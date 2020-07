El diablo está en los detalles

El domingo 12 de julio de 2020, la ocupación de camas de UCI para COVID-19 en la ciudad de Cali llegó al 100%. No había camas de UCI para COVID en ninguna clínica para remitir pacientes. Las cifras de la alta afectación de la pandemia en la capital y el departamento del Valle del Cauca, dan cuenta de que el sistema de salud está colapsado, en una región pujante que merece una mejor suerte.

Las cifras entregadas al público por las autoridades en salud presentan incoherencias. Según publicó el 9 de julio LA FM “En la ciudad de Cali fueron destinadas 397 camas para pacientes COVID-19, de las cuales 380 están ocupadas”. Lo cual significa que la ocupación exacta de camas UCI para Coronavirus llegó al 95,7%. No obstante, en el mismo artículo Miyerlandy Torres, Secretaria de Salud de Cali, afirmó que “Ya estamos en el 90% de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos".

El boletín epidemiológico de la Alcaldía de Cali, subido a internet el día 11 de julio, dice ser del 10 de julio, pero contiene cifras de “últimos casos reportados del día 9 de julio”. Según este boletín, las camas de UCI ocupadas por pacientes COVID-19 positivos o sospechosos de serlo llegaban ese día a un 54,4%. Al analizar el documento en profundidad se pueden ver inconsistencias y un margen de error enorme. El boletín citado sostiene que de 10.402 casos positivos para COVID-19 registrados en la ciudad, el 52,4% son casos activos (es decir 5.450 casos) y que de estos el 1% está en cuidados intensivos, es decir 54 casos. Sin embargo, 54 casos equivale al 8,1% de la capacidad total instalada para la prestación de servicios de salud en Cali, pues según el Ministerio de Salud en la ciudad hay 660 camas de cuidados intensivos. Al mismo tiempo esos 54 casos equivalen al 13,6% del total de las camas UCI para COVID-19 instaladas, que según La FM, hasta la fecha de publicación del boletín eran 397 en la ciudad.

Las cifras del boletín epidemiológico de la Alcaldía no cuadran, y dichas inconsistencias no tienen presentación, tanto más cuanto que son avaladas por personas que afirman tener títulos como Master en ciencias y Doctorado, pues dice ser “editado por: Maryory Galvis Pedraza,MSc.; German Ávila Rodriguez; Silvio Duque Rodriguez, MSc.; Carlos Javier Bolaños, Claudia Patricia Abreu, MSc.;, Ingrid Minotta Díaz, MSc.; Lilia Antonia Mattos, MSc.; Nayibe Valencia, MSc, Andrés Castillo, PhD”. No sé a ciencia cierta quienes sean esas personas, pero el estilo y la concepción de dicho boletín los delata como retrasados mentales que carecen por completo del sentido de la estadística, que deshonran un oficio noble con su lógica de oligofrénico, y que razonan como alguien que no tiene ni la menor idea de cuán arduo y comprometedor es el trabajo que están realizando, para la toma de decisiones de todos los sectores afectados.

“CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” en Cali. Fuente: MINSALUD. Consultada el 13 de julio de 2020

Boletín epidemiológico de la Alcaldía de Cali del Julio 10 de 2020. Fuente https://www.cali.gov.co/salud/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=46555

El 25 de junio de 2020 la Alcaldía de Cali publicó en su página oficial una declaración de la Secretaria de Salud Miyerlandi Torres, quien afirmaba que “Se están esperando 300 ventiladores del Departamento y aproximadamente 300 ventiladores del Ministerio de Salud; nos han informado que el próximo lunes o martes llegarían 50 ventiladores del Ministerio, llegando a una capacidad instalada esperada de alrededor de 1175 camas de UCI para la ciudad”. Cuando la Red de Medios Alternativos y Populares publicó hace dos meses el artículo “Defender el Statu Quo”, consultó la base de datos de Minsalud, en la cual se informaba que la capacidad instalada de camas UCI para la ciudad de Cali era en ese entonces de 635. Sin embargo hoy (13 de julio), pasadas más de dos semanas de la declaración de la Secretaría de Salud, el Ministerio afirma que actualmente la capacidad instalada de UCI’s en la ciudad es de 660, es decir casi la mitad de las que afirmaba la Secretaria. Es grave que en la ciudad tan sólo hayan aumentado en 25 la cantidad de camas UCI, luego de dos meses de emergencia sanitaria, y tras cuantiosos recursos destinados a la atención de la pandemia. Tan sólo en la adecuación de la Clínica Unida Por la Vida de Cali, inaugurada esta semana, se destinaron -según cifras oficiales- 10.000 millones de pesos, con el propósito de ampliar el número de camas UCI para pacientes con el nuevo coronavirus.

En cuanto a las cifras departamentales, el boletín epidemiológico de la Gobernación dice que hay 903 camas de UCI habilitadas en el Departamento. Sin embargo, al contrastar esa cifra con la información consolidada de “CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD” publicada en el sitio web del Minsalud, vemos que en el departamento hay 880 camas de cuidados intensivos, y 351 camas de cuidados intermedios. Nuevamente las cifras de las autoridades no coinciden. Además, en la emisión del mediodía del noticiero de Telepacífico del 11 de julio, informaban que “en el departamento del Valle del Cauca hay habilitadas 903 camas de cuidados intensivos para todo tipo de enfermedades, todo tipo de patologías, sin embargo hay 475 camas que en estos momentos están disponibles para unidades de cuidados intensivos, y hay alerta y hay preocupación en el departamento, porque en este momento solamente hay disponibles para unidad de cuidados intensivos un 3% de habilitación de estas camas”.

Todo este panorama de cifras alegres no sólo causa dudas respecto a la veracidad de la información que se está suministrando al público, sino que es una de las causas de que la capacidad de respuesta médica de la ciudad sea deficiente para preservar las vidas de los pacientes. Según conoció este medio, por falta de camas de UCI se están remitiendo pacientes de Cali a otras ciudades, y al menos uno de esos casos ha llegado su cadáver al centro de remisión, pues murió en la ambulancia durante el traslado.

Boletín Epidemiológico Gobernación del Valle, 9 de julio de 2020. Fuente: https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=43817

“CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD” en el Valle del Cauca. Fuente: MINSALUD. Consultada el 10 de julio de 2020

Por David Escobar, periodista de la ciudad de Cali (Colombia)