Viralizan video sobre presiones sociales a las mujeres

Como un poderoso alegato feminista, el video "Sé una dama", se ha viralizado en las redes sociales al repasar cada uno de los comentarios, prejuicios, demandas, contradicciones y presiones sociales a las que están sometidas las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica.

El video, narrado por la actriz estadounidense Cynthia Nixon, reproduce el poema escrito en el 2017 por la bloguera Camille Rainville, quien expone qué significa ser mujer, así como las elevadas y confusas expectativas de la sociedad.

“Tu falda es muy corta. Tu camisa está muy baja. Tus pantalones son demasiado ajustados. No muestres tanta piel. No muestres tus muslos. No muestres tus senos. No muestres tu estómago. No muestres tu escote. No muestres tu ropa interior. No muestres tus hombros. Cúbrete”, refieren los primeros versos de este video.

En solo dos minutos con 51 segundos, Nixon recita algunos de los nocivos y contradictorios mensajes que han coartado, desde hace siglos, la libertad de las mujeres para determinar quiénes son y quiénes desean ser.

A través de un potente recorrido visual, "Sé una dama" refleja la inmensa presión a la que está sometido el cuerpo femenino, al que afectan tanto el estado físico, como la apariencia, la sexualidad o el comportamiento.

What messages are we giving women? “Just be a lady, they say”



Powerful @CynthiaNixon pic.twitter.com/7ixxAFDaE1 — The Women's Org. (@TheWomensOrg) February 24, 2020 ​​​​​​​

“No seas demasiado gorda. No seas demasiado delgada. No seas demasiado alta. No seas demasiado pequeña. Come. Adelgaza. Dios, pareces un esqueleto. ¿Por qué no solo comes? Te ves demacrada. Luces enferma”, plantea el video, que ha hecho sentirse identificadas a millones de mujeres en el mundo.

La cuenta de Instagram de la revista Girls. Girls. Girls. fue la fuente original de este audiovisual que, luego de tres días de presentado, cuenta con más de un millón y medio de reproducciones.