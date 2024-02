“Estamos generando una vanguardia desde la literatura y del libro”: Recoleta Roja, Chile

“Nosotros no vamos a vender libros que fomenten el odio o el fascismo”.

Abrir una librería en 2024, en una época donde la supuesta inteligencia artificial ya ha explotado y ha tomado la tarea incluso “pensar” para la humanidad, pues uno tiene que ser un loco en términos económicos o tener una convicción política e ideológica y, sobre todo, confianza en el ser humano que no es cualquier tonto.

Pero en el municipio de Recoleta, del Santiago Metropolitano, con el alcalde comunista nada es “Misión Imposible”. Porque para él, Daniel Jadue, la literatura y pensamiento crítico va en mano con el trabajo político y social de la comuna. “Debe ser el Chavo del 8”, como dice Don Ramón. Pero en este caso real “debe ser el alcalde comunista, Daniel Jadue”.

En la primera planta de la alcaldía, a unos treinta metros de la emblemática Farmacia Popular encontramos la Librería Popular y su coordinador David Muñoz. Un joven entusiasta que con sus otros dos compañeros han jurado llevar a cabo esta librería a un éxito, igual como la Farmacia Popular. Porque hoy día, en una época cuando todas las generaciones están pegadas con la mirada en la pantalla de su “Smartphone”, el libro y la literatura es más necesario que nunca. Una humanidad que solo consume lo que la pantalla muestra, se vuelve con el tiempo una presa fácil para el sistema capitalista y su modelo neoliberal.

¿Cuál es la actividad y cuándo comenzó la Librería Popular, porque hace unos años cuando llegué acá no había nada de actividad, y ahora hay movimientos y actividades por todos los pasillos y corredores?

– La librería popular partió en enero del 2019. La semana pasada cumplimos 5 años, un proceso bien aplaudido a partir de poquito con pequeñas editoriales en su inicio. Muchas editoriales desconfiaban de participar en la en la librería porque decía que era una “librería municipal, va a ser competencia desleal a otra editorial y a otra librería”.

Pero con el tiempo hemos dado cuenta, y las mismas editoriales y librerías se han dado cuenta que nosotros no somos competencia. Porque armamos un nicho propio que tiene que ver principalmente con pensamiento crítico, el rescate de la memoria, el fomento lector principalmente y también tener en cuenta que no es una librería de venta y compra de libros, sino que este es un espacio cultural. Es una librería como espacio cultural para la gente de Recoleta y para los vecinos de otras comunas cercanas que quieran venir a comprar.

Una librería para 700 000 habitantes

– Para mantener la idea de popular, o de precio justo que es como lo que queremos trabajar acá, lo que nosotros realizamos es pasar el mismo valor que nos entrega la editorial a nosotros se lo traspasamos al cliente. El 40% de margen que tienen las librerías tradicionales es subvencionado por la municipalidad que son nuestros sueldos. Pero claro, nosotros no pagamos arriendo o luz porque todo esto es financiado por la municipalidad. Se puede hacer ese proyecto solamente si es municipal para evitar esos costos. No generamos ninguna competencia y, sobre todo, teniendo en cuenta de que en Recoleta no hay ninguna librería, esta es la única librería de Recoleta y del sector Norte.

El sector norte quiere decir de la capital chilena, Santiago. Ese sector está compuesto por las comunas de Conchalí, Huechuraba, Independencia, Recoleta y Quilicura. Cuenta con 694,168 habitantes, según el censo de 2017. Tanta gente y solo una librería, la que preside Muñoz en Recoleta cuyo gobierno es de dirección comunista. Leer es saber.

Dice que la librería fue un paso muy importante, tanto para la comuna como para las personas de los sectores populares que pueden acercarse al libro con un 40% de descuento.

– Con 3000 pesos (tres dólares) te puedes llevar un libro fácilmente. Tenemos textos que vienen desde España, editoriales como El Traficante de Sueños, estamos siempre al día con las novedades. Estamos siempre al día con todos los textos y hacemos mucho fomento lector, sobre todo con adultos mayores y con niños.

Participación en las Ferias del Libro

Dice Muñoz que él y el personal participan en varias ferias y también organizan sus mismas ferias en Recoleta.

– El año pasado organizamos tres ferias del libro de carácter internacional donde vino Rita Segato. Estuvieron virtualmente Noam Chomsky, Enrique Dussel de Argentina, Mario Amorós de España que vino en septiembre.

Rita Segato

Estamos generando una vanguardia, se podría decir desde la literatura, desde el libro, desde el pensamiento crítico para que otras municipalidades, comunas o fundaciones incluso puedan replicar esto para su espacio, sus territorios y masificar la lectura y el libro.

¿O sea, un libro cuesta 40% menos que en cualquier librería?

– Sí.

¿Quiénes son los dueños de las librerías en Chile? ¿Hay una cadena o varias?

– Sí, hay varias cadenas de librería. Está como por ejemplo la Antártica, que es como la más reconocida, que está en los Mall o en los centros comerciales, `los shoppings´. La otra cadena es QueLeo, que es como una más de nicho, lleva mucho tiempo.

Enrique Dussel

Chile con 345 municipios y 150 librerías

– Pero también son libros que no están ubicados en los sectores populares, sino en el centro de Santiago, en el barrio alto de Providencia, Las Condes o Vitacura. En regiones tampoco hay librerías. De las más de 300 comunas que hay en Chile, hay 150 librerías aproximadamente. Falta una cantidad enorme de función del libro y sobre todo de apoyo a las editoriales pequeñas.

Mario Amorós.

– Esto ha sido un gran impulso, para que editoriales que no pueden llegar a todas partes puedan estar acá a un precio más accesible.

¿Pequeñas editoriales tienen buenas relaciones con ustedes? ¿Hay un intercambio mutuo?

– Exactamente. Tenemos una buena relación. Ellos ocupan nuestro espacio para hacer presentaciones de libros, firmas de libro y nosotros fomentamos a nuestros vecinos el uso de este espacio para que vengan y también para que sigan leyendo, y no cualquier cosa. Porque nuestro catálogo es superselectivo. Nosotros no vamos a vender libros que fomenten el odio o el fascismo en particular, o que busquen la felicidad a través de cosas simples y fáciles.

“Un libro cambia el mundo”

– Por ejemplo, en vez de recitar un libro de autoayuda o de o de padre rico padre pobre de (Robert) Kiyosaki, que son. . . no sé, otras personas que tienen la mente en la plata, nosotros recitamos o recomendamos libros relacionados con filosofía, que son más simples, pero va a tener mucho más sentido a la persona que un libro que te diga “¡compra esto y sé feliz y después va a prosperar!”

– Sentimos que los sentimientos, el sentido que uno le da, la recomendación a cada persona para nosotros es un valor superimportante. Porque un libro cambia el mundo. Podemos cambiar a una persona, incluso con un libro. Al menos acá. Cuando la gente viene de vuelta, por decir que ya lo hicimos bien, cuando vuelve.

– Hemos aumentado el 68 por ciento de la gente que viene a la librería es de la comuna. Hemos ido aumentando todos los años, eso solamente trabajo territorial, varias redes sociales que nos acostumbrando postpandemia a funcionar así y trabajo con vecinos principalmente.

¿Hay una relación también con los escritores, que a veces tienen problema para sacar sus libros o sus obras en las grandes editoriales?

– Sí. Hemos estado trabajando una modalidad distinta. Tenemos la Editorial Popular que trabajamos de una modalidad distinta. Porque la idea es que escritores que no puedan publicar, publiquen con nosotros. Pero se llevan el porcentaje que se lleva cualquiera como si fuera una editorial tradicional, que es entre el 8 al 10%.

El libro digitalizado

– La idea es que uno siempre vaya incentivando tanto la lectura como la escritura y que los escritores que no puedan publicar, puedan publicar con esta editorial. Así hacer actividad en conjunto, o sea, es toda una simbiosis, se podría decir, entre el escritor, la librería, la editorial, la biblioteca y todo lo que es la red de fomento lector acá en la comuna.

¿Se puede comprar el libro digitalizado? A veces el transporte del correo cuesta muchísimo más que el libro mismo.

– Tenemos con algunas editoriales esa opción. Porque no todas las editoriales tienen los libros digitalizados. Las editoriales que tienen los libros digitalizados a nosotros nos preguntan; ¿“quieren tener estos libros”? Y nos dan una cantidad de uso por link y ahí lo subimos a la página web. Tenemos una página web donde mantenemos los mismos valores. Pero virtualmente y solamente se paga parte del despacho. La página es: www.librerirecoleta.cl y del (municipio) Arica a Punta Arenas te pueden distribuir los libros manteniendo el 40% de descuento. Es mucho más barato que Buscalibre, que es como la más conocida [del mundo digitalizado] y es mucho más barato. Así nos sirve también a nosotros para salir de la comuna y de la región. Lectores que están en Viña del Mar a nosotros nos piden, nos encargan y nosotros lo subimos a la red social y después los compran y se despacha hacia su comuna, hasta su casa.

Extender las Librerías Populares como las farmacias

¿Hay algo parecido como la Librería Popular en otro municipio de Chile?

– Hay una librería más en Cerro Navia que debe tener tres años aproximadamente. Está funcionando bien. Trabajamos con casi las mismas editoriales y se vienen otras librerías más. Esperamos que, durante este año, como hay campaña electoral de alcalde, muchos alcaldes quieran abrir su propia librería, particularmente en Renca, en Macul es donde se ha estado organizando. Hemos tenido reuniones para poder trabajar con este mismo sistema.

¿Cuáles son los planes para el futuro?

– Por lo pronto tenemos la Feria del Libro de abril, que es el mes del libro acá en Chile, también con carácter internacional. Bien interesante. Eso es lo más pronto que tenemos junto con la feria. Después organizamos la feria de infancia en agosto que tiene que ver principalmente con los derechos del niño, de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, cuidado de los pueblos originarios y también seguir creciendo. Ojalá que la librería, más que en tamaño, en diversidad de bibliografía.

– Mientras más bibliografía tenemos, para nosotros es mucho más enriquecedor. Porque vamos aprendiendo todos los días y vamos conociendo nuevos escritores que muchas veces nadie los conoce.

La rebelión 2019

Pues tiene un reto muy grande. Porque hoy, después de tantos años de apatía política en el país, la juventud realmente se despertó en 2019. Al mismo tiempo sabemos que el celular y toda esa ofensiva cultural del imperialismo, en otra forma es muy poderoso.

– Lo del 2019 yo creo que a todos nosotros nos sorprendió de cierta manera y la librería fue un lugar de bastante resistencia durante esa época. Hicimos actividades todas las semanas relacionadas con la violación de los Derechos Humanos, relacionada con la democracia, porque la democracia es lo que fin y al cabo está en cuestión. ¿En qué forma de hacer democracia? O sea, ¿el neoliberalismo es de democracia? Muchos interrogantes aquí, al menos como espacio de discusión. Porque nunca vamos a llegar a algo claro. No tenemos claridad qué es lo que pasa ni para dónde vamos. Pero sí más o menos tener una discusión clara, una crítica permanente qué es lo que nos ha funcionado a nosotros.

– Yo como oficio de librero te enriquece la discusión. Hoy este libro habla de esto. Sí podemos traerlo o una persona que escribió, reflexionó en torno a algo que traiga su libro, comentarlo. Yo creo que eso es lo bonito, tanto de la librería y tanto de que el libro te permite hablar de todo, desde un perrito, hasta de cómo podemos cambiar el mundo. Eso es lo interesante.