Dirigente ¡“Están provocando una nueva guerra en Guatemala”! (Segunda parte)

Guatemala: Una poderosa organización campesina indígena nace y crea su brazo político, MLP

Thelma Cabrera durante la primera campaña electoral de MLP de 2019. Casi medio millón de guatemaltecos votaron por ella. En las encuestas para las elecciones en junio de 2023 está empatando con el candidato oficialista y el poder fáctico le tiene miedo y el TSE le impide su participación sabiendo que puede ganar.

“Ahí nombramos a Thelma Cabrera y surgió una discusión, porque debería ser un académico con una trayectoria. . . Nosotros dijimos que hemos vivido 500 años con abogados, ingenieros, doctores, economistas, generales o coroneles. ¿Qué hicieron? Se vendieron. Entonces el título ¿vale o no vale? Aquí lo que vale es la dignidad.

En este segunda parte de la entrevista con el fundador de la organización campesina guatemalteca Codeca, Mauro Vay Gonón, el líder popular habla sobre el desarrollo de la lucha campesina, convirtiéndola también en una lucha política y electoral, reivindicando los derechos del pueblo de Guatemala y la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, proyecto fundamental para el frente político-electoral de Codeca, el Movimiento de la Liberación de los Pueblo (MLP) en Guatemala, MLP.

Codeca fue fundado durante la Guerra en 1992, aunque los combates entre la guerrilla del URNG y el Ejército habían disminuido hasta que las armas fueron silenciadas en el Acuerdo de Paz de 1996 en la capital noruega de Oslo.

¿Cómo ha sido ese desarrollo político y social desde que la organización, principalmente campesina-indígena, nació?

“De hecho para mí como dirigente como fundador ha sido un éxito. ¿Por qué? Primero porque ya nos fundamos, ya estaba para culminar esa triste historia negra de nuestro país de las masacres. Eso no quiere decir que se terminó la persecución o se terminó la violación de Derechos Humanos. La violación de los Derechos Humanos empezó de manera selectiva, empezaron a asesinar cualquier gente en la calle, siempre con la finalidad de meter el terror. De ahí empezaron a asesinar mujeres, lo manejaron como femicidio para poder culpar a otra gente, pero son los mismos asesinos del Ejército que estaban haciendo eso, son los mismos escuadrones de la muerte. Pero para nosotros, esto nos dio un poco de Chance la firma del acuerdo de paz para poder empezar a fortalecer la organización. Y de hecho nosotros empezamos en la Comunidad de Monseñor Romero con 15 socios y luego nos expandimos en tres departamentos y así sucesivamente fuimos ampliando nuestra cobertura. Actualmente estamos en todo el territorio nacional”.

· ¿Había alguna relación orgánica con la URNG en esa época, y cómo fue la relación con ellos?

“Nosotros cuando yo fundé a Codeca no teníamos ninguna relación con ninguna estructura orgánica. Ya en el proceso de lucha nos encontramos con ellos, porque sabemos que somos compañeros, pues luchamos por la misma causa, ellos en lo militar y nosotros en lo político”.

“Cuando se constituyó el partido de URNG, con la firma de los Acuerdos de Paz, pensamos que era la alternativa que teníamos como movimiento campesino, social y popular de apoyar esa lucha política que ya en la cual se involucró la ex guerrilla, en este caso URNG. Estuvimos ahí apoyándolo en sus quehaceres. Desgraciadamente ahí se empezaba a demostrar una serie de divisiones que se manejó al interno de la izquierda, cada uno formó un partido político. Se dividieron en cuatro partidos políticos. Nosotros nos mantuvimos en la Unidad Revolucionaria porque queríamos que eso se mantuviera la unidad como se formó en el 80´.”

Una columna guerrillera del EGP.

La estructura guerrillera

Antes de 80´ existían las cuatro estructuras guerrilleras, varias fundadas desde el 1961;

· EGP- Ejército Guerrillero de los Pobres

· FAR- Fuerzas Armadas Rebeldes

· ORPA (Organización del Pueblo en Armas)

· PGT- Partido Guatemalteco del Trabajo (el Partido Comunista)

Comentó las conversaciones entre Codeca y la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y ese movimiento se convirtió en un partido político en 1997 que se formalizó en 1998.

“Lo vimos como una opción y la apoyamos, independientemente que se dividió. Se fueron otros líderes. Pero nosotros nos quedamos en URNG hasta que nos expulsaron. Nos expulsaron porque miraron que ya estábamos creciendo como organización y de repente ellos pensaban que nosotros íbamos a controlar al partido. No fue nuestra intención. Porque a nosotros no nos gusta el protagonismo. A nosotros nos gusta ver cambios. Quién lo haga, no nos importa. Lo que nosotros queremos es que cambie el problema, es que miramos que no se hacía eso”, dice don Mauro y da un ejemplo:

“Que aquí se necesita un sistema de energía eléctrica y ellos decían que `NO, eso ya es una utopía´. Cómo la energía es una necesidad de la población no se la puede privatizar. Fue una desgracia del país. Nosotros miramos esto como políticas injustas en un país donde la gente no tiene trabajo, donde no hay medicina en los hospitales, donde la educación no es gratuita. ¿Como la gente va a pagar la factura de luz si no tiene las condiciones laborales para poder tener el dinero? Esa es la red de energía aquí que se necesita nacionalizar. Nos dicen que no. Nosotros miramos y hacíamos las críticas. Por eso nos expulsaron. Dijeron `esto no agarran onda´, y nos expulsaron”.

Una mujer indígena vota en las elecciones en el municipio de Sololá, un bastión del URNG desde el conflicto armado y una alcaldía de las cinco que tiene el partido URNG-MAIZ. Foto: Dick Emanuelsson.

Pero Codeca por su lado ya venía trabajando en una propuesta para una nueva Constitución Política de Guatemala.

“Si bien es cierto, hay varios derechos constitucionales. Pero también tiene varias lagunas. En la forma en que está estructurado el estado de Guatemala está mal todo, todo está controlado. Era necesario buscar salidas políticas para que no se pueda cooptar al estado por grupos criminales, como los que están ahorita. Pensamos en una Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. Porque miramos que desde la diversidad de pueblos que nosotros hemos venido trabajando la plurinacionalidad, nos dimos cuenta que en la Constitución Política no estamos nosotros. La constitución dice que la constitución política se declara como un estado mestizo y eso no es cierto. Aquí es un estado plurinacional, donde hay varias nacionalidades. Habría que cambiar la Constitución y empezamos a trabajar en eso. Empezamos a ver, cuáles son los ejes temáticos prioritarios que tenemos que tratar. Empezamos a trabajar con catorce temáticas; desde el modelo de estado, del sistema de salud, de Justicia, de Derechos Humanos, de Educación y los bienes comunes como tierra, agua y territorio.

· ¿Cómo ha sido la reacción del pueblo?

“Todo mundo lo aplaude, porque es una necesidad. La gente pensante se da cuenta de que eso es lo que hace falta en Guatemala. Hemos logrado eso y fue lo que ayudó que ahorita la organización se expandiera. Porque no solo estamos hablando, no solo nos quejamos. Porque muchas organizaciones se quejan. Pero ¿qué piensan, ¿qué proponen? Nosotros no nos quejamos, nosotros proponemos. Nosotros tenemos propuestas y como esas propuestas no calan en URNG y ningún partido de izquierda, nos fuimos. Fue necesario pensar en crear un instrumento político del movimiento. Por eso nació el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP.

La candidata presidencial en las elecciones de 2011, Rigoberta Menchu, acompañada por el ex comandante guerrillero Pablo Monsanto (en su lado izquierdo) que formó parte de las Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR. Foto: Dick Emanuelsson.

· URNG y el partido de Rigoberta Menchú, Winaq ¿no están de acuerdo con una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente?

“Ellos no están de acuerdo. Ellos dicen que es peligroso tocar eso, que afecta a los intereses de la oligarquía. Hay que buscar otra forma”.

· Entonces ¿para qué la lucha política?

“Nos preocupa ver dirigentes flojos como ellos. Porque sinceramente si aquí tiene que pasar algo, que pase. Pero la necesidad es esa; nosotros no podemos ocultar la necesidad de la población. No podemos dejar de plantear las necesidades que tiene la población. Si pensamos es para apostar a la sociedad lo que miramos. Esas son las necesidades latentes y por lo tanto esa necesidad hay que solucionarla. ¿Cómo hay que hacerlo? Eso es lo que hay que buscar y eso es lo que estábamos haciendo nosotros.

Las elecciones en junio de 2019 y 2023

· ¿Por eso MLP el otro año (2023) en el mes de junio va a salir con propio candidato presidencial y propios candidatos al Congreso Nacional y a las alcaldías de los diferentes municipios? *

“Definitivamente. Ya en la participación política tuvimos la primera experiencia electoral nosotros como movimiento en 2019. En cuestiones electorales nunca hemos tenido candidatos. Yo en una ocasión apoyé a URNG en una casilla de candidatura de diputados. Pero era porque no había nadie que lo quisiera. Entonces, ni modo, tenía que sacar la cara, pues. Pero nadie tiene esa intención”.

“Nos costó adaptarnos a manejar esa situación. Ahí que nombramos a Telma Cabrera como candidata presidencial y surgió una discusión interna. Porque debería ser un académico con una trayectoria. Nosotros dijimos que hemos vivido 500 años con abogados, ingenieros, doctores, economistas, generales o coroneles. ¿Qué hicieron? Se vendieron. Entonces el título ¿vale o no vale? Aquí lo que vale es la dignidad. Nosotros tenemos dignidad y lo podemos hacer. La parte técnica, para eso hay asesoría y ¡punto”!





“Ya se inscribió el partido MLP en el TSE 2019 luego de armar la planilla. Obtuvimos la decisión del TSE a Telma Cabrera tan tarde como el 9 de mayo, y las elecciones se realizaron el 16 de junio. Fueron las elecciones con muy poco tiempo para hacer campaña, sin dinero, sin experiencia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía que dar una suma para cada partido político, pero al MLP no le dio ni un centavo. En cambio, le restringieron para poder abrir una cuenta bancaria. Estaba cerrada la cámara de finanzas para el MLP. Ante esas restricciones nosotros hicimos todo lo que hicimos. Hubo gente que colaboró con su carro, con su manta, con su banderín, con su afiche y ahí salió en la calle. Nosotros íbamos en segundo lugar. Pero al ver eso el CACIF (el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, es decir el verdadero PODER en Guatemala) se reunió y ordenó que hicieran el fraude y se hizo el fraude. Y por lo tanto nos dejaron en cuarto lugar. Nos ponemos a pensar, que sin experiencia, con limitación, sin pisto (dinero) poder sacar cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) votos es un éxito. Si en Guatemala hubiera democracia, nosotros hubiéramos ganado, en la segunda vuelta hubiéramos ganado.

El Poder Fáctico impide la participación del MLP

· ¿Cómo son las circunstancias para las elecciones de 2023?

“Pues nosotros ya nos hemos expandido en organización y en estructura política. Como partido político ya tenemos cobertura en todo el país. Tenemos una preparación con equipos técnicos, de diversos sectores involucrados como una asociación de abogados, economistas, arquitectos, diversas disciplinas, todas las disciplinas académicas están articuladas con nosotros. Lo que sí estamos viendo ahorita es que ellos lo que están preparando es un fraude electoral. Ya notificaron (TSE) a Thelma de algo que no ha hecho Thelma y le están notificando mientras los otros candidatos que están en pura campaña electoral. El Tribunal Supremo Electoral no los notifica. Se ve ya cómo van trabajando el fraude desde ahora. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para luchar de manera pacífica hasta los últimos momentos. El tiempo dirá la última palabra qué destino toma Guatemala”.

En la fila para votar en las elecciones anteriores. ¿Será que no van a poder votar por una candidatura auténticamente indígena y campesina? Foto: Dick Emanuelsson.

· Muy bien. ¿Nos invitan para cubrir la campaña electoral del próximo año?

“De hecho. Ustedes deben ser los referentes que tienen que estar acá para acompañar los procesos. Porque en Guatemala hay una situación difícil, un gobierno dirigido por criminales, asesinos, ladrones y delincuentes. Eso es lo que dirigen al pueblo de Guatemala en los tres poderes del Estado. Necesitamos el acompañamiento internacional de la prensa internacional para que publique todas esas realidades que pueden pasar.

· Muchísimas gracias Don Mauro, realmente va a ser interesante llegar acá el otro año y sabemos que no nos cabe duda de que va a ser una respuesta popular muy interesante. Todo el continente se mueve también hacía la izquierda y ahora creo que Guatemala con los últimos acontecimientos donde justamente las comunidades campesinas y del pueblo ha salido a tomar la y realmente casi rodeando la capital acá. Será muy interesante el otro año que viene. Muchísimas gracias Don Mauro.

“Gracias a ustedes porque esto nos da la oportunidad de poder expresarnos y que la población se dé cuenta. Porque los medios corporativos engañan, es como están haciendo con Ucrania, están elevando a un loco de presidente de Ucrania, desgraciadamente los gringos apoyan a los locos y a los criminales y a los gobiernos criminales. A los buenos gobiernos democráticos les dan golpes de estado. Esa es la verdad. Pero eso lo debe saber ya el mundo. Está llegando el momento en que la población está despierta de todo, y yo creo que echando abajo se avecinan cambios en todo el continente y en todo el mundo.

* La inscripción y candidatura presidencial del MLP, por decisión del TSE el 30 de enero del año en curso fue dos veces rechazada por el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones de junio de 2023. También fue avalada la sentencia del TSE por la Corte Suprema de Justicia. Esto puede provocar un “Segundo Perú”! dicen los conocedores del tema guatemalteco.