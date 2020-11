Vizcarra: Ante todo me debo al pueblo peruano

El Parlamento de Perú ha destituido este lunes al presidente, Martín Vizcarra. En declaraciones oficiales, Vizcarra expresó que "el pueblo peruano ha sido mi mayor respaldo y fortaleza".

LEA TAMBIÉN: Congreso peruano destituye al presidente Martín Vizcarra

En relación a la vacancia presidencial dijo que no iba a tomar ninguna acción legal. "No quiero que se entienda que mi espíritu de servicio de servir al pueblo se vea como una dependencia de gobierno". El presidente peruano además explicó que luego de rendir explicaciones frente al Parlamento se dejan "innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión".

"Ante la representación parlamentaria explique qué cosa era lo mejor para el país y no me escucharon o no me entendieron. Esperemos que vayan por la senda del bien", destacó Vizcarra.

#LoÚltimo I El #PlenoVirtual

aprobó, con 105 votos a favor, la vacancia del presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo.

➡️ https://t.co/vhdgbG5lSI pic.twitter.com/LnX8DY5ti3 — Congreso del Perú (@congresoperu) November 10, 2020

Durante su intervención, el mandatario hizo alusión a la situación generada en Perú a causa del coronavirus e instó al pueblo peruano a continuar la lucha por la estabilidad en el país. A modo de conclusión, Martín Vizcarra sentenció que "la historia y el del pueblo peruano juzgará las decisiones que cada quien tome".