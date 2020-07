Comunicación y libertad - 15 años de teleSUR

Viktor Emil Frankl, neurólogo y filósofo austriaco, hablaba de la libertad como “la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir el propio camino”. Y es justamente esa libertad, y a su vez responsabilidad, que tienen también los medios de comunicación. Está en sus manos elegir el enfoque que darán a cada hecho para transmitir lo que ocurre, a ese público que en cualquier esquina del mundo elija verlos o leerlos.

En medio de la hegemonía de grandes medios de comunicación, en la que pareciera primar la parcialización de verdades o la creación de ejercicios de atención alterna, de acuerdo a interés de algunos sectores en particular, cuyo objetivo no es transmitir información con objetividad, justo allí periodistas, editores, camarógrafos, etc, tienen el compromiso de llevar una constante reflexión: ¿Estoy de algún lado en particular? ¿Cuál es el mensaje que voy a transmitir?

Cuando la violencia sexual y los feminicidios no paran y empieza a manifestarse el inconformismo en paredes y estatuas, la pintura y los objetos materiales son transformados en los nuevos focos de atención; cuando hablan de diversidad e inclusión con bombos y platillos, pero no enfocan al campesino que no es incluido en los planes de desarrollo de un país; cuando la corrupción en las esferas políticas arrebata derechos que son de la gente, pero el vandalismo se lleva el titular… ¿de qué lado elegimos estar?

En ese sentido es gratificante ver como a lo largo de 15 años de ejercicio periodístico consciente, teleSUR ha logrado con hechos concretos, recibir la confianza de las comunidades que manifiestan su voz en contra de los atropellos, en búsqueda de justicia y/o reparación. Esto pese a que en diversas ocasiones, una cámara y un micrófono no han representado transparencia e información imparcial, sino por el contrario han invalidado grandes causas mostrando los hechos de manera parcial.

No en vano son 15 años de crecimiento exponencial y admirable en diferentes sentidos: instalaciones físicas, número de países con cobertura, 2 idiomas, versatilidad en los medios en los cuales hace presencia, entre otros. Todo esto logrado a pulso con un trabajo dedicado y objetivo. Abren sus puertas al periodismo y la información, desde grandes eventos a nivel mundial, pasando por espacios de opinión de personas y colectivos culturales. Y darle esa voz y espacio de expresión a las personas, es algo loable.

En todo este proceso es de destacar la participación de cada una de las personas que trabajan en teleSUR, periodistas, escritores, camarógrafos, sonidistas, personal de mantenimiento y seguridad, y una larga lista de roles por nombrar; todos y cada uno tienen un papel de importancia para honrar la libertad de información y expresión como derecho fundamental.

Y que vengan muchos años más de fortalecimiento de una comunicación transparente y objetiva, mostrando ese lado duro que nos haga cuestionar nuestra realidad como sociedad, nuestras decisiones en pro de nuestros territorios y quizás hasta permita la reflexión sobre los ejercicios de poder que nos quieren imponer.