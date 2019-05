Whatsapp desarrolla función para hacer llamadas desde la PC

La compañía tecnológica se ha puesto manos a la obra, a lo largo de los últimos meses, para mejorar la experiencia de los usuarios de Whatsapp por lo que prevé que muy pronto las personas puedan llamar a sus contactos a través de su versión para ordenadores.

La nueva función iría incluida en el menú principal del chat mediante el botón "Llamada de voz". No obstante, aún no se sabe si será posible realizar videollamadas en la nueva versión de Whatsapp Web pero se estudia como una opción para innovar, reseñó el portal Wabetainfo.

No obstante, el portal destaca que esta novedad, en principio, no estará disponible para todos los ordenadores, ya que muchas pantallas no están adecuadas al sistema y no ofrecen la calidad suficiente.

Por otra parte, se espera que Whatsapp introduzca pegatinas animadas y un modo oscuro para mejorar la visibilidad de la aplicación.

Desde que pasó a formar parte de la familia de Facebook en 2014, Whatsapp incorporó diversas funciones que mejoraron la experiencia de uso del chat al punto de convertirse en el servicio de mensajería más utilizado en el mundo.