes de las medidas antivirus de China en tres aspectos: es probable que productos como los automóviles se vuelvan más baratos en Alemania; Las empresas y los inversores alemanes obtendrán más beneficios a medida que más clientes acudan en masa a sus tiendas en China; y los puestos de trabajo en las empresas alemanas serán más estables.

Desde la antigüedad, el pueblo chino ha perseguido el ideal de "gran armonía en el mundo".

Hoy, China promueve la construcción de una comunidad de destino de la humanidad. Como nos enfrentamos a un enemigo común en la forma de la pandemia, tal vez más personas realmente puedan comprender el significado de esta propuesta.

VALOR Y CONSENSO

Cuando los futuros historiadores vuelvan a contar la historia de esta pandemia sin precedentes, no será simplemente una historia de estragos, muerte y desesperación.

Será una historia relacionada con la ciencia y la exploración, una historia sobre cómo las sociedades lucharon contra los estragos causados ​​por el virus infeccioso, una historia que equilibra la libertad personal con el respeto por las opiniones de los demás, una historia que nos guía sobre cómo pensar con calma. tomar decisiones audaces y ponerlas en acción con decisión, a pesar de las circunstancias caóticas.

Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel, dijo que los países han manifestado "diferencias marcadas" en el manejo de la pandemia, en términos de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, mantener la economía y manejar las desigualdades.

Pero si somos lo suficientemente afortunados y trabajadores como para salir de las burbujas del prejuicio ciego, ciertamente podemos encontrar algunas ideas y ver la luz más allá de las "diferencias marcadas" mencionadas por Stiglitz.

Al hacer frente a una pandemia que plantea un desafío común para toda la humanidad, vale la pena discutir cómo evaluar el desempeño de una nación frente a tal prueba.

China ofrece su propio criterio: qué tan bien se han protegido las vidas y la salud de sus ciudadanos, así como el alcance de su progreso económico y social durante este proceso.

Además, a diferencia de algunos países, China nunca ha considerado estos dos componentes esenciales como un par de contradicciones irreconciliables, ni ha jugado un juego de suma cero, independientemente de las consecuencias.

En un mundo tan grande como el nuestro, es natural que las personas tengan diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, pero defender un criterio básico y la lógica subyacente es un camino que vale la pena seguir.

Es de esperar que la lucha contra la pandemia resulte ser un proceso de construcción de consensos difícil y sostenido.

Con un precio tan alto ya pagado, los países sin duda reflexionarán sobre lo que han hecho y lo que no han hecho y, por lo tanto, si una pandemia similar golpea nuevamente, las generaciones futuras en todo el mundo compartirán un mayor consenso en su lucha conjunta contra eso.