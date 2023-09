Venezuela: Tijeras, Telas agujas e hilos, "Manos a la obra"

.

"Qué serían ellas sin estas máquinas? de seguro se reinventarían de alguna manera. Pero es a través de la costura, diseño, arreglo y confección de prendas de vestir que las mujeres de la tienda textil "Núcleo Cacica Urimare" salieron adelante...

Juntas brindan ayuda y conocimiento a desde hace once años en la comunidad Isaías Medina Angarita, ubicada en la Parroquia Petare, Estado Miranda, en Venezuela. Esta es la primera "Comuna Cultural el Gran Sucre" que resalta el patrimonio cultural...

Sin duda la tienda textil no solo es un taller dedicado a la costura, también es un punto donde convergen para compartir en amistad, entre risas, cuentos y hazañas. Fotografía: Yarleni Rosales.

Ellas cuentan que en tiempos de pandemia tuvieron que ingeniarse nuevos métodos de trabajo para sacar el taller adelante y así poder llevar el sustento a sus hogares, pues aseguran que cada costura forma parte de su vida cotidiana, Iris Rodríguez llega todos los días con ganas de explotar su creatividad al máximo con agujas e hilos de coser

- "me encanta confeccionar ropa de niños porque ese es mi arte, me identifico más con la ropa de bebes elaboro tutús, lazos espectaculares pijamas todos tipos de prendas de bebes y de adulto, pero yo me identifico más con la ropa de niños, yo llegué aquí después de la pandemia porque yo trabajaba en la calle toda la vida he cosido, pero después que llegué aquí fue que la pandemia me ayudó mucho con el emprendimiento porque yo cosía más no diseñaba ni cortaba ni hacía todo ese tipo de cosas", con mucha alegría relató cómo llegó a este pequeño taller donde le brindaron apoyo. Además del trabajo habitual que realizan en conjunto, este espacio sirve para enseñar a otras personas que tienen interés por aprender a coser, lo que ayuda a que la tienda textil Cacica Caurimare siga creciendo como patrimonio cultural a lo largo de los años...

Son muchas las personas que vienen a este lugar y en esta temporada muchas madres traen los uniformes de sus hijos para que las costureras ejecuten algún ajuste en ellos, un cambio de cierre o mejorar un ruedo en un pantalón, siempre buscando ofrecer un buen servicio y con precios accesibles...

Sin duda la tienda textil no solo es un taller dedicado a la costura, también es un punto donde convergen para compartir en amistad, entre risas, cuentos y hazañas, mientras cada una con amor y dedicación hacen lo que les apasiona, es así como Iris Raquel e Irene ponen "manos a la obra" con el arte proporcionado por agujas hilos y máquina