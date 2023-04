Yulimar Rojas recibe Premio Nacional del Deporte en España

La atleta venezolana Yulimar Rojas, medallista de oro en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recibió este martes su segundo Premio Nacional del Deporte en España.

"No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y, sobre todo, de estar aquí con tantas personalidades del deporte", aseveró Rojas.

La deportista venezolana también reconoció "Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos", en referencia a la preparación para el Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse del 19 al 27 de agosto del 2023 en Budapest (capital de Hungría).

"Es lo que me quita el sueño. Budapest es la cita más importante del año que me va a seguir manteniendo enfocada en lo que van a ser los Juegos. Todo lo que haga este año va a influir en el próximo y creo que es lo que tenemos presente", destacó Yulimar Rojas.

La premiación tuvo lugar en el Palacio de El Pardo de Madrid (capital de España) y también fueron reconocidos el golfista Jon Rahm y la futbolista Alexia Putellas, quienes obtuvieron los premios como mejores deportistas españoles.

La deportista venezolana también había ganado el Premio Nacional del Deporte Trofeo Comunidad Iberoamericana en el 2018, de manos de la realeza española.

La atleta suramericana con 27 años de edad se coronó campeona olímpica en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; allí estableció nuevo récord mundial de 15,67 metros.

Además, fue la primera latinoamericana en ser laureada como la mejor atleta del 2020 por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.