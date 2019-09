El doble discurso y juego de Acnur con Nicaragua [1-3]

El organismo de la ONU está bajo la lupa. Es sospechado de jugar doble en relación a Nicaragua. En ambas fronteras de Nicaragua, tanto con Costa Rica como con Honduras, se está construyendo lo que se podría llamar “Casas de Seguridad”, albergando `tranqueros` (opositores de las barricadas 2018) y ex Contras de los 80`. Otros llegan a considerar este hecho como un cerco de Neo Contras a Nicaragua. La intención es reagrupar y rearmar una nueva versión de los Contras de los 80`, un plan promovido desde el 2016 por la ex congresista cubana-estadounidense Eliana Ros Lehtinen.

El contexto es el siguiente:

A solo unos metros de la frontera se encuentran ex líderes de la Contra nicaragüense de los 80`, acusados de dedicarse al narcotráfico y robo de ganado pero también de crear grupos terroristas armados que incursionan al territorio nicaragüense. El presidente Daniel Ortega los acusó el 23 de julio (2019) de haber causado, desde el 2007, la muerte de 450 sandinistas, alcaldes y campesinos.

El 26 de junio y el 13 de julio fueron muertos dos ex comandantes de la Contra en una aldea del municipio de Trojes, Honduras.

En el lado hondureño de la frontera con Nicaragua se está construyendo una Red de Casas para nicaragüenses que después del fracaso opositor de tumbar al gobierno sandinista el año pasado, huyeron al país vecino.

El jefe de Acnur en Honduras lo desmiente pero la ONG a la que Acnur delegó la tarea confirma que sí, se está creando esa Red de Casas en toda la frontera hondureña-nicaragüense con la asistencia de la iglesia local.

La oposición hondureña y organismos de DDHH están preocupados porque esto sea una repetición de las bases militares Contras de los 80`.

En Tegucigalpa unos 25-30 nicaragüenses bajo el auspicio de Acnur son señalados como las arañas en la construcción de esta red de neo Contras. Por ser “escandalosos” fueron desalojados por los anfitriones y removidos del lugar. Son un dolor de cabeza para Acnur, nos dice una fuente que ha trabajado con el grupo.

En el lado costarricense, de la frontera sur de Nicaragua, varios `tranqueros´ que huyeron entre julio-agosto 2018 se encuentran, según The New York Times, en “Una red de albergues clandestinos en Costa Rica”, según un reportaje [1] de enero 2019.

“Si todo lo que está haciendo Estados Unidos, toda esta presión, no funciona para que este señor Ortega reaccione y se vaya, SE VIENE UNA DE LAS GUERRAS MÁS SANGRIENTAS QUE NICARAGUA HA VISTO”, promete el empresario nicaragüense que financia esa Red de Casas de Seguridad, Jorge Estrada.

Acnur, ante la resignación y división entre los opositores en Costa Rica, con ganas de aceptar la Ley de Amnistía y el Derecho de Regresar, recomienda a los nicaragüenses en Costa Rica NO regresar, todavía, a pesar que la Ley de Amnistía da el derecho de regresar sin represalias [2].

¿Cuál es realmente el papel de Acnur y a quién sirve en el caso de Nicaragua? es la pregunta que no solamente se hacen los nicaragüenses sino también todos los centroamericanos.

La aldea Yamales, la base más grande de la Contra en los 80´ en el municipio de Trojes en territorio hondureño. Nuevamente escenario por las operaciones de los Contras versión 2019.

“Movimientos muy extraños en la frontera”

“Desde hace varios meses hay movimientos muy extraños en ambos lados de la frontera”, fueron las palabras de un hondureño a su hijo. El señor vive en la región de Trojes y trabajó en tareas de contrainteligencia en los 80`. Su patrón era la “Resistencia Nicaragüense”, más conocida como la Contra.

Según el señor, en la zona fronteriza hay varios “puntos ciegos”, es decir lugares en donde los habitantes de ambos lados de la frontera pueden pasar sin mayores problemas de ser detectados por las autoridades de los dos países.

Fue en Trojes, el 26 de junio, donde fueron asesinados Edgar Aristo Montenegro Centeno, de 55 años, conocido en la Contra de los 80´ como “El Comandante Cabezón” y su hijo Yalmar Antonio Zeledón Olivas, de 31 años.

El 13 de julio, en el mismo municipio, fue muerto Francisco Sobalvarro, en los 80` conocido con el alias “Comandante Berman”. No sabemos si es pariente o familiar del más famoso Sobalvarro, Oscar, alias “El Comandante Rubén”, uno de los firmantes del acuerdo de paz de 1991 entre la Contra y la presidenta Violeta Chamorro y ahora vicepresidente del partido político de los ex Contras, Ciudadanos por la Libertad, CxL.

Contras en Yamales en los 80´

Llamado del Cabezón desde Honduras

En los 80`, en la aldea Yamales del municipio de Trojes, se encontraba la base militar más grande y que también fue la última base de la Contra en territorio hondureño antes de entregar los fusiles.

Montenegro había salido en las redes sociales el 23 de mayo 2019, publicando un video vestido con camuflaje militar “US-Army”, rodeado por unas 7-8 personas, encapuchadas y armadas con AKA-47. El otro sin capucha fue “El Comandante Nicaragua”, Marvin Figueroa, otro ex jefe Contra de los 80`, elemento que fue detenido el 17 octubre de 2013 en esta región de Honduras. Era acusado estar encargado de una bodega con el contenido de droga. En el video Montenegro dio un breve discurso donde dio el respaldo político de su NUEVO movimiento a la oposición nicaragüense de la Alianza Cívica y la Unión Azul y Blanco, esta última fachada de los neo somocistas del MRS.

¿Por qué no solicitó protección de Acnur? Según el diario opositor nicaragüense La Prensa, los tres eran del municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega, norte de Nicaragua. Se habían refugiado en Trojes a mediado del 2018, pero sin solicitar protección del estado y migración hondureña, tampoco de Acnur [3]. En Nicaragua los dos primeros fueron acusados de haber liderado tranques (barricadas) y que habían asesinado a Héctor Moreno, militante sandinista de Wiwilí. Cuando los tranques fueron derribados el 6 de julio 2018, los ex Contras se refugiaron en Trojes, Honduras. hspace="5" src="/export/sites/telesur/img/2019/09/03/img_1712_6.jpg_827739909.jpg" title="" vspace="5"> Sergio Rivera, dirigente magisterial en Honduras y hermano de uno de los desaparecidos en los 80`, recuerda que “El Cabezón” dirigía una comunidad en esa región llamada “Nueva Nicaragua”. Era una década nefasta para Honduras bajo el mando del embajador estadounidense John Dimitri Negroponte y el general Gustavo Álvarez Martínez. La Contra también fue acusada de haber desaparecido y asesinado varios dirigentes populares hondureños como el caso de Félix Martínez, presidente del sindicato de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras, SitraUNAH, bestialmente torturado por el contra “Miguel Ángel Pavón”, que confesó la ejecución de Martínez ante la periodista estadunidense Linda Drugker, de la Revista The Progressive [4]:





“Era el turno de Félix Martínez. Le disparamos tres veces en el pecho; después le dimos 69 puñaladas por todas partes del cuerpo, menos en la cara. La orden era que fuera posible identificarlo”. Acnur acompaña los cadáveres a Nicaragua via ong Los asesinatos recientes en territorio hondureño alarmaron a la opinión pública hondureña que comenzó a cuestionar a los “refugiados nicaragüenses” en territorio hondureño. Si estaban perseguidos en Nicaragua, ¿por qué no se movieron a la capital estableciéndose en la frontera con Nicaragua? ¿Cuál era el motivo? Solicitamos una entrevista con la encargada de Acnur en Honduras, Pamela Villars. No nos hizo caso durante una semana. Durante ese tiempo comenzó a entrar más elementos y antecedentes sobre un grupo de unos 24-30 nicaragüenses bajo auspicio de Acnur, ubicados en Tegucigalpa. Fueron acusados de ser elementos violentos y que hacían escándalos en el lugar donde estaban albergados en Tegucigalpa. Entrevistamos a Miroslava Cespars, integrante de la ong hondureña Ciprodeh. Ella había acompañado los restos de los dos Contras muertos por pedido de Acnur, no solo hasta la frontera sino al lugar de origen, es decir a Wiwilí. Fue entrevistada en el diario opositor nicaragüense El Nuevo Diario a final del mes de junio.



Habla “El Comandante Cabezón”, Edgar Montenegro Centeno, 23 de mayo 2019:

ONG financiada por EEUU/CIA

No fue solamente Cespar sino también representantes del CPDH. Es un organismo nicaragüense dizque “DDHH” financiado [5] por EEUU con 180.000 U$D en el año 2018. En la divisa local es equivalente a 6.012.616 córdobas o 1070 salarios mínimos. Significa que demora 89 años un trabajador nicaragüense de la industria con salario mínimo, para alcanzar a esa suma. El generoso “donador” es NED, The National Endowment for Democracy, una de las fachadas civiles de la CIA.

El acompañamiento de Acnur con esos dos Contras es interesante porque los muertos no habían solicitado protección de las autoridades de migración hondureña. Acnur no tenía por qué encargarse del asunto. Es un antecedente que contrasta con el procedimiento con los hondureños o centenares de centroamericanos que mueren anualmente en su viaje hacia la frontera con Guatemala, México y EEUU, dicen los críticos.

Si la encargada de Acnur no nos quería dar una respuesta, pues debería haber otra persona en la oficina en Tegucigalpa que pudiera responder las inquietudes nuestras. Nos dirigimos a la oficina y fuimos recibidos por el mismo jefe, Andrés Celis, un colombiano que lleva tres años como jefe de Acnur en el país centroamericano.

El organismo de “derechos humanos” de la oposición nicaragüense, que en el 2017 obtuvo 111,440 dólares de la NED, Nacional Endownment for Democracy, o mejor dicho la fachada civil de la “asistencia” de la CIA cuando se trata de financiar a la oposición para un cambio de régimen. El faksmil es uno de los documentos filtrados por Wikileaks. No solo la CIA y el Departamento de Estado ven a Julian Assange como un "peligro" sino muchos derechistas y "ONG´s en el mundo. HAZ CLICK para formato mayor.

Le preguntamos:

¿Por qué Acnur se encargó de trasladar los restos de los muertos al territorio nicaragüense?

¿Cuál es el rol de Acnur en relación a los nicaragüenses refugiados que huyeron a Honduras después del fracaso de intento opositor de Golpe de Estado en Nicaragua 2018?

¿Cuál es la certeza de la acusación respecto a que Acnur está creando una `Red de Casas´ en el lado hondureño de la frontera en donde se instalan los nicaragüenses “perseguidos en Nicaragua”?

Video: Entrevista con el jefe de Acnur en Honduras, Andrés Celis:

– * ¿Por qué Acnur pidió a la ong hondureña Ciprodeh acompañar los restos de los dos muertos a su lugar de origen en territorio nicaragüense?

“Lo que nosotros manejamos del caso después de ocurridos los hechos es que las personas habían manifestado su interés de presentar una solicitud de asilo.

– * Pero no lo había hecho.

“No, que yo sepa. La protección y la respuesta humanitaria en un caso como estos, en una coordinación con la autoridad nicaragüense, siendo la autoridad nicaragüense y consulado el que prestó los servicios de apoyo para traslado del resto de las personas, es un acto humanitario. Honduras no es un país de asilo. La llegada reciente de nicaragüenses es un cambio en relación con la tradición reciente del país.

– * Este grupo de 30 nicaragüenses que se encuentran en Tegucigalpa y que fueron desalojados por ser escandalosos y por haber hecho peleas, es interesante saber si ustedes (Acnur) ¿analizan caso por caso?

“Es difícil la pregunta que Usted me hace. Yo no tengo ningún elemento para juzgar los niveles de conflictividad entre personas. No tengo ningún elemento para juzgar los niveles de frustración de personas. Pueden haber hecho escándalos, pueden quejarse. A mí no me importa a quien se queje de mí, si toca escuchar todas las quejas y responder frente a las quejas. Porque rindo cuentas. Tengo una función que hacer. Lo único límite que tengo en términos de cómo explico comentó algo es la confidencialidad, la confidencialidad de casos. Sobre eso no me voy a pasar una línea. No puedo, pongo en peligro las personas”.

– * Mataron el sábado pasado (13 de julio) en Trojes, a otro ex Contra de los 80 y nos dice nuestra fuente que Acnur, en vez de facilitar el regreso de los nicaragüenses que están acá, en Honduras, Acnur está creando una red de casas para nicaragüenses refugiados en casas hondureñas alrededor de la frontera que es bien larga. Según la ley de Amnistía, los que se fueron el año pasado por la crisis política, también tienen derecho a regresar aunque parezcan desconocerlo. ¿Usted confirma o desmiente esta fuente?

“Yo no conozco su fuente, no tengo nada que decir”.

– * La fuente nunca se revela.

“Yo tampoco entrego información que es confidencial de mi parte. No, no tengo esa propuesta de creación” [de una red de casas].

“Nuestro reto es buscar que las personas puedan acceder al territorio para presentar asilo. Que puedan acceder al procedimiento de asilo y luego que se evalúe soberanamente en el marco de la Convención del 51 en la aplicación de la Declaración de Cartagena, si las personas merecen o no ese procedimiento de protección”.

“No muchas de las personas que están bajo nuestra asistencia están en esa zona [de la frontera]”.

– * ¿Cuántas son en Trojes o en otras partes?

“No tenemos bajo nuestra asistencia personas allá. En este momento no. La pregunta muy específica es ¿si hay un sistema de casas de en residencias hondureñas? No, nosotros promoviendo eso.

– * ¿Ustedes (Acnur) han estudiado la Ley de Amnistía y el derecho de regresar a Nicaragua?

“No me corresponde.

– * ¿A quién le corresponde entonces?

“A los nicaragüenses. A mí no me corresponde analizar eso”.

– * ¿Será la migración hondureña?

“Si existen causas subjetivas que hacen que las orígenes de la salida hayan cesado, pues si se aplican. Pero será el caso individual, no hay aquí una discusión masiva sobre ello. Como dice Usted, si hay elementos tendrán que considerar las autoridades [hondureñas]. El hecho que en zonas de fronteras estén muriendo personas de esa nacionalidad, es una voz de alerta en relación sobre riesgos para personas de nacionalidad nicaragüense".

La Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano, CDH, Adelina Vázquez no quiere ser identificada en el vídeo por ser un tema delicado.

Monitoreando la frontera

Pero la Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano, CDH, Adelina Vázquez nos da una versión contraria.

Ella preside la ONG hondureña que Acnur ha encargado para asistir a los nicaragüenses refugiados en Honduras. La señora no quiere ser identificada en el vídeo por ser un tema delicado.

“Tenemos un mecanismo de monitoreo de frontera. Allí combinamos nuestra relación de trabajo con otras organizaciones que podemos hacer sinergia a nivel de la región sur.

– * ¿Que significa monitoreando la frontera?

“Significa organizar población en frontera de la misma población. . .”

– * ¿Quizás conseguir una casa donde se puede albergar nicaragüenses?

“Generalmente se hace a nivel. . . por ejemplo de la iglesia. Algunos párrocos que ofrecen esa posibilidad de organizar la comunidad para moverse al nivel de la frontera, identificando las personas que se están moviendo del lado de Nicaragua”.

– * ¿Trojes es solo un lugar en toda esa larga frontera?

“Es frontera en general. Allí lo que se da es orientación para los diferentes servicios que demanda esta población que está entrando. Pero fundamentalmente nosotros nos basamos en ofrecer todo el trámite relacionado con asilo en principio.

– * ¿Es mejor hacerlo en la frontera que trasladar la gente hasta Tegucigalpa?

“Generalmente se ubica, depende, hay gente que se ubica más en la región en el departamento de Choluteca [ciudad en frontera sur, cerca Nicaragua] fundamentalmente. Hay algunos que se trasladan a Tegucigalpa en una relación de trabajo con otras organizaciones que estamos, hacemos trabajo en red y que igualmente pueden ofrecer ciertas facilidades y fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo”.

– * Usted dijo que la iglesia también facilita su trabajo. . .

“Facilita desde el punto de vista de que son parroquias ubicadas a nivel de frontera. Ellos notan ese tipo de facilidad de comunicación y de vinculación con las personas que se están moviendo de Nicaragua”.

– * Es bastante larga [la frontera], desde Choluteca en el pacífico hasta Trojes y más allá [en nororiente], ¿no?

“Si, en realidad los comités de monitoreo para auxilio a personas que se están moviendo de Nicaragua, en realidad se hace mediante estos comités de monitoreo”, concluye la Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano, CDH, Adelina Vázquez.

La Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo Humano, CDH, Adelina Vázquez en entrevista:

