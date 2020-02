"No me sorprende que la Fiscalía colombiana diga que no va hacer alguna acción jurídica, cuando es manejada por Vargas Lleras", señaló Saab.

El fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, manifestó este lunes que el gobierno colombiano no tiene la intención de pedir la extradición de la excongresista, Aída Merlano, por sus graves denuncias a las clase política cafetera.

"La solicitud de extradición está estancada. Si se formaliza la solicitud de extradición al gobierno venezolano legítimamente constituido, se estudiará la solicitud, eso es lo lógico, pero no se ha llegado a nada ¿Cómo se puede evaluar algo? (...) Colombia no tiene ningún interés que ella vaya para allá", indicó el Fiscal Saab.

Frente al rechazo del Ministerio Público colombiano de enviar una delegación para que entrevisten a Merlano, Saab aseveró que no le sorprendía la posición, "ella ha revelado que fue torturada, atropellada, inclusive hasta abusada (...) no me sorprende que la Fiscalía colombiana diga que no va hacer alguna acción jurídica, cuando es manejada por Vargas Lleras", agregó.

"Aquí hay un sistema de justicia, un respeto a la dignidad humana y cuando alguien se le vulneran sus derechos son denunciados y arrestados. No debe ser sorprendente que ella (Merlano) esté recluída de libertad en condiciones dignas", expresó Saab.

Asimismo, reiteró que a pesar de la propaganda sombría impulsada por el gobierno estadounidense, Venezuela cuenta con un sistema de Justicia reconocido, "Merlano no tuvo la oportunidad de decir lo que ha dicho aquí (...) la fiscalía actúa en su contra y es dominada por un enemigo político como Vargas Lleras. Tambipen ha denunciado la cuota que tienen narcotraficantes y paramilitares en la Corte Suprema de Justicia colombiana", añadió.

Finalmente, reiteró que la posición del gobierno colombiano con el caso Merlano, es una sumatoria de varios acontecimientos conducentes a agresiones contra Venezuela, "el gobierno colombiano ha jugado un papel en agresiones a Venezuela, como el llamado "cucutazo" y el apoyo a las 900 sanciones de EE.UU. que impide a nuestro país comprar alimentos y medicinas", denunció.