Pdte. de Venezuela denuncia plan desde Colombia contra centros militares y policiales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que su homólogo colombiano Iván Duque financia grupos delincuenciales para atacar centros militares y policiales de su país.

"Iván Duque desde Colombia ha hilvanado un plan y le ha invertido varios millones de dólares para contratar delincuentes que ataquen a centros militares, a centros policiales, para tratar de desestabilizar socialmente a Venezuela", denunció el mandatario Maduro.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado venezolano aseveró que las pretensiones de Duque son similares a las aplicadas por los carteles de la droga, "como lo hacía el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria contra la policía, para tratar de desestabilizar al pueblo de Venezuela, alerta pues", advirtió.

Por otra parte, el presidente Maduro instó a la Asamblea Nacional investigar las declaraciones del ex secretario de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.), Mark Esper, quien asegura en su libro que el expresidente Donald Trump le propuso al diputado Juan Guaidó y un sector de extrema derecha asesinarlo.

“Espero que la Asamblea Nacional abra una investigación de estas graves revelaciones del ex secretario de Defensa de Donald Trump donde hablaron de una invasión a Venezuela, hablaron de utilizar mercenarios de Colombia para invadir Venezuela, hablaron de asesinar a Nicolás Maduro y a otros; ministros, ministras y líderes del país”, enfatizó el presidente Maduro.

El mandatario venezolano recordó que son varios los activistas extremistas que han azuzado las banderas de la violencia y de ilegales sanciones contra el país, las cuales obstruyen el bienestar general.

"Nosotros en estos cuatro años desde que ustedes me reeligieron lo que hemos hecho es trabajar, con el favor de Dios, con sus bendiciones, con su protección divina, porque si no hubiera sido por la bendición de Dios, yo no estaría aquí, nosotros no estaríamos aquí y hemos enfrentado cuatro años de frente", concluyó el presidente Maduro.