Pdte. Maduro anuncia flexibilización de la cuarentena por sectores económicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este sábado un balance de las políticas impulsadas desde el Ejecutivo para combatir la Covid-19, así como las medidas de flexibilización de la cuarentena por sectores económicos.

"Desde el 15 de mayo hasta hoy, casi el 80 por ciento de los casos de la Covid-19 son provenientes de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Chile, son casos producidos fuera del país”, indicó el presidente Maduro.

El jefe de Estado señaló que el país mantendrá los controles sanitarios para combatir la Covid-19, asimismo ponderó los resultados alcanzados pese a los países fronterizos que aumentan en contagios, "Venezuela está preparada para entrar en una fase de nueva normalidad relativa con un plan organizado, disciplinado y consciente, para un proceso de flexibilización que beneficie a la familia, a la sociedad y a la economía”, agregó.

"¿Dónde están los problemas hoy? En el mercado Las Pulgas (Zulia), en la frontera del Táchira, de Apure, de Amazonas y de Bolívar. Ahí está el centro fundamental de las amenazas más grande que Venezuela tiene para la propagación de esta pandemia", aseveró el presidente Maduro.

"En el día de hoy tenemos 49 casos importados (22 Colombia, 20 de Brasil, dos de Surinam, uno de Ecuador y cuatro de contactos extranjeros), 40 casos de transmisión comunitaria. Hemos realizado 970.394 pruebas para detectar el virus, son gratuitas y nos representa una inversión de casi 200 millones de dólares", aseveró el Alto mandatario.

El presidente reiteró que las pruebas se intensificarán en todo el territorio y de manera gratuita, “estamos preparando todo el arsenal de pruebas diagnósticas para avanzar a 10 millones de tests con la ayuda de China, Rusia, Vietnam, la Organización Mundial de la Salud, Alemania”, añadió.

"Vamos a aplicar el modelo venezolano: El 5+10: Cinco días de flexibilización disciplinada y 10 días de cuarentena con sectores permitidos en su funcionamiento. Cinco días que arrancan el próximo lunes 1 de junio", manifestó el Alto mandatario.

Factores económicos flexibilizados

"El primer sector de flexibilización son las agencias bancarias que van de 9:00 am a 1:00 pm; el segundo factor son los consultorios médicos y odontológicos que van de 7:00 am a 2:00 pm; el tercer sector es la construcción va de 8:00 am a 1:00 pm", indicó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Asimismo, señaló que las medidas del tapabocas y medidor de temperaturas se mantendrán en los sectores económicos, "el cuarto sector económico con flexibilización son las ferreterías que van a tener un horario de 11:00 am a 4:00 pm; luego las peluquerías de 10:00 am a 4:00 p.m.; con el mismo horario de la anterior se activan la industria textil y de calzado, de materia prima y agroindustria; se activan los talleres mecánicas que van de 9:00 am a 4:00 pm; finalmente los servicios personalizados (plomería y refrigeración) que van a tener una franja entre 9:00 am y 2:00 pm", añadió Rodríguez.

"Quedan exceptuados de estas medidas de flexibilización los municipios fronterizos con Colombia y Brasil y los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia", aclaró el presidente Maduro.