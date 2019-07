La actuación de excontras nicaragüenses en Honduras, bajo la lupa

Los restos de Edgar Aristo Montenegro Centeno, alias “El Comandante Cabezón”, de 55 años y su hijo, Yalmar Zeledón Olivas, de 31 años, los dos contras nicaragüenses asesinados el 26 de junio en el municipio de Trojes, departamento de Paraíso en Honduras, fueron llevados a su lugar de origen, el municipio de Wiwilí, Nicaragua.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fue el encargado de traer los restos de los dos ex contras. CPDH es un organismo financiado con 180.000 usd el año 2018 que en la divisa local es equivalente a 6.012.616 córdobas o a 1070 salarios mínimos. Significa que demoran 89 años para un trabajador de la industria con salario mínimo para alcanzar a esa suma. El generoso “donador” es NED, The National Endowment for Democracy, una de las fachadas civiles de la CIA.

CPDH fue acompañado por un representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh) en representación de MIROSLAVA CERPAS. Con ella hablamos sobre las circunstancias de la muerte de los dos y el hecho, que el territorio hondureño comienza a ser un lugar donde llegan ex contras.

Video de armados grabado ¿en Nicaragua o en Honduras?

El 23 de mayo 2019 comenzó a circular por las redes sociales un video donde Edgar Aristo Montenegro, durante la época de los 80´ llamado “El Comandante Cabezón” hablaba en representación de un nuevo movimiento y subrayó que respaldaba la opositora Alianza Civica en las NEGOCIACIONES con el gobierno sandinista.

Si recordamos bien, las negociaciones comenzaron el 23 de febrero año en curso por lo cual el video de “El Comandante Cabezón” ha sido producido DESPUÉS del 23 de febrero. Es importante recordar esa fecha.

Según la representante de Ciprodeh, Edgar Montenegro e hijo habían llegado a Honduras a principio del 2019, solicitando asilo político porque se sentían amenazados en Nicaragua.

“El Comandante Cabezón” no solo era de los Contras de la década de los 80´. También militaba activamente con el hijo en las filas de la oposición golpista del año pasado, acusados de haber sido jefes de varios de los ´tranques´ (barricadas) en un departamento, Jinotega conocido por ser un departamento donde los golpistas son responsables de múltiples casos de torturas, asesinatos y vejámenes a la población civil que durante dos meses fueron prácticamente secuestrada por los terroristas.

- ¿Tú tienes algún conocimiento de un video que comenzó a circular en las redes a partir del 23 de mayo este año? En ese video figura justamente Edgar Montenegro, “El Comandante Cabezón”.

“Información de video, como te digo. . .así como atendemos a los hondureños que van huyendo porque tienen que salir por la persecución que son víctimas de la criminalidad, también atendemos a los extranjeros que necesitan protección. Como defensores de derechos humanos les damos la asistencia que necesitan y no nos compete de investigar más”.

- Es un video público que salió en Facebook, Twitter, circulaba en todas partes y Edgar Montenegro estaba rodeado de gente armada de los Contras de los 80´ y Neo Contras 2018-19. ¿O será que ese video fue grabado en Trojes (Honduras)?

“No lo sabemos”.

- ¿Tú sabes que las autoridades lo acusan de ser jefe de varios tranques en Cuá en el departamento de Jinotega y ser responsable también de haber asesinado al policía voluntaria Héctor Moreno Centeno de 29 años (dos niñas quedaron sin padre)?

“A veces para nosotros es difícil poder hacer un comentario sobre las acusaciones del país de origen, porque vos sabes que Honduras bien ha hecho lo mismo. Pero en la mayoría de los casos son vinculadas en acciones políticas. Quien se encarga de investigar todos esos temas y de otorgar condiciones de refugiado a esas personas es el estado de Honduras”.

- En el mismo lugar por la muerte de los dos Contras fue detenido otro Contra de los 80´, el “Comandante Nicaragua”, Marvin Figueroa. Fue detenido el 17 de octubre de 2013 por “El Tigre”, Juan Carlos Bonilla, jefe de la Policía Nacional. ¿Es una coincidencia que se encontraron el padre e hijo en el mismo lugar como “Comandante Nicaragua”?

“Trojes siempre ha sido una zona complicada, primero por su nivel de silencio y segundo, por la presencia de actores armados. Es una zona bastante conflictiva. No nos extraña la situación que están pasando. Nosotros hemos hecho varios monitoreos desde que se inició la crisis nicaragüense y de muchos años antes. Sabemos que hay actores armados y que hay conflictos. No podemos decir a ciencia cierta a qué lado sean o qué lado estén. Pero sí, no nos extraña que puede pasar en la frontera en Trojes porque todo esto se ha manejado de forma muy silenciosa. Es una frontera que pueda permitir que pasen muchas cosas ahí. La presencia del estado es bastante reducida. Eso permite que puede ser una zona inhóspita para que se validan acciones criminales, acciones que puedan ser consecuencias de la persecución política. Nosotros hemos hecho varias visitas desde el año pasado y observando el cambio en la zona”.

El territorio hondureño utilizado por la Contras

Miroslava Cerpas dice que los muertos “eran personas con necesidad de protección en Honduras y protección internacional. Tenían una protección complementaria blindada por el Estado”.

Pero si es así, ¿por qué se instalaron en Trojes, que solo queda unos 500 metros a la frontera de Nicaragua donde los habitantes de ambos lados de la frontera pasan la línea todos los días? Si en realidad tenían necesidad de protección, ¿por qué no se trasladaron a la capital hondureña o a otra ciudad lejos de la frontera?

Es más. Es casi obvio que “El Comandante Cabezón” y “El Comandante Nicaragua”, aprovechando el territorio hondureño para continuar la guerra contra el gobierno sandinista, grabaron el video después del inicio del Diálogo el 23 de febrero entre la oposición derechista y el gobierno sandinista. “El Cabezón”, que parece ser el vocero del grupo armado de la Contras en el video habla, dando todo el respaldo a la Alianza opositora de su “nuevo movimiento” en las negociaciones.

Lo grave en esta historia es el hecho que el territorio hondureño, nuevamente está siendo utilizado por agredir y ser escenario de un conflicto entre pueblos hermanos centroamericanos. Que John Bolton lo quiere y necesita, ya lo sabemos. Pero lo importante es pararlo antes que se escale un nivel.