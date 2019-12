Así se trabajó desde Chile en “la Solidaridad con Los 5”. Ahora a ¡ROMPER EL BLOQUEO!

Durante 14 años se mantuvo la correspondencia con Los 5 y creando solidaridad en cada rincón del territorio de Chile. Lograron despertar el interés de altos juristas de la Corte Suprema de Justicia, tanto en Chile como en EEUU por el caso emblemático de Los 5.

Al final tuvo fruto, ese trabajo de hormigas que sin descanso lograron, junto con un Mundo Solidario, liberar a Los 5 de las mazmorras del Imperio.

La entrevista con Sandra Susana Rojas Leyton del Colectivo Siboney, fue realizada durante el evento internacional en La Habana en Contra del Neoliberalismo y por la Solidaridad y la Democracia, 1-3 de noviembre 2019.

UNO DE LOS LEMAS en la conferencia de La Habana en esos días de noviembre (2019) fue Solidaridad y Antiimperialismo. No dudé de conversar con SANDRA SUSANA ROJAS LEYTON, una chilena que con sus compañeros/as ha trabajado intensamente durante casi todo el tiempo que duró la sentencia de Los 5 cubanos. Estos fueron detenidos en los EEUU por haber desenmascarado los planes de agresión desde el territorio estadounidense hacia la patria suya y de haber informado a las autoridades norteamericanas. Pero en vez de agradecerles, las autoridades protegieron a los terroristas cubano-americanos y encarcelaron a Los 5 en juicios de carácter netamente políticos.

Sandra Rojas es también una compañera muy forjada en la lucha antifascista en contra de la dictadura militar del general Augusto Pinochet Ugarte. Con ella hablamos tomándole el pulso de las diferentes formas de lucha y trabajo para ahora romper el Bloqueo contra Cuba y reforzar la lucha contra el neoliberalismo que ha creado un sentimiento antineoliberal en los pueblos de Latinoamérica.

Bueno Sandra, cuéntanos un poco del trabajo chileno de la solidaridad con Los 5. Decías que tienen una maleta llena de correspondencia con Los 5, lo que realmente es una gestión muy hermosa e impresionante. ¿Cómo comenzó todo y por qué ese trabajo de hormigas?

“Nosotros en una reunión que tuvimos de grupos de solidaridad allá en Chile en 2002, allí partió todo el trabajo. Porque nos contaron de la detención de Los 5 compañeros. En esa época éramos parte del Colectivo Siboney de Solidaridad con Cuba. El Colectivo Siboney es de compañeros que vivieron en Cuba y otros que sienten amor por Cuba. Somos un colectivo que tenemos 27 años ya de trabajo. Allá por el año 2002 nos enteramos de la detención arbitraria, injusta, de Los 5 patriotas y dicen; ¡“HAY QUE ESCRIBIRLES”! Me pareció súper interesante la idea y empecé a escribirles”.

“Le hice cinco cartas iguales a mano y empecé a escribirles. Mi sorpresa fue que me empezaron a llegar las respuestas desde cinco estados diferentes. Porque tú sabes que ellos estaban en cinco estados diferentes. Empezaron a llegar las respuestas y yo les respondí. Así se forjó una comunicación epistolar que duró 13 años. La última carta que recibí, la recibí siete días antes de que Gerardo [Hernández] saliera en libertad el 17 de diciembre de 2014. Fue un trabajo muy bonito. Con esas cartas yo hice exposiciones y las presentaba en diferentes ferias culturales. La gente se motivaba y leía la carta y veía la fotografía”.

Cuenta la compañera que en una de esas actividades que hizo el Colectivo de Solidaridad Siboney, lograron entrar en contacto con el juez JUAN GUZMÁN. En ese tiempo ya había sido el juez que llevó al juicio al dictador y general Augusto Pinochet.

“Él se interesó en la injusticia del caso y yo conversé personalmente con el decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de Chile. Conversamos con él y logramos convencerlos de que él participara en una de las apelaciones del caso de Los 5 que se presentaban en los senos circuitos de Atlanta, de la corte de Atlanta”.

Propios recursos económicos

“Nosotros como solidaridad financiamos con recursos nuestros el viaje y después algunos en los circuitos de Atlanta la apelación. Quedó impresionado e impactado por las injusticias del caso por las arbitrariedades del fiscal que en ese momento llevaba a la causa. Invitó a Chile al LEONARD WEINGLASS que era un abogado penalista norteamericano muy destacado. Él había llevado la defensa de Jane Fonda y había llevado el caso de Los 5 de Chicago. Lo invitó a Chile, nosotros tomamos la invitación, financiamos el viaje de Weinglass a Chile. Así fue como Weinglass se entrevistó con el que hoy día es el presidente de la Corte Suprema de Justicia chilena; Lamberto Cisternas. Dio clases en diversas universidades de Santiago en la Universidad Arcis, en la Universidad Central y dio conversatorios con estudiantes de derecho en múltiples lugares”.

Dice Sandra Rojas que Leonard Weinglass les enseñó mucho del origen del caso de Los 5. Aunque el Colectivo de Siboney trabajó intensamente por Los 5, les faltaban los detalles. Porque cada caso era diferente.

“Gerardo estaba condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años. Cada caso era muy diferente y él llevaba la estrategia de todo. Fue para mí una clase magistral trabajar con él. Fue muy destacado. Ese trabajo fue muy hermoso”, y agrega:

“Luego conseguimos que este capítulo que había ya en EEUU, el Comité por la Liberación de Los 5, nosotros conversamos con juristas chilenos que comenzaron a participar. Así fue cómo logramos que participara Hugo Gutiérrez, diputado del Partido Comunista y también senadores como Alejandro Navarro. Ellos fueron hasta el Comité Internacional y presentaron la postura de Chile”.

¡“Aprender de la lucha por Los 5”!

“¡Cómo nos movía a nosotros los chilenos trabajar por la libertad de estos cinco héroes que estaban condenados a cadenas perpetua, era impresionantemente! Nosotros nos comprometimos con eso y así fue como yo creo que hoy día, mi opinión es que hoy día, en la estrategia de la Lucha Contra el Bloqueo, hay que hay que aprender de la lucha por Los 5. Porque la lucha por Los 5 prendió y creció cuando nosotros nos dimos cuenta que la pelea y la batalla estaba en la opinión pública norteamericana”.

“América tiene más de mil millones de habitantes. EEUU tiene 327 millones de habitantes. Si nosotros lográramos incidir en la mitad de la población norteamericana, lográramos incidir con nuestra posición contra el bloqueo que se aplica a Cuba y que la gente que pisa suelo norteamericano que es norteamericana, se sensibilicen con esa actitud hostil, arbitraria, ilegal, de su gobierno. Yo creo que nosotros lograríamos grandes cosas”.

Subraya que el bloqueo es ilegal, pero hay que demostrarlo en las cortes norteamericana, dice, porque es ahí es donde se aplicó, ahí donde se generó.

“Yo creo que hay que aprender de esa lucha por Los 5. Porque nosotros cuando logramos el inserto que se publicó en el New York Times, el cual nosotros humildemente también fuimos parte del financiamiento, vendiendo torta en la plaza, cuando se logró el primer inserto, ellos bloquearon los ingresos de los recursos para financiar ese inserto. Y eso fue porque se dieron cuenta de que ese inserto iba a tener un impacto en la opinión pública norteamericana. Si nosotros hoy día hiciera muchos inciertos o cómo impactar a los medios de comunicación norteamericanos, dando a conocer al norteamericano común y corriente al pueblo de ahí, las injusticias que significa para el resto de los países que viven y que sufren este bloqueo, yo creo que nosotros lograríamos generar un cambio, que lograríamos dar una vuelta de rueda en esta injusticia con el bloqueo económico. El pueblo chileno también ha sido un receptor de muchísima solidaridad después del golpe de estado [1973]. ¿Esa experiencia significó algo para hacer más exitosa la campaña en el caso de Los 5? “Nosotros ya no tenemos nada más que perder que el miedo. ¿Qué vamos a hacer si nosotros nos han sacado, nos han quitado todo, nos han saqueado todo? Chile es un país que agradece la solidaridad internacional. ¡Imagínate que hay chilenos por todas partes del mundo! Nacieron de esta partida terrible, de este ostracismo terrible al que fueron obligados por un dictador que se robó el gobierno y que masacró a miles de chilenos, nosotros estamos como vivos. Hemos participado y llevamos como Colectivo Siboney, del cual yo soy dirigente, 27 años en esta lucha, 27 años y vamos a seguir”. “El trabajo se hace en los barrios” “Estaba yo conversando con gente de EEUU para comenzar a coordinar acciones para ver de qué manera impactamos en la opinión pública norteamericana. Era la propuesta que teníamos ayer para la Comisión Número Uno [en la Conferencia Internacional en La Habana]. A nosotros nos mueve esto. Estamos sumamente convencidos de que hay que llegar a la gente común y corriente. El trabajo del Colectivo Siboney en Chile se hace en los barrios, en las barriadas. Ahí es donde nosotros llegamos con Cuba, con la cultura Cubana, con la danza Cubana, con la comida Cubana. Y la gente se abre a eso, no está en la élite, la gente está en la base social. Ahí es donde nosotros trabajamos y donde yo creo que debe ser la estrategia de la lucha del bloqueo. La lucha contra el bloqueo debe ser movilización de millones de latinoamericanos, pero impacto mediático en la opinión pública norteamericana para lograr generar el cambio que se necesita. Además llevar a las cortes norteamericanas un juicio a esta institución aberrante que es el bloqueo”. hspace="5" src="/export/sites/telesur/img/2019/12/16/fidel_allende_3.jpg_2069694301.jpg" title="" vspace="5"> Las redes sociales son muy importantes pero solamente puede ser un complemento, como tú dices; ¿el trabajo es tú a tú, es en el barrio, tocar puerta o lo que sea? “Las redes sociales son buenas pero son cómodas. Porque tú las hacen cómodamente sentados desde tu celular. No das la cara. Pero es diferente cuando tú te involucras en algo. Cuando tú te mueves algo como adjuntar firmas, a mandar cartas, a mandar postales. Nosotros debiéramos tener lleno el Departamento de Estado norteamericano de cartas del latinoamericano que están pidiendo la libertad de Lula da Silva o están pidiendo el cese al bloqueo”.

hspace="5" src="/export/sites/telesur/img/2019/12/16/siboney_actividades_2_6.jpg_230410648.jpg" title="" vspace="5">

“Yo le escribí cientos de cartas al fiscal norteamericano, al fiscal general norteamericano para la libertad de Los 5 a nombre de muchos chilenos. Hay que tener un impacto allá en esa tierra que es donde se genera la injusticia, en esa tierra es donde nosotros tenemos que generar las condiciones para los cambios que necesitamos los países latinoamericanos”.

El hecho de que la lucha contra el neoliberalismo es un tema central en é esta conferencia en La Habana, ese neoliberalismo que nació en un laboratorio llamado Chile durante la dictadura militar en donde llegaron los Chicago Boys y su mentor, Milton Friedman, con su individualismo que fue totalmente contrario de lo que representaba la Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende. En este momento está marchando 130.000 personas de Valparaíso a Santiago, en el Nuevo Chile. ¿Te sorprendes?

“Fuimos, como tú dices, un experimento de este neoliberalismo en donde la concentración de la riqueza ha sido abismal. Además tiene un país tan rico con tantos recursos naturales. Tenemos sectores extremadamente pobres y miserables y tenemos sectores extremadamente ricos. Nació el grupo de los súper ricos en Chile. Imagínate tú lo que significa eso cuando nosotros tenemos 17 millones de habitantes que podríamos vivir plenamente de los recursos y de las utilidades que generan la mente en la comercialización de nuestros recursos. Pero no es así”.

El ministro está ¡“burlándose en tu cara”!

“En Chile la injusticia se estableció legalmente. Hay un despertar de la sociedad porque hay una saturación contra el abuso. Porque no sólo es el abuso sino que también es la burla añadida al abuso, es una frustración tremenda. Cuando el ministro sobre el pasaje de la locomoción colectiva te dice; “bueno, ¡levántense más temprano si quieres llegar más temprano al trabajo”! se está burlando, te da una bofetada burlándose en tu cara. Eso llegó a un minuto y que llevó a la juventud chilena a manifestarse de una forma impresionante. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer en Chile es cambiar la constitución, con un proceso de asamblea constituyente vinculante, ligado a los cabildos populares, ya la Asamblea Popular, asambleas constituyentes populares, vinculantes, en donde se recoja la opinión de los chilenos”.

“Estamos en ese proceso. Existe una mesa de Unidad Social pero el gobierno insiste en conversar con los dirigentes de los partidos políticos y ellos no son los representes, ellos son parte del problema, no son parte de la solución. El Partido Comunista chileno, yo coincido con ellos con su posición porque dicen; “nosotros no nos vamos a sentar con un gobierno deslegitimado para la población. Nosotros no nos vamos a sentar con un gobierno que sacó los militares a la calle de los cuales hay 20 muertos [el 3 de noviembre, 2019]. Nosotros no vamos a sentarnos con ellos. ¿A que te vas a sentar con Piñera a conversar, si Piñera es una parte de estos súper ricos que tiene todos sus recursos en paraísos fiscales como Bahamas para no pagar impuestos en Chile?”

Su hermano fue el autor de la Constitución del régimen militar del año 1980 y el padrino de la contrarreforma de las pensiones (AFP).

“Chile despertó y espero que no decaigan las fuerzas, espero que se genere el cambio en la constitución. Yo creo en este proceso de estallido social pero que hay que canalizarlo en términos políticos hacia cambios reales y concretos. El cambio más importante para nosotros es el cambio a la constitución con una Asamblea Constituyente en donde la ciudadanía tenga participación. Si no, de otra manera no existe un cambio social si tú lo consultas a la base social, que llegamos al mismo punto que es la base social, la que hay que mover en millones para que cambio el Bloqueo (de Cuba) porque el bloqueo no sólo bloquea Cuba. Se bloquea Venezuela. Porque EEUU, país que no le gustan, lo bloquean. Entonces ¡Basta con esto! Esta postura debe terminar.