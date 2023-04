Colombia: DAS-G3 utilizó su registro sobre el reportero sueco Dick Emanuelsson con lo cual quería negociar

La propuesta de la ex jefa de la policía política secreta colombiana en fuga, María del Pilar Hurtado, fue un intercambio de la carpeta de 476 folios del perfil personal del reportero sueco, por asilo político en Costa Rica.

La máxima jefa del DAS, la policía política secreta colombiana, bajo la batuta de la Casa presidencial, quiso utilizar dos veces, 2005 y 2014, material clasificado y recopilado sobre el perfil personal del reportero sueco latinoamericano Dick Emanuelsson.

Los 476 folios [1] iban a ser entregados por segunda vez a los colegas del DIS, de Costa Rica. A cambio conseguiría el asilo político. La jefa de la inteligencia, en esos momentos, estaba prófuga de la justicia en Colombia. Emanuelsson fue acreditado en Colombia como reportero en los años 2000–2005.

– En febrero de 2009, la Fiscalía allanó la sede de la policía política secreta, DAS, en Bogotá. Luego se filtró información comprometedora de que un grupo de contrainteligencia ilegal dentro del DAS, llamado “G3”, había entregado listas a los paramilitares. Ocuparon a personas que el entonces presidente Álvaro Uribe supuestamente quería ver eliminadas físicamente, dice Emanuelsson.

Después de amenazas nocturnas durante la mayor parte de 2005, trasladó su acreditación para el semanario NORRSKENSFLAMMAN (la Llama de Aurora Boreal, fundada en 1904 como diario por los mineros en el norte de Suecia y posteriormente órgano regional por el partido socialdemócrata y comunista) a Honduras.

El allanamiento de la fiscalía arrojó que había seis periodistas que habían sido perseguidos y/o amenazados de muerte por el DAS-G3. Eran cinco reporteros colombianos y un sueco, cuyas vidas habían sido documentadas, registradas y perseguidas.

La documentación del caso de Emanuelsson comenzó en 2001, al menos desde ese año el DAS-G3 y su homólogo costarricense DIS registraron los viajes de Emanuelsson hacia y desde Colombia y también a otros países de América Latina y Europa.

El primer viaje a Costa Rica se realizó en 2004. Cuando el reportero sueco salió de su departamento en el barrio de Mirandela en el norte de Bogotá en la madrugada del 15 de junio de 2005, dos taxis lo siguieron a él y al taxi que había pedido. Los dos taxis con agentes de seguridad montaban guardia las 24 horas afuera de los dos edificios de departamentos con el muro de cinco metros de altura que enmarcaba la zona residencial donde Emanuelsson vivió y tuvo su lugar de trabajo durante sus cinco años en Colombia.

FOLIO No. 19.: Las rutas de viaje de Emanuelsson de 2001 a 2004,

la otra mitad de las rutas hasta 2005 se pueden encontrar en otro folio.

– El 15 de junio de 2005 a las 14:55 llegué al Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica. Lo que no sabía en ese momento era que mi llegada había sido anunciada por los agentes del DAS-G3. En su informe a su superior, el coordinador del 'G3', Jaime Fernando Ovalle, describieron que en la madrugada siguieron el taxi que me llevó desde mi residencia en el norte de Bogotá hasta el aeropuerto internacional de Bogotá, Eldorado, dice Emanuelsson [2].

Los agentes fotografiaron a Emanuelsson mientras se dirigía con

su computadora a la sala de embarque. Folio No. 22.

En su informe, los agentes escribieron que “en el interior del avión vuelo 690 del Grupo Taca (…) se detectó en su equipaje un computador, procediendo a ubicarle momentáneamente un iman, con el fin de borrar la memoria. Se envió correo anónimo a las autoridades de Costa Rica, difundiendo presencia de terrorista en el avión con las características de DICK EMANUELSSON”.

Pero los agentes no se contentaron con seguir a Emanuelsson hasta que subió al avión. Los siguió hasta adentro del avión.

– Afortunadamente, cuando llegué a Costa Rica no pasó nada, por lo menos no me detuvieron. Lo que pude encontrar posteriormente, sin embargo, fue que DIS había registrado mis entradas y salidas de Costa Rica un total de nueve veces; del 4 de marzo de 2004 al 15 de junio de 2005.

– El DAS, por su parte, que era la institución hasta 2010 que también se encargaba de todos los controles fronterizos colombianos, registró mis viajes de reportaje [3] desde el 15 de octubre de 2001 , cuando volé Bogotá-Londres-Estocolmo hasta el 12 de abril de 2005 , un total de 24 salidas y llegadas [4].

La última fecha, 2 de mayo de 2005, Emanuelsson voló desde Quito, la capital de Ecuador, a Bogotá.

– En el registro estoy fechado cuando llegué a la ciudad fronteriza ecuatoriana de Tulcán, el 24 de abril (2005) y luego una escuadra guerrillera me recogió del lado ecuatoriano y me llevó a un campamento guerrillero, a tres horas de viaje por el río San Miguel. Sobre la paranoica policía política secreta lo resumiré todo más adelante en un libro. Hay mucho fondo y elementos, desde que me tildan de ser "al parecer es ideólogo de las FARC” hasta que tomaron una muestra de ADN en una taza de café que los agentes robaron en una cafetería en la Calle 34 con la Avenida Caracas de la que había bebido una amiga antes de ir al cine frente a la cafetería.

Todas las comunicaciones de Emanuelsson eran “chuzadas”, intervenidas; teléfono, correo electrónico, Skype, incluso se transcribió sus intervenciones de los debates de un panel de reporteros extranjeros en Bogota cada dos viernes en el programa “Hora 20”, de la mayor emisora ​​de Colombia, Caracol Radio.

EL 25 DE JULIO DE 2005 se reunieron los máximos responsables del DAS-G3. Era el jefe de operaciones de inteligencia, Carlos Alberto Arzayus, y el propio jefe, el coordinador del DAS-G3, Jaime Fernando Ovalle. Recibirían un informe y sugerencias de la agente BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ.

Tenía dos asignaciones ese día; “Organizar y presentar documentos y actas sobre los periodistas HOLLMAN MORRIS (colombiano) y DICK EMANUELSON”, dice el extracto de los documentos incautados a la fiscalía colombiana.

– Lo interesante es que el origen de la divulgación del DAS-G3 fue del nuevo presidente en 2022, Gustavo Petro. El 29 de agosto de 2008, el titular del DAS, Jaime Fernando Ovalle, había solicitado a sus subordinados la información disponible sobre las diversas actividades de Petro. Este memorándum se extravió y terminó en manos de Petro. Después de eso, las revelaciones continuaron desarrollándose paso a paso hasta que la fiscalía no tuvo más remedio que realizar un allanamiento a gran escala en la sede del DAS en el centro de Bogotá en 2009.

Allí, los detectives encontraron las carpetas secretas del DAS sobre Emanuelsson y de los otros cinco periodistas colombianos.

El jefe de operaciones de inteligencia, Carlos Alberto Arzayus, condenado a casi diez años de prisión.

El 25 de julio de 2005, el agente de seguridad BLANCA CECILIA RUBIO RODRÍGUEZ sugirió a sus superiores iniciar una guerra psicológica contra el reportero sueco en forma de comunicados, artículos y más para ennegrecer la reputación periodística de Emanuelsson dentro y fuera de Colombia.

Tomaría la forma de 1) artículos, y 2) produciría un video falso en el que se designa a Emanuelsson como miembro de pleno de las FARC y 3) trabajaría para que se suspendiera la visa de trabajo de Emanuelsson.

¿Con qué motivo? ¡Si los agentes ni siquiera lograron que arrestaran a Emanuelsson por ”ir contra rojo en el semáforo de la calle”!

Propuesta de la agente Blanca Cecilia Rubio Rodríguez a sus superiores sobre medidas contra Emanuelsson. En la foto enmarcada se puede ver a Emanuelsson y la autora de ésta nota, foto que fue tomada en un viaje en autobús en Honduras y que adorna la portada de carpeta/expediente del DAS-G3, registrada sobre Emanuelsson.

Toda la información apunta a que el primer secretario de la embajada de Colombia en Estocolmo, ERNESTO YAMHURE, se dio a la tarea de satanizar a Emanuelsson.

Escribió numerosas columnas en el diario El Espectador, en el canal de radio y televisión más grande de Colombia, Caracol, donde el reportero sueco fue designado como ”embajador europeo de la guerrilla de las FARC”, una designación que amenaza su vida en Colombia y conlleva una sentencia de muerte anunciada. Cuando Yamhure se dio cuenta de que desde el año 2000 Emanuelsson estaba acreditado en Colombia pero hacía viajes de reportaje también a todo el continente latinoamericano y el Caribe, Yamhure lo designó ”Embajador de las FARC en Centroamérica, ¡financiado por El Secretariado del Estado Mayor de las FARC”!

Aquí no termina la novela con el “Gordo Yamhure”.

El 25 julio de 2005, refugiados políticos colombianos en Suecia habían organizado una protesta en el muelle del puerto de Estocolmo. Ese día llegó una visita inusual; el buque escuela de la armada colombiana, “GLORIA”.

Los refugiados políticos colombianos

en el muelle de Estocolmo.

– Yo ya había llegado a Suecia el 16 de julio de ese año, después de haber sido chequeado por la inteligencia en Miami. Comencé a trabajar en la redacción del diario para reemplazar colegas que ya tenían sus vacaciones. Me informaron los colombianos en Estocolmo que iban a hacer una modesta manifestación en contra la visita de la Marina Colombiana, no exactamente en contra los marineros o el mismo buque, muy hermoso, por cierto, sino a una de las cuatro ramas de las FFMM en Colombia, manchada por su participación en masacres.

Una de esas masacres fue la masacre de El Salado, considerada como la peor de los paramilitares (AUC), en los Montes de María, departamento de Bolívar el 16 de febrero del año 2000.

“Seis días duró la masacre de El Salado, la peor barbarie vivida en los Montes de María. El 16 de febrero del año 2000, 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso y Jorge 40 iniciaron el cerco, por tres vías distintas de Sucre y Bolívar, sobre este pueblo. A su paso, fueron dejando una estela de asesinatos hasta que el 18 de febrero llegaron al casco urbano del pueblo y en la cancha de microfútbol asesinaron a alrededor de 30 personas y violaron y torturaron a un número indeterminado de mujeres. Allí pernoctaron y al día siguiente salieron de El Salado con distintos rumbos, asesinando a más pobladores de la zona. En total, entre el 16 y el 21 de febrero, mataron a más de 60 personas”, se lee en “Casa de la Mujer”, que sigue el relato:

“En esos seis días, los paramilitares no encontraron la menor resistencia por parte de la Policía o de la Infantería de Marina, que tiene jurisdicción en los Montes de María”.

Él que estuvo al mando en esos seis días y cerró los ojos ante la sangre que corría por las tierras campesinas fue el capitán de la Armada Nacional, Héctor Martín Pita Vásquez, sentenciado primero en 2018 a 13 años de cárcel, el único de los implicados.

Todavía la memoria sobre esas barbaridades cometidas por la Armada Colombiana eran frescas y los refugiados políticos colombianos indignados en Suecia organizaron una pequeña manifestación en el muelle del puerto de Estocolmo frente al buque Gloria.

ERNESTO YAMHURE LLEGÓ AL LUGAR por los hechos. Y con cámara en mano, comenzó a espiar y fotografiar a los colombianos cuando estos protestaban. Este antecedente está registrado por DAS-G3 en la carpeta de Emanuelsson.

El Folio 124 de la carpeta del DAS-G3 sobre Emanuelsson y su cubrimiento de la manifestación del 25 de julio de 2005 en Estocolmo, Suecia.

– La verdad es que todavía no había confrontado a Yamhure, no lo conocía, ya que 2005 ya había llevado cinco años, no en Suecia sino en Colombia. En todo caso, ese famoso 25 de julio de 2005 cuando los máximos jefes de la contrainteligencia se reunían en Bogotá, yo, con mi cámara y un lente de 300 milímetros logré captar a Yamhure con su cámara a bordo del buque Gloria. Ese antecedente para ambos fue en cierta forma decisivo para el futuro, cuenta Emanuelsson.

EL SUCESO FUE PUBLICADO por el reportero sueco en Aftonbladet, el diario de la tarde más grande de Suecia. De ahí comenzó la radio sueca a confrontarlo y Yamhure fue llamado a Bogotá y arruinada su carrera diplomática.

Ernesto Yamhure, a bordo del buque colombiano 'GLORIA' desde donde fotografió a refugiados políticos colombianos en el muelle, protestando por la primera visita naval de Colombia desde la década de 1970. Pero también fue registrado por Dick Emanuelsson.

En 2010, Emanuelsson denunció a Yamhure como un “escritor fantasma” y financiado por el máximo comandante de los escuadrones de la muerte paramilitares, CARLOS CASTAÑO. El reportero sueco tuvo contacto con Juan R. García, asesor personal de Castaño y el líder paramilitar, FREDY RENDÓN, alias ”El Alemán”. García afirmó [5] que el entonces primer secretario de la embajada de Colombia en Estocolmo en esa época fue pagado por su “consultoría” por el jefe de las AUC.

Ernesto Yamhure, como “escritor fantasma” personal hace sus recomendaciones en una carta a Carlos Castaño el 18 de noviembre de 2002. Castaño estaba en esos momentos en negociaciones con el mismísimo jefe suyo; Álvaro Uribe Vélez.

Un mes después, “Vlado”', dibujante de la Revista Semana, obtuvo y publicó la grabación de un USB con una conversación entre Yamhure y Castaño. Yamhure se dio cuenta de que el juego estaba perdido cuando la fiscalía lo convocó y se voló a Estados Unidos/Miami, donde aún vive hoy.

HACE POCO MÁS DE UN AÑO aparecieron dos nuevos hechos que el reportero sueco desconocía antes.

– El primer hecho fue de un diario de Costa Rica, Diario Extra [6] que encontré por pura casualidad. Estaba buscando un detalle sobre el terror de los servicios de inteligencia contra nosotros, los periodistas. Complementaría mi testimonio ante la Comisión de la Verdad de Colombia, que me había pedido el testimonio mío como víctima del terrorismo de Estado en Colombia, dice Emanuelsson.

Trascendió que en 2005 MARIA del PILAR HURTADO, la jefa del DAS en Colombia 2007-2008 de esta organización criminal, había pedido ayuda a Costa Rica para realizar su macabro espionaje contra varios periodistas, de los cuales Emanuelsson fue el único nombrado en Costa Rica de ese informe. En ese momento, Pilar era una de las más cercanas del entonces jefe del DAS, Jorge Noguera.

El máximo jefe del DAS, ÁLVARO URIBE VÉLEZ, y su subalterno, JORGE NOGUERA, sentenciado a 33 años en total por sus crímenes.

El artículo del diario tico, Diario Extra, está fechado el 21 de agosto de 2014 y se tituló:

C. R. (Costa Rica) ayudó (a la inteligencia de Colombia) a espiar y perseguir a periodistas. Este es el informe migratorio del periodista Dick Emanuelsson, interceptado y grabado por el DIS”, (colegas costarricenses del DAS) [7].

La imagen ha sido descargada por el diario costarricense DIARIO EXTRA y es de 2011 de una reunión en el Sindicato de Electricistas de Puerto Rico. Emanuelsson habló allí sobre sus experiencias como reportero perseguido en Colombia.

Solicitar asilo político en Costa Rica

– El segundo hecho ocurrió en 2010, cuando la misma Pilar Hurtado, entonces en calidad de excomandante supremo del DAS, se había huido a Panamá, donde pidió asilo político en noviembre de 2010. Fue protegido por el entonces corrupto presidente Ricardo Martinelli que la protegía contra la justicia colombiana que la requería. A pesar de eso, Uribe la fue a visitar varias veces como darle protección él también.

Pero el 30 de mayo de 2014 le cayó un balde de agua fría a la Dra. Hurtado; la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el decreto que le dio el asilo a Hurtado era violatorio de la constitución.

– Hurtado comenzó desesperadamente a encontrar una salida de Panamá a otro lugar. Viajó al país vecino, Costa Rica. Allí ofreció a sus viejos colegas del DIS entregar la carpeta de casi 500 páginas que el DAS-G3 tenía mapeada en mi persona. Fue un dossier de mi vida y trabajo periodístico en Colombia (2000-2005) donde fui acreditado por Norrskensflamman, LO-Tidningen (semanario de la central obrera sueca), el semanario noruego Ny Tid (Nuevos Tiempos) y Liberación en español, con la ciudad de Malmö en el sur de Suecia como sede de publicación.

” Costa Rica ayudó para perseguir a periodistas”, titula la portada del diario. La jefa de la policía política secreta DAS 2007-2008, MARIA del PILAR HURTADO. La justicia la alcanzó.

Esa información concuerda con lo que escribió el columnista Yohir Akerman en el diario colombiano El Espectador, publicado el 13 de febrero de 2021, es decir, hace apenas dos años. En la columna de Akerman [8], él presentó nuevos documentos secretos del DAS-G3 que confirman que Pilar Hurtado estaba dispuesta a entregar la carpeta sobre el material incautado por DAS del reportero sueco u otros personajes y organizaciones colombianas en Costa Rica a sus colegas del DIS.

– En el documento de 2005, aparecía que Hurtado estaba interesado en un intercambio de información con sus colegas ticos. Quería información sobre refugiados políticos colombianos, el trabajo del Colectivo Alvear Restrepo, entre otros en Costa Rica. A cambio entregaría sus archivos sobre el perfil personal mío, el anestesista colombiano HERNANDO VANEGAS , quien entonces vivía en Costa Rica con su familia desde hacía siete años y era miembro del Colegio Médico del país.

En 2005, la policía política secreta DAS quería información de los colegas costarricenses del DIS sobre el refugiado político HERNANDO VANEGAS y varios otros en CR.

El DAS ofreció al DIS el expediente personal de lo que el DAS había recopilado sobre el reportero sueco DICK EMANUELSON durante sus cinco años como reportero acreditado en Colombia.

Tres hermanos asesinados

HERNANDO VANEGAS el 31 de enero de 2005, con sus dos hijos y esposa, escondido por ACNUR que gestionaba un S.O.S. a tres países; Suecia, Noruega y Países Bajos. Fue Suecia donde hoy vive la familia de Hernando. Murió de cáncer en 2018

Vanegas tenía tres hermanos que habían pertenecido a la UP (Unión Patriótica). Uno por uno fueron asesinados y cuando Vanegas fue señalado por el ejército de ser el médico de la guerrilla de las FARC en Sierra Nevada, en el norte de Colombia, él y su familia salieron de Colombia y huyeron a Costa Rica. En realidad, Vanegas estaba casado con una mujer del pueblo indígena kankuamo que vive en la Sierra Nevada de los Andes, y se desempeñaba como médico en la región donde operaba el Frente 19 de la guerrilla de las FARC.

EL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, dictó su sentencia que identificó al Estado colombiano como culpable del exterminio físico de 6.000 integrantes de la UP, sentencia internacional única que, en texto llano, trata con el exterminio físico de un movimiento político que el DAS-G3 veía como el “enemigo interno”, todo, según el documento del Pentágono sobre la “Doctrina de Seguridad Nacional”.

– Había decidido con Vanegas que nos encontraríamos para tomar un café en San José de Costa Rica el 31 de enero de 2005, cuando estaba en tránsito por una noche. En mi agenda tenía una gira de reportajes por Centroamérica. Pero en los últimos días antes de salir de Bogotá, perdí el contacto con él. Cuando aterricé en Costa Rica, me recibió en el aeropuerto la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del país. Dijo que Vanegas y su familia habían pasado a la clandestinidad con la ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Agregó que el entonces jefe del DAS, Jorge Noguera, se había presentado en la capital costarricense y trató de chantajear a Vanegas con la amenaza subyacente de que “¡sabemos dónde estudian su hermosa esposa y sus hijos!”.

El “canciller” de las FARC es secuestrado por el DAS

El trasfondo fue la afiliación de Vanegas a la Liga de la Juventud Comunista de Colombia a finales de la década de 1960. Su camarada más cercano en ese momento era Rodrigo Granda, quien luego se unió a la guerrilla de las FARC después de recibir amenazas de muerte como miles de otros colombianos de la izquierda y el movimiento popular. En 2003, fue considerado por los medios colombianos como el “canciller” de la guerrilla.

Durante las negociaciones de paz a principios del año 2000, él había estado viviendo legalmente en Costa Rica y tenía Centroamérica más México como su región de trabajo. Dos de los miembros de las FARC en la oficina de México, Marco Calarcá y Olga Marin, también visitaron Suecia donde fueron invitados a una reunión pública. Se llevó a cabo en el salón de actos del Partido de Izquierda, Café Marx en 1997. Los organizadores fueron la organización de los refugiados políticos colombianos, la Asociación Jaime Pardo Leal, odiada por Uribe. Los dos representantes de la insurgencia también tuvieron conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y personalidades en Suecia.

La sala Kafé Marx del Partido de Izquierda a mediados de la década de 1990: De izquierda JOAQUIN PEREZ , refugiado político colombiano (PCC/UP), JUANA GONZALEZ, refugiada política chilena que llegó a Suecia en 1977, OLGA MARÍN y MARCO CALARCÁ , representantes conocidos de las FARC en Colombia, que poseían de una oficina legal en México, en aquel momento. FOTO: DICK E

Pero después de que se rompieron las conversaciones de paz en febrero de 2002, Granda pasó a la clandestinidad y las guerrillas regresaron a las montañas y selvas de Colombia. La guerra era una vez más un hecho.

En diciembre de 2003, Granda fue secuestrado en Caracas por agentes del DAS, asistidos por colegas venezolanos corruptos. Fue transportado en la cajuela de un automóvil de pasajeros hasta la frontera con Colombia, donde lo pasaron de contrabando a través de la frontera hacia Colombia, donde fue encarcelado.

La vieja amistad con Granda significó un peligro para Vanegas y familia. Y cuando el jefe del DAS, Jorge Noguera aterrizó en Costa Rica en enero de 2005, pocos días antes de que Emanuelsson aterrizara en el mismo aeropuerto, Noguera había hecho un trato con el DIS y el jefe de las autoridades migratorias del país para poner a Vanegas contra la pared en la propia oficina del jefe migratorio;

“Dime dónde está el resto de los integrantes de la Comisión Internacional guerrillera y te puedes quedar tranquilo en Costa Rica. O corres la misma suerte que Granda, secuestrado de vuelta a Colombia y lo que le pasa a tu familia no podemos responder”.

Del expediente del DAS-G3, Folio 35, donde los agentes del DAS registraron que Emanuelsson había entrevistado a Hernando Vanegas el 1 de febrero de 2005 y que, con la ayuda de ACNUR, había podido salir de Costa Rica rumbo a Suecia y evitar la deportación segura a Colombia de terrorismo de estado.

Entrevistó a Vanegas que pasó a la clandestinidad

– La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica me llevó al discreto hotel donde ACNUR había alojado a Vanegas y su familia. Allí lo entrevisté durante casi una hora sobre lo sucedido y los antecedentes. Quince minutos de esa entrevista fueron transmitidos por RCN, uno de los dos principales canales de televisión de Colombia. Pero la promesa que le hice a la jefa de ACNUR en Costa Rica, quien se horrorizó cuando se enteró de que había entrevistado a Vanegas, fue que la entrevista solo se podría publicar DESPUÉS de que Vanegas y su familia hubieran salido de Costa Rica, escoltados por ACNUR con un “SOS” y haber aterrizado en Suecia donde ya había recibido asilo político. Hernando fue un compañero increíble que, a pesar de que tres de sus hermanos habían sido asesinados por el estado terrorista, no perdió la chispa y el espíritu. Inmediatamente después de su llegada a Suecia, se unió a la Asociación Jaime Pardo Leal (llamado así por el primer presidente de la UP, asesinado el 11 de octubre de 1987) y participaba semanalmente en el programa radial de la asociación, Radio Café Estéreo, que Ernesto Yamhure y hasta el mismo vicepresidente de Uribe, Francisco Santos con todos los medios a sus alcance intentaron de convencer a la cancillería sueca que era “una emisora de las FARC”. Pero en vano.

De zona guerrillera a Miami

Si regresamos de junio-julio al principio del 2005, pues Emanuelsson completó su gira centroamericana en enero de 2005 y voló a Suecia donde iba a realizar una gira de conferencias en el país sobre los acontecimientos en Colombia y en Venezuela. Hizo escala en Miami donde fue captado, junto a un uniformado que no se presentó y que quería revisar su equipaje de mano.

- Me pidió que abriera la maleta pequeña para el equipaje de mano y trajo una cosa redonda parecida a una brújula sobre mi muda de ropa, computadora portátil y otras pertenencias personales. Le pregunté a la oficial si “son fragmentos de drogas lo que está buscando con ese sensor”, y ella respondió ácidamente: “¡No, estoy buscando explosivos”!

– Por lo que me costó mucho evitar una carcajada, que en Gringolandia puede ser fatal, porque no tienen sentido del humor.

La guerrillera Lucero Palmera y el reportero sueco en el sur de Colombia en abril de 2005. Emanuelsson hizo una larga entrevista [ 9] con Palmera, quien era responsable de la estación de radio del Bloque Sur de las FARC-EP, “LA VOZ de la RESISTENCIA”. Ella y su hija de 18 años murieron cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó el campamento del Frente 48 en septiembre de 2010 en el departamento de Nariño. FOTO: ROSI (Farc).

El DAS avisa a la CIA

– Pero había una lógica en la búsqueda, al menos en su enfoque. Según registró el DAS, había salido de Colombia y de la ciudad sureña de Ipiales el 12 de abril de 2005 y llegué a la ciudad fronteriza ecuatoriana de Tulcán. De allí viajé en bus a Sucumbíos donde me recogieron ecuatorianos que me llevaron a un pequeño corregimiento en la frontera del río San Miguel. Allí pasé la noche donde un campesino y al otro día vino un grupo de diez guerrilleros de las FARC y me llevaron al campamento del comandante RAUL REYES, a tres horas por el río. Durante dos semanas hice reportajes en tres frentes. De esa gira publiqué una larga serie de reportajes y entrevistas ANTES de partir el 15 de junio hacia Costa Rica, Miami y Estocolmo.

Emanuelsson salió del territorio guerrillero, cruzó el río fronterizo y regresó a Ecuador. Pero en lugar de viajar de regreso a las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales, tomó un autobús a la capital de Ecuador, Quito. Pasó el 1º de Mayo en Quito en júbilo porque tres días antes, el 30 de abril, organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles e indígenas habían derrocado al presidente Lucio Gutiérrez, “el mejor amigo de George Bush”, como él mismo se autodenominaba. El 2 de mayo voló de regreso a Bogotá.

– Por supuesto que el DAS había informado a sus amigos y colegas de la CIA que “un terrorista internacional” haría escala en tránsito en Miami. Y allí me recibieron con el sensor para la detección de “sustancias explosivas”. Cuando aterricé en Arlanda, el aeropuerto de Estocolmo diez horas más tarde, en mi maleta había un mensaje que decía “Homeland Security ha registrado este equipaje” . Desde 2012 ni siquiera se me permite volar sobre el espacio aéreo de los EE. UU., y mucho menos volar en tránsito. Recibí ese mensaje cuando estaba a punto de volar a Estocolmo para dar mi testimonio en la audiencia de testigos de la Comisión de la Verdad de Colombia [10]. Pero lo interpreto como una buena nota por mi trabajo periodístico.

“ . . . al parecer es ideólogo de las FARC”

Es decir, el DAS estaba muy molesto porque Emanuelsson había expuesto la amenaza del jefe del DAS a un refugiado político colombiano y, para su sorpresa, incluso consiguió 15 minutos en un programa especial (“RCN de Noche”), considerado un canal de televisión al servicio del expresidente Álvaro Uribe, considerado como el verdadero autor intelectual del espionaje del DAS-G3 contra periodistas y opositores políticos, pero también padrino político de los escuadrones de la muerte paramilitares.

– La CIA probablemente creyó lo que ya está en la página 3 del expediente de espionaje del DAS en mi contra. Allí me describen como “. . . al parecer un ideólogo de las FARC” [11]. Por eso, con la tecnología más avanzada buscaron desesperadamente en mi ropa rastros de “fragmentos de sustancias explosivas” para enjuiciarme en Estados Unidos como “potencial terrorista de las FARC”. ¡En este mundo paranoico, es muy posible que un reportero serio termine en Guantánamo!

Ya en la página 3 de la carpeta del DAS sobre Dick Emanuelsson se le describe como “. . . al parecer, es IDEÓLOGO de las FARC” [¡SIC!] y se registra el domicilio exacto en el norte de Bogotá.

Más adelante en el informe secreto, los agentes señalan que el reportero sueco hace trote todas las mañanas, utiliza el bus público y tiene experiencia y utiliza métodos de contra vigilancia” [¡SIC!], visita el semanario del Partido Comunista VOZ y la Cruz Roja Internacional.

Más abajo del documento, los agentes dicen que se encontró con una mujer en la Calle 127 de la línea del “Transmilenio” con quien conversó durante diez minutos, resultaba ser una vieja amiga de la década 90´.

Como informe final del fatal folio, se describe cómo Emanuelsson repara una computadora para una mujer de 30-35 años (esta mujer de entonces tenía 50 años, estaría muy feliz con esa observación de los agentes, era la novia del sueco en ese momento, razón por la cual los detalles/nombres están tachados) en una tienda del centro comercial Bulevar Niza, Bogotá Norte. Luego, los dos fueron al estacionamiento subterráneo del centro donde se colocó la computadora en la cajuela del automóvil de la mujer.

¿Cuando saliste de Colombia?

– Me fui el 2 de diciembre de 2005. Ya era bastante. Carlos Lozano (Q.E.P.D.), amigo, camarada y director de VOZ, uno de los más amenazados en Colombia y uno de los cinco periodistas perseguidos por el DAS-G3, me había recomendado apartarme de Bogotá y pensar en salir del país. Ese correo electrónico, Folio 69 [12], es uno de los 476 folios que los agentes lograron redactar a sus superiores antes que yo abandonara mi querida Colombia, que volvió como mi segunda patria.

Decía:

Dick: Sin duda que son extrañas las situaciones que me comentas. Es muy probable que te estén siguiendo. Debes tener mucho cuidado. Es positivo lo del viaje. La salida por un largo tiempo va a desmontar cualquier operativo de inteligencia, de seguimientos o del algo peor. ¡Cuídate! Buen viaje. Un abrazo, Carlos.

– El boleto era una ida. No me fui a Suecia sino a Honduras, donde estaba mi compañera, por lo cual tengo el honor de ser entrevistado en este momento, jejeje, y como sabes, yo tenía perfil bajo acá cuando aterricé en diciembre 2005 hasta el 28 de junio de 2009. Fue cuando Hillary Clintón y el Departamento de Estado lograron ejecutar el golpe de estado con la asistencia del Poder Judicial, las FFAA y la cúpula de las iglesias y traidores del bipartidismo liberal-nacionalista.

– Con la nueva labor periodística aquí comenzaron también años de persecución y amenazas. Pero ya sabía cómo actúa el sector fascista y no nos hemos rendido ante los hostigamientos sino hemos acompañado al pueblo de la Resistencia hondureña estos 13 años que en noviembre de 2021 resultó en una victoria popular. Para mi fue muy grato de verlo y ser parte de esa lucha de un pueblo tan humilde y combativo como el pueblo colombiano. Pero eso lo voy a resumir en un libro más adelante.

EL CASTIGO DE LOS VERDUGOS

El COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS ALVEAR RESTREPO en Bogotá solicitó a Emanuelsson participar en cuatro juicios contra el Estado colombiano por el terror que él y los otros cinco reporteros habían sido sometidos por parte de los servicios de inteligencia del Estado. En los juicios que se llevaron a cabo, se determinaron las siguientes penas:

JORGE NOGUERA, jefe del DAS hasta 2006, fue condenado a 25 años de prisión por entregar listas personales a los paramilitares que el Poder Político del Estado quería ver asesinados. Noguera fue condenado a otros casi ocho años de prisión por las escuchas telefónicas (las “Chuzadas” y el acecho de Emanuelsson y los colegas colombianos, más los otros opositores.

MARIA del PILAR HURTADO fue condenada a 14 años de prisión en 2015. El 12 de julio de 2022, la Corte Suprema decidió la libertad condicional. Es algo de ironía de la vida, pero no sorprendente, es que uno de los principales deberes que le dio a Hurtado su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, era espiar a los miembros de la Corte Suprema. Se arregló una historia absolutamente increíble donde uno de sus agentes logró reclutar a la mujer que servía café con pan a los integrantes de la CSJ durante las sesiones cerradas. El “agente” tenía escondido en su uniforme de trabajo una mini grabadora de dimensiones 3x4x1 centímetros, conseguida por del Pilar Hurtado.

El subjefe del DAS el año 2005, JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ, señalado como una de las eminencias nazis del “G3”, fue condenado en primera instancia a ocho años de cárcel [13], pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá consideró que los delitos ya habían prescrito.

Narváez sigue siendo procesado en un juzgado especializado de Bogotá por las torturas psicológicas desplegadas desde el DAS contra la periodista Claudia Julieta Duque.

La Fiscalía señala que la periodista fue objeto de “seguimientos, llamadas amenazantes, groseras e intimidantes, y vigilancias, que la mantenían en permanente estado de zozobra” justo cuando realizaba investigaciones por el crimen de Jaime Garzón, por cuya responsabilidad Narváez acaba de ser condenado a

26 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato del periodista Jaime Garzón. Narváez frecuentaba los campamentos de los escuadrones de la muerte paramilitares donde daba charlas ideológicas anticomunistas con el Manual del Pentágono sobre la “Doctrina de la Seguridad Nacional y el Enemigo Interno”, que en el caso de Colombia trata sobre la oposición política interna, acusada de ser parte de la guerrilla que hay que liquidar. Según la ONU, 6.402 colombianos han sido asesinados por el ejército según lo llamado “Falsos Positivos”, fusilados y descritos como “guerrilleros muertos en combate con el ejército”.

El extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’, señaló que Narváez dictaba un cursillo “bajo el título ‘¿Por qué es legítimo o por qué está bien matar comunistas en Colombia?’.”

Fue en ese “ambiente de trabajo” que Emanuelsson hizo periodismo durante cinco años en Colombia. Los colegas colombianos que cubren los mismos temas no tienen la facilidad de mudarse. Por eso es importante que no los perdemos de vista y los respaldamos.

