Hacia la confluencia de ideas por un nuevo modo de vida y de relaciones EcoSocial.

Quisiera comenzar este escrito preguntando; ¿Es que solo basta con que el pueblo sienta, sepa, vea o perciba que el Estado burgués y su modelo de mercado, son la causa de su pobreza, su endeudamiento, su explotación, para que éstos acaben con un sistema capitalista, extractivista y patriarcal, como es el que se ha implementado en chile y en casi todos los continentes del planeta, para que por fin podamos desarrollar y elaborar un nuevo modo de vida, un nuevo modelo de economía y modo de producción, que permitan tener en manos de la comunidad estas categorías y factores, que son el motor de una sociedad, que se sostendría sobre las bases de la horizontalidad, solidaridad y propiedad colectiva de estos elementos, que componen el motor de una nueva forma de vivir, desarrollarse y existir?...

Pues en mi opinión NO. No basta tan solo con que la gente sienta, sepa, vea o perciba, para que se generen los cambios. Para que estos se produzcan, es necesario mayor compromiso y seriedad en la preparación, construcción y organización de una verdadera rebelión social, un poder popular en sí y para sí, que surja del pueblo consciente. Mientras esto no se comprenda, y solo la generación de dinero y capital sea el objetivo de la comunidad; a través de trabajos informales, formales, generación de dinero por medio de delinquir, etc., es el mismo pueblo el que se encarga de reproducir su propio sometimiento al sistema de poder, pues estos no conocen otro modelo, otra forma de producir y existir, ya que la historia económica y social, escrita por aquellos que se han encargado de adoctrinar a la comunidad, desde el inicio de su existencia, han logrado su objetivo de moldear las mentes de los individuos a dominar y gobernar, y así sea el propio pueblo el que forme parte, inconscientemente, de la reproducción del molde de auto-esclavitud y sometimiento de la sociedad, a una teoría económica y de producción, que se sustenta en el libre mercado, el reformismo, los Estado de bienestar y sus instituciones “democráticas”. Aquí podríamos mencionar la frase que dice, que “cuando el esclavo deje de pensar en tener y aspirar al poder, que sustenta el amo (Misma administración económica y de producción conocida, ya sea esta dentro del capitalismo o de un estado más proteccionista), el dueño del capital dejará de ser amo y poseedor de poder”, pues así se impedirá la reproducción del modelo en todas sus formas. Sé, que quizás esto sea mal entendido, o más bien mal interpretado, pero os pido hacer atención. Un ejemplo de lo que planteo, es la reproducción de micro climas-sociales de seudo-poder territorial, que se generan en poblaciones, con el tema del narcotráfico y sus soldados, bandas delictuales, etc. que son una muestra de las muchas formas que existen en las diferentes localidades y que nos sirve para explicar lo que estamos hablando, y que impiden el desarrollo Real de la autogestión territorial en todas sus categorías, ya que el enemigo está ahí, de manera consciente e inconsciente, impidiendo una verdadera rebelión social, que se salga de los cánones establecidos por el poder económico y político, que llevan, incluso a los sectores vulnerables, a reproducir el mismo esquema de poder, pero con otros colores y donde el pueblo seguirá siendo sometido y esclavizado, en nombre de la famosa frase; “La toma del poder".

Muchos, aquí, cuestionaran el tema de la toma del poder, de una clase por otra, y este es un factor que si lo queremos controlar, desde un lugar, posición, ideología o teoría filosófica determinada, debemos primero reconocer la necesidad de que el pueblo debe alcanzar un nivel de conciencia y conocimiento de su explotación, que le permita asumir la necesidad de desarrollar un “nuevo poder popular en sí y para sí”. Mientras esto no sea entendido, la toma del poder es nada y más de lo mismo; pues reproduciríamos administraciones, donde el Estado tomará formas burocráticas, dentro de un mismo esquema o modelo de vida que nos ha impregnado por décadas el capitalismos, pero esta vez con un carácter Estatal, y que sería, reitero, más de lo mismo, pero con otras calzas y vestimentas. Tal como ocurre en china y Vietnam, donde el poder está en manos de un capitalismo de Estado burocrático y represor de los trabajadores.

Para lograr la real y verdadera liberación del pueblo, es necesario profundizar, preparar y organizar una consciencia revolucionaria, una comprensión profunda de un verdadero poder para el pueblo sometido, “un poder popular en si y para sí", de lo contrario, estaremos nuevamente condenados al fracaso.

Las comunidades deben organizarse desde la autogestión, desarrollando una nueva forma y modo de producción, económico, social, político y MILITAR.

Podemos hablar de más Estado (proteccionista) y menos asistencialismo, pero desde donde, desde que lugar. ¿Desde una sociedad capitalista reformista, desde un capitalismo de estado o desde la elaboración de otra forma de economía y producción, que considere, además, los factores políticos, económicos, militares, sociales, ecológico y eco-sistemicos en peligro, a causa de un capitalismo depredador, que en su seno lleva su propia destrucción, arrastrando a justos y pecadores?….

Desde las estrategias pasadas, no será posible la revolución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estamos enfrentados a una nueva Era, donde el enemigo ha alcanzado niveles de desarrollo tecnológico, militar, económico y político, que hacen prever hacia dónde se dirige y focaliza sus niveles de control social, para continuar sometiendo al pueblo trabajador y consciente.

A este punto, es fundamental la creación de un bloque anti sistémico, que permita alcanzar la verdadera liberación y rebelión del pueblo, y no tan solo con catarsis y estallidos de corazones rebeldes y guerreros, que son aniquilados en un instante, por los cañones del poder oligarca y plutócrata, local y Global.

Se hace necesario elaborar estrategias que no estén ancladas a las estrategias del S.XX, pues estas deben ser la base de una real liberación del pueblo sometido y esclavizado. Para esto se debe trabajar en la creación y elaboración de estrategias, para desarrollar un sistema que contrarreste el poder de las FFAA y policiales, un eslabón fundamental a reorganizar, para poder alcanzar el establecimiento de un nuevo modelo económico, social, político y militar, que exprese el poder popular del pueblo, la horizontalidad de las distintas categorías que forman parte de los ejes de producción, los cuales deben estar en manos de la colectividad y no en las de unos pocos individuos privilegiados.

Las estrategias del pasado revolucionario del pueblo, han demostrado que terminan en reformismo y en desarrollo del capitalismo, y la única posibilidad de salir de los acuerdos interburgueses en el plano económico, político y social, requieren de un nuevo modo de producción independiente del capital y de sus instituciones, que logre así un poder social y popular en sí y para sí. Es decir una real dialéctica liberadora del pueblo y de sus factores de producción, alejados de estrategias reformistas, capitalistas y capitalismos de Estados burócratas.

Debemos retomar el camino de alianzas y coordinación de todos aquellos que constaten esta realidad y para ello hacemos un llamado a la creación de un gran bloque, movimiento o grupo anti sistémico y anti capitalista, que reúna a aquellos que están en la idea de construir un verdadero “Poder popular en sí y para sí", que liberara al pueblo del capitalismo, patriarcal y extractivista, anclado en el planeta y en este territorio denominado Chile.

Para alcanzar la liberación del pueblo explotado, esclavizado y oprimido; es fundamental que estos tomen y alcancen, en su proceso de lucha, conciencia de su condición de sometidos, en todas sus formas, a una clase social de oligarcas y plutócratas, que utilizara todos los medios posibles que les otorga el Estado Burgués. La destrucción de ese Estado, su economía, sus FFAA y policiales, son la labor de una clase que a través de los siglos y la historia, ha sido sometida una y otra vez por aquellos que han sustentado el poder desde su condición de privilegios.

A trabajar por un poder popular, por una clase en sí y para sí, que sea capaz de levantar un Bloque, Movimiento o Grupo, que sea capaz de repensar las filosofías libertarias, que permitan en esta nueva Era, entrar a una nueva etapa del materialismo, en unidad, sin dogmas, con ideas frescas, que permita liberar de verdad, al pueblo pobre subyugado y sometido.