En Alemania, Francia, Roma, Suecia y Moca recordé a José Francisco Peña Gómez

Recordé al Doctor José Francisco Peña Gómez, estando en Berlín Alemania, mientras me dirigía al Arco del Triunfo y al Parlamento Alemán Bundestag, al estar en la Fundación Willy Brandt, (Ubicada casi al frente de la Embajada Americana en Berlín). Willy Brandt, fue un político socialdemócrata alemán que ocupó el cargo de Canciller de Alemania Occidental entre 1969 y 1974. Peña Gómez, siempre lo mencionaba, porque eran grandes amigo. Willy Brandt fue un dirigente de la Social Democracia Alemana.

En Paris Francia, recordé al doctor José Francisco Peña Gómez, cuando al Salir de observar las maravillosas obras del Museo El Louvre. El Museo El Louvre, uno de los mas grande y mas visitado del mundo. Allí me dirigí con dirección al Rio Rin en Paris, El Río Rin​ (en alemán: Rhein; en francés: Rhin; en neerlandés: Rijn) es un importante río de Europa, la vía fluvial más utilizada de la Unión Europea. La calle que divide el Museo del Louvre del Rio Rin lleva por nombre François Mitterrand. François Mitterrand fue un abogado y político francés, presidente de la República Francesa desde 1981 hasta 1995, el tiempo más largo en el cargo en la historia de Francia.

François Mitterrand, fue un líder de la Socialdemocracia, muy amigo de Peña Gómez, el Cual el mencionaba mucho.

En Roma Italia, recordé al Doctor José Francisco Peña Gómez, cuando me dirigía en Autobús Turístico, por una calle inclinada que termina frente al Prestigioso e impresionante Hotel el Excelsior, que posee una cúpula muy parecida al Capitolio de los Estados Unidos (Donde Peña se realizó una foto en USA), que dicho sea de paso el Excelsior, queda al lado de la Embajada de los Estados Unidos en Roma. El Excelsior es una obra Arquitectónica, impresionante, que me hacia recordar la Época del Imperio Romano, esplendor de la Era de Reyes y Emperadores: Julio Cesar, Cesar Augusto, Nerón, Justiniano, Rómulo Augusto, Constantino El Grande quien construyo la Nueva Roma en Constantinopla la antigua Bizancio, Tiberio, Calígula, Claudio, Vespasiano, Marco Aurelio, Trajano, y Lucio Vero, entre otros. Los siete Reyes de Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. El gran Circo Romano, otra gran obra histórica. El Circo debe seguir.

En Estocolmo Suecia, recordé de nuevo a Peña, Suecia es un País, maravilloso, hermoso sus edificaciones, medio ambiente, lagos y su gente, la integración de la gente de Color. En casi todos los Negocios incluyendo los autobuses del Transporte Publico manejado en su gran mayoría por gente de color y un trato exquisito y distinguido con las personas. Yo Personalmente me sentí muy bien en Suecia, donde una cantidad indeterminada de mujeres manifestaban su interés y amor por mi. Peña Gómez fue un Gran amigo de Olof Palme, quien fue primer ministro en dos ocasiones de Suecia.

Suecia es la cede de los Premios Nobel de Literatura, Física, Química, Fisiología o Medicina, Economía y la Paz se entrega en Noruega. Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel.

Moca Provincia Espaillat Republica Dominicana, mientras realizaba una exposición en una Entrevista de Televisión, como precandidato, que luego fui discriminado por la Organización Política X, en Televiaducto, Con el Periodista Rafael Lantigua. En su Programa “Moca por Fuera y por Dentro”, en el Canal 3 de Moca. Realice un gesto mientras hablaba, me pare del asiento para dar una explicación, y me dijo Rafael Lantigua, eso que Tu hiciste, eso en este programa solo lo han hecho Peña Gómez y Tu, me recordaste a Peña Gómez, en mas de 25 años de Programas diario solo Tu y José Francisco Peña Gómez, han hecho eso me dijo, el Periodista Lantigua.

Al Doctor José Francisco Peña Gómez, lo conocí y lo trate en su residencia del Evaristo Morales, de la calle Paseo de Los Locutores, en la Internacional Socialista, en la Avenida López de Vega, y en la Casa nacional del PRD. Le acompañé como Fotógrafo y recorrí gran parte del País con El.

Le organice una Exposición Fotográfica, sobre la Historia de su vida, y la que más le gusto fue una Caricatura del Periódico El Nacional del año 1973 (Esto fue antes de la división del PRD, de 1973). En la Caricatura El Profesor Juan Bosch iba manejando una Bicicleta y llevaba a Peña Gómez, subido en la Barra de la Bicicleta, y el dialogo fue el siguiente en la Caricatura, Peña Gómez, le dice a Juan Bosch, “Profesor el Doctor Balaguer, parece que se va a Reelegir, tiro la Reforma Agraria” y el Profesor Juan Bosch le Contesto “Esperemos a que El se Canse”.

En la Internacional Socialista nos encontrábamos reunidos Peña Gómez y Yo solos, y el agarraba esa foto y se reía, la exposición fue de 100 fotografías, y esa le encanto, le agrado, la soltaba y volvía agarrar y se reía y me decía Muy Buen Trabajo, Excelente.

La exposición fue expuesta al Publico, luego de que Peña Gómez, la vio días más tarde.

Hay que decir que Peña Gómez, siempre soñó con reunirse de nuevo con El Profesor Juan Bosch, después de la División del PRD, en el año 1973.

Peña fue Vicepresidente para Todo el Mundo de la Internacional Socialista y el Primer Presidente para América Latina.

Luis Ayala define a Peña Gómez como Símbolo del Socialismo Democrático, en el año 2018, en un acto póstumo de la Internacional Socialista. Luis Ayala es Secretario General de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe.

Luis Ayala, es de nacionalidad Chilena, y Junto a Peña Dirigió la Internacional Socialista para América Latina.

Nació el 6 de Marzo de 1937, en la Loma del Flaco en Mao, Republica Dominicana, José Francisco Peña Gómez.

Me dijo el Doctor José Francisco Peña Gómez, “Lo mas Grande Que puede Tener un Hombre es su Fuerza de Voluntad”.