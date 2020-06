Venezuela suma otros 14 sectores económicos en flexibilización de la cuarentena

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de su vicepresidneta, Delcy Rodríguez, anunció este sábado una segunda fase de flexibilización económica y social en el país en el marco del combate contra el virus de la Covid-19.

"A parte de los sectores económicos ya flexibilizados, en esta segunda etapa se suman los autolavados (1 pm a 5:00 pm), ópticas (7:00 am a 12:00 pm), reparaciones electrónicas (12:00 pm a 5:00 pm), comercializadoras textiles, calzados y reparación (12:00 pm a 5:00 pm), comercialización de papel y librerías (7:00 am a 12:00 pm), heladerías y cafeterías que funcionan solo a domicilio (1:00 pm a 5:00 pm), lavanderías y tintorerías (12:00 pm a 5:00 pm), fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos (7:00 am a 12:00 pm), servicios de encomienda (9:00 am a 1:00 pm), registros y notarías -martes, miércoles y jueves- (8:00 am a 12:00 pm), eventos deportivos sin público y gimnasios (7:00 am a 11:00 am), veterinarios (1:00 pm a 4:00 pm), autocine (7:00 pm a 11:00 pm), Centros Comerciales (7:00 am a 5:00 pm)", anunció el jefe de Estado.

El jefe de Estado reiteró que el plan de siete días de cuarentena y siete de flexibilización ha sido exitoso para combatir el virus, "el 7+7 se logra con la ayuda de todos, es una medida con control social y vigilada. Vamos rumbo a la semana 14", agregó.

"Vamos al 7+7 para que siga el control de esta pandemia, para mantener a nuestros abuelos, papá, mamá y nuestros niños sanos (...) Tenemos un país con altos niveles de estabilidad social, sanitaria y además con cordones sanitarios funcionando", manifestó el presidente Maduro.

Balance de la Covid-19

"En las últimas 24 horas se han registrado seis nuevos casos de la Covid-19 por transmisión comunitaria, 19 casos importados ( 16 de Colombia, 1 de Ecuador y 2 por contacto con viajero internacional) y un fallecido”, indicó el Alto Mandatario.

El presidente Maduro reiteró que la mayoría de los contagios vienen del extranjero, "el 80 por ciento casos registrados a la fecha en Venezuela son importados, de viajeros provenientes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile", agregó.

"Tenemos 604 casos comunitarios y 2.300 casos extranjeros, el 80 por ciento del número de casos reportados son de migrantes, de los connacionales que huyen de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil", aseveró el jefe de Estado.

#EnVivo �� | “Hay gente que subestima la enfermedad, esas personas moviéndose de manera irresponsable son los que difunden la enfermedad”, sentenció el jefe de Estado @NicolasMaduro pic.twitter.com/xfCxZZha4o — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 13, 2020

Por su parte, la vicepresidente Delcy Rodríguez, informó que las autoridades sanitarias continúan en los puestos fronterizos atendiendo a los connacionales procedentes de Colombia y Brasil, "ya han ingresado por los Puestos de Atención Social Integral, en las zonas fronterizas, 58.200 compatriotas", añadió.

"Se mantienen en casa las personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas y si alguien tiene síntomas gripales deben quedarse en su casa", indicó Rodríguez.

Nueva Junta Directiva en el CNE

El presidente Maduro ponderó la juramentación de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela cumpliendo lo establecido por la Constitución, "el día de ayer la Sala Constitucional del TSJ tomó una decisión en el marco de la Constitución al verificar la imposibilidad por parte de la Asamblea Nacional para designar las autoridades del CNE, al ratificar la existencia de una omisión legislativa", agregó.

"Venezuela va a tener la posibilidad de ir a votar y elegir soberanamente una nueva Asamblea Nacional y en el 2021 deben haber elecciones para gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas", indicó el Alto mandatario.

Finalmente, el presidente Maduro ratificó su posición del diálogo y no a la violencia, "yo le digo a toda Venezuela. Votos sí, balas no. Diálogo sí, yo soy un hombre de diálogo. Paz, Paz, Paz", concluyó.